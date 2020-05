View this post on Instagram

Предупреждение о возможном триггере: домогательства. Спустя почти два месяца я набралась сил и смелости, чтобы рассказать о том, что произошло. Мне все ещё очень страшно, хотя я прошла курс терапии и теперь хотя бы знаю, что делать со своими дрожащими руками и гипервентиляцией. Что произошло: 2 марта этого года я зашла к заведующему кафедрой этнологии Функу Дмитрию Анатольевичу, чтобы обсудить мой академ и дальнейшие планы. Ещё до этого он посылал неоднозначные сообщения, но я проигнорировала свои плохие предчувствия и сбросила всё на простую «отеческую» заботу, мол, он обо всех заботится, в этом нет ничего «такого». В конце концов, у него безупречная репутация «дедушки» кафедры/факультета, он мне помогал с учебной литературой и тд. Я вошла в кабинет. Он обнял меня, поцеловал в щеку, затем в губы. Потом пошёл закрывать дверь на ключ. В этот момент моей защитной реакцией было делать вид, что все в порядке. Как фильмах, когда герой/героиня понимают, что они находятся с преступником, и изо всех сил стараются не дать ему знать, что они все поняли. Я пропускала мимо ушей отвратительные комментарии по типу «я возьму тебя. хаха, не в этом смысле» или «да, раздевайся». Я говорила о том, о чем изначально планировала, при том, что понимала всю бессмысленность. Меня спас стук в дверь. Функу это явно не понравилось, но он пошёл открывать дверь. Я воспользовалась этим, чтобы собраться, встать, и, сказав, что у меня дела, выйти из кабинета. У меня есть стойкое ощущение, что мне повезло, что все могло быть хуже, что все могло пойти дальше, но дальше этого ощущения я заходить не хочу. Чего я хочу добиться этим постом: во-первых, огласки. Я не знаю, первая ли я, были ли другие подобные случаи с другими студентками или нет, но пока есть вероятность, что были/будут, я хочу, чтобы как можно больше людей знало о такой вероятности. Поэтому прошу вас репостить и распространять пост. Продолжение 🔽