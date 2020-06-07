Коронавирус: загадка "тихих разносчиков" без симптомов

По мере того, как мир охватывала пандемия коронавируса, ученые все больше узнавали о его странном и опасном поведении. В то время как у многих больных наблюдался кашель, пропадало чувство вкуса и обоняния и повышалась температура, у других инфицированных болезнь ничем себя не проявляла, и они не догадывались, что стали носителями Covid-19.

Исследователи говорят, что необходимо понять, как много людей болеет без симптомов, и в самом ли деле пандемию подпитывают такие вот "тихие распространители".

Когда 19 января в одной из церквей Сингапура собралась паства, никто и помыслить не мог, что это возымеет глобальные последствия при распространении коронавиурса.

По случаю воскресенья одна из проповедей по традиции велась на мандаринском китайском. Среди собравшихся была и супружеская пара средних лет, утром прибывшая из Китая.

Гости выглядели совершенно здоровыми, и никому в голову не могло прийти, что они являются разносчиками инфекции. На тот момент считалось, что обязательным симптомом коронавируса должен быть постоянный кашель, и что именно таким путем скорее всего передается инфекция.

А нет симптомов - нет и инфекции, полагали тогда.

Китайцы вскоре покинули церковь, но очень быстро дело приняло печальный оборот, и никто не мог понять, что происходит. Уже 22 января женщина заболела, через два дня слег и ее муж. Это ни у кого не вызвало особого удивления, ведь оба они прилетели из города Ухань, где возник эпицентр коронавируса.

Однако на следующей неделе без видимых причин заболело уже трое сингапурцев - это были первые, самые загадочные на тот момент случаи заражения в стране. Именно расследование причин их болезни в дальнейшем привело к открытию новых и весьма тревожных подробностей того, как коронавирус столь успешно находил себе новых жертв.

Мобилизация "охотников за вирусом"

"Мы были сильно озадачены, - признается глава отделения инфекционных заболеваний при министерстве здравоохранения Сингапура доктор Вернон Ли. - Люди, не знавшие друг друга, умудрились перезаразиться, не проявляя никаких симптомов заболевания".

Эти новые случаи никак не вписывались в картину того, что на тот момент было известно о Covid-19.

Поэтому доктор Ли вместе со своими коллегами и при помощи полиции и специальных "охотников за вирусом" начал расследование, создавая подробную карту того, когда и где находились инфицированные. Этот процесс получил название "выявление контактов", и сейчас он применяется в Великобритании и во многих странах. Процесс заключается в выявлении всех причастных к вспышке заболевания, с целью его искоренения. И Сингапур стал известен благодаря скорости и эффективности исполнения этого процесса.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В начале пандемии Сингапур считался блестящим примером борьбы с распространением коронавируса

Всего за несколько дней участники расследования смогли опросить 191 прихожанина той самой церкви и выяснить, что 142 из них в воскресенье были на службе. Так же быстро выяснилось, что двое заболевших сингапурцев присутствовали на службе вместе с китайской парой.

"Они могли разговаривать друг с другом, обмениваться рукопожатиями во время той службы", - говорит доктор Ли.

Это был важный шаг в расследовании, который мог объяснить, как передавалась инфекция, но при этом отсутствовал один ключевой фактор. Не было ответа на важный вопрос: как могли передать вирус китайцы, если на тот момент у них не было никаких симптомов заболевания.

Была и еще куда более сложная загадка. Подтвердился факт заражения еще одной сингапурской женщины, которая, однако, на той церковной службе не присутствовала. Правда, в церкви в тот день она все же была, только несколько позже. Так как же она могла подцепить вирус?

Улики, которые никто не ожидал обнаружить

В поисках улик следователи решили изучить записи камер наблюдения, сделанные в то воскресенье. И вот тут-то они обнаружили нечто совершенно неожиданное. Оказалось, что заразившаяся женщина, которая посетила церковь уже после того, как оттуда ушли китайцы, сидела на том самом стуле, который за несколько часов до этого занимал один из супругов.

Как выяснилось, хотя муж и жена не проявляли никаких симптомов заболевания и чувствовали себя нормально, они все же были разносчиками вируса. Возможно, вирус перешел на стулья с их пальцев или выделился при дыхании, точно это не известно, зато последствия оказались самыми серьезными.

Когда доктор Ли сопоставил все улики, у него нашлось только одно объяснение: вирус передавался людьми, которые были заражены, но не осознавали этого. Это открытие имело значение для всего мира, потому что до сих пор все рекомендации по коронавирусу сводились к тому, чтобы распознавать симптомы у себя и окружающих.

Но если вирус распространяется и без симптомов, тихо и незаметно, то как вообще можно остановить это заболевание? Ли вспоминает, как на него снизошло озарение: "Каждый раз, когда вы делаете научное открытие, хочется воскликнуть "эврика"! Вы понимаете, что благодаря тяжелому труду отдельных людей и целых коллективов вы постигли что-то очень важное".

Предсимптомное инфицирование

А открытие заключалось в том, что называется "предсимптомной передачей", когда человек еще не знает, что уже является переносчиком инфекции, потому что кашель, температура и иные классические симптомы у него еще не появились.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Когда в Сингапуре, как казалось, взяли вирус под контроль, там вновь начался рост числа зараженных

Новое исследование продемонстрировало, что за сутки-двое до появления явных признаков заболевания люди уже могут быть заразными, возможно, это даже наиболее заразный период.

Потенциально это очень важный фактор, поскольку как только вы осознаете, что можете быть больны, все, кто находился с вами в близком контакте, могут быть предупреждены о необходимости самоизоляции.

То есть такая изоляция может быть обеспечена во время ключевой фазы заражения, когда симптомы еще не проявились. Впрочем, вопрос о том, как болезнь может распространяться без кашля, при котором в воздух попадают вирусы, остается открытым.

Одна из версий заключается в том, что заражение может произойти при разговоре и просто при дыхании. Если вирус репродуцируется в верхних дыхательных путях, то вполне возможно, что часть вирусов выделяется с каждым выдохом. И все, кто находится поблизости, особенно в закрытом помещении, могут легко заразиться.

Еще одна потенциальная возможность передачи - через прикосновение. Вирус может попасть вам на руки, когда вы касаетесь зараженного человека или дверной ручки - или во время сидения в церкви. Каков бы ни был путь заражения, вирус использует тот факт, что люди теряют бдительность, когда не подозревают о возможности подхватить инфекцию.

У некоторых людей симптомы не проявляются вообще

Это еще более загадочный сценарий, и ученые пока что просто не имеют ответов. Ведь одно дело - знать, что люди могут быть заразными еще до того, как у них проявились симптомы, и совсем другое - когда люди заражаются, но симптомы так и не проявляются.

Такое заражение называют "бессимптомным", поскольку человек является носителем инфекции, но при этом не болеет. Одним из самых ярких исторических примеров считается повариха-ирландка, которая работала в Нью-Йорке в начале прошлого века.

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Во всех домах, куда Мэри Маллон нанималась кухаркой, люди заболевали тифом, и по крайней мере три человека скончались от этой болезни. При этом сама Мэри оставалась совершенно здоровой.

В конце концов связь между заболеванием и поварихой была установлена, она оказалась носителем инфекции, хотя сама оставалась совершенно здоровой. Пресса окрестила ее "тифозной Мэри", а власти отправили женщину под замок, где она и просидела 23 года до самой своей смерти в 1938 году.

Ни в чем нельзя быть уверенным

23-летняя медсестра Амелия Пауэлл была потрясена, когда узнала, что является бессимптомным носителем инфекции. В тот момент, когда врач позвонил ей и сообщил результаты анализов, она как раз работала в палате кембриджской клиники Адденбрук.

Амелия чувствовала себя нормально и считала, что находится в полной безопасности, поскольку при работе с пациентами, больными Covid-19, пользовалась индивидуальными средствами защиты. Однако вся ее уверенность моментально испарилась, когда, к ее ужасу, анализы дали положительный результат.

"Ощущение было такое, словно мне сообщили о смерти близкого, это было что-то нереальное. Я подумала, что этого не может быть, только не со мной, ведь я в полном порядке", - вспоминает Амелия.

Ей пришлось немедленно уйти с работы и самоизолироваться дома.

"Конечно, я переживала, ведь я видела изнанку, так сказать, видела, как быстро ухудшается состояние больных коронавирусом, и думала, что же случится со мной". Однако, к ее огромному удивлению, она так и не заболела. "Со мной буквально ничего не случилось: дома я продолжала заниматься зарядкой, нормально ела, нормально спала", - рассказывает Амелия.

Никто не знает, сколько таких случаев скрытого инфицирования существует в мире.

Амелия узнала о том, что у нее коронавирус, только потому, что весь медперсонал больницы обязали пройти проверку. Результат этой проверки удивил экспертов: из более чем тысячи человек до 3% показали положительный результат, не проявляя при этом никаких симптомов.

Еще больше бессимптомных зараженных оказалось на круизном лайнере "Даймонд принцесс", который эпидемия застала у берегов Японии. Лайнер окрестили "чашкой Петри", то есть настоящим рассадником инфекции, ведь на борту обнаружилось около 700 случаев заражения.

При этом три четверти выявленных зараженных никаких симптомов не демонстрировали.

А в одном из домов для престарелых в Вашингтоне более половины обитателей дали положительный результат на коронавирус, но при этом не проявляли признаков заболевания.

Надежных данных просто нет

Разные исследования выдают совершенно разные данные по числу бессимптомных заражений, варьирующиеся от 5% до 80%. К такому выводу пришел профессор Оксфордского университета Карл Хенеган, который вместе с коллегами проштудировал результаты 21 исследовательского проекта на эту тему.

Общий вывод? По словам ученых, ни одно исследование не может дать надежных данных по числу бессимптомных зараженных. Более того, если анализы на Covid-19 будут брать только у людей, проявляющих симптомы заболевания, а именно этого требует существующая в Великобритании практика, то какие-то случаи будут упущены из виду, возможно, много случаев, добавляют эксперты.

Опасность "тихих разносчиков"

Одно из главных опасений медсестры Амелии заключалось в том, что она могла, сама того не ведая, заразить вирусом кого-то из своих коллег или пациентов, за которыми она ухаживала.

"Не думаю, что это произошло, поскольку анализы всех моих коллег дали отрицательный результат, но все равно неприятно ощущать, что я так долго была носителем инфекции, - говорит Амелия. - И при этом мы по-прежнему не знаем, являются ли заразными бессимптомные носители. Это очень странно, но пока что мы располагаем минимумом информации на этот счет".

Тревожным сигналом для властей стали результаты одного исследования, проведенного в Китае, согласно которым число бессимптомных инфицированных на самом деле даже выше, чем число больных с симптомами.

"Будучи "тихими разносчиками", бессимптомные носители требуют повышенного внимания в интересах сдерживания и контроля заболевания", - пишут ученые.

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Группа специалистов, изучавших ситуацию на борту лайнера "Даймонд принцесс", выдвинула предположение, что бессимптомные инфицированные менее заразны, чем люди с симптомами, но они все равно могли стать важным источником заражения.

"Темное вещество" бессимптомного заражения

В попытке найти ответы ученые во главе с профессором Нилом Холлом предлагают сделать анализы на коронавирус у всего населения города Норидж.

"Бессимптомные случаи могут быть той самой "темной материей" нынешней эпидемии", - считает профессор Холл. Речь идет о пресловутой невидимой субстанции, из которой, предположительно, по большей части состоит материя нашей вселенной, но которая до сих пор не обнаружена.

Профессор Холл опасается, что бессимптомные случаи, несмотря на все меры властей по охране общественного здоровья, продолжают подпитывать нынешнюю эпидемию.

"Если есть люди, которые не подозревают о том, что они больны, и при этом пользуются общественным транспортом и медицинскими учреждениями, это неизбежно ведет к росту заражений, - утверждает ученый. - Любые действия в отношении людей, обратившихся в лечебные учреждения с симптомами заболевания, будут лишь половинчатым решением проблемы".

По мнению группы ученых из Калифорнии, бессимптомные носители - это "ахиллесова пята" нашей борьбы с пандемией коронавируса.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Китай первым ввел практику массового тестирования на коронавирус

Они убеждены в том, что единственный способ остановить распространение болезни - это выявить всех инфицированных путем тестирования вне зависимости от того, есть ли у них симптомы заболевания.

И особое внимание они предлагают обратить на работников системы здравоохранения и социального обеспечения, которые контактируют с группой риска.

Аналогичный подход, только в более крупных масштабах, уже принят в городе Ухань, который, судя по всему, стал первым очагом эпидемии.

Там в течение 9 дней было проведено тестирование 6,5 млн жителей с целью выявить всех носителей, в том числе и скрытых.

Отмена жесткого карантина

По мере того, как карантинные меры ослабляются, и все больше людей начинает пользоваться общественным транспортом, ездить на работу и ходить по магазинам, опасность невидимых рисков значительно возрастает. В настоящий момент просто невозможно сказать, кто именно в растущей толпе людей может быть невольным разносчиком инфекции.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Все больше стран вводят обязательное ношение масок

Именно поэтому правительства по всему миру твердят своим гражданам, как важно совместными усилиями выявлять контакты всех инфицированных и соблюдать правила самоизоляции. Они также напоминают, что одним из самых надежных и эффективных средств защиты остается соблюдение социальной дистанции. Ну а там, где это не представляется возможным, людям следует носить маски, даже если это маски домашнего изготовления.

Когда власти США объявляли об этих мерах, они ссылались на открытие, сделанное в церкви Сингапура еще в январе. Смысл посыла заключается в том, что вы должны думать не только о собственной защите, но и о защите окружающих от себя на случай, если вы больны, но не догадываетесь об этом.

Многие эксперты в области здравоохранения опасаются, что ношение масок может отвлечь людей от мытья рук или социального дистанцирования или даже повысить риск заражения, если с этими масками неправильно обращаться. Однако все больше и больше стран, в том числе и Великобритания, убеждаются в эффективности масок.

Разумеется, само по себе ношение маски не остановит пандемию, но поскольку мы пока еще слишком мало знаем о бессимптомной передаче вируса, любая попытка уберечься от него того стоит.