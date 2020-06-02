Центр эпидемии Covid-19 в Британии - в домах престарелых. Что с этим не так?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Работникам домов престарелых долго не выдавали защитные маски и халаты

Спустя полтора месяца действия карантина в Британии - в первой половине мая - страна узнала действительное число смертей от коронавируса в домах престарелых. Оказалось, что на эти учреждения приходится примерно треть всех погибших от Covid-19. Русская служба Би-би-си попыталась разобраться, можно ли говорить о том, что британская система поддержки стариков находится в кризисе, а также является ли нынешняя ситуация симптомом общего отношения к пожилым людям в Британии?

Майский шок от публикации статистики смертности в домах престарелых усиливался тем, что до этого времени умерших в домах престарелых вообще не учитывали в общем числе смертей от коронавируса.

По официальной статистике, по состоянию на начало мая в британских домах престарелых от коронавируса умерло более 12 тысяч стариков. Это больше трети всех смертей в Британии от вируса на этот период. В Шотландии почти половина всех смертей от вируса пришлась на эти учреждения.

Во время пика пандемии в середине апреля число умирающих только в домах престарелых превышало средние показатели смертности по стране в три раза.

Дети и внуки стариков забили тревогу и стали задаваться вопросом, правильным ли было решение отправить родственников в дом престарелых. Но часто никакого другого варианта просто не было.

История Риты

"Дело не в желании, а в возможностях", - говорит Джон, чья 94-летняя мать Рита живет в доме престарелых. Рита жила с сыном, но Джон сам тяжело заболел, ему ампутировали ногу и он оказался не в состоянии ухаживать за пожилой матерью. У Риты болезнь Альцгеймера, проблемы с кратковременной памятью и недержание мочи.

Image caption Рита считает, что решение о доме престарелых было принято "всей командой", то есть вместе с ее сыном и внучкой.

Родственники Риты всё равно чувствуют вину. "Я всегда была уверена, что никто из членов моей семьи не попадет в дом престарелых, - говорит внучка Риты Анна Перрот. - Но мою жизнь я построила без учета интересов семьи".

"Если бы я больше думала о родных, я бы купила бунгало, одноэтажный дом, с лишней комнатой. Вместо этого я купила дом с очень красивым садом, но у меня нет ни туалета, ни лишней комнаты на первом этаже", - добавляет Анна.

В домах престарелых у стариков есть возможность общаться друг с другом, им устраивают лекции и другие мероприятия. Общительная Рита ценит эту социальную сторону жизни в доме престарелых и сама напоминает об этом Анне.

"Но ведь ты смотрела за мной, когда я была маленькой", - с виноватым видом говорит внучка.

"Это никак не связано. Ведь внукам помогаешь, потому что их любишь. Это не имеет никакого отношения к тому, что в какой-то момент ты стареешь и начинаешь разваливаться", - хихикает Рита.

"Не хочется быть обузой, чтобы родным пришлось менять образ жизни, - добавляет она. - Но наверное, надо было получше спланировать жизнь".

"Все происходит так быстро, что даже не веришь в реальность всего этого", - говорит Анна Перрот.

Одиночество и независимость

В домах престарелых по всей Британии живут примерно 410 тысяч человек.

Британские старики очень редко живут с детьми или внуками: по данным Офиса национальной статистики Великобритании, лишь 1,1% всех семей живут вместе с престарелыми родителями. Многие до самого переезда в дом престарелых живут самостоятельно.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Бремя ухода за пожилыми рителями в Британии с 90х годов легло, в основном, на дочерей

За последние четверть столетия возраст жильцов в домах престарелых Британии сильно увеличился.

"25 лет назад наши клиенты приезжали к нам сами на своих машинах и парковались прямо здесь, - рассказывает Бибиси Джейн Таунзенд, бывший директор сети домов престарелых Somerset Care Group. - Cейчас пожилые люди, которые водят машины, остаются дома, а в дома престарелых попадают уже совсем старые и больные люди".

Средний возраст жителей домов престарелых этой сети - 89 лет, и в среднем они проводят здесь год и три месяца.

Соцработники признают, что в домах престарелых сейчас, в основном, живут люди с разными серьезными заболеваниями. И отчасти поэтому они оказались так уязвимы перед нынешней эпидемией.

Самые уязвимые

Рост среднего возраста постояльцев домов престарелых объясняется не только общим ростом продолжительности жизни.

Отчасти это связано с изменением правил политики, а именно с так называемым докладом Гриффитса 1998 года, в котором рекомендовалось присматривать за стариками дома, а не в специальных учреждениях. Но еще раньше - при Маргарет Тэтчер - финансирование домов престарелых и присмотр за стариками переложили на плечи местных советов.

"На самом деле это всё означало, что уход за стариками ложился на семью и особенно на дочерей и других женщин в семье, - рассказывает Русской службе Би-би-си глава Института старения населения Оксфордского университета профессор Сара Паркер. - С тех пор государство стало всё меньше финансировать уход за стариками".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Смерти в домах престарелых, как правило, регистрируются со значительной задержкой

Заполненность домов престарелых в среднем по стране составляет 90%. Но, по данным Somerset Care Homes, в некоторых районах мест просто нет.

Обслуживающий персонал и соцработники часто могут рассчитывать лишь на минимальную зарплату (меньше 9 фунтов в час). Во время нынешнего кризиса смертность среди работников домов престарелых и тех, кто ухаживает за стариками на дому, оказалась почти в 2,5 раза выше чем в среднем по стране.

Высокую смертность в домах престарелых частично связывают с нехваткой защитной одежды и масок для работников, что привело к быстрому распространению инфекции. Не было и массового тестирования персонала.

Заплатить за себя

"Моя мама всегда была очень независимой. Девять с половиной лет назад, когда ей исполнилось 82 года, стало очевидно, что она не может больше жить одна. Она перестала себе готовить, и ей нужен был ежедневный уход, - рассказывает Джонатан. - Но главное, к тому времени мама была готова психологически и эмоционально жить в доме престарелых. И это было основным фактором, обосновавшим решение перевезти ее туда".

Стоимость пребывания в доме престарелых немедицинского профиля в среднем составляет около 600 фунтов в неделю (почти 750 долларов). В доме, где за постояльцами будут присматривать медсестры - 800 фунтов в неделю.

Дом мамы Джонатана пришлось продать, чтобы оплатить ее пребывание в частном заведении. Если у человека есть сбережения в размере 23 250 фунтов, то местные советы ничего не платят за пребывание в доме престарелых.

По последней официальной статистике (2017 года), примерно 41% жильцов в домах престарелых платили сами за себя.

Большинство домов престарелых (83%) принадлежат частным владельцам или некоммерческим организациям.

Оставшиеся 17% - собственность местных советов, которые частично или полностью оплачивают пребывание в домах престарелых для тех, у кого нет сбережений. Местные власти, особенно в небогатых районах на севере Англии (где мало стариков, которые сами могут платить за свое пребывание), жалуются, что мест для всех желающих и нуждающихся не хватает.

Джонатан рассказывает, что его мама очень довольна своим нынешним местом жительства, где у нее настоящая домашняя обстановка и заботливый персонал. Но найти такой вариант у них получилось не сразу: из первого дома маму забрали, потому что ей там очень не нравилось обслуживание.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Стариков-экстровертов привлекает возможность общения в домах престарелых

Еще до эпидемии к британским домам престарелых возникали разные вопросы. Исследователи Университетского колледжа Лондона опросили постояльцев 92 домой престарелых и выяснили, что в 70% учреждений были примеры плохого обращения со стариками.

Под плохим обращением, впрочем, можно понимать самые разные вещи и это совсем необязательно издевательства или физические надругательства. Во многих случаях постояльцы, например, были недовольны тем, что им отводилось слишком мало времени на прием пищи, или они слишком долго ждали помощи.

Жестокие британцы?

Коронавирусный кризис поднял вопрос не только о том, что система дала сбой, но и дал повод британцам заговорить о том, что страна невнимательна и равнодушна к старшему поколению.

"Равнодушное отношение к старикам в Британии - это миф, который не подтверждает ни статистика, ни наши научные исследования", - говорит профессор Сара Паркер, глава Института старения населения Оксфордского университета.

"Да, наше исследование показывает, что в странах с высоким уровнем дохода люди редко живут в одном доме вместе со старыми родителями. В странах с более низким доходом люди разных поколений часто живут вместе", - рассказывает профессор Паркер, чей институт несколько лет изучал отношение к пожилым людям в 25 странах.

Исследователи пришли к выводу, что и в богатых, и в бедных странах за стариками все-таки присматривают родственники: просто в богатых странах люди не живут с престарелыми родителями, но обеспечивают присмотр за ними.

"Если они не могут сами приходить ухаживать за стариками, они оплачивают такой уход. Однако это не означает, что они равнодушны и пренебрегают стариками", - говорит профессор.

По словам Сары Паркер, решение пойти жить в дом престарелых в Британии принимают старики в зависимости от своих личных предпочтений. "Есть люди, которые с большим удовольствием живут вместе с другими и любят общаться. А есть те, кто предпочитает более независимую жизнь, без других. Эти предпочтения не меняются лишь потому, что мы стареем", - говорит профессор.

Эксперты предсказывают, что к 2035 году в Британии будет полтора миллиона стариков 85 лет и старше - в два раза больше, чем сейчас.

94-летняя Рита спокойно относится к тому, что оказалась в доме престарелых. "Они для этой цели и существуют, чтобы присматривать за больными стариками, - говорит она. - Я знаю, что семья заботится о моих интересах и своих. Мы хорошая команда".