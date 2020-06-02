Коронавирус на оборонных предприятиях. Можно ли остановить производство в закрытом городе?

Правообладатель иллюстрации Sergei Bobylev/TASS Image caption В Северодвинске находятся две крупных оборонных предприятия

В российском городе Северодвинск произошла вспышка коронавируса. Covid-19 обнаружили у сотрудников двух оборонных предприятий, одно из которых делает в том числе атомные подлодки. Как подобное крупное производство выдерживает пандемию и карантин?

В Архангельской области, по данным на 1 июня, было зарегистрировано 2124 зараженных коронавирусом. За последнюю неделю ежедневно в области регистрировалось более 100 новых случаев заражения коронавирусом.

Исключением стало лишь 2 июня, когда число новых выявленных случаев резко упало до 56 человек. При этом, по данным администрации Северодвинска, 36 новых случаев заражения выявили у северодвинцев.

Первые сообщения о росте заболеваемости в Северодвинске начали приходить в конце мая. 22 мая руководитель управления Роспотребнадзора по Архангельской области Роман Бузинов заявил, что заболеваемость коронавирусом в Северодвинске почти на 47% выше, чем в среднем по области.

По данным на 31 мая, в Северодвинске было зафиксировано 939 случаев, а 1311 человек находились на самоизоляции и под наблюдением медиков.

Северодвинск расположен на севере Архангельской области. Он живет за счет двух градообразующих оборонных заводов - "Северного машиностроительного предприятия" и судоремонтного завода "Звездочка". Интерфакс со ссылкой на ФМБА писал, что большинство больных было выявлено именно на этих заводах.

На первом строят крупные корабли для военно-морского флота России, включая атомные подлодки, на втором - ремонтируют их же. Оба предприятия - важнейшие организации для российского министерства обороны. Они же выполняют военные заказы иностранных государств.

В прошлом году на полигоне под Северодвинском произошел взрыв во время испытаний нового оружия, после него в городе был повышенный радиационный фон.

Заводы города являются предприятиями оборонно-промышленного комплекса, медицинскую помощь сотрудникам оказывает медсанчасть номер 58 Федерального медико-биологического агентства России. Однако в городе есть и больница номер 2 министерства здравоохранения.

Местные жители, с которыми связалась Русская служба Би-би-си и некоторые из которых утверждают, что работают на заводах, уверены, что обеспечить социальную дистанцию на производстве практически невозможно, так как люди приезжают на работу на автобусах, заходят через проходную и далее работают в закрытых помещениях.

Как произошла вспышка в Северодвинске?

О том, что вспышка коронавируса возникла именно на двух этих заводах, сообщили 26 мая агентство Интерфакс со ссылкой на руководителя межрегионального управления №58 ФМБА Алексея Некрасова, а ТАСС - со ссылкой на пресс-службу областной администрации.

26 мая в Северодвинске умер работник "Звездочки", который, правда, не был занят на производстве, а работал в доме культуры, сообщили Би-би-си на заводе. В тот же день на "Севмаше" было 197 больных сотрудников, передает Интерфакс.

Глава пресс-службы судоремонтного завода "Звездочка" Евгений Гладышев сказал Би-би-си, что, по данным ФМБА, на тот же день среди сотрудников предприятия было 34 заболевших. В понедельник по информации ФМБА, которую опубликовал Интерфакс, их было уже 90.

На "Севмаше" работает почти 30 тысяч человек, на "Звездочке" - около 11 тысяч.

Правообладатель иллюстрации Sergey Bobylev/TASS Image caption Подводные лодки на военно-морской базе в Северодвинске

Представитель "Звездочки" отметил, что прирост больных на заводе был "очень незначительным, не скачкообразным", а первые заболевшие появились еще 5 апреля.

В начале эпидемии больницы в Северодвинске не были готовы к большому наплыву пациентов и до середины мая 90% отправляли лечиться в Архангельск и Новодвинск, рассказал Би-би-си врач одной из архангельских больниц. Он попросил об анонимности, так как хочет избежать потенциальных конфликтов с руководством.

Но сейчас больных лечат уже северодвинские больницы. Врач также рассказал, что обе северодвинские больницы - медсанчасть номер 58 и 2-ю городскую - фактически перепрофилировали на прием пациентов с коронавирусом. Перепрофилирование больницы подтвердил и еще один медик из Северодвинска.

О том, что 2-я городская больница переключилась на преимущественное обслуживание пациентов с Covid-19, Би-би-си рассказали в регистратуре больничной поликлиники: терапевты прекратили прием и работают по вызовам. "Вызовов очень много", - сказали там. В больнице плановые операции приостановлены, все силы брошены на борьбу с Covid-19.

При этом корреспондент Би-би-си не представлялся работником СМИ. Местные власти очень неохотно говорят с журналистами.

"Очень много пациентов было отправлено домой с диагнозом ОРВИ, мазки не брались. Они ушли в семьи", - подтверждает врач больницы из Архангельска.

Косвенно мнение врача подтверждают местные жители, которые рассказывают о проблемах с тестированием на коронавирус. Они жалуются, что направление на тестирование якобы получить достаточно сложно, буквально со скандалом, а тесты приходится делать отдельно за деньги.

Северодвинское агентство "Беломорканал" опубликовало видеозапись, на которой якобы местный житель пришел на прием к терапевту. Врач говорит ему, что в поликлинике не хватает тестов.

"Каждый приходит, просит тесты. Нет тестов. Даже контактным не хватает тестов. Вот сейчас флюораграфию сделаем и посмотрим", - говорит на видеозаписи врач.

Как заводы пытались бороться с коронавирусом

Агентство "Беломорканал" сделало видеорепортаж о том, как рабочие выходят через проходные "Севмаша". На кадрах, опубликованных на канале агентства в ютьюбе, видно, что работники садятся в автобусы, не соблюдая социальную дистанцию. Многие из них при этом носят маски на лице, а перед проходной стоит мусорный контейнер, полный использованных масок.

Администрации обоих предприятий говорят, что там приняли меры безопасности.

Правообладатель иллюстрации Sergei Bobylev/TASS Image caption В Северодвинске живет более 182 тысяч человек (фотография сделана в июне 2019 года)

Официальный представитель "Звездочки" Евгений Гладышев рассказал Би-би-си, что на предприятии был введен масочный режим сразу после начала пандемии: "Мероприятия по санобработке транспорта, помещений, бытовок тоже были предусмотрены, организован трехсменный режим работы чтобы уменьшить скученность людей и на объектах предприятия, и на общественном транспорте, и при проходе контрольно-пропускных пунктов".

Однако он признал, что в любом случае рассчитывать на принятые меры не приходится, значение имеет только сознательность людей. "Все же торопятся. И сказать, что мы там обеспечили проход один человек, а вокруг него на три метра никого, такого у нас бы не получилось", - рассказал он.

Главный санитарный врач по Архангельской области Роман Бузинов выпустил постановление "О дополнительных мерах по недопущению распространения Covid-19 в городе Северодвинске Архангельской области" 28 мая.

Он рекомендовал перевести сотрудников северодвинских предприятий и организаций на удаленную работу за исключением тех, кто не может не присутствовать на рабочем месте - например тех, кто связан с непрерывным технологическим циклом.

Оба предприятия были официально закрыты с 27 марта и до конца апреля, но часть рабочих все равно выходила на смену.

На "Севмаше", как говорится в сообщении на сайте, работала примерно половина. "16 тысяч заводчан из почти 30-ти тысячного коллектива выполняют задачи по реализации Гособоронзаказа" (за исключением сотрудников возраста 65+, ряда подразделений социальной направленности и находящихся в отпусках), - говорилось на сайте организации.

Один из жителей Северодвинска, работающий на заводе, рассказал Би-би-си, что сотрудникам доплачивали за работу во время нерабочих дней. По его словам, ему якобы выплатили 500 рублей за каждый выход на работу. "Люди закредитованы, все на работу вышли, понятное дело", - объясняет он. В "Севмаше" не ответили на вопрос Би-би-си о доплатах.

По словам сотрудника, в этот период на завод приезжали контрагенты, занимающиеся поставками оборудования, из Москвы, Петербурга и Челябинска. О командировочных на завод рассказала и сотрудница одного из оборонных предприятий города. 7 мая "Севмаш" сообщил об открытии обсерватора.

"Звездочка", по словам главы пресс-службы завода, не работала все те дни, которые были объявлены нерабочими президентом Владимиром Путиным. Однако, по его словам, на работу приходили в разные дни от полутора до двух тысяч человек - дежурно-вахтенные службы и охрана объектов.

Можно ли остановить военный завод?

Вопрос о возможной остановке заводов и закрытии всего города сейчас обсуждают в северодвинских сообществах в соцсетях. Это в теории могло бы остановить распространение коронавируса в городе.

Правда, пока никаких свидетельств того, что это может произойти, нет. Закрыть серьезные оборонные предприятия, по мнению экспертов, довольно сложно, но возможно, так как на заводах в города нет производств с непрерывным технологическим циклом.

Как рассказал Би-би-си эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Илья Крамник, техническая возможность прекращения работы для двух северодвинских оборонных предприятий, как и многих других, есть. Но на практике это сделать сложно.

Правообладатель иллюстрации Sergei Bobylev/TASS Image caption Работы на "Севмаше", 2019 год

Однако, по его словам, оборонная промышленность устроена таким образом, что решение о сокращении, замедлении или сворачивании производства на таком предприятии может зависеть не только от эпидемиологических соображений руководства или состояния здоровья сотрудников.

По словам Крамника, производство на таких крупных предприятиях зависит от поставок смежными заводами. И если закроется кто-то из них, то прекращение поставок вызовет цепную реакцию в секторе: закрыться придется и другим предприятиям. В этом случае нехватки комплектующих могут закрыться и заводы Северодвинска.

Другой эксперт - главный редактор журнала "Экспорт вооружений" Андрей Фролов, с ним согласен. "Я допускаю, что там наверное есть отдельные цеха, где нужны постоянно люди [...] Но этих людей можно проверить на наличие вируса, отсеять, а остальную массу проверить на наличие вируса и провести дезинфекцию цехов", - считает он.

Оба эксперта отмечают, что даже то обстоятельство, что оба предприятия имеют отношение к кораблям с ядерными энергетическими установками, никак не сказывается на их работе, поскольку загрузка и выгрузка топлива происходит в других местах.

Но от работы предприятий в Северодвинске зависит выполнение гособоронзаказа. В прошлый вторник, 26 мая, министр обороны Сергей Шойгу доложил по видеосвязи президенту Владимиру Путину, что пандемия коронавируса не повлияла на выполнение гособоронзаказа.

"На сегодняшний день из 1013 предприятий оборонно-промышленного комплекса, головных предприятий работает 990, из этих 990 - 896 предприятий, на которых выходит более 90 процентов персонала. Фактически по всем направлениям, где у нас была, возможно, настороженность по невыполнению гособоронзаказа, все эти направления у нас подтянуты", - сказал министр обороны президенту.

Русская служба Би-би-си направила запросы в администрацию Архангельской области, Роспотребнадзор, пресс-службу "Севмаша" и областной минздрав и ожидает ответа. В региональном управлении ФМБА, данные которого приводит агентство Интерфакс, беседовать с корреспондентом отказались.