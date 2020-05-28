Займы в самоизоляции: как коронавирус ударил по ломбардам и МФО

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Экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, затронул те сектора, которые обычно в кризис ощущают себя более или менее стабильно. На проблемы жалуются ломбарды и микрофинансовые организации (МФО).

В этом году реальные доходы россиян упадут на 6%, заявил в среду министр экономического развития Максим Решетников.

Многие россияне остались без работы и постоянного дохода на фоне мер самоизоляции. В большинстве регионов страны уже почти два месяца закрыты многие виды бизнеса - непродуктовые магазины, салоны красоты, фитнес-клубы и другие. Часто работники предприятий из этих сфер говорят о том, что им платят зарплату не в полной мере или вообще не платят.

Однако в условиях пандемии сходить в банк за кредитом, взять в долг "до зарплаты" или просто что-то заложить в ломбарде оказалось также почти невозможно. Банки, микрофинансовые организации и ломбарды попали под жесткое регулирование со стороны Центрального банка России и ограничили свою работу из-за карантина.

Некоторые МФО, например, сообщают о росте спроса на микрокредиты, но выдать они их не могут. Банки же говорят о том, что их клиенты собираются лишь реструктурировать долги.

Микрокредиты в пандемию

В периоды падения доходов россияне часто обращаются в микрофинансовые организации. Считается, что там получить небольшой займ проще, хотя и процент по кредиту выше.

Однако в апреле количество выданных микрозаймов в России упало на 35% по сравнению с мартом, говорится в статистике Национального бюро кредитных историй.

МФО в марте-мае фиксировали прирост количества заявок на микрозаймы по сравнению с предыдущими месяцами и аналогичными месяцами в прошлом году, рассказали Би-би-си в саморегулируемой организации "Микрофинансирование и развитие" (СРО "МиР"). В организации Max.Credit Би-би-си также сообщили о росте спроса на микрокредиты на уровне 20-30%.

Но удовлетворить растущий спрос МФО не могут во многом из-за ограничений со стороны регулятора.

Аналитики "Эксперта РА", например, отмечают, что из-за регулирования МФО пересматривают свои стратегии: теперь они выдают уже не "займы до зарплаты", а предлагают более сложные услуги. Многие мелкие МФО продолжают уходить с рынка, отмечают эксперты.

В саморегулируемой организации подтверждают, что даже в кризис и пандемию МФО вынуждены отказывать в кредитах. "Компании продолжают активно пересматривать свою кредитную политику в сторону сдерживания выдач, поэтому в тот же период (апрель-май) выросла доля отказов. Что интересно, компании стали чаще отказывать практически сразу - на моменте прескоринга (до подачи запроса в бюро кредитных историй, в частности), чтобы снизить свои расходы", - объясняет директор СРО "МиР" Елена Стратьева.

По компаниям, специализирующиеся на офлайн-займах, ударила и самоизоляция: в таких условиях они были вынуждены приостановить выдачу кредитов.

В "Эксперт РА" прогнозируют, что в 2020 году спрос на микрокредиты все же вырастет. Аналитики это связывают с тем, что людям, потерявшим работу, экстренно будут нужны деньги на текущие расходы, а многим из них банки откажут в кредитах. При этом качество заемщиков будет снижаться.

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Закрытые ломбарды и комиссионки

Еще один способ быстро получить своего рода займ - это ломбарды. Роль ломбардов особенно возрастает в условиях, когда малый бизнес в России фактически парализован и многие незащищенные слои населения, включая мигрантов, находятся в "подвешенном" состоянии и не могут обратиться в банки, рассказывает в беседе с Би-би-си председатель совета Национального объединения ломбардов Алексей Лазутин.

"Получается, что ломбарды - чуть ли не единственный финансовый институт, способный удовлетворить потребности в небольших займах для очень существенной доли граждан России и мигрантов", - говорит Лазутин.

Однако сейчас ломбарды тоже переживают непростые времена: из-за введенного в стране режима самоизоляции люди зачастую опасаются посещать эти организации, многим из которых вообще пришлось закрыться.

По словам основателя и владельца сети ломбардов "Залог успеха" Александра Олейника, в период пандемии посещаемость ломбардов снизилась более чем в два раза, а сейчас эти показатели еще не вернулись на предыдущие позиции.

"Некоторые говорят, что для ломбардов настали золотые времена, но это неправда. Золото, которое входит в ломбард, оно должно и выходить оттуда. Ситуация с продажей ювелирных изделий ухудшается - народ, к сожалению, нищает, покупательная способность падает, и продать эти изделия будет сложнее, поэтому происходит разбалансировка бизнеса", - сетует Олейник в беседе с Би-би-си.

С ним соглашается и гендиректор ломбардной сети "Фианит-ломбард" Станислав Боронин. Он отмечает, что в последнее время увеличивается доля невыкупленного имущества, так как многие клиенты потеряли свой доход и не могут вернуть заложенные вещи. Для таких заемщиков ломбард вынужден предоставлять отсрочку как минимум на три месяца, следуя рекомендациям Центробанка.

"Многие ломбарды, которые находятся в торговых центрах, до сих пор не работают - по нашей компании это порядка 11% точек. Первый месяц мы испытывали постоянные нападки со стороны полиции, местных администраций, Роспотребнадзора, бесконечные проверки. ЦБ нас напрямую не поддержал и не выразил четкую позицию по поводу того, можем мы работать или нет", - рассказывает Боронин.

Из-за многочисленных проверок и ограничений со стороны властей владельцы ломбардов часто вынуждены уходить в "серую" зону и действовать под видом комиссионных магазинов, которые могут работать без надзора со стороны Центробанка и других регуляторов.

Однако уже в ближайшее время владельцы ломбардов ожидают роста числа клиентов, которым будут необходимы срочные микрозаймы. По прогнозам Алексея Лазутина, начиная с июня 2020 года спрос существенно увеличится и до конца 2020 года рост может составить от 35 до 50%.

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Кредитные каникулы вместо новых кредитов

В обычные банки россияне в условиях кризиса и пандемии идут неохотно. Количество всех кредитных заявок в первую неделю апреля по отношению к третьей неделе марта сократилось почти вдвое - на 49,7%, сообщает НБКИ.

Об апрельском снижении интереса клиентов к кредитам Би-би-си сообщили в пяти крупных российских банках: Сбербанке, ВТБ, "Открытии", Росбанке и Райффайзенбанке.

По действующим кредитным обязательствам россияне платить тоже не торопятся: все больше заемщиков предпочитают воспользоваться кредитными каникулами, объявленными властями страны в качестве одной из мер поддержки населения.

Так, в Сбербанке сообщают, что число заявок на реструктуризацию задолженности за последние два месяца значительно превысило объемы всего прошлого года. О росте интереса заемщиков к кредитным каникулам говорят также в Росбанке и ВТБ.

Глава управления кредитных рисков розничного сегмента Райффайзенбанка Алексей Крамарский объясняет эту ситуацию тем, что клиенты стали "более консервативно оценивать свое финансовое положение и предпочитают создать финансовую подушку безопасности на случай непредвиденных трудностей".

По словам директора департамента кредитного бизнеса банка "Открытие" Михаила Чамрова, в среднем банки одобряют три из четырех заявок на кредитные каникулы по розничным кредитам. "Четверть заявок банками отклоняется, как правило, потому что ситуация клиента не соответствует критериям закона о сокращении дохода", - поясняет он.

Для тех, кто сегодня все же намеревается получить кредит в банке, сделать это становится все сложнее. В кризисных условиях банки стали более дотошно проверять финансовое состояние своих клиентов и выдавать ссуды только самым надежным заемщикам.

По данным НБКИ, по итогам апреля 2020 года банки одобряли гражданам лишь каждую пятую заявку на кредит (20,7%): этот показатель стал минимальным с 2017 года, когда в бюро начали проводить такие подсчеты.

Об ужесточении оценок кредитного риска клиентов Би-би-си рассказали, например, в Росбанке и в банке "Открытие".

Клиенты финансовых организаций на этом фоне все чаще демонстрируют недовольство. Как отмечается в аналитическом обзоре Банка России "Финансовый пульс", количество жалоб граждан на деятельность банков и МФО выросло на 24,5% за неделю с 14 по 20 мая. Самой актуальной проблемой для недовольных граждан стало как раз погашение кредитов, включая реструктуризацию и рефинансирование, отмечается в документе.

При этом ЦБ пока не видит в сложившемся кредитном кризисе серьезных проблем для банковской сферы. Как заверил во вторник зампред Банка России Дмитрий Тулин, в нынешних условиях российские банки могут выдержать "шок в два раза более сильный, чем шоки 2008 и 2014 годов".

"Мы уверены, что возможный уход с рынка отдельных слабых банков не вызовет негативных системных последствий", - добавил Тулин.