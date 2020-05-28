В Москве выросла смертность от Covid-19 из-за новой методики подсчетов. Ее рекомендуют регионам

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Число умерших из-за коронавируса в Москве за апрель, по новым данным департамента здравоохранения Москвы, существенно скорректировано - с 639 до 1561 человека. Столичные власти впервые учли бессимптомных пациентов в публичной статистике смертности от Covid-19.

В мэрии ссылаются на рекомендации ВОЗ и минздрава и советуют применять новую методику подсчета другим регионам. При пересчете данных по новой методике, а также из-за пика эпидемии в апреле, в России может вырасти официальная смертность от коронавируса, считают опрошенные Русской службой Би-би-си источники и эксперты.

Почему в Москве выросло число смертей от Covid-19 в апреле

Московские власти в четверг, 28 мая, впервые представили детальную статистику смертности от нового коронавируса. В ней учли пациентов, у которых коронавирус подтвердился только на этапе вскрытия.

За апрель общая смертность в столице составила 11 834 человек, что на 1753 выше среднего показателя за предыдущие три года (10 081 человек), следует из презентации департамента здравоохранения Москвы.

В ней говорится, что, по уточненным данным, за тот месяц 636 человек умерли непосредственно от нового коронавируса при положительном тесте; еще у 169 тест был отрицательным, но вскрытие показало, что причиной смерти стал именно коронавирус.

Еще 756 человек в апреле умерли от других причин при положительном тесте: из них 333 - от основного заболевания, обостренного новым коронавирусом; у 423 коронавирус не повлиял на исход заболевания. Оставшиеся 192 смерти записаны в "необъяснимое" превышение статистики.

В мэрии Москвы утверждают, что смертность от Covid-19 в городе существенно ниже, чем в западных столицах - причем даже в случае, если считать ее по методике ВОЗ.

Так, в апреле случаи смерти непосредственно от коронавируса в Москве составляют 1,4% от всех выявленных случаев заболевания. Если же прибавить к ним гибель пациентов с положительным тестом на вирус, но без симптомов пневмонии, уровень смертности вырастает до 2,8%.

В Нью-Йорке и Лондоне эти показатели соответственно 10% и 23%, следует из презентации.

Источник Би-би-си в мэрии сказал, что подобные расчеты оперативный штаб теперь будет давать регулярно.

На 28 мая в России выявлен 379 051 случай заражения коронавирусом. За весь период зафиксировано 4142 летальных исхода, выздоровели 150 993 человека.

В Москве зафиксировано 173 497 случаев заражения коронавирусом - 45,7% от общего количества зараженных в стране. Погибло в городе 2 254 человека - то есть летальность составила 1,30%.

Как ставят диагноз

В столице обязательно проводится патологоанатомическое исследование при смерти с подозрением на новый коронавирус, говорится в презентации. В него входят ПЦР-диагностика, морфологический анализ и другие методы. Диагноз ставится за две недели при нормативном сроке в 45 дней.

Новая методика учета смертности утверждена минздравом с учетом рекомендаций ВОЗ и активно применяется в Москве, говорится в презентации мэрии. Она позволяет вести детальный учет случаев, где причина смерти - Covid-19 или где он стал катализатором основного заболевания.

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Анализ смертности позволяет оперативно корректировать лечение и прогнозировать течение болезни, говорится в документе.

Презентация опубликована на следующий день после обнародования рекомендаций минздрава по установлению первоначальных причин смертей, связанных с Covid-19. Методичку подготовила рабочая группа под руководством главного внештатного патологоанатома ведомства академика Георгия Франка.

Ждать ли рост смертности из-за новых методик подсчета

Франк сказал Би-би-си, что российские патологоанатомы всегда следовали рекомендациям ВОЗ, и нынешние рекомендации только уточняют процедуры. По утверждению Франка, Россия практикует вскрытие больных, умерших в инфекционных отделениях, куда чаще, чем другие страны, что объясняет дифференциацию диагнозов и более редкое, чем в других странах, упоминание ковида в качестве причины смерти.

По его мнению, рекомендации минздрава приведут к более внимательному отношению патологоанатомов к оценке первичной и непосредственной причин смерти. Впрочем, говорит он, само по себе это не должно повлиять на изменение статистики. А развитие эпидемии - может.

"Я думаю, цифры [умерших от Covid-19] вырастут, потому что выросла заболеваемость. Посмотрите, как выросли цифры заболеваемости по Москве. Через три-четыре недели, когда мы получим цифры [смертности за май] они будут выше в два, а может быть и в три раза", - говорит Франк.

По его словам, процесс ретроспективной коррекции апрельской статистики в рамках всей страны возможен, но пока что таких распоряжений никто не давал.

Власти Москвы тоже прогнозируют рост смертности от нового коронавируса в мае вследствие пройденного в конце апреля пика заболеваемости, следует из презентации мэрии.

Московские чиновники считают, что регионы вслед за столицей дадут детальные данные по смертности. "Теперь по всем регионам подсчет летальности будет проводиться по параметрам, которые применяются в Москве и по тем рекомендациям, которые дала ВОЗ", - рассказал Би-би-си руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью России-24 также предложил регионам учитывать в статистике летальности Covid-19 и другие причины, приводящие к смерти больных коронавирусом.

Указания минздрава при пересчете, вероятно, увеличат смертность от Covid-19, сказал Би-би-си Лев Гринберг, завкафедрой патологической анатомии и судебной медицины в Уральском государственном медицинском университете в Екатеринбурге.

Президент Российского общества патологоанатомов Лев Кактурский тоже предполагает, что результатом исполнения новых рекомендаций станет рост цифр смертности от ковид, которые Россия передает ВОЗ. "У нас не было единообразия в трактовке - [считать смерти] с ковидом или без ковида. Сейчас совершенно четко: если ковид есть, то идет в свидетельство о смерти", - пояснил он.

Источник Би-би-си, близкий к оперативному штабу Москвы по коронавирусу, прогнозирует в перспективе "взлет" статистики смертности по регионам, особенно на на Северном Кавказе, где зачастую не проводилось посмертное вскрытие.

Другой источник Би-би-си, в федеральном штабе по коронавирусу, прогнозирует рост статистики смертности "просто потому, что начнут умирать люди, которые заболели на пике [в апреле]".

Русская служба Би-би-си отправила запрос о применении новой методики подсчета смертности от коронавируса в минздрав и федеральный штаб.

Почему статистика смерти в России вызвала споры

Кактурский и другие патологоанатомы подчеркивают, что заключение о смерти часто содержит много указаний на заболевания, так или иначе способствовавшие кончине. Но медицинская статистика учитывает не все из них. "Она выхватывает из всей цепочки причинно-следственных связей одно звено, которое считает наиболее существенным", - говорит Кактурский.

В значительной степени это и составляет предмет идущего во многих странах спора - о том, как считать ущерб, нанесенный эпидемией. В то время как одни государства определяют его максимально широко, включая в статистику жертв эпидемии почти всех пациентов с ковидом, российский подход до сих пор был консервативным: предлагалось учитывать только тех, кто умер "от ковида" - с ограниченным набором характерных патологоанатомических диагнозов по результатам вскрытия.

"Ущерб статистического учета в том, что они ориентируются только на первоначальную причину смерти - на то заболевание, которое вызвало причину смерти. Не учитывая то, что стоит на втором месте. Сейчас в новых рекомендациях сделан упор на то, что ковид должен быть учтен, даже если он на второстепенной роли", - говорит Лев Кактурский.

Статистика смертности от коронавируса уже стала причиной международного скандала. New York Times и Financial Times писали, что показатели смертности в России якобы могут занижаться на 70%.

Российские власти эти обвинения отвергали и регулярно говорили о низком показателе смертности в стране от нового коронавируса по сравнению с другими странами. В середине мая на совещании с президентом вице-премьер Татьяна Голикова отмечала, что показатели смертности от Covid-19 в России в 7,4 раза ниже, чем по миру в целом. Заболевших оперативно госпитализируют, а темпы прироста зараженных замедлились, объясняла она.