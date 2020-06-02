Книжная ярмарка на Красной площади: кто разрешил и почему отказываются издательства

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В Москве на Красной площади 6 июня начнется книжная ярмарка, которую за три дня смогут посетить до 18 тысяч человек - хотя в столице России по-прежнему действует режим самоизоляции и запрет на массовые мероприятия. Как организаторам удалось получить разрешение и почему некоторые издательства отказались участвовать в фестивале?

Массовые мероприятия в столице власти планируют разрешить "в самую последнюю очередь", говорила 22 мая вице-мэр Москвы Анастасия Ракова. Но уже на следующий день московским издательствам стали поступать письма и звонки с предложением заявлять участников на книжный фестиваль "Красная площадь", который пройдет 6-8 июня.

"Важный и столь долгожданный литературный праздник, приуроченный ко дню рождения Александра Сергеевича Пушкина и Дню русского языка, состоится вопреки всем невзгодам", - заявил председатель оргкомитета по проведению фестиваля, советник президента России по культуре Владимир Толстой, слова которого приведены в пресс-релизе.

"Сейчас же в Москве ряд послаблений с 1 июня уже начался, открывают непродовольственные магазины, большие супермаркеты, то есть скопление людей в торговых точках признано возможным, - сказал Толстой Би-би-си. - Мы посчитали, что книжная ярмарка вполне сопоставима, сравнима, и могут быть определенные допущения и послабления здесь тоже разрешены".

Книжные магазины в Москве также открылись с 1 июня.

Разрешения на проведение книжного фестиваля московские власти не давали, заявил Би-би-си источник в руководстве мэрии: "Оно им и не нужно. Это [Красная площадь] федеральная земля".

На вопрос, кто именно мог выдать такое разрешение, собеседник Би-би-си не ответил. В московском оперативном штабе, которым руководит Ракова, предложили задать все вопросы о фестивале его организаторам.

В Москве по-прежнему действует - и пока нет информации о том, что прекратит действовать 6 июня, - запрет на проведение массовых мероприятий, а также режим прогулок по графику, цифровые пропуска и прочие ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса.

Но Роспотребнадзор, который в числе прочих ведомств следит за соблюдением этих ограничений, тоже не против проведения книжной ярмарки на Красной площади.

"Около тысячи человек одновременно, не больше"

"Чтобы исключить все риски и с целью недопущения распространения инфекции, разработаны серьезные меры безопасности, в числе которых установка тепловизоров на входе, дезинфекция площадок фестиваля, установка санитайзеров и строгий запрет на посещение фестиваля без масок и перчаток", - сообщили Би-би-си в пресс-службе Роспотребнадзора.

В распоряжении Би-би-си также есть рекомендации Роспотребнадзора организаторам фестиваля "Красная площадь": в них, в частности, предлагается ввести посещение по двухчасовым сеансам - проход будет осуществляться по предварительной регистрации на сайте www.mos.ru. QR-коды с регистрацией будут проверять у посетителей на входе.

Роспотребнадзор также рекомендовал сократить число посетителей за все три дня фестиваля на Красной площади до 18 тысяч человек - при том, что в прошлом году ярмарку посетили около 300 тысяч человек (по данным организаторов). Ведомство также рекомендует заранее протестировать на коронавирус участников фестиваля, не пускать людей старше 65 лет и измерять температуру всем посетителям, следует из документа.

Предполагается, что на ярмарке будет больше 200 торговых мест, часть на улице, часть - в шатрах. Торговые места будут разделены стенками. К прилавкам люди должны подходить по одному. Зрителей на мероприятиях будут рассаживать в шахматном порядке, следует из презентации ярмарки.

Массовое или не массовое?

Мэр Москвы Сергей Собянин запретил проведение в столице любых массовых мероприятий в марте 2020 года и затем несколько раз продлевал его. Сейчас запрет действует до 14 июня. "Запрещается проведение любых досуговых мероприятий с участием граждан в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности на открытом воздухе с любой численностью участников", - объяснял Собянин в своем блоге.

Но организаторы фестиваля настаивают, что "Красную площадь" не стоит называть массовым мероприятием - в том числе потому, что ярмарка пройдет на открытом воздухе.

"Фестиваль не рассматривается как массовое мероприятие в полном понимании слова, - сказали Би-би-си в пресс-службе фестиваля "Красная площадь". - Это открытый воздух, количество людей на площади будет строго ограничено. Около тысячи человек - не больше! - смогут там находиться одномоментно. Если вы запросите информацию у торговых центров - "Леруа Мерлен", "Мой дом" - у них разрешения по количеству людей больше, чем у нас, а размеры магазинов гораздо меньше, чем Красная площадь".

Кто организатор?

Организатором книжной ярмарки на Красной площади традиционно выступает Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать).

Заместитель руководителя агентства Владимир Григорьев в интервью "Новой газете" также сравнивал ярмарку с большими магазинами: "В "Ашане", например, с площадью меньше, чем Красная площадь, единовременно с существующими ограничениями может находиться до 6 тысяч человек".

"Потому что очень важно поддержать литературу и всю книжную индустрию", - ответил Григорьев на вопрос "Новой газеты", почему Роспечать все же решила провести книжную ярмарку в условиях режима самоизоляции.

"Рисковать чужим здоровьем - так себе затея"

Для книжных издательств сообщение о том, что "Красная площадь" все же состоится, стало полной неожиданностью, заявили собеседники Би-би-си в четырех издательствах.

Весной обсуждалось проведение ярмарки в онлайне, но это ни к чему не привело, и все шло к тому, что она, как и другие массовые мероприятия, будет отложена на более поздний срок.

"Сроки, в которые мы готовим участие в этом фестивале, экстремально короткие", - сказала Би-би-си представитель издательства "Эксмо-АСТ" Екатерина Кожанова. Для сравнения: в 2019 году заявки на участие издательства подавали до конца марта.

Кроме того, в связи с особым статусом Красной площади личные данные продавцов и даже водителей подаются для проверки в Федеральную службу охраны (ФСО). "Обычно одна процедура согласования паспортов всех, кто будет на стенде, производится за полтора месяца до [ярмарки]", - отметила сотрудница одного из детских издательств.

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Сейчас подготовка ведется в ускоренном темпе: несмотря на то, что "Красная площадь" должна начаться уже в эту субботу, 6 июня, на сайте до сих пор нет программы фестиваля.

По состоянию на 2 июня от участия в "Красной площади" отказались уже более 10 независимых издательств, выяснила Би-би-си.

Для книгоиздателей участие в фестивале на Красной площади бесплатно, благодаря чему он стал очень большим подспорьем для издателей, сказала Би-би-си главный редактор "Лайвбук" Анна Бабяшкина. Тем не менее, издательство от участия с сожалением отказалось из соображений безопасности.

Отказались также издательства "Альпина нон-фикшн", "Новое литературное обозрение", "Синдбад", "Фантом-пресс", Ad Marginem, Individuum, а также детские издательства "Розовый жираф", "Самокат", "Поляндрия", "Белая ворона", "Абрикобукс".

Причина отказа практически во всех случаях - тревога за здоровье сотрудников и посетителей.

"Мы не очень понимаем логику такого раннего фестиваля в условиях по сути продолжающегося карантина, цифровых пропусков и реальной опасности заражения. Мы не хотим звать туда ни своих продавцов, ни авторов", - сказал Би-би-си главный редактор издательства "Альпина нон-фикшн" Павел Подкосов.

"Пандемия не закончилась, а рисковать чужим здоровьем - так себе затея", - сказал Би-би-си Феликс Сандалов, главный редактор Individuum.

"Мы не участвуем со своим стендом на Красной площади, потому что нам наши сотрудники дороже, чем некая фантомная прибыль", - объяснила пиар-директор издательства "Самокат" Мария Орлова.

"Это риск для сотрудников, которые у нас давно на самоизоляции", - сказала главный редактор "НЛО" Ирина Прохорова и предположила, что с учетом текущих ограничений коммерческая выгода для участников может оказаться близкой к нулю.

Глава издательства Ad Marginem Александр Иванов также считает сомнительным коммерческий успех мероприятия: "Это бессмысленно, все еще не вышли из карантина, народу будет мало, все выглядит как чисто техническая ярмарка".

По мнению Иванова, в проведении фестиваля могут быть заинтересованы чиновники из Роспечати.

"У них есть бюджетная строка на этот фестиваль. И как обычно, мне кажется, принято среди бюрократических процедур: если вы не исполняете бюджетную строку, то на следующий год этот бюджет могут секвестировать. Поэтому решили сделать Potemkin Village. Ну ок, я, в принципе, людей понимаю", - сказал он.

В пресс-службе Роспечати отказались комментировать это предположение.

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Во вторник 2 июня на сайте сhange.org появилась петиция к Роспечати c призывом перенести ярмарку на конец августа-начало сентября.

"Мы действительно ценим этот фестиваль, ждем возможности снова встретиться с читателями, издателями и любимыми авторами, - сказано в обращении. - Проведение фестиваля "Красная площадь" с 6 по 8 июня нельзя назвать эффективным ни с точки зрения поддержки издателей, ни с точки зрения поддержки читательского интереса. Проводить фестиваль опасно в условиях, когда пандемия еще не окончена, а в столице продолжает действовать режим самоизоляции".

Но в фестивале точно будет участвовать гигант книжного рынка - издательская группа "Эксмо-АСТ".

По словам Екатерины Кожановой из "Эксмо-АСТ", фестиваль "Красная площадь" - главный информационный повод в году и возможность "подсветить выход новинок", которые во время карантина вышли в электронном виде и сейчас появляются в бумаге - например, "Заветы" Маргарет Этвуд (продолжение "Рассказов служанки"), романы Анны Тодд и Пола Остера.

Издательская группа воспринимает фестиваль как "хороший опыт с точки зрения того, как вообще теперь организовывать книжные события - все равно мы теперь будем существовать в условиях ограничений, и фестиваль позволит понять, как работать в оффлайне с нашим читателем", добавила Кожанова.

Это важно, так как книжный бизнес в России очень зависит от оффлайн-потребления, считает она: "Когда книжные магазины были закрыты, в среднем на 70% снизился оборот издательской отрасли. Опыт, который мы получим на фестивале, поможет нам дальше организовывать и встречи авторов в книжных, и другие мероприятия, которые мы планировали на лето и осень".

Пока на фестивале запланированы очные выступления писателей Андрея Рубанова, Дмитрия Воденникова, Захара Прилепина, Андрея Геласимова, журналиста Игоря Прокопенко с книгой о коронавирусе. Обсуждается читка пьесы Евгения Водолазкина "Сестра четырех" с участием актрисы Алисы Хазановой.

На фестивале также будет онлайн-программа, а часть отказавшихся от участия издательств договорились, что их новинки в любом случае будут продаваться на стендах крупных книжных магазинов, в частности, "Москва" и "Московский дом книги".

При участии Светланы Рейтер