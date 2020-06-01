"На нас бы уже наложили новые санкции". Как российские госканалы освещают волнения в США

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В прошедшее воскресенье все главные телеканалы России рассказывали про волнения в США, вызванные убийством полицейскими в Миннесоте афроамериканца Джорджа Флойда.

Говоря об американских беспорядках, "Россия 1", Первый канал и НТВ не боялись использовать такие слова, как "протест", "анархия" и "революция". При этом сами репортажи выходили во второй половине новостных выпусков.

События в США освещались преимущественно с точки зрения самих протестующих. Корреспонденты Первого канала и "России 1" брали у протестующих комментарии, находясь в кадре на близком к ним расстоянии.

Стоит отметить, что в репортажах о протестах в Гонконге, вышедших тем же вечером на "России 1" и НТВ, комментарии от протестующих не приводились, и телеканалы освещали события с позиции китайских властей.

"Анархия от побережья до побережья"

"Вести недели" на "России 1" уделили беспорядкам в США порядка двадцати минут эфирного времени.

В своём репортаже они сделали акцент на расовой природе беспорядков:

"Black lives matter - "Черные жизни важны". С этими словами начинается очередной день протеста в Вашингтоне. Толпа идет от Капитолия в сторону Белого дома. У них разный возраст, разный цвет кожи и социальный статус, но все они вместе против расизма. Особенно сильно в этой толпе слышен крик души афроамериканцев", - сказал корреспондент.

Правообладатель иллюстрации VGTRK Image caption "Если власть хочет, чтобы мы были счастливы, им нужно выбрать гуманизм"

Отдельное внимание "Вести" уделили столкновениям протестующих с полицией, осудив последнюю за предвзятое отношение к чернокожим:

"Похоже на анархию от побережья до побережья. География протеста расширяется. Неспокойных точек на карте США все больше... Полиции на всех не хватает, и протесты стали раздольем для мародеров", - сказал корреспондент.

"Ненависть чернокожих к копам объяснима. Каждый второй в полицейских сводках - афроамериканец, при том, что в Америке они меньшинство - 15 процентов населения", - заключил он.

Дмитрий Киселёв, ведущий "Вестей недели", упрекнул Запад в лицемерии:

"Я понимаю, что если бы нечто подобное [смерти Джорджа Флойда] произошло в России, то на нас бы уже наложили новые санкции, Америка бы уже собрала экстренный Совбез ООН по положению с правами человека в России, а Евросоюз тоже бы что-то неприятное опять нам сделал. Поскольку это Америка, а там подобное отношение к чернокожим - принятая практика, то никто в мире и не дернулся".

Он добавил:

"Если бы в России сто тысяч человек погибли от коронавируса, как это сейчас в Америке, то нас бы несли по всем кочкам в западной прессе, а сейчас лишь сожалеют, что так мало русских стали жертвами эпидемии... Послушайте, и эта Америка все время пытается учить планету, как жить? На каком основании?"

"Игры кончились"

Первый канал уделил волнениям в США десять минут эфира, в которых протесты сравнили с прошлогодним фильмом.

"Царящая на улицах анархия все больше напоминает фильм "Джокер"... Да и смысл в общем-то один", - сказал корреспондент, добавив, что "старые, набившие оскомину социальные проблемы вызывают всплеск насилия".

Правообладатель иллюстрации VGTRK Image caption "Да пошёл ты, мужик. Пошли вы все!"

Согласно сюжету Первого канала, массовые беспорядки начались только после того, как полиция "предельно жестко" разогнала протестующих: "Игры кончились. Еще не дошедшую до стадии массовых беспорядков демонстрацию полиция разгоняет предельно жестко. В толпе, которая за последние дни уже привыкла наступать, при отступлении у многих сдают нервы".

"Звучит слово "революция"

Принадлежащий "Газпром-медиа" телеканал НТВ уделил беспорядкам в США около восьми минут эфирного времени.

Часть репортажа была посвящена протестам перед Белым домом и зданием телеканала CNN в Атланте.

"Здесь и там звучит слово "революция", но чаще в значении "бунт" и "погром". Телеканал не захватывают, а пытаются именно разгромить по мере сил и фантазии", - сказал корреспондент.

Репортаж рисует мрачную картину полицейского насилия в США:

"Полиция в Америке для всех - источник страха. Здесь жестко задерживают, здесь могут застрелить при проверке водительского удостоверения, если патрулю покажется, что вы достаете из кармана пистолет. И это еще вполне законные процедуры", - сказал корреспондент, добавив, что "судя по многочисленным убийствам и пыткам, в отношении черных палку представители закона перегибают особенно сильно".

Правообладатель иллюстрации NTV Image caption "У Трампа все очень тяжело"

Согласно сюжету "Итогов недели", США принимают "жёсткие меры" для подавления протеста.

"Кажется, что сейчас Трамп идет ровно по китайскому сценарию: жёсткие меры против протестующих и жёсткие запреты в соцсетях", - сказала ведущая Ирада Зейналова.