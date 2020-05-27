Жизнь внутри. Самоизоляция глазами художников

Изоляция на фоне коронавируса нарушила привычный ход вещей, изменила ощущение времени, лишила возможности самим выбирать, когда и как мы общаемся друг с другом.

Но жизнь не остановилась. Она просто сконцентрировалась для большинства из нас в ограниченном пространстве наших жилищ.

Русская служба Би-би-си предложила профессиональным иллюстраторам и художникам создать работы на тему жизни на фоне Covid-19, которые помогли бы запомнить это пойманное в четырех стенах время.

О новых привычках, неудобствах, страхах, ожиданиях, одиночестве, открывающихся возможностях и надеждах - в спецпроекте Русской службы Би-би-си по ссылке внизу.

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