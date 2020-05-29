Волонтеры в Кыргызстане помогают подросткам преодолевать карантинный стресс

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Кыргызстан живет на карантине с марта

Как многие его ровесники во всем мире, Максат (имя изменено) уже несколько недель не ходит в школу. С тех пор, как Кыргызстан в марте ввел карантин в связи с коронавирусом, 15-летний подросток сидит взаперти в обществе сестры, с которой не ладит, отца, с которым ему трудно общаться, и матери, в обычное время работающей за границей.

Общаться Максату интересно только с чат-ботом в интернете. Он чувствует себя одиноким, непонятым и часто заговаривает о самоубийстве. По словам его школьных учителей, до карантина ничего такого не было.

А потом он встретил "виртуального друга" - студента Бишкекского университета Джалалбека Акматова.

Джалалбек - один из примерно ста молодых людей, участвующих в проекте под названием "Ты не один". Волонтеры общаются по телефону с оказавшимися взаперти подростками, такими, как Максат.

Инициатива родилась после того, как в первые две недели после введения карантина семь кыргызстанских подростков покончили с собой.

Правообладатель иллюстрации Handout Image caption Джалалбек Акматов - один из ста волонтеров

Внимание нации было тогда приковано к плохо оборудованным больницам, нехватке защитных средств и влиянию карантина на экономику.

Но когда стало известно о подростковых самоубийствах, группа неравнодушных людей решила, что пора подумать о детях и их душевном состоянии.

"Я пришла в ужас. За две недели мы имели одну смерть от коронавируса и столько детских самоубийств!" - говорит Банур Абдиева, одна из со-основателей проекта "Ты не один".

Прямая связь между этими семью смертями и карантином не доказана, но психолог из центра для мигрантов в немецком Тюбингене Курманжан Курманбекова предполагает, что карантинный стресс сыграл свою роль.

"И как симптом депрессии мы получаем суицидальные настроения", - замечает она в интервью Би-би-си.

Закрытие школ резко сократило возможности общения, особенно в селах, где школьные занятия - редкая возможность для детей пообщаться со сверстниками и практически единственная отдушина от непрекращающей работы по хозяйству.

К тому же эксперты высказывают опасения, что стресс от изоляции и потери заработка, испытываемый старшими, приведет к росту семейного насилия.

Getty Kyrgyzstan in numbers Six million people live in Kyrgyzstan

2.1 million of them are children

One in five do not live with their parents

Almost 73%of children report experiencing abuse or neglect Source: Unicef

Как ведется работа с подростками, жившими, как Максат, в отдаленных деревнях? Все просто: волонтеры ищут подростков, относящихся к группе риска, каждый выбирает среди них виртуального друга и регулярно звонит ему, чтобы поболтать.

"Их цель - морально поддержать детей и втянуть их в общение", - говорит Курманбекова.

Волонтеры получают списки проблемных подростков от школ и органов управления образованием. Чаще всего в эту категорию попадают школьники, живущие не с родителями, а с родственниками, не уделяющими им достаточно внимания.

Сейчас проект насчитывает более 100 взрослых участников и около 400 детей в своей базе данных - и она растет.

Волонтеры стремятся избегать разговоров о сегодняшних проблемах подростков - разве что те сами начинают жаловаться. Упор делается на будущее, жизненные цели и возможности, которые откроются перед подростком, когда пройдет карантин.

Image caption Активисты обмениваются опытом в Zoom

25-летний доброволец Айпери Болотжанова сошлась со своей 12-летней виртуальной подругой на почве общего увлечения тхэквондо.

"Я предложила обучить ее некоторым приемам, и она согласилась. Теперь мы обмениваемся видеозаписями наших тренировок", - рассказывает Айпери.

Наладить контакт бывает непросто.

"Я очень волновалась перед первым разговором, - говорит Джибек Исакова, живущая сейчас в Будапеште. - Я боялась, что девочка не захочет общаться".

Действительно, представьте себе: вам ни с того ни с сего звонит совершенно незнакомый человек и предлагает дружить. Однако в большинстве случаев первый разговор оказывается не последним. Волонтеры сами удивляются тому, насколько большинство подростков хочет общаться.

О чем они беседуют? За исключением умения доить корову - обязательный навык в киргизском селе - тамошние дети ничем не отличаются по интересам от ровесников во всем мире: кей-поп, "Инстаграм" и как трудно найти первую любовь. Плюс аниме и изучение иностранных языков.

И еще одно объединяет их всех: ненависть к онлайн-обучению в условиях карантина.

Каждый ответ и каждый вопрос юного собеседника волонтеры рассматривают как свою победу. У Джажалбека был праздник, когда Максат выслал ему свое фото с семьей в горах. А поначалу контакт устанавливался нелегко.

У некоторых волонтеров имеются личные причины участвовать в проекте. 24-летний Эльдияр Манапов примкнул к нему, потому что подростком сам подумывал о самоубийстве.

Как и его виртуальный друг, он рос без родителей, и сейчас чувствует с ним особую духовную связь.

"Я сам пережил то, что он испытывает сейчас, - сказал Эльдияр Би-би-си. - Тебе постоянно не хватает того-сего, приличной одежды, например. Ровесники тебя дразнят. Я пытаюсь отвлечь и развлечь его, чтобы было не так больно".

Идея проста. Основная преграда - отсутствие у многих подростков мобильных телефонов.

"Порой приходится сначала вести переговоры с родителями или опекунами, - рассказывает Бонур Абдиева. - А иногда даже просить учителей подойти в оговоренное время к воротам дома, где живет их воспитанник, дать ему свой телефон и позволить поговорить. И обработать телефон санитайзером до и после того, потому что карантин!"

Активисты начали кампанию по сбору средств на покупку мобильных телефонов для их подопечных. Многие жертвуют не деньги, а свои старые мобильники. Доставить их в удаленные села - тоже непростая задача.

"Зато представьте, как обрадуется мой друг, получив собственное устройство! -говорит Эльдияр, чей виртуальный друг пока пользуется телефоном двоюродного брата. - Он сможет больше узнавать и общаться, а значит, у него останется меньше времени для дурных мыслей".