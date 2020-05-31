Клинт Иствуд в 90 лет: десятка лучших фильмов неувядающей иконы Голливуда

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В год 90-летия. Клинт Иствуд в январе 2020 года

31 мая американскому актеру и режиссеру Клинту Иствуду исполняется 90 лет. Впервые на киноэкране он появился в 1955 году в не удостоенной даже упоминания в титрах эпизодической роли в боевике-ужастике "Месть твари". Его самый свежий (будем надеяться, не последний!) фильм "Дело Ричарда Джуэлла" вышел в прошлом 2019 году. За эти шесть с половиной десятилетий фильмография Иствуда - актера и режиссера - насчитывает десятки картин, в которых воплотились самые разные стороны выдающегося кинематографиста и уникальной личности.

Предлагаем вашему вниманию десятку лучших - по нашему выбору - картин Клинта Иствуда. Размещены они не в приоритетном, а хронологическом порядке, отражающем эволюцию мастера.

"За пригоршню долларов" (A Fistful of Dollars), 1964, "На несколько долларов больше" (For a Few Dollars More), 1965, "Хороший, плохой, злой" (The Good, the Bad and the Ugly), 1966

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption "Человек без имени" в фильме "За пригоршню долларов"

Так называемая "Долларовая трилогия" итальянского кинорежиссера Серджио Леоне открыла миру не только уже перевалившего за четвертый десяток и в течение десятилетия бившегося за признание актера, но и утвердила особый новый жанр в кино - спагетти-вестерн. В трилогию, хотя таковой Леоне ее изначально не замышлял, эти три фильма объединила сыгранная Иствудом фигура главного героя, точнее антигероя - "Человека без имени", неизменно молчаливого, в своем неизменном пончо, ковбойских сапогах, широкополой шляпе и с сигариллой в зубах.

И хотя "Долларовая трилогия" была укоренена в самой что ни на есть устоявшейся голливудской традиции - вестерне - Иствуд и Леоне привнесли в образ своего героя новое, порожденное революционными 60-ми отношение, ставшее образцом новой моды, нового стиля, новой "крутизны". Казалось бы, не имеющие ничего общего с вестерновой эстетикой мотоциклетные ковбои Генри Фонды и Денниса Хоппера в "Беспечных ездоках" - прямое порождение стиля Иствуда.

Именно с "Долларовой трилогии" - изначально провинциальной попытки итальянцев подражать классическому Голливуду - Иствуд стал подлинной иконой Голливуда.

В 2008 году журнал Empire включил "Человека без имени" в число "величайших киноперсонажей всех времен".

"Куда не долетают и орлы" (Where Eagles Dare), 1968

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Клинт Иствуд и Ричард Бертон в фильме в фильме "Куда не долетают орлы"

Классический боевик времен Второй мировой войны, в котором десант союзников во главе с британским майором Смитом (Ричард Бертон) и американским лейтенантом Шеффером (Иствуд) высаживается в оккупированных нацистами Альпах для спасения попавшего к немцам в плен американского генерала. Герой Иствуда уже не бесстрастный отстраненный ковбой из "Долларовой трилогии", но в нем есть то же мужество чужака, заброшенного в опасные обстоятельства, в которых он становится уже не антигероем, а героем.

"Грязный Гарри" (Dirty Harry), 1971

Правообладатель иллюстрации Silver Screen Collection Image caption Клинт Иствуд – полицейский инспектор "грязный" Гарри Каллахан в фильме "Грязный Гарри"

Наряду с "Человеком без имени", полицейский инспектор из Сан-Франциско Гарри Каллахан по прозвищу "Грязный Гарри" - одна из самых знаменитых ролей Иствуда. Поджатая губа, неизменный твидовый костюм и такой же неизменный, в любое мгновение готовый выскочить из кобуры "Магнум". Гарри Каллахан находится в бесконечном противостоянии не только, а зачастую не столько с преступным миром, сколько со своим продажным некомпетентным начальством. Циничный, никому не верящий коп заложил основу целой череде последовавших за ним в американском кино аналогичных картин, в центре которых такие же действующие сами по себе, из своих собственных представлений о законе и справедливости героев.

"Сыграй мне "Misty"" (Play Misty For Me), 1971

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Клинт Иствуд – радио-диджей Дейв Гарвер в фильме "Сыграй для меня “Misty”"

Название режиссерского дебюта Иствуда на русский язык переводится по-разному "Сыграй мне туманно", "Сыграй мне перед смертью". На самом деле "Misty" - название классической пьесы известного джазового пианиста Эррола Гарнера, и в этом своем первом авторском фильме Иствуд впервые проявил в кино свое главное музыкальное пристрастие - любовь к джазу. Здесь, впрочем, джаз - лишь музыкальный фон, а не главная тема. Герой картины - радио-диджей Дэвид Гарнер - попадает в коварно расставленную ловушку своей соблазнительницы-слушательницы. Сам Иствуд здесь уже не мужественный герой, а расслабленный богемный интеллектуал, беспомощная жертва набирающего в 60-70-е годы силу доминирующего феминизма.

"Побег из Алькатраса" (Escape from Alcatraz), 1978

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Клинт Иствуд – Фрэнк Моррис, заключенный тюрьмы Алькатрас

Алькатрас - заброшенный форт на уединенном острове в заливе Сан-Франциско. Самая страшная тюрьма Америки, бежать из которой невозможно. Туда попадает закоренелый рецидивист, умный и целеустремленный Фрэнк Моррис (Иствуд) и именно это - побег из Алькатраса - он и намерен совершить. Сама организация побега, основанная на реальной истории, - захватывающее приключение. Но главное в этом, как, впрочем, и в большинстве других фильмов с участием Иствуда - не сюжет и не приключения, а его герой. Человек, достоинство и мужество которого не способны сломить никакие, даже самые страшные обстоятельства, в которых он оказывается.

"Птаха" (Bird), 1988

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Режиссер Клинт Иствуд и исполнитель роли Чарли Паркера Форест Уитакер на съемках фильма "Птаха"

Опять-таки в русском языке название картины переводят буквально - "Птица", но на самом деле в русскоязычной истории джаза прозвище великого саксофониста Чарли Паркера принято переводить как "Птаха". Чисто режиссерская работа Иствуда, в которой сам он, как актер - нечастый случай - даже не появляется. Росший в 30-40-е годы Иствуд через всю жизнь пронес любовь к джазу - музыке своего детства и юности. Более того, любовь эту он сумел передать и сыну - профессиональному джазовому контрабасисту Кайлу Иствуду. "Птаха" - байопик Паркера, и Иствуд и исполнитель главной роли Форест Уитакер сумели мастерски передать трагедию гения, пытавшегося всю свою короткую жизнь примирить две страсти - музыку и наркотики. Жизнь свою он в результате потерял, но великая музыка осталась.

"Непрощенный" (Unforgiven), 1992

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption С двумя "Оскарами" - за лучший фильм и лучшую режиссуру за "Непрощенный". Лос-Анджелес, 29 марта 1993 г.

И опять вестерн, картина, которую уже зрелый Иствуд-режиссер посвятил двум своим учителям - Серджио Леоне и Дону Сигелу, у которого он как актер снялся и в "Грязном Гарри", и в "Побеге из Алькатраса", и еще в нескольких фильмах. История ушедшего на покой бывшего разбойника Уильяма Манни (сам Иствуд), который сначала просто за деньги, а чем дальше, тем больше из врожденного чувства справедливости отправляется мстить злодеям, выстроена, на первый взгляд, по всем законам классического американского жанра. Но умудренный опытом, переваливший за седьмой десяток актер и режиссер переосмысляет все законы и клише вестерна, счищает наросший на него за десятилетия голливудский лоск и превращает историю в размышление о возрасте, чести, мужестве и героизме. "Оскар" за лучший фильм и лучшую режиссуру.

"Малышка на миллион" (Million Dollar Baby), 2004

Правообладатель иллюстрации Warner Bros Image caption С актрисой Хиллари Суонк в фильме "Малышка за миллион"

Вторая - после "Непрощенного" - пара главных "Оскаров" за лучший фильм и лучшую режиссуру поставила ставшего к тому времени уже патриархом американского кино Иствуда в один ряд с такими великими своими предшественниками как Джон Форд, Фрэнк Капра, Билли Уайлдер, Дэвид Лин, Элиа Казан и Стивен Спилберг. При всей сентиментальности истории борющейся за успех молодой боксерши (Хиллари Суонк) и поначалу неохотно берущего ее под свое крыло опытного тренера (сам Иствуд) в развязке фильма есть поворот, много говорящий о личности и взглядах самого Клинта Иствуда. Убежденный консерватор, человек правых взглядов, он в своей картине оказывается сторонником совершенно неприемлемой для консерваторов, но такой милосердной с общечеловеческой, гуманистической точки зрения эвтаназии.

"Флаги наших отцов" (Flags of Our Fathers), "Письма с Иводзимы" (Letters from Iwo Jima), 2006

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption На премьере фильма "Флаги наших отцов". Лос-Анджелес, 29 октября 2006 г.

Дилогия о Второй мировой войне, две неравноценные по своим художественным качествам, но очень важные в фильмографии Иствуда-режиссера (как актер он не появляется ни в одном из двух фильмов) картины. В центре дилогии - один из самых страшных и кровопролитных эпизодов Тихоокеанского фронта, бои за остров Иводзима в 1945 году. Первый фильм рассказывает историю с точки зрения американских солдат, второй - с точки зрения их противника, японцев. Первый становится разоблачением лицемерной машины государства, которая бесстыдно манипулирует реальностью для достижения своих пропагандистских целей. Второй - куда более пронзительный в изображении страха, отчаяния и бессмысленности войны, тем более, что взгляд этот - крайне редкий для американского кино - взгляд со стороны десятилетиями изображавшихся в виде бесчеловечно жестоких японцев.

"Гран Торино" (Gran Torino), 2008

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Автомобиль 1972 года Ford Gran Torino Sport на мировой премьере получившего от него название фильма Клинта Иствуда "Гран Торино". 9 декабря 2008 года.

Как и "Малышка на миллион", "Гран Торино" являет нам сложный, не поддающийся однозначному трактованию характер героя. И точно так же отражает противоречивость политических воззрений и гуманистического типа личности самого режиссера. Ветеран Корейской войны, вышедший на пенсию рабочий завода "Форд" Уолт Ковальски (к моменту съемок картины Иствуду уже 77 лет) живет в населенном главным образом выходцами из Азии пригороде Детройта. Живет один, засилье бесконечно бесчинствующих банд эмигрантов как у себя в районе, так и во всей стране, его чудовищно раздражает. Раздражает тем более, когда один из них пытается угнать его сокровище - "Гран Торино" 1972 года, в создании которого Ковальски принимал самое активное участие. Трансформация совершенно обоснованных ярости и гнева в постепенно нарастающее понимание и сочувствие - поразительный процесс преодоления стереотипов и утверждения гуманизма и человечности.

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Накануне своего 90-летия в одном из интервью Клинт Иствуд сказал: "И в этом возрасте я намерен двигаться по жизни дальше. Я не хочу стоять на месте или идти назад. Никогда не знаешь, когда нужно будет остановиться. Я люблю то, что я делаю".