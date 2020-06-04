Хафтар отступил. Что происходит в Ливии, и станет ли она второй Сирией?

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Солдат, воюющий на стороне Правительства национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Именно Правительство национального согласия считают законным власти США и ООН, поддерживают Турция и Катар

Иностранные державы поддерживают разные стороны гражданской войны в Ливии, особый интерес к конфликту проявляют Турция и Россия. До этого они сталкивались в Сирии. Есть ли риск повторения противостояния, на этот раз в Африке?

С 2011 года в Ливии так и не установилось сильной централизованной власти. Страна фактически поделена между силами признанного ООН правительства Файеза Сарраджа и силами генерала ливийской армии Халифы Хафтара. Бои в Ливии не остановились даже во время пандемии.

В среду представители обеих сторон гражданской войны в Ливии отправились в иностранные столицы - готовить новые переговоры о прекращении огня. Саррадж отправился в Турцию, его заместитель - в Россию. Их противник Хафтар улетел в Египет, рассказал агентству Reuters источник в его окружении.

Перед переговорами Саррадж сумел усилить позиции, взяв под контроль международный аэропорт Триполи. В среду правительственная армия после 14 месяцев боев выбила из аэропорта отряды Хафтара.

Судьба Ливии решается не в Ливии

Челночная дипломатия - отражение реальности, в которой судьба страны решается за ее пределами, а главными проигравшими оказываются обычные люди. В ливийском небе сталкиваются турецкие и китайские дроны, а арабские монархии отправляют российские зенитные комплексы через компании с регистрацией в Казахстане и на Британских Виргинских островах.

Иностранное вмешательство в Ливии напоминает события в Сирии, пишет редактор отдела Ближнего Востока Би-би-си Джереми Боуэн. Об угрозе "сирианизации" Ливии предупреждал и глава французского МИД на слушаниях в Сенате республики.

Двоевластие в Ливии: кто кого поддерживает?

Признанное ООН Правительство национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа с штаб-квартирой в Триполи официально поддерживают Турция и неформально Катар. Хафтара, контролирующего восток Ливии и с прошлого года осаждающего столицу, поддерживают ОАЭ и Египет.

Россия официально занимает нейтральную позицию и поддерживает дипломатические связи и с ПНС, и с Хафтаром. Но как следует из доклада наблюдателей ООН, на стороне Хафтара могут воевать сотни наемников из так называемой "ЧВК Вагнера". Об их присутствии в Ливии Русская служба Би-би-си писала еще в 2018 году.

Российский президент Владимир Путин на вопрос о россиянах в Ливии говорил, что наемники не представляют интересов России.

Войска признанного ООН правительства благодаря поддержке Турции сняли осаду столицы. Хафтар отступил, но это не означает, что обычных ливийцев ждет долгожданный мир.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Главные проигравшие в ливийском конфликте - обычные люди

Они вновь и вновь оказываются главными жертвами конфликта. Богатая газом и нефтью страна не может обеспечить своим гражданам образования, здравоохранения и достойного уровня жизни. Хуже того - она не обеспечивает даже их безопасность.

Война уничтожила большинство больниц и поликлиник в стране. Около 200 тыс. жителей западной Ливии были вынуждены стать беженцами, по подсчетам Ханан Салах, эксперта правозащитной организации Human Rights Watch. Ливия с 2011 года остается территорией безнаказанности, сказала Салах на вебинаре Королевского института международных отношений Чатем-хаус.

Все стороны конфликта нарушают права гражданского населения, но армия генерала Хафтара совершила больше действий, которые могут быть квалифицированы как военные преступления, считает эксперт.

Геополитическое уравнение

Как и в Сирии, в этом конфликте Россия и Турция - официально или неофициально - поддерживают разные стороны. Анкара открыто выступает на стороне правительства в Триполи - и отправляет ему в помощь войска и технику, в том числе боевиков "Сирийской национальной армии" (протурецкая группировка на севере Сирии).

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Эксперты считают, что Россия поддерживает Хафтара

Москва официально придерживается нейтралитета, но российский Гознак печатает деньги для Хафтара, на его стороне воюют наемники российской “ЧВК Вагнера”, а США обвиняют РФ в переброске в Ливию российских истребителей МиГ-29 и Су-35 и бомбардировщиков Су-24.

"Страшилка по-американски", парировал заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. В МИД и российском минобороны на обвинения не ответили.

"Прокси-война в Ливии для России и Турции во многом стала продолжением прокси-войны в Сирии, - пишет редактор отдела Ближнего Востока Би-би-си Джереми Боуэн. - Не исключено также, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган и российский президент Владимир Путин перенесли в Ливию те же договоренности, что между ними есть в Сирии".

Но есть и различия с сирийским конфликтом: в Ливии гражданская война идет не между многолетним правителем и вооруженной оппозицией, а между разными группами, вместе совершившими революцию. Африканское государство отличается и своими значительными запасами нефти и газа. И в отличие от Сирии, в ливийском конфликте не такую важную роль играют религиозные разделения между сектами и конфессиями.

Хафтара поддерживает не только Россия, но также ОАЭ, Иордания, Египет и отчасти Франция. При этом официально Евросоюз признает правительство его противника и конкурента. А роль США в Ливии гораздо менее заметна, чем в Сирии, где сохраняется присутствие американских военных.

ОАЭ и Египет поддерживают Хафтара, опасаясь усиления влияния в Ливии "Братьев-мусульман" (запрещена в России) - религиозно-политической организации, которую правители этих стран считают угрозой для своих режимов. Турция и Катар, наоборот, традиционно их поддерживают.

Но стратегический интерес Турции эксперты видят и в контроле над частью Средиземного моря, где ее хотят "подвинуть" Греция, Кипр и отчасти Израиль.

В четверг после встречи с Сарраджем в Анкаре Эрдоган сказал, что Турция надеется добывать нефть и газ на ливийском участке шельфа Средиземного моря.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Эрдоган открыто поддерживает Сарраджа и отправляет в Ливию войска

Цели России менее очевидны. В отличие от Сирии, Москва может стремиться не к окончательной победе своего союзника, а укреплении своих позиций в регионе Северной Африки, цитирует Reuters представителя Африканского командования Вооруженных сил США генерала Грегори Хэдфилда.

Хэдфилд опасается, что Россия может затем разместить боеголовки в Ливии. Такой сценарий полностью изменит правила игры для Европы и НАТО, считает генерал.

За действиями России действительно могут стоять "устремления части стратегов с московского Арбата в отношении воображаемого будущего военного присутствия в Ливии (под боком у Европы)" пишет в статье для "Независимой газеты" Александр Шумилин, руководитель центра "Европа - Ближний Восток" Института Европы РАН.

Так или иначе, Ливия уже превратилась в восточный базар для наемников или полигон для испытаний оружия, заявила Стефани Уильямс, заместитель спецпредставителя ООН в Ливии. Обе стороны получают серьезное иностранное вооружение. Турция перебросила в страну зенитные комплексы MIM-23 Hawk и боевые дроны собственного производства.

У армии Хафтара на вооружении есть боевые дроны - китайского производства. Что важнее, у него могут быть российские ЗРК "Панцирь", в поставке которых - в обход эмбарго - подозревают ОАЭ. Эксперты ООН расследуют обвинения в адрес ОАЭ в поставке вооружений Хафтару через сеть компаний, зарегистрированных в Эмиратах, Казахстане и на Британских Виргинских островах. Армия Хафтара даже приобрела списанный корабль ирландских ВМС 1979 года.

Реквием по революции

"Сейчас сложно в это поверить, но после свержения полковника Каддафи какое-то время казалось, что у Ливии может быть светлое будущее", - пишет редактор отдела Ближнего Востока Би-би-си Джереми Боуэн.

Боуэн вспоминает, что в 2011 году ливийцы гордились своей революцией, а международные наблюдатели отмечали отсутствие конфессионального конфликта, как в Сирии и Ираке, и значительные запасы нефти и газа в Ливийской пустыне.

Тогда казалось, что благодаря античным развалинам и средиземноморскому побережью страна может стать центром притяжения для иностранных туристов.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Конфликт в Ливии продолжается с 2011 года, когда был свергнут режим Муаммара Каддафи. В 2014 гражданская война вновь вспыхнула с новой силой.

Но вместе с авторитарным режимом семьи Каддафи был разрушен и государственный аппарат. Коалиция НАТО, ЕС и Лиги Арабских государств, участвовавшая в свержении Каддафи, посчитала свою миссию выполненной.

Ливия осталась в руках вооруженных отрядов, которые не были разоружены. Страна стала быстро распадаться на части, и крупные центры становились фактически городами-государствами.

Дипломатические миссии ООН не убедили группировки сложить оружие.

Некогда соратник Каддафи, Хафтар восстал против своего главнокомандующего и бежал в США, поселившись в Лэнгли, штат Вирджиния - по совпадению, там же находится штаб-квартира ЦРУ. Он получил американское гражданство, а в Ливии был заочно приговорен к смертной казни.

В 2011 году генерал принимал участие в свержении Каддафи. К 2014 году он консолидировал власть на востоке и захватил Бенгази, второй город страны, находившийся в руках исламистских экстремистов.

С тех пор страна оказалась разделена между режимом Хафтара в Бенгази и Правительством национального согласия в Триполи.

Когда Хафтар двинул армию на столицу, вмешательство иностранных держав в междоусобицу стало лишь вопросом времени - Ливия обладает самыми большими в Африке запасами нефти и газа, а Средиземное море представляет удобный путь для их перевозки в Европу.

В апреле 2020 года Хафтар объявил себя законным правителем Ливии, однако месяц спустя его армия сняла осаду столицы и перешла в отступление. Но военное противостояние продолжается, несмотря на переговоры о перемирии.

Полем следующего столкновения может стать Тархуна, город в 90 км от ливийской столицы. Сейчас на город наступают правительственные войска, а удерживают его лояльные Хафтару силы, в основном состоящие из бывших сторонников Каддафи.