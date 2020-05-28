Без школы плохо. Дети на карантине возбуждены и нервничают, но это естественно

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Эксперты предупреждают о последствиях изоляции и отсутствия общения с ровесниками для психического состояния детей и молодежи

14-летняя Эмма (имя изменено) борется с депрессией после многонедельного карантина в Великобритании. Раньше ей поднимали настроение товарищи, но теперь девочка чувствует себя, по ее словам, запертой в клетке.

"Я сижу у себя в комнате и понятия не имею, когда снова окажусь в школе и увижу моих друзей. Меня это очень напрягает", - сказала она уполномоченному по правам детей в Англии.

Эта ситуация не уникальна.

Эксперты предупреждают о последствиях изоляции и отсутствия общения с ровесниками для психического состояния детей и молодежи.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Дети и подростки боятся нового коронавируса

По данным опроса, проведенного ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН) на начальном этапе пандемии, дети, прежде всего, боялись заразиться и умереть, или что их разлучат с родителями.

"Вероятно, в первую неделю детям понравилось не ходить в школу. Но очень скоро стали нарастать тревога и неуверенность", - рассказала Би-би-си директор школы "Вальдхаусшуле" на юго-западе Германии Урсула Грасс.

Без контактов

По данным ЮНИСЕФ, закрытие школ затронуло 1,6 млрд детей в 145 странах. Но нарушен не только учебный процесс.

"Преподаватели не просто обучают математике, языкам и прочему. Они учат детей навыкам общения, сочувствию окружающим, тому, как играть друг с другом", - говорит Урсула Грасс.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Из-за локдаунов 1,6 млрд детей по всему миру не могут встречаться с друзьями

В стране с развитыми коммуникациями, такой как Германия, учителя вполне могут загружать домашние задания в интернет и связываться с учениками по телефону и электронной почте. "Но личный контакт утрачен, и для многих детей это большая проблема", - указывает Грасс.

"Школа создает привычную среду, безопасное место, где ребенок может поговорить со взрослыми, которым он доверяет, и пообщаться со сверстниками лицом к лицу", - говорит один из руководителей благотворительного фонда "Молодые умы" Том Маддерс. "По мере выхода из пандемии школы сыграют ключевую роль в моральной поддержке детей" - уверен он.

В некоторых странах ученики начали возвращаться в классы, но Том Маддерс говорит, что школы надо открывать, лишь когда это будет абсолютно безопасно.

Выдержать баланс между физической безопасностью и моральным комфортом непросто

По новым правилам

Как и многие другие места, школы теперь выглядят не так, как до пандемии.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Всех детей обучают тщательно и часто мыть руки

Новые правила гигиены, вроде частого мытья рук и требования входить в туалет по одному, теперь обязательны.

В Дании и Германии детей в школах держат маленькими группами, которым не позволяют пересекаться. Эти "подклассы" приходят в школу в разное время, съедают свои ланчи отдельно от остальных, у каждого из них есть свое место на игровой площадке и свой постоянный педагог.

"Трудно, особенно для малышей, не общаться с приятелями, находиться в изоляции не только в классе, но и на переменах", - замечает Урсула Грасс.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Дети стоят подальше друг от друга

В Британии школы будут закрыты как минимум до июня.

14-летняя Меган опасается, что общение с одноклассниками все равно останется неполноценным. Девочка сказала Би-би-си, что уж лучше будет, как раньше, видеть их в онлайне, чем встретиться и не иметь возможности обняться.

По словам профессора детской психологии университета Рединга Хелен Додд, соблюдение дистанции особенно сложно для младшего возраста. "Реально их можно заставить только при помощи самого жесткого контроля, что плохо для детской психики, - сказала она в интервью Би-би-си. - Детям нужна некоторая свобода, пространство и самостоятельность".

"Может ошеломить"

Эксперт ЮНИСЕФ по психическому здоровью и психологической поддержке детей Зейнаб Хиязи говорит, что процесс открытия школ должен быть продуманным.

"Это может подействовать на детей ошеломляюще, - заявила она Би-би-си. - Они ощущают тревогу и неуверенность. Но это естественно в нынешних нелегких обстоятельствах".

Хиязи говорит, что педагоги должны уметь помочь детям справиться с негативными эмоциями. "Учителя проводят с детьми больше времени, чем кто-либо, и зачастую лишь они могут определить, с какими психологическими проблемами сталкиваются воспитанники", - указывает эксперт.

Урсула Грасс видит свою главную задачу в том, чтобы уменьшить страх.

"Мы организовали для детей несколько занимательных мероприятий - поход в лес, приготовление пиццы и шитье масок", - рассказывает она.

Жители Германии обязаны носить маски в общественных местах, и Грасс решила, что будет здорово, если желающие дети сами станут их шить. Разноцветные самодельные маски вышли такими красивыми, что директор школы создала специальную группу в "Фейсбуке" и отправила часть масок учебным заведениям по всему миру.

Делая маски для себя, школьники одновременно обучаются правилам самозащиты и избавляются от страха перед масками, говорит она.

Эмоциональная поддержка

"Учитель должен не только обучать, но и заглядывать в душу ребенка", - говорит Урсула Грасс.

Но 14-летняя британка Меган не думает, что это относится е ней. По ее мнению, учителя просто отбывают рабочее время. Девочка тревожится, что отстает в учебе, потому что в условиях онлайн-преподавания дома ее что-то постоянно отвлекает от занятий.

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Профессор Додд считает, что лучшая помощь школы и родителей детям в период выхода из карантина - не давить на них.

"Чтобы школьники через год смогли учиться в полную силу своих способностей, надо дать им этот год, чтобы эмоционально выздороветь, - полагает детский психолог. - В дальней перспективе их образование от этого выиграет".

С этим согласятся не все родители, особенно в тех культурах, где академическим успехам детей традиционно придается важное значение.

Во Вьетнаме ЮНИСЕФ порекомендовал правительству изменить школьную программу так, чтобы дети нагнали упущенное за четыре месяца карантина в течение всего следующего учебного года.

"Это позволило бы существенно сократить психологическую нагрузку на учащихся", - сказала Би-би-си ответственный специалист ЮНИСЕФ по Вьетнаму Симона Вис.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Школы во Вьетнаме открылись в мае после четырех месяцев локдауна

В ходе одного из исследований, проведенного в апреле, 8 тыс. вьетнамских учителей рассказали, что их ученики обеспокоены упущениями в своем образовании, связанными с карантином, и тревожатся, как он отразится на их дальнейших успехах.

"Это неудивительно с учетом того, как вьетнамские родители давят на своих детей, чтобы те хорошо учились в школе, - говорит Симона Вис. - Такое же давление исходит от широкого круга знакомых и от сверстников".

Время слушать

Вьетнамское правительство и ЮНИСЕФ развернули в СМИ и соцсетях кампанию под девизом "Заразимся добротой". Дети делятся письмами, рисунками и видео, обсуждают коронавирус и свои проблемы.

Учителям рекомендуют объяснять детям, что переживать в такое время нормально, рассказывает Симона Вис. Кампания включает в себя советы родителям, как лучше поддержать сейчас детей.

По словам Симоны Вис, важно научить старших искусству слушать, чтобы детям было с кем поделиться.

"Родители должны найти время на то, чтобы дать детям внутренний комфорт, показать им свою любовь и вернуть веру в себя. Детей надо чаще хвалить, говорить им о том, как мужественно они переносят трудное время", - говорит она.