Анонимные свидетели и откровения Стрелкова. Возобновляется суд по делу МН17

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Малайзийский "Боинг", летевший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит ракетой из установки "Бук" в небе над Донбассом 17 июля 2014 года, погибли все 298 человек, находившиеся на борту самолета

В Нидерландах возобновляется заседание суда по делу о крушении "Боинга" MH17, сбитого в небе над Донецком в 2014 году. С момента последнего слушания в марте стало известно несколько важных деталей о людях, которые могли иметь отношение к крушению самолета.

Прокуратура Нидерландов обвиняет в причастности к крушению самолета четырех человек:

Игорь Гиркин (Стрелков), гражданин России, министр обороны самопровозглашенной ДНР, отставной офицер ФСБ

Сергей Дубинский, гражданин России, старший офицер ГРУ армии России в отставке

Олег Пулатов, гражданин России, подполковник запаса ВДВ армии России

Леонид Харченко, гражданин Украины, командир разведподразделения ГРУ самопровозглашенной ДНР

Более подробно о каждом из обвиняемых можно прочитать здесь. На суде никто из них не присутствует, все четверо объявлены в международный розыск.

До старта судебных заседаний прокуратуре Нидерландов удалось уведомить Гиркина, Дубинского и Пулатова о том, что их хотели бы видеть в суде. Связаться с Харченко следователям не удалось, поскольку бывший военный разведчик ДНР проживал на территории, неподконтрольной Киеву. Как узнали журналисты Русской службы Би-би-си, 11 марта - через два дня после начала суда в Нидерландах - Харченко был арестован у своего дома в Донецке, но совсем по другому уголовному делу.

Харченко и Пулатов обвинения в свой адрес пока не комментировали. Дубинский называл обвинения "бредом", а Гиркин долгое время ограничивался лишь фразой: "ополчение "Боинг" не сбивало". Но в мае он дважды дал более развернутый комментарий.

"Я понимал, что поскольку боевые действия, которые идут на Донбассе, в значительной степени ведутся при моем участии, то я тоже несу косвенную ответственность за эту гибель", - сказал Гиркин в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

Бывший министр обороны ДНР также подтвердил, что просил главу аннексированного Россией Крыма Сергея Аксенова помочь с получением зенитно-ракетных комплексов с экипажами.

Двумя днями позже в интервью британской газете Times Гиркин повторил, что ощущает "моральную ответственность" за гибель пассажиров и членов экипажа рейса МН17.

Представитель прокуратуры Нидерландов Брехтье ван де Мосдейк заявила, что высказывания Гиркина могут быть приобщены к материалам дела.

Ранее председатель суда в Нидерландах пояснял, что поскольку никто из подозреваемых не участвует в процессе лично, к делу могут приобщаться опубликованные ими посты в соцсетях, а также фрагменты интервью, которые они дают журналистам.

В ходе ближайших слушаний должно начаться разбирательство по существу дела. Суд проходит по законам Нидерландов, поскольку большинство из 298 человек, находившихся на борту самолета, были гражданами этой страны.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Последнее слушание по делу о сбитом "Боинге" состоялось в марте

По мере того, как сторона обвинения выдвигает свои аргументы, становятся известны интересные и важные детали того, что происходило на востоке Украины в июле 2014 года. Например, в ходе мартовских слушаний прокурор заявил, что на Украину из России в 2014 году было отправлено по меньшей мере две зенитно-ракетных установки "Бук", но одна из них сломалась по дороге.

Ранее Объединенная следственная группа (JIT), ведущая официальное международное расследование крушения "Боинга" МН17, пришла к выводу, что самолет был сбит ракетой "земля-воздух", выпущенной из зенитно-ракетного комплекса "Бук" близ населенного пункта Снежное. При этом следователи уверены, что "Бук" прибыл на Украину из России.

Прокуратура Нидерландов отмечает, что никто из четырех подозреваемых не участвовал в пуске ракеты по самолету. Дубинский, Пулатов, Харченко и Стрелков обвиняются в организации перевозки "Бука" по территории Донбасса и предоставлении экипажу ЗРК данные о точке, откуда можно осуществлять пуск ракет по воздушным целям.

Линия обвинения строится в том числе и на показаниях свидетелей. В ходе первых заседаний были оглашены показания некоторых из них, но их имена не оглашались. Адвокаты Олега Пулатова (два нидерландских и один российский юрист защищают в суде интересы Пулатова, остальные обвиняемые не воспользовались правом на защиту, их судят заочно) просили раскрыть личности 13 ключевых свидетелей, чьи показания фигурируют в деле МН17. Но окружной суд Гааги постановил сохранить анонимный статус 12 свидетелей из-за опасений за их безопасность. Решение относительно возможности разглашения имени 13-го свидетеля будет принято позднее, говорится в заявлении суда.

В МИД России считают, что анонимность свидетелей подрывает доверие к судебному процессу в Нидерландах.

"Постановление об анонимности свидетелей может иметь далеко идущие последствия, в том числе, в плане доверия к обоснованности окончательного решения суда, каким бы оно ни было", - представитель российского МИД Мария Захарова в ходе брифинга в конце апреля.

Что говорит о суде Россия?

Москва отрицает причастность к крушению рейса МН17 и скептически относится ко всем заявлениям Объединенной следственной группы.

"Для свершения правосудия важно, чтобы процесс носил по-настоящему открытый и находящийся в правовых рамках характер, чтобы слушания в полной мере учитывали доводы всех сторон, а не только аргументы обвинения", - подчеркнула Захарова.

По мнению российских дипломатов, следователи JIT действуют "политизировано, предвзято и однобоко". В МИД России также настаивают на том, что нужно расследовать, почему Украина не закрыла воздушное пространство над Донбассом до 17 июля 2014 года.

Открытое небо

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К моменту крушения "Боинга МН17" Украина действительно не закрыла воздушное пространство над Донецкой и Луганской областями. Однако международных правил, регламентирующих полеты над зонами боевых действий, не существует. Следовательно, суд - даже в рамках другого дела - не может рассмотреть вопрос о юридической ответственности Киева за этот шаг.

Во время вооруженных конфликтов в Ираке, Египте, Афганистане, Сомали, Йемене, Конго, Мали, Южном Судане, Ливии и Сирии воздушное пространство для прохода на крейсерской высоте полета для гражданских самолетов не закрывалось.

Летом 2014 года украинский регулятор "Украэрорух" несколько раз поднимал для гражданских лайнеров минимальную высоту полета над зоной конфликта. Это происходило после того, как в небе над Донбассом сбивали украинские военные самолеты. Представители самопровозглашенных ДНР и ЛНР заявляли, что все самолеты и вертолеты были сбиты при помощи переносных зенитно-ракетных комплексов.

С 14 июля 2014 года над зоной конфликта гражданские самолеты летали только на высоте более 9750 метров. Ни один из ПЗРК, имевшихся у сепаратистов, не мог поражать цели на такой высоте (последний военный борт Украины был сбит на высоте менее 8000 метров).

В таких условиях в "Украэрорух" посчитали, что угрозы гражданским бортам, идущим на высоте более 9750 метров нет.

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Вплоть до 16 июля 2014 года Россия не вводила вообще никаких ограничений для полета над своими регионами, граничащими с зоной конфликта. Но в ночь на 17 июля - за 17 часов до катастрофы "Боинга" - Россия запретила летать в сопредельных с Украиной регионах на высоте ниже 16 км. По сути, это означает закрытие воздушного пространства для гражданских судов.

В ответа на запрос нидерландской стороны Росавиация не дала объяснений, почему ограничения были введены именно в ночь на 17 июля и почему минимально допустимая высота полетов настолько превзошла меры, введенные Украиной.

В 2015 году Совет по безопасности Нидерландов, расследующий причины и последствия аварий и катастроф, пришел к заключению, что Украине следовало бы полностью закрыть небо над зоной вооруженного конфликта еще до трагедии рейса МН17.

Но при этом отмечается, что и другие вовлеченные стороны - компании-авиаперевозчики, государства, в которых они базируются, и Международная организация гражданской авиации - не смогли выявить потенциальные риски для полетов гражданской авиации, связанные с вооруженным конфликтом на востоке Украины.

По мнению следователей JIT, дискуссии о незакрытом воздушном пространстве на востоке Украины отвлекают от главного вопроса, связанного с катастрофой MH17, - откуда в зоне конфликта взялся ЗРК "Бук".

"Суд не будет рассматривать вопрос, должна ли была Украина закрывать свое воздушное пространство. Каким бы ни был ответ на этот вопрос - это не освобождает от ответственности тех, кто виновен в пуске ракеты по гражданскому самолету ", - заявил представитель прокуратуры Нидерландов.

Русской службе Би-би-си стало известно имя человека, который может быть одним из главных фигурантов дела о крушении "Боинга", выполнявшего рейс МН17.

В материалах Объединенной следственной группы это лицо проходило под псевдонимом "Владимир Иванович".

Правообладатель иллюстрации BRYANSKOBL.RU Image caption Генерал Андрей Бурлака сейчас является первым заместителем руководителя пограничной службы ФСБ России

В опубликованных следователями телефонных переговорах представители ДНР между собой называли Владимира Ивановича командиром всей операции, проводимой на востоке Украины. А бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков упоминал, что подчинялся приказам Владимира Ивановича.

Люди, лично общавшиеся с этим человеком, сказали Би-би-си, что за этим именем может скрываться действующий первый заместитель руководителя пограничной службы ФСБ России генерал-полковник Андрей Бурлака.

По словам следователей JIT, их задача - найти и установить всю цепочку "от экипажа "Бука" до тех, кто отдавал приказы этому "Буку" отправиться на задание 17 июля 2014 года".