По делу "Сети" выступил следователь ФСБ. Подсудимые жаловались на пытки

Правообладатель иллюстрации YEVGENIA KULAKOVA Image caption В Петербурге по делу "Сети" судят 25-летнего Филинкова (на фото) и 28-летнего Бояршинова. Суд запретил фотографировать сотрудника ФСБ, дававшего показания по его делу

Суд в Петербурге впервые допросил следователя ФСБ Геннадия Беляева, который вел дело об участии Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова в организации "Сеть" (признана в России террористической и запрещена). Подсудимые жаловались на пытки после задержания, а также на фальсификацию документов и вещественных доказательств.

На выездное заседание 1-го Западного окружного военного суда во вторник были вызваны четверо офицеров ФСБ, сыгравших ключевую роль в петербургском деле "Сети" - 25-летнего программиста Виктора Филинкова и 28-летнего промышленного альпиниста Юлия Бояршинова. Обвинение считает их участниками террористического сообщества.

Два дела "Сети" расследовали параллельно управления ФСБ в Пензе и Петербурге. По нему уже осуждены на длительные сроки заключения семеро фигурантов из Пензы и петербуржец Игорь Шишкин.

Филинков вину полностью отрицает и утверждает, что его пытали с применением электрошокера оперативники петербургского ФСБ под руководством Константина Бондарева. Бояршинов вину признает, но ранее тоже жаловался на пыточные условия в СИЗО. Заявления подсудимых о нарушении Россией запрета пыток и отказ российских судов их расследовать ожидают рассмотрения в Европейском суде по правам человека.

"Отношения служебные"

Петербургское дело "Сети" почти полностью основано на материалах пензенского дела. На допрос по ходатайству защиты суд вызвал следователя Беляева и оперативника Бондарева из петербургского управления ФСБ. Суд также собирался допросить по видеосвязи их коллег из Пензы - следователя Валерия Токарева и оперативника Вячеслава Шепелева.

Бондарев оказался в командировке, а сотрудники пензенского УФСБ - на больничном. В суд пришел только Беляев. Он попросил запретить видео- и фотофиксацию своего допроса.

Как заявил в его поддержку гособвинитель, следователь "серьезного подразделения и службы" не хотел, "чтобы его лицо транслировалось в СМИ, потому что ему дальше работать". Возражения защиты о том, что это желание субъективно и немотивированно, суд отклонил и запретил видеотрансляцию. Аудиотрансляцию в YouTube на фоне черного дисплея вел единственный допущенный в зал журналист из "Медиазоны".

Допрос начался с выяснения судом вопроса, какие отношения у Беляева с подсудимыми. "Служебные, только в рамках дела", - заверил следователь.

"У свидетеля имеются основания для оговора, он фальсифицировал мой первый допрос", - заявил в свою очередь Филинков. Беляев это отрицал. Он не вспомнил подробности знакомства с подсудимым, но заявил, что показания Филинков "давал добровольно".

Электрошокер и "царапина на подбородке"

Защита в процессе настаивает на том, что многочасовой допрос Филинкова незаконно проходил в ночное время и что на него оказывалось психологическое давление. При этом его впервые допросили 25 января 2018 года - более чем через сутки после задержания в аэропорту Пулково.

23 января оперативная группа Бондарева сняла Филинкова с рейса на Минск, которым он собирался транзитом вылететь к жене в Киев. Его доставили в отделение МВД для дактилоскопии и в больницу №26, где получили справку о нормальном состоянии его здоровья, а затем, как рассказал в суде Филинков, вывезли за город и истязали в течение пяти часов с применением электрошокера, выбивая у него, по его утверждению, признательные показания (от которых он впоследствии отказался).

Только после этого он был доставлен в УФСБ, официально задержан и отправлен в СИЗО, где при его поступлении официально зафиксировали гематому и ожоги (предположительно от электрошокера). Их подтверждает и акт посетивших его в СИЗО членов общественной наблюдательной комиссии (ОНК).

Еще на заседаниях о мере пресечения в 2018 году Беляев отказывался отвечать на вопрос защиты об обстоятельствах фактического задержания Филинкова. Однако он подтверждал, что Филинков был задержан 23 января в аэропорту, обосновывая необходимость его ареста возможностью обвиняемого скрыться.

Бондарев в рапорте указал дату задержания 24 января, а место - офис УФСБ. Таким образом, в материалах дела зафиксированы две даты задержания - "недокументированного" (без адвоката и процессуальных гарантий) и официального c разницей в сутки. Допрос же проводился, согласно материалам дела, ночью 25 января.

Филинков впервые рассказал о пытках 26 января. Уже в СИЗО многочисленные ожоги от шокера у Филинкова зафиксировали члены ОНК. От своих признательных показаний он отказался.

В рапорте Бондарева в ходе проверки жалобы Филинкова на пытки оперативник объяснил, что применил электрошокер, заботясь о безопасности Филинкова, который якобы пытался выпрыгнуть на ходу из микроавтобуса.

На вопрос, зачем понадобилось допрашивать Филинкова, не спавшего несколько суток, ночью, следователь заявил, что не помнит время допроса. Из телесных повреждений у Филинкова он заметил лишь "царапину на подбородке".

В марте 2018 года защита заявляла отвод следователю Беляеву, но руководство следственной службы управления ФСБ по Петербургу его отклонил.

В июне 2018 года Филинков в интервью "Коммерсанту" говорил, что Беляев, по его мнению, был "раздражен" и "зол". "С последним, я считаю, связано ухудшение моих условий после того, как мы заявили ему отвод", - говорил он.

Второй следователь Климов, по словам Филинкова, "когда в последний раз пришел в СИЗО №6, тоже повел себя достаточно некорректно, заявил, что больше он ко мне сюда не явится и что следователей у них для меня больше нет".

Допрос с повторением

Ключевой вопрос защиты к следователю был вызван результатами экспертизы протокола первого допроса Филинкова с признательными показаниями.

Как установила экспертиза, чьи выводы были оглашены в суде, запись его показаний почти полностью дословно и грамматически совпадает с текстом протокола опроса, который был до этого составлен оперативником Бондаревым.

"Полнотекстовые совпадения" отметили и эксперты зарегистрированного в минюсте России объединения ГЛЭДИС и ООО "Центр независимой экспертизы и оценки" ЕСИН (их заключения есть в распоряжении Би-би-си). По выводам экспертов, текст опроса заимствован в тексте допроса на 91%.

Согласно обоим протоколам, Филинков дважды слово в слово заявлял, что "является анархистом и разделяет анархическую идеологию с 2014 года", рассказывал, как ездил с будущей женой в Пензу, где "обсуждали темы анархической направленности, посещали тренировки в лесном массиве", в том числе по "тактике ведения боя с использованием огнестрельного оружия", а в следующий приезд "договорились о создании группы, придерживающейся анархистской идеологии".

Приводилось описание разговоров о том, что "народ угнетают различные институты власти", и рассказов осужденного впоследствии за организацию "Сети" Дмитрия Пчелинцева, что она была создана в 2016 году "с целью силового воздействия в отношении сотрудников силовых ведомств".

Правообладатель иллюстрации Yevgenia Kulakova Image caption Подсудимые Виктор Филинков (слева) и Юлий Бояршинов. Архивное фото

Признавал Филинков в этих показаниях и факт создания в Петербурге двух ячеек "Сети", которые "могут самостоятельно, когда необходимо, перейти к противоправным акциям для достижения цели по изменению политического строя".

Беляев сейчас в суде факт копирования показаний отрицал, хотя и подтвердил, что уже ознакомился с протоколом опроса на бумаге до того, как допрашивал Филинкова. По словам следователя, он вел допрос "на основании норм" Уголовно-процессуального кодекса без изначальной фабулы или заготовки, а ответы фигуранта фиксировал путем "тактильного ввода на клавиатуре". Протокол допроса Филинков подписал, подчеркнул следователь ФСБ.

Филинков объяснял, что подтвердил выбитые, по его словам, у него показания на допросе следователю, поскольку боялся продолжения насилия и был психологически сломлен.

Ранее Филинков утверждал в суде, что Беляев лично помогал Бондареву редактировать протокол с переносом на флешку. На допросе самого следователя судом 2 июня подсудимый спросил его: "Как вышло, что протоколы получились как две капли воды". Суд его вопрос отклонил как повторный.

"Электронных файлов и пакетов не видел"

Следующий вопрос подсудимого: "Почему вы подшивали в дело документы с признаками фальсификации". Он был снят. Судья напомнил подсудимому, что тот не вправе давать оценки доказательствам.

Этот вопрос касался, в частности, происхождения электронных файлов с записями так называемого "Свода" организации "Сеть" и протокола ее съезда, который состоялся, по версии обвинения, в 2017 году.

Экспертиза, как сообщала Би-би-си, признала, что эти тексты не были уставными документами, а состоят из разрозненных фрагментов переписки в интернете.

Судьи спросили следователя, каким образом получилось, что один из электронных файлов был создан пользователем, чей ник на латинице полностью совпадает с фамилией оперативника Шепелева. Беляев ответил, что получил из Пензы только тексты, а электронных файлов не видел.

Не смог петербургский следователь и объяснить тот факт, что жесткий диск, где были записаны эти файлы (по версии следствия он принадлежал уже осужденному Арману Сагынбаеву) был осмотрен, согласно протоколу пензенских сотрудников ФСБ, на полгода раньше, чем пакет, в котором он содержался.

При этом в первом протоколе говорилось о наличии на пакете печати и герметизации клейкой лентой, а во втором - что горловина пакета перетянута черной нитью. Защита обратила внимание на различие в описании упаковки диска и считает, что он был вскрыт без соблюдения процессуальных правил. Все связанные с этим диском доказательства вины Филинкова защита считает недопустимыми.

Адвокат Бояршинова Ольга Кривонос спросила следователя, оказывал ли ее подзащитный "содействие в расследовании преступления". Следователь это подтвердил. Адвокат Филинкова Виталий Черкасов ранее говорил Би-би-си, что это может негативно повлиять на судьбу его подзащитного. Допрос Бояршинова должен состояться в сред.

Как расследовали дело "Сети"

25-летний Филинков - один из трех петербургских фигурантов расследуемого ФСБ так называемого пензенского дела о создании в ряде городов России террористической организации "Сеть", собиравшейся "дестабилизировать обстановку в стране".

Он вину отрицает, настаивая, что его с единомышленниками по антифашистским и анархистским взглядам объединили в "некую фейковую организацию" на основании того, что они обсуждали ситуацию в стране. Наиболее серьезно избитый, по данным правозащитников, Шишкин заключил сделку со следствием и вину признал, заявивший о пытках свидетель Илья Капустин покинул Россию и попросил убежища в Финляндии.

Заявления о нарушении порядка задержания Филинкова, которые направляли защита и депутаты законодательного собрания Петербурга, военная прокуратура переадресовала в ФСБ, а прокуратура Петербурга - в Следственный комитет России.