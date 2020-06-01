"Компьютерный вирус обжег мне руку". Кто такие криптохакеры и чем они опасны

Правообладатель иллюстрации Yosof Badr

Пули летели со всех сторон, но Абдельрахман Бадр оставался невозмутимым. Он хорошенько прицелился, чтобы сделать решающий выстрел, нажал на курок - и вдруг экран монитора погас.

Компьютер вырубился без предупреждения. Абдельрахман удивился. Эта игра никогда прежде не вызвала проблем. Он заглянул внутрь машины, прикоснулся к одной из деталей и, чертыхнувшись, отдернул руку. Видеокарта накалилась настолько сильно, что на пальцах остался ожог.

18-летний юноша не сразу понял, что стал жертвой хакерской атаки. Злоумышленник, который мог находиться в любой точке планеты, запустил в компьютер вирус, чтобы незаконно использовать его для майнинга биткойнов или какой-то другой криптовалюты.

По информации ведущей статистической базы данных Statista, виртуальными деньгами в мире пользуются более 47 млн человек, хотя их анонимность затрудняет точный подсчет.

Возник новый вид преступности - криптохакерство. Мошенник загружает в компьютер ничего не подозревающей жертвы вредоносный файл, и тот начинает, без ведома владельца, производить сложные математические операции, известные под названием "майнинг".

Правообладатель иллюстрации Getty/ South_agency Image caption Законопослушные майнеры используют мощные компьютеры, которые позволяют увеличить запас криптовалюты. Хакеры воруют мощности чужих машин

Майнинг - это процесс выпуска виртуальных денег, обогащающий тех, кто им занимается. Криптовалюту затем можно использовать для онлайн-покупок или обменять на обычные деньги.

Использование чужих компьютеров увеличивает доходы криминальных дельцов, а для жертв оборачивается, во-первых, дополнительными счетами за электричество, и во-вторых, замедлением работы их компьютеров. В отдельных случаях машина может непоправимо сломаться.

Чем мощнее компьютер, тем больше криптовалюты он может производить. На прошлой неделе около десяти суперкомпьютеров в Европе пришлось остановить из-за криптохакерской атаки.

Правообладатель иллюстрации Getty/ isa_ozdere Image caption Хакеры использовали компьютер Абдельрахмана для майнинга криптовалюты под названием Monero

Компьютер Абдельрахмана Бадра относился к средней категории и использовался владельцем в основном для игр. По его словам, он понятия не имеет, как и когда хакеры проникли в него. Молодой человек думает, что загрузил вирус случайно.

Примерно за три недели до происшествия он начал замечать некоторые странности.

"Когда мой компьютер переходил в спящий режим, экран гас, но я слышал, что вентилятор продолжал работать. Я подходил, и рабочий стол сразу открывался без логина. Казалось, что компьютер никогда не спит", - рассказывает Абдельрахман.

Шокирован и возмущен

Это не особо тревожило британского студента, занятого домашними заданиями и подготовкой к экзаменам, пока он не обжег руку.

"Тогда я решил поиграть с программой для отслеживания активности компьютера. Все было нормально, пока однажды я случайно не оставил ее включенной на ночь", - вспоминает он.

Программа зафиксировала передачу огромного объема данных на странный сайт, о котором Абдельрахман ничего не слышал и никогда не заходил на него.

Оказалось, что сайт принадлежит анонимному майнеру, собирающему криптовалюту под названием Monero. Тут-то Абдельрахман все понял.

"Я был шокирован и возмущен, - говорит он. - Я всегда гордился тем, что держу свой компьютер в порядке и безопасности. И вдруг я узнаю, что какой-то парень, оказывается, хозяйничал в нем без моего ведома и наживался, портя мое оборудование и воруя электричество".

Сотни, а может быть тысячи таких, как Абдельрахман, невольно пополняют виртуальные кошельки мошенников. Он продвинутый пользователь, но обнаружил "жучка" случайно.

Правообладатель иллюстрации Yosof Badr Image caption Абдельрахман случайно догадался, что его компьютером кто-то воспользовался

По мнению Абдельрахмана, жульничество раскрылось из-за сбоя в хакерском коде. Обычно майнинг происходит, только когда компьютер находится в режиме сна. Но в тот раз хакерская программа заработала, когда владелец пользовался машиной.

"Криптоатаки становятся все более изощренными и трудноуловимыми, - говорит Алекс Хинклифф, специалист по компьютерной безопасности из компании Palo Alto Networks. - Чем больше жертв, тем лучше для киберпреступников. Обычный персональный компьютер, сервер, мобильник, "облачный" сервис - любое умное устройство. Количество позволяет вырабатывать много криптовалюты, используя относительно неназойливые и скрытные техники".

Криптохакерство на подъеме

Масштабы криптохакерства растут или сокращаются в зависимости от колебаний курсов криптовалют. Сейчас, по данным исследования, проведенного Palo Alto Networks, оно на подъеме.

"Выгодность майнинга уже не та, что в прошлом, поэтому хакеры проникают в самые неожиданные области интернета, стараясь увеличить число жертв", - говорит Райан Калембер из специализирующейся на компьютерной безопасности фирмы Proofpoint.

"Очень часто они добавлены в бесплатный компьютерный код, так что мы находим их спрятанными в самых странных программах по всему интернету", - добавил он.

Эксперты по безопасности рекомендуют пользователям быть бдительными и не оставлять без внимания странности в поведении компьютеров, например, замедление работы или произвольное изменение настроек. Полезно также установить защитные программы и периодически проводить сканирование на вирусы.