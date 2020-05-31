Полет "Драгона" и эволюция космического скафандра

Правообладатель иллюстрации NASA

У космических скафандров, в которых астронавты корабля "Драгон" в субботу успешно состыковались с МКС, интересная история. Рассказываем, чем они отличаются от более ранних моделей экипировки.

Футуристические костюмы, в которых Даг Херли и Боб Бенкен в субботу взлетели в космос, а в воскресенье прибыли на МКС, не похожи на массивные оранжевые скафандры, которые были на астронавтах предыдущей пилотируемой миссии, стартовавшей с космодрома имени Джона Кеннеди во Флориде девять лет назад.

Шлемы изготовлены на 3D-принтерах, а перчатки позволяют свободно пользоваться тачскринами.

Основное назначение скафандра не изменилось - он должен защищать астронавта от декомпрессии в случае разгерметизации капсулы. Скафандры также обеспечивают снабжение кислородом и регулируют температуру тела астронавта.

Скафандр снабжается кислородом и обеспечивается информацией через порт, который присоединяется к креслу астронавта.

Правообладатель иллюстрации NASA Image caption Боб Бенкен в новом скафандре

Скафандр "Старман", так назвали модель, скроен из одного куска материала, внешний вид скафандра придумал голливудский дизайнер костюмов Хосе Фернандес, работавший над супергеройскими фильмами "Первый мститель: Противостояние" (Captain America: Civil War) и "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости".

Но эти скафандры не предназначены для работы вне капсулы "Крю Драгон", на которой астронавты в воскресенье достигли МКС.

Кроме компании Илона Маска, NASA также заключило контракт на доставку астронавтов на МКС с аэрокосмическим концерном Boeing.

Для этого планируется использовать разработанный компанией корабль CST-100 "Старлайнер".

Правообладатель иллюстрации Boeing Image caption Скафандр, разработанный в фирме Boeing

"Боинг Блю" - примерно на 40% легче американских скафандров прошлых поколений. Кроме того, они дают больше свободы для движения.

"Боинг Блю" сделаны из нескольких слоев разных материалов, что помогает защитить астронавта от высоких температур. Перчатки костюма также позволяют работать с тачскринами во время полета.

Мягкий шлем, похожий на капюшон, оснащен широким визором из поликарбоната: он увеличивает зону периферийного обзора астронавтов и пассажиров "Старлайнера".

Застегивается скафандр в районе торса, так астронавтам будет легче садиться и вставать.

В октябре 2019 года NASA показало публике два скафандра следующего поколения, разработанных в рамках программы "Артемис", цель которой - повторный полет на Луну на корабле "Орион" в 2014 году.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Презентация скафандра xEMU для работы вне корабля (слева) и "Системы для выживания экипажа "Орион", 2019 год.

Первая модель называется "Система для выживания экипажа "Орион". Она во многом похожа на костюмы SpaceX и Boeing. Внешне скафандр напоминает костюмы тыквенного цвета, которыми пользовались астронавты, летавшие на "Шаттлах". Однако новый скафандр гораздо легче.

Второй скафандр получил прозаическое название "Мобильная единица для исследований вне корабля" (Exploration Extravehicular Mobility Unit или xEMU). Он предназначен для работы на лунной поверхности и выглядит гораздо массивнее, чем скафандры для работы внутри корабля.

Такая конструкция необходима, чтобы защитить астронавта от экстремально высокого давления в открытом космосе, а также от микрометеоритов и космического мусора. Скафандр похож на те, которыми сегодня пользуются астронавты МКС для выхода в открытый космос.

Правообладатель иллюстрации NASA Image caption Космонавт Александр Скворцов в скафандре "Орлан" у МКС, 2014 год

Сегодня для выхода в космос с МКС применяются две модели скафандров. Первая - разработанная в России модель "Орлан", которая была впервые испытана в открытом космосе еще в 1977 году.

"Орлан" - цельный скафандр. Задняя часть, похожая на рюкзак, открывается, как дверь холодильника, и астронавт залезает внутрь.

Второй скафандр, разработанный NASA Extravehicular Mobility Suit, или EMU, был введен в эксплуатацию в 1981 году.

Правообладатель иллюстрации NASA Image caption Шведский астронавт Кристер Фуглесанг выходит в открытый космос в EMU

В отличие от "Орлана", EMU состоит из двух частей - верхней и нижней половины. Полужесткий скафандр способен поддерживать жизнедеятельность астронавта в открытом космосе в течение 8,5 часов.

Космонавтов, которые отправляются на МКС, обучают работе с обеими моделями скафандров.

Скафандр, в котором астронавты миссии "Аполлон-16" впервые долетели до Луны, тоже называется EMU, но он сильно отличается от версии 1969 года. Это результат многих лет усовершенствований.

Правообладатель иллюстрации NASA Image caption Базз Олдрин на луне, 1969 год

Скафандры сильно изменились со времен первого выхода в космос советского космонавта Алексея Леонова в 1965 году.

Костюм Леонова после того, как он вышел в вакуум, надулся, а перчатки частично слезли с рук. Чтобы вернуться в корабль, космонавт вынужден был стравить воздух из-под скафандра, подвергаясь риску декомпрессии.

Правообладатель иллюстрации Science Photo Library Image caption Рисунок Алексея Леонова, вышедшего в открытый космос в 1965 году

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