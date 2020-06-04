Хафтар отступил. Что происходит в Ливии, и станет ли она второй Сирией?
Иностранные державы поддерживают разные стороны гражданской войны в Ливии, особый интерес к конфликту проявляют Турция и Россия. До этого они сталкивались в Сирии. Есть ли риск повторения противостояния, на этот раз в Африке?
С 2011 года в Ливии так и не установилось сильной централизованной власти. Страна фактически поделена между силами признанного ООН правительства Файеза Сарраджа и силами генерала ливийской армии Халифы Хафтара. Бои в Ливии не остановились даже во время пандемии.
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В среду представители обеих сторон гражданской войны в Ливии отправились в иностранные столицы - готовить новые переговоры о прекращении огня. Саррадж отправился в Турцию, его заместитель - в Россию. Их противник Хафтар улетел в Египет, рассказал агентству Reuters источник в его окружении.
Перед переговорами Саррадж сумел усилить позиции, взяв под контроль международный аэропорт Триполи. В среду правительственная армия после 14 месяцев боев выбила из аэропорта отряды Хафтара.
Судьба Ливии решается не в Ливии
Челночная дипломатия - отражение реальности, в которой судьба страны решается за ее пределами, а главными проигравшими оказываются обычные люди. В ливийском небе сталкиваются турецкие и китайские дроны, а арабские монархии отправляют российские зенитные комплексы через компании с регистрацией в Казахстане и на Британских Виргинских островах.
Иностранное вмешательство в Ливии напоминает события в Сирии, пишет редактор отдела Ближнего Востока Би-би-си Джереми Боуэн. Об угрозе "сирианизации" Ливии предупреждал и глава французского МИД на слушаниях в Сенате республики.
Двоевластие в Ливии: кто кого поддерживает?
Признанное ООН Правительство национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа с штаб-квартирой в Триполи официально поддерживают Турция и неформально Катар. Хафтара, контролирующего восток Ливии и с прошлого года осаждающего столицу, поддерживают ОАЭ и Египет.
Россия официально занимает нейтральную позицию и поддерживает дипломатические связи и с ПНС, и с Хафтаром. Но как следует из доклада наблюдателей ООН, на стороне Хафтара могут воевать сотни наемников из так называемой "ЧВК Вагнера". Об их присутствии в Ливии Русская служба Би-би-си писала еще в 2018 году.
Российский президент Владимир Путин на вопрос о россиянах в Ливии говорил, что наемники не представляют интересов России.
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Войска признанного ООН правительства благодаря поддержке Турции сняли осаду столицы. Хафтар отступил, но это не означает, что обычных ливийцев ждет долгожданный мир.
Они вновь и вновь оказываются главными жертвами конфликта. Богатая газом и нефтью страна не может обеспечить своим гражданам образования, здравоохранения и достойного уровня жизни. Хуже того - она не обеспечивает даже их безопасность.
Война уничтожила большинство больниц и поликлиник в стране. Около 200 тыс. жителей западной Ливии были вынуждены стать беженцами, по подсчетам Ханан Салах, эксперта правозащитной организации Human Rights Watch. Ливия с 2011 года остается территорией безнаказанности, сказала Салах на вебинаре Королевского института международных отношений Чатем-хаус.
Все стороны конфликта нарушают права гражданского населения, но армия генерала Хафтара совершила больше действий, которые могут быть квалифицированы как военные преступления, считает эксперт.
Геополитическое уравнение
Как и в Сирии, в этом конфликте Россия и Турция - официально или неофициально - поддерживают разные стороны. Анкара открыто выступает на стороне правительства в Триполи - и отправляет ему в помощь войска и технику, в том числе боевиков "Сирийской национальной армии" (протурецкая группировка на севере Сирии).
Москва официально придерживается нейтралитета, но российский Гознак печатает деньги для Хафтара, на его стороне воюют наемники российской “ЧВК Вагнера”, а США обвиняют РФ в переброске в Ливию российских истребителей МиГ-29 и Су-35 и бомбардировщиков Су-24.
"Страшилка по-американски", парировал заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. В МИД и российском минобороны на обвинения не ответили.
"Прокси-война в Ливии для России и Турции во многом стала продолжением прокси-войны в Сирии, - пишет редактор отдела Ближнего Востока Би-би-си Джереми Боуэн. - Не исключено также, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган и российский президент Владимир Путин перенесли в Ливию те же договоренности, что между ними есть в Сирии".
Но есть и различия с сирийским конфликтом: в Ливии гражданская война идет не между многолетним правителем и вооруженной оппозицией, а между разными группами, вместе совершившими революцию. Африканское государство отличается и своими значительными запасами нефти и газа. И в отличие от Сирии, в ливийском конфликте не такую важную роль играют религиозные разделения между сектами и конфессиями.
Хафтара поддерживает не только Россия, но также ОАЭ, Иордания, Египет и отчасти Франция. При этом официально Евросоюз признает правительство его противника и конкурента. А роль США в Ливии гораздо менее заметна, чем в Сирии, где сохраняется присутствие американских военных.
ОАЭ и Египет поддерживают Хафтара, опасаясь усиления влияния в Ливии "Братьев-мусульман" (запрещена в России) - религиозно-политической организации, которую правители этих стран считают угрозой для своих режимов. Турция и Катар, наоборот, традиционно их поддерживают.
Но стратегический интерес Турции эксперты видят и в контроле над частью Средиземного моря, где ее хотят "подвинуть" Греция, Кипр и отчасти Израиль.
В четверг после встречи с Сарраджем в Анкаре Эрдоган сказал, что Турция надеется добывать нефть и газ на ливийском участке шельфа Средиземного моря.
Цели России менее очевидны. В отличие от Сирии, Москва может стремиться не к окончательной победе своего союзника, а укреплении своих позиций в регионе Северной Африки, цитирует Reuters представителя Африканского командования Вооруженных сил США генерала Грегори Хэдфилда.
Хэдфилд опасается, что Россия может затем разместить боеголовки в Ливии. Такой сценарий полностью изменит правила игры для Европы и НАТО, считает генерал.
За действиями России действительно могут стоять "устремления части стратегов с московского Арбата в отношении воображаемого будущего военного присутствия в Ливии (под боком у Европы)" пишет в статье для "Независимой газеты" Александр Шумилин, руководитель центра "Европа - Ближний Восток" Института Европы РАН.
Так или иначе, Ливия уже превратилась в восточный базар для наемников или полигон для испытаний оружия, заявила Стефани Уильямс, заместитель спецпредставителя ООН в Ливии. Обе стороны получают серьезное иностранное вооружение. Турция перебросила в страну зенитные комплексы MIM-23 Hawk и боевые дроны собственного производства.
У армии Хафтара на вооружении есть боевые дроны - китайского производства. Что важнее, у него могут быть российские ЗРК "Панцирь", в поставке которых - в обход эмбарго - подозревают ОАЭ. Эксперты ООН расследуют обвинения в адрес ОАЭ в поставке вооружений Хафтару через сеть компаний, зарегистрированных в Эмиратах, Казахстане и на Британских Виргинских островах. Армия Хафтара даже приобрела списанный корабль ирландских ВМС 1979 года.
Реквием по революции
"Сейчас сложно в это поверить, но после свержения полковника Каддафи какое-то время казалось, что у Ливии может быть светлое будущее", - пишет редактор отдела Ближнего Востока Би-би-си Джереми Боуэн.
Боуэн вспоминает, что в 2011 году ливийцы гордились своей революцией, а международные наблюдатели отмечали отсутствие конфессионального конфликта, как в Сирии и Ираке, и значительные запасы нефти и газа в Ливийской пустыне.
Тогда казалось, что благодаря античным развалинам и средиземноморскому побережью страна может стать центром притяжения для иностранных туристов.
Но вместе с авторитарным режимом семьи Каддафи был разрушен и государственный аппарат. Коалиция НАТО, ЕС и Лиги Арабских государств, участвовавшая в свержении Каддафи, посчитала свою миссию выполненной.
Ливия осталась в руках вооруженных отрядов, которые не были разоружены. Страна стала быстро распадаться на части, и крупные центры становились фактически городами-государствами.
Дипломатические миссии ООН не убедили группировки сложить оружие.
Некогда соратник Каддафи, Хафтар восстал против своего главнокомандующего и бежал в США, поселившись в Лэнгли, штат Вирджиния - по совпадению, там же находится штаб-квартира ЦРУ. Он получил американское гражданство, а в Ливии был заочно приговорен к смертной казни.
В 2011 году генерал принимал участие в свержении Каддафи. К 2014 году он консолидировал власть на востоке и захватил Бенгази, второй город страны, находившийся в руках исламистских экстремистов.
С тех пор страна оказалась разделена между режимом Хафтара в Бенгази и Правительством национального согласия в Триполи.
Когда Хафтар двинул армию на столицу, вмешательство иностранных держав в междоусобицу стало лишь вопросом времени - Ливия обладает самыми большими в Африке запасами нефти и газа, а Средиземное море представляет удобный путь для их перевозки в Европу.
В апреле 2020 года Хафтар объявил себя законным правителем Ливии, однако месяц спустя его армия сняла осаду столицы и перешла в отступление. Но военное противостояние продолжается, несмотря на переговоры о перемирии.
Полем следующего столкновения может стать Тархуна, город в 90 км от ливийской столицы. Сейчас на город наступают правительственные войска, а удерживают его лояльные Хафтару силы, в основном состоящие из бывших сторонников Каддафи.