Медики на Кубани вместо "путинских" выплат получили предупреждение об экстремизме

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Сотрудники скорой помощи в Абинске (Краснодарский край) добиваются выплат за работу в условиях эпидемии. Руководство больницы настаивает, что дополнительные средства полагаются только специальным инфекционным бригадам. Медики утверждают, что выезжать на потенциально опасные вызовы приходится всем без исключения.

Пытаясь добиться "путинских" надбавок, девять медработников одной из бригад скорой помощи Абинского района 18 мая записали видеообращение и выложили его в сеть.

"Руководство Абинской ЦРБ пытается нас убедить, что нам никакие выплаты не предусмотрены", - утверждали сотрудники скорой.

По словам фельдшеров бригады Романа и Сергея (имена изменены по просьбе героев), их обнадежил пример коллег из Армавира, которые после записи видеообращения добились решения о выплате федеральных надбавок. В Армавире, как сообщили в профсоюзе медицинских работников "Действие", деньги должны получить все сотрудники скорой независимо от того, контактировали ли они с пациентами, у которых была подтвержденная коронавирусная инфекция.

"Достучаться ни до кого не можем. Перед этим у нас было собрание с руководством [Абинской] ЦРБ, руководство пыталось разъяснить постановления [правительства о выплате надбавок]. С их слов, нам ничего не полагалось, так как деньги положены только инфекционной бригаде и только тем, кто контактировал с пациентами, у которых был подтвержден диагноз Covid-19. Хотя мы тоже выезжали на вызовы, где были подозрения на коронавирус - ОРВИ, пневмония", - говорит Роман.

"На тот момент мы ничего не знали и считали, что руководство скрывает от нас информацию, поэтому мы решились на видеообращение", - рассказывает Сергей.

По словам фельдшера, в апреле никто из руководства больницы не объяснил им, как будут начисляться стимулирующие выплаты, о которых говорил Владимир Путин.

Кто в группе риска?

Зарплата Романа и его коллег из скорой - 22 тысячи рублей, у водителей - 18 тысяч. За смену (сутки) фельдшеры выезжают в среднем на 17-19 вызовов. С учетом обещанных Владимиром Путиным надбавок, фельдшеры могли за "ковидный" апрель получить плюс 40% (8 тысяч рублей) к своей зарплате - то есть приблизительно по 30 тысяч рублей.

Впрочем, спустя несколько дней после публикации видеообращения на карточку одного из фельдшеров бригады упало 760 рублей, другому фельдшеру 3700, а водителю 300 рублей. В бухгалтерии больницы точного ответа на вопрос, за что им перечислили эти суммы, по словам Романа, получить не удалось.

Почему же сотрудники скорой не получили обещанных президентом денег?

Обещанные Владимиром Путиным выплаты юридически оформлены в двух постановлениях правительства - 484 и 415.

В первом говорится о стимулирующих выплатах сотрудникам "ковидных" стационаров и специализированным "ковидным" бригадам скорой помощи. Таким образом, Романа и Сергея это постановление не касается - они работают в общепрофильной бригаде, которая не была определена для работы с "ковидными" пациентами.

В постановлении 415 речь идет об "осуществлении выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией".

"Вообще, если читать это постановление, то можно понять, что само название и первые пункты постановления 415 так сформулированы, что невозможно однозначно решить, с каким понятием согласовано выражение "и лицам из группы риска, - говорит сопредседатель профсоюза медработников "Действие" Андрей Коновал. - То ли речь о пациентах из группы риска, то ли о медицинских работниках, подвергающихся риску".

"Но логичнее считать, что речь идет о пациентах из группы риска - так как именно в таком значении это понятие употребляется в 10-м пункте этого же постановления и других документах минздрава. Например, в приказе министерства здравоохранения РФ 198н от 19 марта 2020 года (о работе медицинских организаций в условиях распространения инфекции Covid-19). Встречается он еще в рекомендациях Роспотребнадзора. В этих документах идет речь о людях старше 60-65 лет, пациентах с хроническими заболеваниями, беременных женщинах", - говорит Андрей Коновал.

Как отмечает сопредседатель профсоюза "Действие", любая скорая помощь, участковая поликлиника сталкивается с людьми из группы риска заражения - с людьми в возрасте старше 65 лет и пациентами с хроническими заболеваниями. "То есть постановление 415, по идее, должно распространяться на всех медицинских работников", - заключает он.

Роман и Сергей, как и многие их коллеги, посчитали, что определение "группа риска" относится к медикам, которые работают в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Так же считали депутаты и общественники, пришедшие 17 мая на встречу медиков с руководством Абинской ЦРБ.

Но, как пояснила на встрече с медперсоналом главный экономист больницы Ирина Ильина, к группе риска относятся медицинские сотрудники, которые "работают с биологическим материалом", и им полагаются выплаты.

"Почему нам раньше это не сказали? Почему не сказали в апреле? Почему сейчас…" - задал вопрос один из медиков.

"Постановление новое для нас. Мы точно так же задавали вопросы в [краевое] министерство, министерство, в свою очередь, в правительство РФ", - ответила Исаева.

Непрофильная бригада

21 мая минздрав опубликовал разъяснение к постановлению 415, из которого следует, что на компенсацию могут рассчитывать только медицинские сотрудники, работающие с биологическим материалом.

По словам Коновала, таким образом идет подмена понятия "группы риска" и ничем не аргументированное сужение круга медицинских работников, которые могут рассчитывать на компенсацию за работу в условиях распространения Covid-19.

Из нового разъяснения минздрава также следует, что сотрудники общепрофильных бригад скорой не могут рассчитывать на президентские выплаты, если им не пришлось столкнуться с больным с лабораторно подтвержденным коронавирусом.

Фельдшеры Роман и Сергей работают в общепрофильной бригаде на подстанции в станице Холмской. Их бригада выезжает на вызовы в другие поселения, в том числе отдаленные, которые находятся на расстоянии 40-50 км от подстанции. Это единственная бригада скорой помощи для Холмской и соседних поселений.

С началом эпидемии для работы с пациентами с подозрением на коронавирусную инфекцию была определена одна бригада скорой помощи, остальные должны были работать с пациентами, где нет подозрения на Covid-19, рассказала Русской службе Би-би-си глава профсоюза Абинской больницы Лариса Коваленко.

"В каждую смену выделена одна бригада для работы с пациентами с коронавирусной инфекцией", - подтвердил главный врач Абинской ЦРБ.

Как следует из рассказов авторов видеообращения, такое разделение бригад на инфекционную и остальные не всегда работает.

"У нас было два случая с подозрением на ковид. В первом случае диспетчер сообщила, что больная жалуется на недомогание, першение в горле, и что она приехала из Москвы. Согласно эпиданамнезу, человек, приехавший из другого региона, тем более из Москвы, предполагается возможно зараженным. Отправили мою бригаду, мы съездили, посмотрели. Симптомы были обычной простуды, тестов у нас никаких нет. И дальнейшая ее судьба мне не известна", - рассказывает Сергей.

Коллега Романа говорит, что потенциально "ковидным" может оказаться даже тот вызов, что не кажется диспетчерам скорой подозрительным.

"А второй случай - спросили диспетчера, был ли контакт [с потенциально больным] у пациентки. Вроде, не было, сказали. Но когда мы приехали, выяснилось, что к ней приезжал из Москвы сын, две недели прожил, уехал, а у нее температура уже третий день держится", - говорит Сергей.

"Согласно инструкции, при подозрении на коронавирусную инфекцию мы должны были вызвать инфекционную бригаду. Мы узнали о ситуации и доложили нашему руководству - старшему фельдшеру - после чего нам было сказано надеть средства защиты и везти больную в госпиталь. У нас тогда не было еще костюмов, были хирургические халаты, перчатки, шапочки, обычные медицинские маски. Мы их надели, вернулись к больной и начали ее готовить к транспортировке, повезли в госпиталь в Крымск, специализированный как раз для больных Covid-19", - рассказывает Роман.

По мнению Андрея Коновала, разделение бригад скорой помощи на "ковидные" и "неинфекционные" - это красивый, но абстрактный план, который в России изначально обречен на провал, особенно в условиях пандемии. Он утверждает, что еще до начала пандемии бригады скорой помощи по всей стране находились в состоянии острого дефицита кадров.

Как утверждает представитель профсоюза, самих бригад по стране в полтора-два раза меньше, чем рекомендовано в федеральных нормативах. А кроме того, по его словам, общепрофильные бригады часто не укомплектованы вторым медработником, а специализированные переведены в статус общепрофильных, чтобы не содержать трех медработников. Коновал говорит, что даже при такой неукомплектованности сотрудники работают на 1,5-2 ставки.

"Если посылать только специализированные, никто просто не приедет. С конца марта в тех регионах, где коронавирус пошел вширь, такое количество вызовов на ОРВИ и пневмоний, что надо 99% бригад делать специализированными и по полной программе обеспечивать средствами индивидуальной защиты. В то же время надо как-то обеспечивать и другие вызовы. А в сельской местности - там на целый район одна-две бригады, большие расстояния, плохие дороги. То есть такая ситуация, что очень жесткое разделение - нереалистичный план", - подчеркивает сопредседатель профсоюза "Действие".

Главврач Абинской ЦРБ на вопрос Русской службы Би-би-си об эффективности разделения бригад на инфекционные и неинфекционные ответил: "Это сделано для того, чтобы обезопасить наших фельдшеров. У нас заболевших сотрудников за весь этот период нет. Значит, мы все делаем правильно?"

Сотрудники Холмской районной больницы рассказывают, как в конце апреля пожилой мужчина якобы дожидался приезда инфекционной бригады примерно в течение четырех часов - при этом он, чтобы как-то скоротать время в ожидании, прохаживался по больнице, выходил на улицу.

"Если у него действительно был ковид, представляете, сколько людей в больнице за это время он мог заразить? Мы бы могли его сами увезти в госпиталь в Крымск", - говорит Роман.

Если бы бригаде Романа тогда поручили увезти этого пациента в госпиталь, то сотрудники бригады получили бы надбавки только при условии подтверждения диагноза Covid-19 у больного.

"Само понятие "выявленная коронавирусная инфекция" уже предполагает возможность различных трактовок. В настоящий момент официальными органами принято понимание о том, что это лабораторно подтвержденный ковид. Более того, тест на антитела, который сейчас проводится, не считается подтверждением перенесенного заболевания Covid-19", - говорит Андрей Коновал.

Еще в начале апреля на конгрессе "Человек и лекарство" главный внештатный пульмонолог министерства здравоохранения Сергей Авдеев говорил, что чувствительность метода полимеразной цепной реакции (который рекомендован ВОЗ для тестирования на Covid-19) составляет порядка 70-80%.

В конце апреля мэр Москвы Сергей Собянин в эфире "Россия 24" также говорил, что до 50% тяжелобольных коронавирусом в столице получали по две отрицательных пробы.

"Многим пациентам эти тесты не проводятся вообще. По разным причинам. Сама система здравоохранения пока не способна обеспечить повсеместное тестирование пациентов с признаками коронавируса. При этом мы еще знаем, что примерно у 40% людей с Covid-19 болезнь протекает бессимптомно", - говорит Коновал.

"Для чего собрались?"

Сразу после того, как медики опубликовали в соцсетях видеообращение, их начали вызывать в правоохранительные органы.

"Спрашивали, кто организовал, для чего собрались. Говорили, что нельзя такие вещи снимать", - говорит Роман. В итоге в полиции ему выписали предупреждение о недопустимости осуществления экстремистской деятельности "при проведении собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирования" (копия документа есть в распоряжении Би-би-си).

"Вы, как организатор, несете ответственность за соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований, касающихся порядка проведения массовых акций, недопущения осуществления экстремистской деятельности, а также ее своевременного пресечения", - говорится в документе.

Массовой акцией, по предположению фельдшера, полиция сочла запись видеообращения.

Публично к этому моменту решила выступить только одна бригада, которая работает на подстанции в станице Холмской. Остальные неинфекционные бригады Абинской ЦРБ сначала собирались поддержать коллег, но потом передумали и не стали выражать недовольство.

Сейчас, со слов авторов видео, на них оказывается давление - от них требуют написать заявления, что претензий к руководству больницы по выплатам у них нет.

Почти одновременно с видеообращением бригады Сергея и Романа аналогичный ролик опубликовали сотрудники скорой помощи Красноармейской ЦРБ. Они тоже вдохновились примером коллег из Армавира. Среди участников видеообращения - сотрудники скорой помощи, находящиеся на карантине после контакта с заболевшим Covid-19, а также находящиеся в стационаре с подтвержденным Covid-19.

После этого видеообращения фельдшера скорой в Красноармейске допросили в СКР, следователь составил протокол об изъятии у нее телефона.