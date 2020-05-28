В Британии продают гаджет "для защиты от 5G" за $420. Что у него внутри?

Правообладатель иллюстрации Pen Test Partners

В Британии можно купить USB-флеш-накопитель ценой 339 фунтов (около 420 долларов США). Его производители утверждают, что при помощи "квантовой осциляции" устройство способно защитить от так называемого "пагубного воздействия 5G-сетей". Но что на самом деле находится у него внутри? И вообще - отличается ли этот гаджет от обычных "флешек"?

В Британии запуск мобильных сетей пятого поколения (5G) начался только прошлым летом, в сельской местности ими пользоваться пока нельзя. Но по всей стране уже появилось немало умельцев, которые рекламируют устройства для защиты от того, что они называют "вредоносным влиянием" сетей 5G - хотя и британские власти, и ведущие ученые уверены, что такого вредоносного влияния просто не существует.

Устройство под названием 5GBioShield, впрочем, рекомендовал к использованию Тоби Холл - один из членов комитета по 5G при городском совете города Гластонбери, который был создан, чтобы собрать информацию о влиянии сетей пятого поколения на здоровье.

Около Гластонбери проходит знаменитый музыкальный фестиваль (в этом году он отменен из-за пандемии коронавируса). Там расположен Холм святого Михаила (также известный как Гластонбери Тор) - с этим местом связано множество легенд и мистических верований. В городке работает множество магазинов, в которых продают эзотерические товары и сувениры. Поэтому среди местных жителей несколько больше тех, кто склонен верить неординарным представлениям и теориям.

Тоби Холл уверяет, что гаджет приносит пользу. "Мы им пользуемся, и находим, что оно помогает", - заявил Холл. На веб-сайте производителя утверждается, что USB-стик "благодаря портативному голографическому нанослою катализатора, защищает дом и семью. Его можно носить на себе, или расположить рядом со смартфоном, либо другим источником электричества, радиации или электромагнитного поля".

"Электрический туман"

"Путем квантовой осцилляции, USB-ключ 5GBioShield балансирует и перераспределяет вредные частоты, возникающие из электрического тумана, который генерируют такие аппараты, как лэптопы, беспроводные телефоны, Wi-Fi, планшеты, и так далее", - уверяют создатели прибора.

Правообладатель иллюстрации 5G BIOSHIELD Image caption Из рекламы устройства следует, что его нужно носить на себе, или размещать рядом со смартфоном

Устройство стоит 339 фунтов, или около 30 тыс. рублей, включая НДС. Если купить сразу три, их отпустят за 958 фунтов (около 83 тысяч рублей).

Но на первый взгляд устройство кажется обычным USB-драйвом на 128 мегабайт.

"В чем же его отличие от почти идентичного прозрачного USB-драйва, который можно купить примерно за пять фунтов у нескольких производителей в Шэньчжэне?", - задается вопросом Кен Мунро, чья компания Pen Test Partners разбирает на части различные бытовые электронные устройства, чтобы проверить их уязвимость. Вот ответ на этот вопрос: у 5GBioShield есть круглый стикер.

"Мы, конечно, не эксперты в квантовой физике систем 5G, но эта наклейка очень похожа на те, что продаются листами в канцелярских магазинах и стоят меньше пенни каждый", - говорит Мунро.

"Расширение времени"

Мунро и его коллега Фил Эвели разобрали USB-ключ, чтобы посмотреть, нет ли внутри чудотворной электроники. Однако им удалось найти только светодиод, поставленный на плату, как и в любом другом подобном USB-устройстве.

Как следует из открытых данных на портале Companies House, где публикуются сведения о всех британских фирмах, директоров компании BioShield Distribution, которая распространяет устройство, зовут Анна Гроховальская и Валерио Лагецца.

Судя по открытым данным, и Гроховальская и Лагецца раньше работали в компании Immortalis, которая продавала БАД (то есть биологически активную добавку, многие эксперты сомневаются в их эффективности) под названием Klotho Formula. Рекламирующий БАД вебсайт похож на сайт BioShield. Там написано, что добавка во-первых запатентована, а во-вторых, "вызывает релятивистское расширение времени и биологически-квантовое перепутывание на уровне ДНК".

"Чувствительная информация"

В беседе с Би-би-си Гороховальская подтвердила, что ее компания - эксклюзивный мировой дистрибьютор 5GBioShield, но производит устройства не она. Права на него тоже у другой компании.

Правообладатель иллюстрации PEN TEST PARTNERS Image caption На устройстве имеется наклейка, которую не очень сложно отделить

"У нас есть много технической информации и подтверждающих исследований на эту тему. Как вы понимаете, мы по очевидным причинам не авторизованы разглашать эту чувствительную информацию третьим лицам", - говорит она.

Гроховальская отрицает утверждения, что она продает за 339 фунтов продукт, который на самом деле стоит не больше пяти.

"Что касается анализа стоимости, к которому вы пришли в ходе своего исследования, мне кажется, что недостаток глубокого понимания помешал вам произвести точный подсчет наших зартрат на производство, включая выплаты правообладателю и так далее, - говорит она. - Таким образом, принимать вашу оценку всерьез сложно, очевидно, что вы не обращали внимания на факты".

"Больше снов"

Тоби Холл, говоривший о пользе прибора в комитете по 5G при городском совете Гластонбери, в беседе с Би-би-си заявил, что его слова нельзя рассматривать как рекомендацию купить гаджет.

Правообладатель иллюстрации PEN TEST PARTNERS Image caption Pen Test Partners не удалось обнаружить внутри прибора ничего, что отличало бы его от обычного USB-драйва.

Однако Тоби Холл не жалеет о том, что купил BioShield, и говорит, что с прибором его жизнь улучшилась - теперь он спокойно спит всю ночь, и ему чаще снятся сны. "В доме стало спокойнее", - сказал он Би-би-си.

Он также полагает, что компания могла бы разработать систему защиты от электромагнитного излучения для всего Гластонбери.

5G и британцы

Приход мобильных сетей нового поколения в Британию сопровождается трудностями. В интернете одна за другой появляются теории заговора, посвященные новым сетям.

В этом смысле интересна история расследования, проведенного комитетом по 5G при городском совете Гластонбери. Расследование комитета длилось шесть месяцев, и по его итогам городской совет сделал заявление, что он против развертывания этих сетей в Британии, хотя сделать ничего не может.

Впрочем, за время работы этого комитета из него ушли три члена, заявив, что расследование захватили активисты и сторонники теорий заговоров. "Настоящий научный анализ уступил место слухам и конспирологии", - заявил один из ушедших, Дэвид Суэйн.

Общая паника вокруг 5G в Британии иногда накладывается на опасения людей во время пандемии коронавируса. Так, в марте, после того как в интернете появились видео, в которых утверждалось, что вышки связи сетей 5G способствуют распространению коронавируса, в некоторых районах страны эти вышки попытались сжечь.

Ученые не находят подтверждения каким-либо из этих теорий. Недавно Ofcom - британский регуляторный орган в сфере телекоммуникаций - опубликовал данные об электромагнитном поле на 16 недавно установленных вышках связи 5G. Согласно этим сведениям, мощность излучения составляет "малую часть" от предельно допустимых уровней по международным стандартам.