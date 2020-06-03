Как испортить телефон Android, загрузив на него одну картинку?

Правообладатель иллюстрации Universe Ice Image caption Твит, призывающий не использовать картинку с грозовым закатом над озером, получил тысячи лайков и ретвитов

Десятки пользователей телефонов Android пишут в соцсетях, что картинка с красивым грозовым закатом на фоне озера нарушает работу их операционной системы, если используется в качестве экранной заставки.

Речь идет о нескольких брендах смартфонов, включая Samsung и Pixel компании Google.

Эта программная ошибка заставляет экран телефона постоянно включаться и выключаться, а в некоторых случаях требуется возврат к заводским настройкам, однако технические специалисты Би-би-си не рекомендуют прибегать к этому способу.

Samsung должен выпустить свой апдейт 11 июня.

Би-би-си обратилась в компанию Google, выпускающую продукцию Pixel, за комментарием, но пока не получила ответа.

Твит по этому поводу, призывающий не использовать картинку с грозовым закатом над озером, получил тысячи лайков и ретвитов, как и комментарии от пользователей о том, что они тоже столкнулись с этой проблемой.

Журналист Богдан Петрован, пишущий на технологические темы, говорит, что этот баг не действует на его Huawei 20 Pro, однако вызвал неполадки на Google Pixel 2.

"После загрузки этой картинки в качестве обоев телефон сразу же крашанулся. Он попробовал самостоятельно перезагрузиться, но начал без остановки включаться и выключаться, не давая возможности зайти дальше заставки", - отмечает он.

Богдан пишет, что перезапуск смартфона в ручном безопасном режиме (держа кнопку контроля уровня громкости во время перезапуска) не помог решить проблему.

Предположительно, эта проблема затронула некоторые, но не все устройства с установленной последней версией операционной системы Android 10.

На этой неделе намечался выпуск самой последней версии, Android 11, но теперь он отложен.

Никакой официальной причины возникновения этого сбоя дано не было.

Специалисты по компьютерной безопасности из фирмы Pen Test Кен Манро и Дейв Лодж проанализировали по просьбе Би-би-си эту проблему.

"Поскольку качество цифровых фотографий улучшилось, телефоны теперь анализируют такой параметр, как цветовая модель, для оптимальной передачи. С помощью этого параметра телефон узнает, как, например, отобразить определенный оттенок зеленого".

"Есть различные модели представления цвета, некоторые предназанчены для очень специализированных задач. Поэтому иногда встречаются изображения в форматах, отличных от обычного sRGB (стандартный красный-зеленый-синий). Также вполне множно сознательно создать изображение, в котором цветовой информации будет больше, чем способны отобразить некоторые гаджеты".

Некоторые модели телефонов просто не могут обработать цветовую модель изображения с закатом, считают специалисты.

"Телефон выходит из строя, потому то не знает, как правильно отображать это изображение, и разработчики, похоже, не предусмотрели такую вероятность".