Карантин очистил атмосферу. Отменит ли он борьбу с глобальным потеплением?
Стремительный коронакризис обрушил мировую экономику и на время отвлек планету от менее острого, но потенциально более затратного недуга - климатического. Чем обрадовал оба лагеря: и тех, кто считает, что мир недостаточно активно борется с глобальным потеплением, и тех, кто полагает затраты излишними, а проблему - надуманной.
Борцы с потеплением ликуют, потому что карантин сократил вредные выбросы в атмосферу и показал, как легко убедить целые страны и континенты пойти на лишения перед лицом смертельной опасности. Они надеются, что мир не станет восстанавливать разрушенную коронакризисом ископаемую экономику в ее прежнем грязном виде, а сразу начнет строить на ее руинах чистое зеленое будущее.
Их оппоненты тоже довольны: в их глазах карантин наглядно продемонстрировал, что проблема выбросов не решается запретом на авиаперелеты, а отказ от привычного образа жизни ради борьбы с общим злом - дело затратное и надоедает избирателям за пару месяцев. Они надеются, что все вернется на круги своя, и недешевая электрификация всей планеты будет отложена, поскольку даже богатым странам не хватает денег на текущие расходы, да и бензин как нельзя кстати подешевел вслед за нефтью.
И те, и другие рано радуются.
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Исход битвы далеко не предрешен, но примерные контуры решающего сражения уже вырисовываются. И выглядят они следующим образом.
Выбросов меньше, парниковых газов больше
Карантин сократил выбросы парниковых газов, но их концентрация в атмосфере не падает, а все равно растет, пусть и немного меньшими темпами. То есть причина глобального потепления, как ее видят ученые и почти все страны мира, подписавшие Парижское соглашение, никуда не делась. Планета продолжает нагреваться.
Карантин очистил небо от самолетов, но на авиацию приходится менее 3% выбросов. Львиная доля копоти - это сжигание ископаемых на электростанциях (44%), в промышленности (22%) и транспорте (21%). Все это если и замерло, то лишь на пару месяцев, и сейчас уверенно возвращается на довирусные высоты.
В результате выбросы парниковых газов в атмосферу сократятся в текущем году на 6-8%, согласно различным оценкам ученых, МВФ и Международного энергетического агентства (IEA). Однако уже в следующем году вырастут примерно на 6%.
Случится это потому, что мировая экономика начнет восстанавливаться, а это, в свою очередь, произойдет благодаря масштабным антикризисным программам, на которые ведущие страны мира уже пообещали выделить более 10 трлн долларов - примерно столько же, сколько они тратят в год на текущие расходы.
Экологи призывают власти обременить госпомощь обязательствами сократить выбросы. Не каждому поколению выпадает такой шанс радикально перестроить экономику, и упускать его нельзя, говорят они.
Их поддерживают финансовые власти и экономисты ведущих стран мира, выяснила группа исследователей в Оксфорде, среди которых нобелевский лауреат Джозеф Стиглиц.
"Краткосрочное сокращение выбросов парниковых газов, вызванное карантином, практически не скажется на долгосрочном тренде, если только оно не приведет к глубинным переменам в поведении людей, бизнеса и институтов", - предупредили они.
Ученые опросили руководителей минфинов и центробанков стран "Большой двадцатки", экономистов международных организаций и ученых - и обнаружили, что среди этой когорты влиятельных людей превалирует общий взгляд на проблему. Это не просто эксперты - они напрямую влияют, а иногда и сами принимают решения о том, куда потратить триллионы долларов антикризисных ассигнований.
Строить новое или восстанавливать старое
Все согласились, что на выходе из кризиса восстановление будет эффективным, если его финансировать с прицелом на чистые технологии, а унесенные кризисом "грязные" производства и практики оставить в доковидном прошлом. Раз уж придется восстанавливать руины, то лучше сразу по чертежам зеленого будущего, а не углеводородного прошлого.
"Мы пришли к выводу, что прогресс в деле борьбы с изменением климата будет в значительной степени определен решениями, которые будут приняты в ближайшие полгода. Если они окажутся верными, долгосрочный тренд будет преломлен и выбросы парниковых газов начнут сокращаться", - написали они.
Восстановление с прицелом на озеленение экономики выгоднее возрождения старых отраслей, выяснили американские ученые еще в прошлый кризис 2008-2009 годов. Они подсчитали, что каждый вложенный в это миллиард долларов приносит на 20% больше прибыли, чем обычные антикризисные меры господдержки, позволяет создать более 30 тысяч рабочих мест и сократить затраты на электроэнергию почти на полмиллиарда долларов в год.
Первой к советам академического сообщества прислушалась Европа.
Еще до кризиса Старый Свет рассчитывал за счет озеленения экономики отобрать у США и Китая первенство в технологиях и росте благосостояния людей. Эпидемия лишь придала Евросоюзу решительности.
"Нам нужно удвоить усилия в деле ускорения роста за счет "зеленых" инвестиций. С восстановлением мировой экономики глобальное потепление не замедлится. И кто стартует первым, получит двойной выигрыш", - сказала глава Еврокомиссии - фактически правительства ЕС - Урсула фон дер Ляйен.
Кризис в очередной раз показал, насколько вторая крупнейшая экономика планеты зависит от импорта природных ресурсов, продовольствия и даже лекарств.
"Мы обязаны усвоить этот урок, - сказала фон дер Ляйен. - Сегодня важнее, чем когда бы то ни было, вкладываться в модернизацию производства, возобновляемую энергетику, экологически чистый транспорт, устойчивое сельское хозяйство и регенерацию природных ресурсов. В итоге мы не только стимулируем экономику и защитим окружающую среду, но и сократим зависимость от импорта".
Теперь дело за малым - найти деньги и договориться между собой, с чем у 27 участников крупнейшего политического союза на планете не всегда гладко. Первый карантин уже заканчивается, а страны ЕС до сих пор грызутся за триллионы антикризисных евро. Они пока не договорились ни как собрать эти деньги, ни как потратить.
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Сторонники зеленого будущего умоляют не упустить шанс.
"Если мы заменим устаревшую "грязную" инфраструктуру новой "чистой" и эффективной - во всех отраслях, от водоснабжения до энергетики, строительства, транспорта и сельского хозяйства - мы создадим значительно больше рабочих мест и добьемся большего роста экономики, чем смогли бы, действуя по-старому", - написали недавно замглавы Еврокомиссии Франц Тиммерманс, отвечающий за перевод ЕС на "зеленые" рельсы, и его соавтор Бертран Пикар - швейцарский предприниматель и пилот, который первым в истории облетел планету на самолете без топлива, исключительно на солнечной энергии.
"Поэтому аргумент о том, что "зеленая" перестройка экономики нам больше не по карману - ложное противопоставление. Без нее мы больше потратим на устранение последствий наводнений, засухи, вырубки деревьев, лесных пожаров, подъема уровня мирового океана и таяния вечной мерзлоты. И новых вирусов, порожденных всем этим".
Противники такого подхода считают, что даже богатым странам сейчас не до борьбы с глобальным потеплением. Антикризисных денег может не хватить на озеленение экономики, поскольку идея эта популярна не у всех - в отличие от двух насущных проблем, по поводу которых в обществе практически нет разногласий.
Во-первых, властям придется поддержать граждан и бизнес, оказавшихся на грани разорения по причине введенного властями же карантина. Во-вторых, вирус выявил изъяны в системе здравоохранения даже самых богатых стран, и многие в первую очередь будут тратить деньги на медицину.
Люди потребуют пустить их налоги на решение неожиданно образовавшихся проблем - не умереть от голода или вируса. Глобальное потепление как чуть более отдаленная во времени угроза цивилизации рискует надолго отойти на второй план.
Трейлер апокалипсиса
Такой сценарий пугает активистов, ученых и международных чиновников. Они предупреждают: если ничего не предпринимать сейчас, нынешний коронавирус-карантин покажется мимолетным неудобством по сравнению с ограничениями, на которые человечеству придется пойти в климатическом постапокалипсисе.
"Covid-19 наглядно показал нам, каким может быть будущее, если ничего не делать для сокращения выбросов парниковых газов. В какой-то момент мир пройдет точку кипения, и ему придется вводить аналогичные нынешнему карантину ограничения", - полагает замглавы Банка международных расчетов (IBS) Луиш Перейра да Силва.
"Вызванный вирусом кризис продемонстрировал хрупкость некоторых основополагающих структур нашего общества и таким образом создал почву для смены мировоззрения и увеличения числа сторонников "зеленой" политики", - сказал он.
С ним соглашается один из крупнейших инвесторов американской Силиконовой долины Майкл Моритц из Sequoia Capital.
"Политики и предприниматели должны сделать из эпидемии Covid-19 еще два вывода, - написал он в колонке для Financial Times. - Первое: их организации способны меняться быстрее, чем они могли себе представить".
"И второе. Те, кто отмахивался от предсказаний надвигающейся чумы, получили представление о том, что их ждет, если они продолжат игнорировать предупреждения ученых о гораздо более серьезной угрозе человечеству - изменении климата".
Призывы помнить о глобальном потеплении даже в ковидной лихорадке звучат со всех сторон: генсек ООН Антониу Гутерриш говорит о "редкой возможности изменить ход истории, чтобы создать мир зеленый, безопасный и благополучный". А глава МВФ Кристалина Георгиева видит в коронакризисе шанс перекроить судьбы человечества.
"Кое-то считает, что эпидемия и "великий карантин" позволяют поставить на паузу борьбу с другим кризисом, угрожающим нашему существованию, - изменением климата. Нет ничего более далекого от правды. И мир собирает масштабные ассигнования на борьбу с обеими угрозами одновременно. Нет смысла выбираться из одного кризиса, чтобы оказаться в другом: "зеленое восстановление" - наш мост в процветающее будущее", - сказала она.
Время менять привычки
И сейчас для этого - лучшее время. Исторические переломы вроде всемирного локдауна значительно упрощают революционные изменения в обществе, говорят ученые, специализирующиеся на поведенческих моделях.
Коронавирус увеличил физическую дистанцию между людьми, но сплотил их духом. Меркантильное сдает позиции духовному, частное благо принесено в жертву общественному. Это почти идеальные условия для левого поворота в политике западных стран - усиления позиций государства и обуздания свободного рынка, пишут экономисты Самуэль Боулз и Венди Карлин.
И соответственно, облегчает борьбу с изменением климата, которая несет неудобства для граждан и издержки для бизнеса. После карантина для них это уже не новость, люди и компании лучше подготовлены к лишениям ради совместной борьбы со смертельной опасностью.
История знает подобные примеры стремительных перемен в обществе в результате войн и кризисов, отмечают американские экономисты.
С предыдущей масштабной эпидемии - атипичной пневмонии Sars начался бум интернет-торговли в Китае, поскольку покупатели за время карантина привыкли к диковинному для 2003 года способу отовариваться. После терактов в США 11 сентября 2001 года население охотно согласилось с беспрецедентным ограничением свобод и расширением полномочий органов безопасности.
А Вторая мировая война изменила гендерный ландшафт рынка труда: мобилизация открыла многим женщинам дорогу в офисы, их доля среди высококвалифицированных и руководящих работников резко выросла. В итоге по окончании войны общество уже не вернулось к прежним представлениям о женском труде, и с тех пор двигалось в вопросе гендерного равенства только вперед, пусть и робко.
На аналогичные тектонические сдвиги рассчитывают на этот раз те, кто считает, что мир недостаточно решительно борется с глобальным потеплением.
У них есть повод для радости: за время карантина вредные выбросы в атмосферу сократились до уровня 2006 года, люди стали меньше ездить на машинах и почти перестали летать на самолетах.
Теперь им будет проще смириться с действительностью, если она потребует аналогичных жертв, полагают экологи. Не тут-то было, отвечают им скептики.
Чистое небо
Авиаперевозки пострадали в этот кризис в первую очередь. Страны закрыли границы, авиакомпании зачехлили две трети пассажирского флота.
И если от прошлого подобного удара - захвата самолетов для нападения на США 11 сентября 2001 года - гражданская авиация оправлялась чуть больше года, то на этот раз никто не берется делать прогнозы, поскольку перевозки не восстановятся полностью, пока не будет побежден вирус.
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К концу года, по оценкам Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), пассажиропоток достигнет лишь 50-60% прошлогодних показателей.
И то лишь в том случае, если власти поддержат отрасль. А на это в основном могут рассчитывать только национальные перевозчики, что возмущает бюджетные авиакомпании: против уже публично высказались главы Ryanair и Wizz Air.
Но это не остановило власти: в США они выделили на поддержку отрасли 25 млрд долларов, а в Европе объем госпомощи может превысить 30 млрд евро в виде кредитов и взносов в капитал.
При этом ни одного из получателей денег налогоплательщиков не обременили дополнительными обязательствами сократить выбросы или каким-либо другим способом способствовать борьбе с глобальным потеплением.
До этого обязательно дойдет, обещают чиновники. Но позже. Сейчас основная задача - удержать авиацию на плаву и сохранить рабочие места. Выходит, коронавирус отложил "позеленение" авиаперелетов до лучших времен.
Бесполезные ископаемые
Другой большой вопрос этого кризиса: даст он толчок чистой энергетике за счет перераспределения капитала и приоритетов в политике или окажется спасительным кругом для нефтегазовой отрасли и позволит ей отвоевать часть утерянных позиций благодаря падению цен на ископаемые углеводороды и чуткости властей к жалобам нефтяников на тяжелую жизнь.
Еще до эпидемии возобновляемая энергетика теснила традиционную, поскольку цены на нее падали, а спрос увеличивался. Покупать и хранить энергию солнца и ветра теперь дешево, что обещает спрос на нее. Но этого мало для вытеснения традиционной энергетики, поскольку спрос в мире в целом растет, и для очищения атмосферы важно не только получать долю его прироста, но и замещать существующий.
Для этого нужно инвестировать в новые мощности, и вот тут как раз противникам сжигания углеводородов есть чему порадоваться.
Вложения в чистую энергетику сейчас привлекательнее инвестиций в нефтегазовые активы, подсчитал Bloomberg. А значит, на выходе из кризиса ей проще будет привлекать акционерный капитал. Такое случается впервые в истории.
Перед предыдущим кризисом акционеры вертикально-интегрированных нефтегазовых компаний могли рассчитывать на 25-30% доходности собственного капитала, и даже в депрессивные 2008-2009 годы она не падала ниже 10%. Однако последние несколько лет рентабельность была ниже, а коронавирус еще и обрушил цены на нефть и газ, так что перспективы доходности средств, вложенных в компании сектора, печальны.
А вот альтернативная энергетика на выходе из кризиса активно включится в борьбу за деньги инвесторов и легко составит конкуренцию традиционной: по расчетам Bloomberg, доходность собственного капитала компаний, генерирующих ветряную энергию, сейчас составляет 9-11%, солнечную - 8%.
И несмотря на то, что электроэнергия из возобновляемых источников дешевеет на глазах, доходность не падает, поскольку технологии тоже развиваются, в результате чего производство, транспортировка и хранение становятся дешевле. Чего не скажешь о капиталоемкой традиционной энергетике.
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Две трети населения планеты живут в местах, где прирост спроса на электроэнергию дешевле всего обеспечить за счет строительства солнечных и ветряных ферм. На эти страны приходится 70% мировой экономики и 85% электрогенерации. Даже для покрытия пиковых нагрузок батареи уже рентабельнее газовых электростанций в странах, до сих пор ориентирующихся на импорт газа - в Европе и Китае, например.
Глобальное потепление странным образом способствует борьбе с ним: повышение температуры воды в океанах усиливает ветра и оттягивает осадки с суши, что приводит к удешевлению и росту производства солнечной и ветряной энергии.
Осталось договориться
Но даже если коронакризис создал предпосылки для решительного перелома в войне с парниковыми газами, он одновременно возвел и неожиданную преграду на пути к победе.
Поскольку атмосфера общая, борьба с выбросами требует договоренностей между странами. Запрет на массовые собрания и перелеты тут очень некстати.
А главное достижение мировой климатической дипломатии - Парижское соглашение - на глазах теряет актуальность.
Когда две сотни государств (почти все страны мира) договаривались удержать глобальное повышение средних температур на уровне 1,5 градусов по сравнению с доиндустриальным уровнем, ученые предупреждали, что это - единственный способ избежать климатической катастрофы и сохранить жизнь на Земле в том виде, в котором мы ее наблюдали до сих пор.
С тех пор ситуация ухудшилась, планета нагревается вдвое быстрее, и давно пора ставить более амбициозные цели, говорят экологи. Они надеялись достучаться до властей всех стран мира и закрепить новые, более амбициозные цели сокращения выбросов уже этой осенью на климатическом саммите в Глазго.
Однако собрание пришлось отменить, а отведенный под него конференц-зал Scottish Events Campus - переоборудовать в полевой госпиталь для больных Covid-19.
Даже личные встречи и бодрая дипломатия не всегда приносят результаты, что показал последний климатический саммит в Мадриде. Генсек ООН, правительство Великобритании и другие участники той встречи назвали ее пустой и безрезультатной.
А в скайпе и зуме договориться о судьбах планеты и жертвах ради всеобщего блага почти невозможно.
Парижское соглашение обязывает страны к 31 декабря 2020 года представить обновленные планы сокращения выбросов на ближайшее десятилетие. Срыв саммита в Глазго наверняка сдвинет эти сроки.