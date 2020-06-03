Война во время пандемии. Почему мир не перестал воевать в карантин?
Человечество борется с общим врагом - коронавирусом, поэтому все войны нужно поставить на паузу, увещевал в конце марта генсек ООН. Мир не внял его призывам и продолжил воевать, за исключением пары конфликтов. Почему?
В прошлом масштабные эпидемии действовали на человечество скорее примирительно: бубонная чума в XIV веке заставила французов и англичан зачехлить оружие в Столетней войне и объявить перемирие, эпидемия "испанки" сто лет назад настолько потрепала силы противников, что, вероятно, ускорила окончание Первой мировой.
Сегодня пушки не замолчали. Не помогли ни призывы главы ООН, просившего отправить войну в карантин, ни слова папы Римского о солидарности и сплоченности, ни увещевания гуманитарных организаций вспомнить о самых уязвимых перед двойной опасностью войны и вируса.
За два месяца пандемии беженцами стали полмиллиона человек.
"Пока люди умирают и бегут от войны, члены Совбеза ООН ссорятся, как дети в песочнице. Сейчас не время для детсадовских игр", - возмущается глава Норвежского совета по делам беженцев Ян Эгеланн.
Совбез ООН не смог принять резолюцию о глобальном перемирии из-за противоречий между его постоянными участниками: пятью ведущими ядерными державами.
Первый вариант документа заблокировали США из-за упоминания в тексте Всемирной организации здравоохранения, которую американские власти последнее время критикуют за связи с Китаем. Вторая резолюция, уже без упоминания ВОЗ и с уточнением сроков перемирия (на 90 дней), пока ждет своей участи.
Если крупные мировые державы не могут сплотиться вокруг призыва прекратить огонь, не стоит этого ждать и от воюющих по несколько лет стран и террористических группировок, говорят эксперты.
Момент для решительных действий был упущен.
Пока дипломаты спорили, окно возможностей для достижения перемирия захлопнулось, комментирует ситуацию представитель ООН в Международной кризисной группе Ричард Гоуан.
Там, где идет война, коронавирус смертельнее: больницы разрушены или работают на пределе, врачам международных миссий не добраться до больных. Страдают и здоровые: пока политики бездействуют, люди голодают, предупредила Всемирная продовольственная программа ООН.
Уже сейчас на грани голодной смерти находится более миллиона человек в десяти странах, при самом худшем сценарии голод поразит три десятка стран, сказал глава организации Дэвид Бизли.
По оценкам Международного валютного фонда, от пандемии и ее последствий особенно пострадают именно страны, ослабленные конфликтами.
В целом, по прогнозам МВФ, экономики стран Ближнего Востока и Северной Африки сократятся на 7% в этом году, после прошлогоднего роста в 2,6%. Доходы серьезно упадут, иссякнут денежные переводы - а для многих это единственная возможность выжить.
Бедность облегчит террористическим группировкам рекрутинг, в первую очередь за счет неустроенной молодежи, опасаются американские исследователи.
До сих пор еще воюют?
Из двух сотен стран в мире вооруженными конфликтами сейчас охвачены от 33 до 43 - в зависимости от того, кто и как считает. В большинстве случаев никто мириться не собирается.
Неправительственная организация "Программа по сбору сведений в зонах вооруженных конфликтов" (Acled) насчитала 43, Международный институт стратегических исследований в своем последнем исследовании называет цифру 33.
Войны в последние годы видоизменились, пишут авторы свежего доклада Международного института стратегических исследований IISS.
Вести переговоры о мире гораздо сложнее, когда в войне задействовано сразу несколько держав, или когда участвуют не страны с понятным силовым аппаратом, а негосударственные игроки - повстанцы, боевики, наемники, террористические сети, криминальные организации.
Поэтому не мудрено, что 60% всех войн в мире, по данным IISS, длятся по меньшей мере 10 лет.
На призыв генсека ООН к миру из 43 конфликтующих стран отреагировали лишь 10, но только в двух случаях бои и вправду прекратились, подсчитала Acled.
"В 31 стране участники боев не только проигнорировали призывы к глобальному перемирию, но во многих случаях - Ираке, Мексике, Мозамбике и Бразилии - активизировали действия, - говорится в докладе Acled - В целом призыв к глобальному перемирию ожидаемых плодов не принес".
От группировок до государств
Зарыть топор войны на время согласились несколько воюющих группировок в разных странах мира, но почти во всех случаях инициатива или была кратковременной, или не была поддержана другой стороной, а значит настоящего перемирия достигнуто не было.
Многие группировки, напротив, воспользовались затишьем во время вируса, чтобы укрепить позиции, а не сложить оружие, говорит глава Европейского института мира Майкл Китинг.
"В первую очередь они думают о том, как эпидемия может им помочь. Если и есть какой-то тренд, он скорее в том, что группировки пытаются с помощью Covid-19 легитимизировать и ускорить то, что они и так бы делали", - цитирует эксперта Financial Times.
Радикальная группировка "Аль-Шабаб" в Сомали, например, обвинила христиан в распространении коронавируса, а саму болезнь назвала божественным наказанием за плохое отношение к мусульманам и джихадистам.
"Талибан" (запрещен в России) в Афганистане воспользовался ситуацией, чтобы вызволить из тюрем своих боевиков.
Джихадистская группировка "Исламское государство" (запрещена в России) окрестила коронавирус солдатом Аллаха против западного мира.
Исламистская радикальная группировка "Боко Харам" совершила несколько кровопролитных вылазок в регионе Сахельской пятерки (Чад, Мали, Нигер, Мавритания и Буркина-Фасо).
Как пишут американские ученые Ниша Беллинджер и Кайл Каттелман, коронавирус сделает бедные страны еще беднее, что облегчит террористам вербовку.
"Боко Харам" давно и с успехом вербует молодежь из бедных семей, помощь в обмен на лояльность обещают и пакистанские террористические группировки "Лашкар-е Тайба" (запрещена в России) и "Джаиш-е-Мухаммад", добивающиеся отделения Кашмира от Индии.
ИГ воспользовалась тем, что мир занят битвой с вирусом и на время забыл о других фронтах. За последний месяц она совершила несколько нападений в Сирии и Ираке, подтвердив опасения о возрождении радикальной группировки в регионе.
Как говорит специалист Washington Institute Аарон Зелин, "спящие ячейки" группировки действовали, даже когда США объявили о полной победе над ИГ, но в последние месяцы джихадисты активизировались в Ираке и на севере Сирии и вербуют недовольных режимом сирийского президента Башара Асада.
За время Рамадана в Ираке было совершено около 300 нападений, жертвами которых стали более 400 человек.
Различные ответвления ИГ взяли на себя ответственность за нападения в Сирии, Египте, Нигерии, Нигере, Конго и Мозамбике.
Кто объявлял перемирие, и чем это заканчивалось:
- Ливийские противоборствующие силы поначалу приветствовали призывы к миру, но гражданская война не только не закончилась, но, в отличие от других стран региона, бои усилились. С 15 марта усилились столкновения между главой официального ливийского правительства Фаизом Сарраджем и силами, действующими на востоке страны под руководством генерала Халифа Хафтара, равно как и нападения на мирное население и больницы. C 2011 года после свержения Муаммара Каддафи здесь фактически так и не появилось сильной централизованной власти. Конфликт в Ливии становится все более глобальным, к нему причастны через наемников и повстанцев более 12 стран.
- 24 марта президент Украины Владимир Зеленский приветствовал призыв Гутерриша о перемирии, а 26 марта Украина через ОБСЕ предложила России обеспечить полное перемирие в Донбассе на время пандемии. Российский МИД 24 марта поддержал призыв генсека ООН, но в списке мировых конфликтов на сайте российского ведомства Украина отсутствует. Россия отрицает наличие на востоке Украины регулярных российских войск, признает, что там могут находиться добровольцы. В апреле в Донбассе режим прекращения огня несколько раз прерывался.
- Коалиция во главе с Саудовской Аравией, поддерживающая йеменское правительство в войне против шиитских повстанцев-хуситов, 9 апреля объявила о двухнедельном прекращении огня в Йемене, продлив его затем еще на месяц. Повстанцы к призыву не присоединились, и несмотря на объявленное прекращение огня, авиаудары продолжились, пусть и в меньшем количестве. Война в самой бедной стране региона за шесть лет боевых действий унесла свыше 100 тыс. жизней.
- Россия и Турция договорились об установлении нового перемирия в сирийской провинции Идлиб 5 марта Это совпало с началом эпидемии и поставило региональный конфликт на паузу. На призыв Гуттериша отреагировали в конце марта курды из Сирийских демократических сил (SDF), которые были союзниками США в борьбе с ИГ. Но в конце апреля Турция обвинила Сирию в нарушении режима прекращения огня и попытке усилить нажим на Идлиб.
- 1 апреля талибы заявили о готовности прекратить бои в подконтрольных группировке районах, пострадавших от пандемии (примерно 15% территории Афганистана), но не пошли на полное перемирие с афганским правительством. 23 апреля "Талибан" отверг предложения президента Афганистана Ашрафа Гани сложить оружие в священный месяц Рамадан. Талибы воспользовались эпидемией для утверждения себя как альтернативной власти в стране, где разрушены или до сих пор не созданы институты здравоохранения и общественного устройства. Они раздают и сами носят маски и рассказывают людям, как уменьшить риск заразиться.
- В Колумбии повстанцы из левацкой группировки "Армии национального освобождения", последние 50 лет воюющие с правительством, 1 апреля объявили о перемирии на 1 месяц, но колумбийское правительство на себя такие обязательства не взяло. По прошествии месяца группировка не стала продлевать перемирие.сь, сообщает Acled, а на неделе с 19 апреля число нападений и вовсе стало рекордным за этот год.
- Повстанцы на юге Камеруна еще 22 марта объявили о двухнедельном прекращении огня, но, как указывают в Acled, к призыву не присоединилась более многочисленная сепаратистская группировка, не поддержало мирную инициативу и камерунское правительство.
- Повстанцы-коммунисты на Филиппинах в марте объявили о прекращении огня, чуть позже к ним присоединились и борющиеся с ними правительственные силы. Бои при этом не прекратили
- Маоистские партизаны-наксалиты в Индии 5 апреля объявили о перемирии, дав правительству на ответ пять дней. Ультиматум индийские власти проигнорировали. Повстанцы же, несмотря на заявленное перемирие, продолжили локальные нападения.
- 8 апреля сепаратистская "Армия национального освобождения - Движения за свободное Папуа", борющаяся за отделение от Индонезии ее двух самых восточных провинций (Западное Папуа и Папуа), объявила о готовности на время сложить оружие. Несмотря на то, что индонезийские власти никак не отреагировали, случаи насилия в регионе пока прекратились, отмечает Acled.
- В мае власти Мьянмы объявили о национальном перемирии со всеми повстанческими группировками, за исключением штата Ракхайн, где повстанцы-рохинджа ведут борьбу с правительственными войсками.
- Главное сепаратистское движение Таиланда "Национальный революционный фронт" (BRN) 17 марта взорвало госучреждение, в котором проходила встреча, посвященная мерам борьбы с коронавирусом. Две недели спустя 3 апреля группа выразила готовность сложить оружие. Вооруженное противостояние между правительством Таиланда и исламскими сепаратистскими организациями, действующими в пограничных с Малайзией южных провинциях Таиланда Ялла, Наративат и Паттани, значительную часть населения которых составляют этнические малайцы, мусульмане по вероисповеданию, продолжается с 2004 года.