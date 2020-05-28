Правообладатель иллюстрации Paolo Miranda Image caption "Острота момента притупилась, и мы поняли, что оказались во тьме"

Врачей и медсестер в Италии славили как героев за их самоотверженную борьбу с коронавирусом. Однако сейчас, когда пик эпидемии и самое трудное время позади, им приходится нелегко.

Ломбардия - самый пострадавший от Covid-19 регион мира. Тамошние медики с трудом держатся.

Паоло Миранда - медбрат в палате интенсивной терапии в Кремоне. "Я стал более раздражительным, - признается он. - Я легко начинаю злиться и даже лезу в драку".

Несколько недель назад Паоло начал делать снимки, чтобы составить фотолетопись того, что происходило в реанимационной палате. "То, что мы пережили, не должно быть забыто. Скоро это станет историей, - говорит он.

Паоло хочет запечатлеть то, как его коллеги работают во время "Фазы-2" - постепенного возвращения жизни в нормальное русло.

"Хотя чрезвычайная ситуация идет на спад, мы по-прежнему ощущаем себя как во тьме, - говорит он. - Чувство такое, будто мы изранены. Мы носим внутри все, что видели и пережили".

Ночные кошмары

Его состояние разделяет Моника Мариотти, тоже реанимационная сестра. "Нам сейчас сложнее, чем во время кризиса", - говорит она.

"Тогда перед нами был видимый враг. Сейчас появилось время для рефлексии, и я чувствую себя потерянной, а существование бесцельным".

На пике эпидемии они были внутренне мобилизованы и заняты каждую секунду. Теперь напряжение ослабло, а вместе с ним - и выброс адреналина.

Зато выходит на поверхность весь стресс, накопленный за последние недели.

Правообладатель иллюстрации Paolo Miranda Image caption "Чувство такое, будто мы изранены. Мы носим внутри все, что видели и пережили"

"Я мучаюсь бессонницей и кошмарами, - рассказывает Моника. - Я просыпаюсь по десять раз за ночь от сердцебиения и нехватки воздуха".

Ее коллега Элиза Пиццейра говорит, что во время чрезвычайного положения ее энергия казалась неисчерпаемой, а теперь иссякла.

Не хватает сил приготовить еду и прибрать в доме. В выходные она проводит большую часть дня просто сидя на диване.

Далеко от нормы

Мартина Бенедетти - еще одна реанимационная медсестра из Тосканы. Она до сих пор боится встречаться с родными и друзьями, чтобы не заразить их.

"Я социально дистанцируюсь даже от мужа, - говорит она. - Мы спим в разных комнатах".

Image caption "Я не уверена, что хочу и дальше работать медсестрой"

Малейшее усилие кажется ей немыслимым. "Всякий раз, когда я выхожу на прогулку, меня охватывает беспокойство, и я спешу вернуться", - жалуется Мартина.

Чем больше она раздумывает, тем меньше уверенности в себе ощущает.

"Я не уверена, что хочу и дальше работать медсестрой, - говорит она. - За эти два месяца я увидела больше смертей, чем за предыдущие шесть лет".

Около 70% итальянских медиков, участвовавших в борьбе с Covid-19 в наиболее пострадавших областях, страдают от эффекта выгорания, показывает последнее исследование.

"Фактически сейчас самый тяжелый момент для врачей и сестер, - говорит руководитель исследования Серена Барелло. - Когда человек борется с кризисом, его организм выделяет гормоны, помогающие преодолеть стресс. Но когда он получает, наконец, возможность расслабиться и заново пережить то, что с ним случилось, а общество вокруг идет дальше - тогда все рушится, и он чувствует себя физически и эмоционально опустошенным".

Правообладатель иллюстрации Paolo Miranda Image caption "Я ощущаю себя солдатом, вернувшимся с войны"

Доктор Барелло опасается, что многие врачи и медсестры еще долго после эпидемии будут страдать от посттравматического синдрома. Его воздействие может растянуться на месяцы или даже годы, отравляя жизнь человека.

Для медиков это означает неспособность работать дальше с энергией и сосредоточенностью, которых требует их профессия.

Забытые герои

Во всем мире фронтовых докторов и медсестер, рискующих собственной жизнью, славят как героев. Но в Италии народная любовь к ним пошла на спад.

"Когда каждый боялся умереть, мы внезапно стали героями. Но теперь про нас начали забывать, - говорит Моника Мариотти. - Скоро мы снова будем считаться людьми, которые подтирают чьи-то зады, ленивыми и не слишком нужными".

В Турине медсестры устроили демонстрацию, требуя должного признания своих заслуг. Они выстроились в цепь и надели на головы мешки для мусора в напоминание о том, как им приходилось импровизировать в палатах из-за нехватки средств индивидуальной защиты.

"В марте мы были героями, а сейчас про нас забыли", - скандировала одна из них в мегафон.

За работу им обещали денежные премии, но пока так их и не выплатили.

Спасения нет

Жертвами Covid-19 стали 163 итальянских врача и 40 медсестер. Четыре человека покончили с собой.

По словам итальянских медиков, люди ведут себя так, словно никакой эпидемии не было. "Меня переполняет возмущение", - говорит Элиза Нанино, врач, оказывавшая помощь пациентам с Covid-19 в домах престарелых.

После смягчения карантина она постоянно видит компании, которые едят и пьют, не надевая масок и не соблюдая никакой дистанции.

"Мне хочется подойти и закричать им в лицо, что они подвергают всех опасности! Это такое неуважение ко мне и ко всем моим коллегам", - говорит Элиза Нанино.

Практически все медики согласны с тем, что поддержка сограждан помогла им выстоять во время кризиса.

Правообладатель иллюстрации Paolo Miranda Image caption "В марте мы были героями, а сейчас про нас забыли"

"Я не герой, но я ощутил себя очень нужным", - говорит Паоло Миранда.

Признательность окружающих - лучшая помощь медикам, преодолевающим посттравматический синдром, считает доктор Барелло.

"Каждый из нас сегодня способен сыграть важную роль, - говорит она. - Мы не должны забыть то, что сделали для нас врачи и медсестры".

Солдаты возвращаются с полей войны и залечивают душевные травмы дома. Медиков ждет очередная 12-часовая смена. Они должны справиться с собой, находясь там же, где страдали.

"Я ощущаю себя солдатом, вернувшимся с войны, - говорит Паоло Миранда. - Конечно, я не видел оружия и трупов на улицах, но во многих смыслах я чувствую, что побывал в окопах".