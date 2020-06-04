Столетняя рана. Венгры вспоминают, как стали самой разделенной нацией Европы

Правообладатель иллюстрации Tamas Wachsler/Flickr Image caption Монумент национальной солидарности находится наподалеку от парламента

"Русский народ оказался самым большим разделенным народом в мире", - сказал Владимир Путин, объясняя аннексию Россией Крыма. В Европе есть нация, которая считает себя еще более жестоко обиженной при перекройке границ - но к новому переделу этих границ не стремится. 4 июня Венгрия отметила 100-летие Трианонского договора.

Ровно сто лет назад во дворце Большой Трианон во французском Версале был подписан договор, по которому Венгрия - часть проигравшей Первую мировую войну Австро-Венгрии - лишилась примерно двух третей своей территории и населения.

Для венгров последствия договора 1920 года стали раной, которая не зажила до сих пор.

Правообладатель иллюстрации Facebook/Viktor Orban Image caption В мае Виктор Орбан выложил фото Великой Венгрии, в которую входили части Сербии, Румынии, Словакии и Хорватии

В политическом отношении Трианон - очень деликатная тема для Венгрии и ее лидера Виктора Орбана. Соседи, получившие населенные венграми территории - Румыния, Словакия, Украина, Сербия - зачастую нервно реагируют на напоминания об этом.

Что потеряла Венгрия

По Трианонскому договору Венгрия лишилась нынешней Словакии, сербской Воеводины, Хорватии, части Словении, ныне украинского Закарпатья, Трансильвании, которая вошла в состав Румынии, и еще некоторых территорий.

Народы, которые до 1920 года были меньшинствами в составе Венгрии, обзавелись своими государствами, а венгры вдруг оказались народом, разделенным новыми границами.

Прямым последствием желания пересмотреть эти границы стало участие Венгрии под руководством Миклоша Хорти во Второй мировой войне на стороне нацистской Германии: Гитлер оказался единственным из европейских лидеров, который пообещал венграм вернуть их территории.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Венгрия под руководством Миклоша Хорти во Второй мировой войне воевала на стороне нацистской Германии

"Никакая другая нация не пережила бы того, что случилось с нами 100 лет назад. И мы можем по праву гордиться тем, что существуем", - сказал корреспонденту Би-би-си в Будапеште Нику Торпу пресс-секретарь правительства Венгрии Золтан Ковач.

"Мы не должны забывать Трианон. Это и невозможно. Но скорбь по поводу Трианона не должна быть ведущей темой в венгерской политике, потому что она ведет в никуда, она парализует и пожирает моральные и политические силы нашей родины", - заявила оппозиционная Демократическая коалиция Венгрии.

"Многие хотят вернуть эти территории, но я думаю - хотя не могу, конечно, сказать точно - что большинство венгров, скажем так, самые простые ребята, они либо не интересуются этой темой, либо не хотят этого", - говорит будапештский журналист Петер Эрдеий, чьи дед, бабка и отец в 1944 году бежали из Трансильвании, а многие родственники живут там до сих пор.

"Они более-менее привыкли"

Эти родственники, живущие на северо-западе Румынии в районе городов Клуж-Напока и Хуедин, по словам Эрдеий, тоже не думают о новом переделе границ.

"Они простые люди, они занимаются земледелием или столярным делом, они, во-первых, говорят: мы не хотим присоединиться [к Венгрии], потому что мы же на венгерской земле, мы дома. У них там своя церковь, и школа, и детский сад и так далее, свои политические партии. Они более-менее привыкли. Все отлично говорят по-румынски. Иногда бывают неприятности, но вообще другие вокруг не очень интересуются, какого человек происхождения", - рассказал Эрдеий Би-би-си.

Остроту проблемы снижает и тот факт, что в этом веке Венгрия, Словакия и Румыния все оказались в едином пространстве Евросоюза. "Да, ситуация стала гораздо спокойнее", - говорит Петер Эрдеий.

Как отмечает корреспондент Би-би-си Ник Торп, венгерский премьер Виктор Орбан старается поддерживать тесные союзнические отношения со Словакией, Чехией, Польшей и Сербией, и любит говорить, что Венгрия в отношениях с соседями вырвалась из "100 лет одиночества".

Правообладатель иллюстрации Peter Erdelyi Image caption Потомок венгров Трансильвании Петер Эрдейи хранит память о великой Венгрии: например, иногда надевает футболку с флагом первой королевской династии Венгрии

С Румынией и Украиной сложнее. Румынские политики регулярно обижаются на заявления венгерских, венгерские - на заявления румынских.

Румынский парламент решил сделать годовщину Трианонского договора праздничной датой.

Из-за венгров Закарпатья между Венгрией и Украиной периодически вспыхивают скандалы и политические перепалки.

Памятник и мюзикл

По случаю столетия Трианонского договора возле здания парламента Венгрии открыли памятник: большую стелу с названиями венгерских городов и сел, оказавшихся за пределами нынешней Венгрии.

Днем в четверг печальную для венгров годовщину отметили звоном колоколов на церквях; в половине пятого вечера по местному времени в Будапеште по предложению мэра столицы, либерала и противника Орбана Гергеий Карачоня остановился транспорт и была объявлена минута молчания.

А в будапештском Театре оперетты прошла премьера мюзикла "Они ее разорвали".