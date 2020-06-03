Довирусный портрет человечества. Лучшие снимки фотоконкурса

Правообладатель иллюстрации Eric Demers Image caption Грета Тунберг на сцене в Монреале, Канада

В шортлист международного конкурса фотографии "Портрет человечества" в этом году попали 200 работ, сделанных по всему миру еще до до пандемии коронавируса и всеобщего карантина. Организаторы конкурса и авторы фотографий в очередной раз пытаются доказать, что, несмотря на разногласия, у людей в разных уголках планеты очень много общего.

В июне работы-финалисты будут опубликованы в специальном каталоге известного издательского дома Hoxton Mini Press, а в сентябре 100 победителей появятся на огромных цифровых экранах во многих мировых столицах. Кроме того, организаторы в сотрудничестве с компанией Sent Into Space намерены организовать показ лучших фотографий в космосе. Технические детали эксперимента пока неизвестны.

Конкурс "Портрет человечества" проводится с 2018 года, его организует компания 1854 Media, которая издает Британский журнал фотографии. Принять в нем участие могут как профессионалы, так и любители. В этом году свои работы прислали фотографы из 36 стран мира.

Вот лишь некоторые из них с авторскими подписями.

"Максим". Автор - Вивек Вадолия, Лондон, Британия

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"Шестнадцатилетний Максим пришел в клуб верховой езды в Брикстоне (район Лондона - прим. Би-би-си) пять с половиной лет назад. У него не было никакого опыта работы с лошадьми. Максим преданно посвящает себя этому месту - он приходит помогать несколько раз в неделю. В клубе царит атмосфера семьи. Лошади помогают детям с особенностями развития".

"Пловцы". Автор - Аттилио Фьюмарелла, Бирмингем, Британия

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"Более 100 пловцов спустились в пустой бассейн в знак протеста против закрытия комплекса Moseley Road Baths, который впервые открыл двери для посетителей в 1907 году. В 2015 году городской совет Бирмингема решил навсегда закрыть бассейн, но недавно Фонд памятников мирового значения (World Monuments Fund) дал надежду, включив комплекс в свой список потенциальных претендентов на получение статуса исторического здания".

"Танцующая Самсин Хальмони". Автор - Ань Жун Сюй, Нью-Йорк, США

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(В корейской мифологии Самсин Хальмони, или "бабушка Самсин" - одна из добрых домашних духов, охраняющих жизнь беременных женщин и детей - прим. Би-би-си).

"Эти женщины - танцовщицы труппы для людей преклонного возраста, выступающей перед корейско-американской общиной в самом большом районе Нью-Йорка - Куинс. "Добрые бабушки" танцуют и получают удовольствие от жизни".

"Один миг на двоих". Автор - Удайан Санкар Пал, Индия

Правообладатель иллюстрации Udayan Sankar Pal

"Моя бабушка на кровати". Автор - Лидевай Мюлдер, Харен, Нидерланды

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"Мы с моей 82-летней бабушкой - подруги. Она молода душой, она озорная, и именно она научила меня быть независимой женщиной. Еще ребенком она начала бороться за равные права женщин".

"Ближе к небесам". Автор - Мауро де Беттио, Эфиопия

Правообладатель иллюстрации MauroDeBettio

"Кеши Ассефа Хагос - настоятель церкви Абуна Ямата, которая считается самым труднодоступным храмом на Земле. Древний храм устроен в пещере, расположенной на вершине вертикального склона над обрывом. Добраться туда можно только пешком".

"Игги Поп". Автор - Антуан Велинг, Сидней, Австралия

Правообладатель иллюстрации Antoine Veling

"Икона панка Игги Поп выступает на сцене сиднейского Оперного театра среди преданных фанатов, которые с радостью откликнулись на его призыв подняться на сцену и потанцевать с ним".

"Джейсон". Автор - Росс Ланденбергер, Нью-Йорк, США

Правообладатель иллюстрации Ross Landenberger

"Я познакомился с Джейсоном на онлайн-форуме скейтбордистов в 2006 году. Мы оба находились в коконе, предпочитали общаться в сети, потому что чувствовали, что в обычном спорте нам нет места из-за сексизма и гомофобии. Мы пытаемся сделать так, чтобы мир скейтбординга стал более терпимым к тем, кто не такие, как все".

"Абдулла". Автор - Марко Рисович, Бихач, Босния-Герцеговина

Правообладатель иллюстрации Marko Risovic / Kamerades for Ethnovision

"Абдулла из Афганистана позирует для портрета в здании заброшенной фабрики, где тысячи беженцев нашли временное пристанище. На родине в межплеменных столкновениях у него погибли два сына, после чего он решил покинуть страну в интересах своей семьи. Абдулла мечтает о том, как однажды все его родные соберутся вместе в безопасной стране. Он живет ради того дня, когда снова сможет обнять трех своих дочерей и единственного оставшегося в живых сына".

"Стальная женщина". Автор - Катрин Макфи, Дакка, Бангладеш

Правообладатель иллюстрации Kathryn MacPhee

"Эта женщина - одна из миллионов человек, которые были вынуждены оставить свои насиженные места в отдаленных районах страны и отправиться в столицу в поисках работы. Теперь ее дом - рядом с железнодорожным полотном".

"Эмбер". Автор - Жюстин Тьялинкс, Дипенбек, Бельгия

Правообладатель иллюстрации Justine Tjallinks

"Это 13-летняя Эмбер Вандерверт. У нее прогерия - одно из редчайших генетических отклонений, при котором организм преждевременно стареет. Рост Эмбер 1 метр 15 см., вес - всего 15 килограммов. Она необычайно умна и не по возрасту философски относится ко всему. Моя мама умерла в сравнительно молодом возрасте, и вскоре после ее смерти я посмотрела программу, посвященную Эмбер. Ее история захватила меня, я связалась с семьей и попросила у них разрешение сделать этот портрет".

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