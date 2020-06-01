“Вспомнить атмосферу торгового центра”: в Москве открылись магазины и парки

В первый день лета в Москве официально открылись непродуктовые магазины, жителям столицы разрешили прогулки. Корреспондент Би-би-си наблюдала за тем, как к этому отнеслись москвичи, отвыкшие от офлайн-покупок и прогулок за два месяца изоляции.

"Покупки онлайн - это совсем не то"

"Я пришла поглазеть, вспомнить атмосферу торгового центра, но что-то тут грустно, - Дарья живет в центре, она пришла в ТЦ "Охотный ряд" по дороге за продуктами, но посмотрела вокруг и расстроилась. - Для многих торговый центр - это место, чтобы отвлечься. Но отвлечься не получается: [на мне] маска, в которой я задыхаюсь, людей нет, многие магазины закрыты…"

Действительно, в первый день работы после карантина "Охотный ряд" выглядит немного заброшенным. В нем темнее, чем обычно, потому что еще не во всех магазинах горит свет. Столики кафе сдвинуты в угол, проход в ресторанный дворик загорожен - ресторанам открыться еще не разрешили. При входе в каждый магазин - столик с санитайзером и одноразовыми перчатками, которые продавцы первым делом просят надеть - такие правила введены мэрией.

Торговые центры Москвы не закрывались на карантин полностью: продуктовые и зоомагазины внутри них были открыты. Сейчас разрешено открыться остальным магазинам, но не все это сделали: остается закрытым Uniqlo, а ИКЕА откроет с 3 июня только некоторые магазины.

В середине дня в понедельник продавцов в "Охотном ряду", кажется, больше, чем покупателей. Впрочем, для некоторых любителей шопинга это атмосферу не портит. Медработник Вера между сменами решила встретиться с подругой и пойти в ТЦ.

"Мы давно не виделись, а тут можно и пообщаться, на улице особенно не погуляешь, - объясняет она и добавляет, что они с подругой очень ждали открытия магазинов. "Покупки онлайн - это совсем не то, неинтересно, - говорит Вера: - Дело же в атмосфере".

Когда я спрашиваю, не опасное ли это сейчас развлечение, ее подруга возражает: "А если всего бояться - так можно и дома умереть!"

Мама с дочкой пришли в торговый центр искать платье на выпускной: Яна заканчивает колледж.

- А выпускной разве будет?

- Нет, - грустно отвечает девушка. - Это так, для фотки.

- Ну, платье хочется все-таки, - понимающе говорит мама. - Пусть хоть на расстоянии в нем диплом получит!

Другая покупательница, Алина, совсем недавно получила диплом юриста - а за время карантина как раз нашла работу. "Так получилось, что работа с дресс-кодом, а у меня по минимуму офисных вещей. Пришлось поехать покупать это все", - рассказывает выпускница. Вещи она только что купила, рабочие дни в офисе вот-вот начнутся.

"Эти послабления бизнесу не помогают"

"Детский мир" на Лубянке еще более пустой. Два продавца соседних точек - из книжного и из магазина детской одежды - стоят в коридоре и болтают, сдвинув маски на подбородок. Больше им делать нечего.

"К нам сегодня еще никто не заходил, - признается тот, что из магазина одежды. - Ну так, несколько людей мимо проходили". На часах - два часа дня.

"Непонятно, зачем в принципе сейчас открылись торговые центры, если люди все равно вынуждены дома сидеть. Если бы в жилых массивах, то понятно, а кто сюда поедет специально, по пропускам?" - рассуждает молодой продавец одежды.

"Эти послабления бизнесу не помогают, - поддерживает продавец книг, постарше и посерьезнее. - Пока мы были закрыты, аренда не бралась, а теперь мы открылись, аренду платить надо, зарплату тоже, а продаж нет, и вопросы денег снова станут остро".

Оба говорят, что зарплата у них зависит от продаж. До этого два месяца, правда, они не видели вообще никаких денег, но и сейчас на большую зарплату рассчитывать не приходится.

В огромном магазине игрушек тоже пустота - только в одном углу слышны возбужденные детские голоса. Две девочки-дошкольницы и мальчик, едва научившийся ходить, набрали целый прилавок кукол, медведей и щенков.

"Два месяца дети без новых игрушек, - говорит их мама. - А сегодня День защиты детей, праздник, дети это знают".

Заказать подарки онлайн с доставкой, конечно, было можно, но это не то. "Они же хотят сами выбрать, пощупать", - говорит Анастасия, пока дочери бегают к полкам и приносят новые коробки.

Кажется, в основном по магазинам пошли именно отрицатели онлайн-шопинга. Пенсионерка Фатима живет на Тверской, а за пасхальными тарелками пришла в дорогой магазин товаров для дома на Мясницкой. Она давно их присмотрела, но заказывать с доставкой не хотела: "Заказать можно, но я старый человек, я люблю сама ходить. Привычка. А так - прогулялась, да и не бесцельно".

"Мы можем гулять, когда хотим"

Первый день, когда открылись московские парки, оказался холодным и дождливым. Мэрия Москвы разрешила заниматься спортом в парках без ограничений, но только до 9 утра. Так рано в Нескучном саду не оказалось почти никого, а по пешеходной набережной от парка Горького до Воробьевых гор бежали, кажется, всего пять или шесть бегунов.

И в разгар дня в парке Горького тоже сложно было найти гуляющих: мимо ухоженных клумб с отцветающими тюльпанами, на которые в этом году никто не успел полюбоваться, ходили в основном охранники.

Наталья с маленьким сыном приехала сюда погулять специально, из Подмосковья: прописана она в Москве и специально проверила, что сегодня ее дому ходить в парки разрешено. Гулять в парках после 9 утра москвичи могут только три раза в неделю, в свою очередь, согласно адресу регистрации.

"Это бред какой-то, - говорит Ильзир. - Голова не о том думает, очень много других забот: эти цифровые пропуска, откуда-то взять маски, перчатки... " Он встретился с подругой в парке Горького без всяких выяснений, совпадают ли у них графики прогулок.

"А мы в Химках живем, у нас нет расписания, мы можем гулять когда хотим", - Ольга с племянником, взрослым сыном и его девушкой фотографируются на набережной Москвы-реки.

У Ольги зонтик с фотографией Мэрилин Монро, и дождь ее совершенно не огорчает. Вся семья сделала электронные пропуска для "иных целей" и приехала в парк Горького, хотя рядом с домом у них есть большой парк: очень соскучились по "самому лучшему парку Москвы" и ждали 1 июня, чтобы в него поехать, говорит Ольга.

Впрочем, вокруг нет никого, кто мог бы проверить у гуляющих регистрацию - как и наличие масок, которые все обязаны носить в парках, так же как в магазинах и транспорте. Кроме одного энтузиаста в респираторе, люди бегают или просто гуляют без масок.

Фотографии Максима Ломакина