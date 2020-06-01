"Компьютерный вирус обжег мне руку". Кто такие криптохакеры и чем они опасны
Пули летели со всех сторон, но Абдельрахман Бадр оставался невозмутимым. Он хорошенько прицелился, чтобы сделать решающий выстрел, нажал на курок - и вдруг экран монитора погас.
Компьютер вырубился без предупреждения. Абдельрахман удивился. Эта игра никогда прежде не вызвала проблем. Он заглянул внутрь машины, прикоснулся к одной из деталей и, чертыхнувшись, отдернул руку. Видеокарта накалилась настолько сильно, что на пальцах остался ожог.
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18-летний юноша не сразу понял, что стал жертвой хакерской атаки. Злоумышленник, который мог находиться в любой точке планеты, запустил в компьютер вирус, чтобы незаконно использовать его для майнинга биткойнов или какой-то другой криптовалюты.
По информации ведущей статистической базы данных Statista, виртуальными деньгами в мире пользуются более 47 млн человек, хотя их анонимность затрудняет точный подсчет.
Возник новый вид преступности - криптохакерство. Мошенник загружает в компьютер ничего не подозревающей жертвы вредоносный файл, и тот начинает, без ведома владельца, производить сложные математические операции, известные под названием "майнинг".
Майнинг - это процесс выпуска виртуальных денег, обогащающий тех, кто им занимается. Криптовалюту затем можно использовать для онлайн-покупок или обменять на обычные деньги.
Использование чужих компьютеров увеличивает доходы криминальных дельцов, а для жертв оборачивается, во-первых, дополнительными счетами за электричество, и во-вторых, замедлением работы их компьютеров. В отдельных случаях машина может непоправимо сломаться.
Чем мощнее компьютер, тем больше криптовалюты он может производить. На прошлой неделе около десяти суперкомпьютеров в Европе пришлось остановить из-за криптохакерской атаки.
Компьютер Абдельрахмана Бадра относился к средней категории и использовался владельцем в основном для игр. По его словам, он понятия не имеет, как и когда хакеры проникли в него. Молодой человек думает, что загрузил вирус случайно.
Примерно за три недели до происшествия он начал замечать некоторые странности.
"Когда мой компьютер переходил в спящий режим, экран гас, но я слышал, что вентилятор продолжал работать. Я подходил, и рабочий стол сразу открывался без логина. Казалось, что компьютер никогда не спит", - рассказывает Абдельрахман.
Шокирован и возмущен
Это не особо тревожило британского студента, занятого домашними заданиями и подготовкой к экзаменам, пока он не обжег руку.
"Тогда я решил поиграть с программой для отслеживания активности компьютера. Все было нормально, пока однажды я случайно не оставил ее включенной на ночь", - вспоминает он.
Программа зафиксировала передачу огромного объема данных на странный сайт, о котором Абдельрахман ничего не слышал и никогда не заходил на него.
Оказалось, что сайт принадлежит анонимному майнеру, собирающему криптовалюту под названием Monero. Тут-то Абдельрахман все понял.
"Я был шокирован и возмущен, - говорит он. - Я всегда гордился тем, что держу свой компьютер в порядке и безопасности. И вдруг я узнаю, что какой-то парень, оказывается, хозяйничал в нем без моего ведома и наживался, портя мое оборудование и воруя электричество".
Сотни, а может быть тысячи таких, как Абдельрахман, невольно пополняют виртуальные кошельки мошенников. Он продвинутый пользователь, но обнаружил "жучка" случайно.
По мнению Абдельрахмана, жульничество раскрылось из-за сбоя в хакерском коде. Обычно майнинг происходит, только когда компьютер находится в режиме сна. Но в тот раз хакерская программа заработала, когда владелец пользовался машиной.
"Криптоатаки становятся все более изощренными и трудноуловимыми, - говорит Алекс Хинклифф, специалист по компьютерной безопасности из компании Palo Alto Networks. - Чем больше жертв, тем лучше для киберпреступников. Обычный персональный компьютер, сервер, мобильник, "облачный" сервис - любое умное устройство. Количество позволяет вырабатывать много криптовалюты, используя относительно неназойливые и скрытные техники".
Криптохакерство на подъеме
Масштабы криптохакерства растут или сокращаются в зависимости от колебаний курсов криптовалют. Сейчас, по данным исследования, проведенного Palo Alto Networks, оно на подъеме.
"Выгодность майнинга уже не та, что в прошлом, поэтому хакеры проникают в самые неожиданные области интернета, стараясь увеличить число жертв", - говорит Райан Калембер из специализирующейся на компьютерной безопасности фирмы Proofpoint.
"Очень часто они добавлены в бесплатный компьютерный код, так что мы находим их спрятанными в самых странных программах по всему интернету", - добавил он.
Эксперты по безопасности рекомендуют пользователям быть бдительными и не оставлять без внимания странности в поведении компьютеров, например, замедление работы или произвольное изменение настроек. Полезно также установить защитные программы и периодически проводить сканирование на вирусы.