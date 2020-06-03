Война во время пандемии. Почему мир не перестал воевать в карантин?

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Бои в Йемене вспыхнули с новой силой 11 мая

Человечество борется с общим врагом - коронавирусом, поэтому все войны нужно поставить на паузу, увещевал в конце марта генсек ООН. Мир не внял его призывам и продолжил воевать, за исключением пары конфликтов. Почему?

В прошлом масштабные эпидемии действовали на человечество скорее примирительно: бубонная чума в XIV веке заставила французов и англичан зачехлить оружие в Столетней войне и объявить перемирие, эпидемия "испанки" сто лет назад настолько потрепала силы противников, что, вероятно, ускорила окончание Первой мировой.

Сегодня пушки не замолчали. Не помогли ни призывы главы ООН, просившего отправить войну в карантин, ни слова папы Римского о солидарности и сплоченности, ни увещевания гуманитарных организаций вспомнить о самых уязвимых перед двойной опасностью войны и вируса.

За два месяца пандемии беженцами стали полмиллиона человек.

"Пока люди умирают и бегут от войны, члены Совбеза ООН ссорятся, как дети в песочнице. Сейчас не время для детсадовских игр", - возмущается глава Норвежского совета по делам беженцев Ян Эгеланн.

Совбез ООН не смог принять резолюцию о глобальном перемирии из-за противоречий между его постоянными участниками: пятью ведущими ядерными державами.

Первый вариант документа заблокировали США из-за упоминания в тексте Всемирной организации здравоохранения, которую американские власти последнее время критикуют за связи с Китаем. Вторая резолюция, уже без упоминания ВОЗ и с уточнением сроков перемирия (на 90 дней), пока ждет своей участи.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Мирное население оказывается под двойным грузом войны и вируса

Если крупные мировые державы не могут сплотиться вокруг призыва прекратить огонь, не стоит этого ждать и от воюющих по несколько лет стран и террористических группировок, говорят эксперты.

Момент для решительных действий был упущен.

Пока дипломаты спорили, окно возможностей для достижения перемирия захлопнулось, комментирует ситуацию представитель ООН в Международной кризисной группе Ричард Гоуан.

Там, где идет война, коронавирус смертельнее: больницы разрушены или работают на пределе, врачам международных миссий не добраться до больных. Страдают и здоровые: пока политики бездействуют, люди голодают, предупредила Всемирная продовольственная программа ООН.

Уже сейчас на грани голодной смерти находится более миллиона человек в десяти странах, при самом худшем сценарии голод поразит три десятка стран, сказал глава организации Дэвид Бизли.

По оценкам Международного валютного фонда, от пандемии и ее последствий особенно пострадают именно страны, ослабленные конфликтами.

В целом, по прогнозам МВФ, экономики стран Ближнего Востока и Северной Африки сократятся на 7% в этом году, после прошлогоднего роста в 2,6%. Доходы серьезно упадут, иссякнут денежные переводы - а для многих это единственная возможность выжить.

Бедность облегчит террористическим группировкам рекрутинг, в первую очередь за счет неустроенной молодежи, опасаются американские исследователи.

До сих пор еще воюют?

Из двух сотен стран в мире вооруженными конфликтами сейчас охвачены от 33 до 43 - в зависимости от того, кто и как считает. В большинстве случаев никто мириться не собирается.

Неправительственная организация "Программа по сбору сведений в зонах вооруженных конфликтов" (Acled) насчитала 43, Международный институт стратегических исследований в своем последнем исследовании называет цифру 33.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption С начала пандемии беженцами стали полмиллиона человек

Войны в последние годы видоизменились, пишут авторы свежего доклада Международного института стратегических исследований IISS.

Вести переговоры о мире гораздо сложнее, когда в войне задействовано сразу несколько держав, или когда участвуют не страны с понятным силовым аппаратом, а негосударственные игроки - повстанцы, боевики, наемники, террористические сети, криминальные организации.

Поэтому не мудрено, что 60% всех войн в мире, по данным IISS, длятся по меньшей мере 10 лет.

На призыв генсека ООН к миру из 43 конфликтующих стран отреагировали лишь 10, но только в двух случаях бои и вправду прекратились, подсчитала Acled.

"В 31 стране участники боев не только проигнорировали призывы к глобальному перемирию, но во многих случаях - Ираке, Мексике, Мозамбике и Бразилии - активизировали действия, - говорится в докладе Acled - В целом призыв к глобальному перемирию ожидаемых плодов не принес".

От группировок до государств

Зарыть топор войны на время согласились несколько воюющих группировок в разных странах мира, но почти во всех случаях инициатива или была кратковременной, или не была поддержана другой стороной, а значит настоящего перемирия достигнуто не было.

Многие группировки, напротив, воспользовались затишьем во время вируса, чтобы укрепить позиции, а не сложить оружие, говорит глава Европейского института мира Майкл Китинг.

"В первую очередь они думают о том, как эпидемия может им помочь. Если и есть какой-то тренд, он скорее в том, что группировки пытаются с помощью Covid-19 легитимизировать и ускорить то, что они и так бы делали", - цитирует эксперта Financial Times.

Радикальная группировка "Аль-Шабаб" в Сомали, например, обвинила христиан в распространении коронавируса, а саму болезнь назвала божественным наказанием за плохое отношение к мусульманам и джихадистам.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Вести переговоры о мире все сложнее, когда в конфликте участвует более одной группировки

"Талибан" (запрещен в России) в Афганистане воспользовался ситуацией, чтобы вызволить из тюрем своих боевиков.

Джихадистская группировка "Исламское государство" (запрещена в России) окрестила коронавирус солдатом Аллаха против западного мира.

Исламистская радикальная группировка "Боко Харам" совершила несколько кровопролитных вылазок в регионе Сахельской пятерки (Чад, Мали, Нигер, Мавритания и Буркина-Фасо).

Как пишут американские ученые Ниша Беллинджер и Кайл Каттелман, коронавирус сделает бедные страны еще беднее, что облегчит террористам вербовку.

"Боко Харам" давно и с успехом вербует молодежь из бедных семей, помощь в обмен на лояльность обещают и пакистанские террористические группировки "Лашкар-е Тайба" (запрещена в России) и "Джаиш-е-Мухаммад", добивающиеся отделения Кашмира от Индии.

ИГ воспользовалась тем, что мир занят битвой с вирусом и на время забыл о других фронтах. За последний месяц она совершила несколько нападений в Сирии и Ираке, подтвердив опасения о возрождении радикальной группировки в регионе.

Как говорит специалист Washington Institute Аарон Зелин, "спящие ячейки" группировки действовали, даже когда США объявили о полной победе над ИГ, но в последние месяцы джихадисты активизировались в Ираке и на севере Сирии и вербуют недовольных режимом сирийского президента Башара Асада.

За время Рамадана в Ираке было совершено около 300 нападений, жертвами которых стали более 400 человек.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Неустроенная молодежь в бедных, охваченных конфликтами странах - легкая нажива для террористических группировок

Различные ответвления ИГ взяли на себя ответственность за нападения в Сирии, Египте, Нигерии, Нигере, Конго и Мозамбике.

Кто объявлял перемирие, и чем это заканчивалось: