Какие деньги в Ливии настоящие. США не хотят, чтобы Россия печатала купюры для Хафтара

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Без наличных денег экономика Ливии встанет

Американские власти вступили в противостояние с Россией, поддержав конфискацию купюр, напечатанных на российском Гознаке по заказу непризнанного ООН правительства Ливии. Без перехваченных на Мальте наличных Халифе Хафтару будет сложнее организовать нормальную жизнь на подконтрольной ему территории в североафриканской стране, раздираемой гражданской войной.

Госдепартамент США заявил, что деньги (купюры номиналом 1,1 млрд долларов) были напечатаны российской госкомпанией по заказу "нелегитимной параллельной организации".

В российском МИД парировали, что контракт на печать ливийских динаров был подписан еще в 2015 году, а "в условиях фактического двоевластия в Ливии в настоящее время действуют два Центральных банка".

C 2011 года после свержения Муаммара Каддафи в Ливии фактически так и не появилось сильной централизованной власти. За власть в Ливии сейчас борются две основные силы: базирующееся в Триполи Правительство национального согласия (ПНС) во главе с Файезом Сарраджем (именно его считают законным власти США и ООН) и Ливийская национальная армия во главе с Халифой Хафтаром (по мнению многих экспертов, его неформально поддерживает Россия, официально Россия в конфликте придерживается нейтралитета).

Каждая из противоборствующих сторон имеет по сути свой Центральный банк. ЦБ, признанный ООН, находится в Триполи. А вот ЦБ, де-факто контролируемый генералом Хафтаром, расположен в Бенгази.

Инцидент с конфискацией крупной партии валюты, напечатанной "Гознаком", еще раз подчеркивает "необходимость прекращения Россией порочных и дестабилизирующих действий в Ливии", - заявили в Госдепартаменте США, добавив, что единственный легитимный Центробанк находится в Триполи.

Как считают российские дипломаты, глава банка в Бенгази "был назначен всенародно избранным ливийским парламентом - Палатой депутатов - и соответственно обладает необходимой международной легитимностью".

"Контракт на печать ливийских динаров был подписан в 2015 году между АО "Госзнак" и главой Центрального банка Ливии, утвержденного Палатой депутатов (парламент) Ливии. Ливийской стороной была произведена необходимая предоплата. В рамках исполнения своих контрактных обязательств российская организация направила в адрес ЦБ в городе Тобруке груз с напечатанными ливийскими банкнотами", - говорится в сообщении российского МИДа..

Деньги для генерала

Обвинения в том, что России печатает валюту для армии генерала Хафтара звучали и ранее. Как сообщало агентство Рейтер со ссылкой на полученные ими данные российской таможни, с февраля по июнь 2019 году Россия отправила в Ливию несколько партий бумажных денег, напечатанных "Госзнаком", на сумму более 3 млрд долларов. Крупные поставки напечатанной валюты из России в Ливию в 2019 году по времени совпали с началом наступательной операции генерала Хафтара против Правительства национального согласия.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Силы Халифы Хафтара воюют с Правительством национального согласия, базирующимся в Триполи

По данным Рейтер, с 2016 по 2019 год Россия поставила в Ливию около 13,5 млрд динаров (9,5 млрд долларов по текущему курсу).

Федеральная таможенная служба РФ не стала комментировать расследование агентства, посоветовав перенаправить вопрос "Гознаку". В "Гознаке" сообщили, что не будет комментировать поставки и сослались на международные коммерческие стандарты.

"Денежный раскол" начался в Ливии еще в 2016 году. Именно тогда представители одной из враждующих сторон впервые обратились к России с просьбой изготовить бумажные деньги.

С тех пор в стране по сути стали ходить два вида банкнот. Купюры для признанного ООН Правительства национального согласия печатаются в Великобритании. А для "восточного правительства", как сообщают сами оппозиционеры, деньги печатает "Госзнак". При этом на первый взгляд два набора купюр очень похожи.

Более того, официально центральный банк Триполи (подконтрольный Правительству национального согласия) до сих пор не объявил банкноты, отпечатанные в России, незаконными.

В 2019 году спецслужбы Мальты уже перехватывали похожую партию банкнот из России. Тогда высокопоставленный источник, участвовавший в спецоперации, пояснил журналистам Times of Malta, что Мальта захватила партию денег "в рамках выполнения резолюций ООН по Ливии" и добавил, что этот шаг не является "антироссийским".

Эскалация конфликта

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Бои в Ливии не прекратились даже во время пандемии

Борьба за власть в стране продолжается с 2014 года. Обстановка в стране постепенно ухудшалась после поддержанного НАТО восстания против режима Муаммара Каддафи в 2011 году.

На этой неделе Африканское командование вооруженных сил США (Africom) обвинило Россию в отправке военных самолетов в Ливию.

По данным американских военных, Москва перебросила в Ливию авиацию, чтобы поддержать операции российских наемников из так называемой "ЧВК Вагнера".

В начале мая в СМИ попал доклад сотрудников мониторинговой миссии комитета ООН, в котором говорилось, что на стороне Хафтара в этой стране воюют до 1200 российских наемников.

Москва отрицает участие в ливийском конфликте. На вопрос о присутствии ЧВК в Ливии российский президент Владимир Путин в январе сказал, что россияне, воюющие в Ливии, не представляют интересов государства.