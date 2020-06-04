"Катастрофа для Арктики". Что известно о разливе топлива в Норильске

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Почти неделю назад в Норильске произошел разлив около 21 тысячи тонн топлива из резервуара дочерней компании "Норильского никеля". Экологи называют это крупнейшей для Арктики экологической катастрофой. Как будут ликвидировать последствия аварии и кто за нее ответит?

29 мая на площадке электростанции Норильско-Таймырской энергетической компании, на 100% принадлежащей "Норникелю", из-за проседания опор лопнул резервуар. Из него вытекло дизельное топливо. 15 тысяч тонн попало в реки Далдыкан и Амбарная, еще 6 тысяч - в грунт.

Амбарная впадает в огромное озеро Пясино. Дальше - Карское море. Оценив масштаб произошедшего, власти начали искать способ ликвидации последствий аварии. Накануне ее обсуждали на онлайн-совещании с участием президента Владимира Путина. Свой доклад губернатор Красноярского края Александр Усс закончил мыслью о том, что не знает, как за 14 дней справиться с этой ситуацией.

В "Гринпис" говорят, что авария стала первой аварией такого крупного масштаба в заполярной Арктике. Минприроды считает, что восстановление экосистемы в районе аварии займет не менее 10 лет.

"Ущерб достаточно большой. Не в один миллиард оценивается только ущерб воде, а если мы берем сушу, то ущерб намного больше", - заявила в четверг замминистра Елена Панова.

"Сложно рассчитывать, что в Арктике удастся эту проблему решить до конца, - сказал Би-би-си директор Института экологии ВШЭ Борис Моргунов. - Для Арктики это реальная катастрофа".

По словам эксперта, даже при наличии квалифицированных специалистов по очистке территории "последствия будут ощущаться три-пять лет".

"С теми примерно 20% того, что в похожих ситуациях в других регионах не удается собрать, как правило, справляется сама природа. В Арктике же природа с этим справляться не будет. Микробы оказывают главное разлагающее действие на нефтепродукты, а в Арктике их активность ничтожна", - объяснил сложность ситуации Моргунов.

Как быть с разлившимся топливом?

Первый вице-президент "Норникеля" Сергей Дяченко в четверг сообщил, что компания планирует собрать попавшее в реки топливо в специальные емкости и законсервировать до того момента, когда будет найдено решение проблемы.

В субботу в Норильск два самолета доставят цистерны для хранения нефтепродуктов объемом 16 тысяч тонн, в них планируется законсервировать откачиваемую дизельно-водную жидкость до того, как будут найдены решения, как эвакуировать контейнеры или саму жидкость, цитирует Дяченко агентство Рейтер.

"Подобного рода разливы заполняют сорбентами, эти сорбенты накапливают и уничтожают, - пояснил Моргунов. - Уничтожают их, как правило, в специальных печах. Но эти печи должны соответствовать определенным требованиям. Но самое главное - это наличие в таких термических установках исправных фильтров газоочистки. При сжигании нефтепродуктов в атмосферу выделяется большое количество крайне опасных веществ".

"Другой вопрос - это огромное количества материала [для утилизации]. Скорее всего, в Красноярском крае нужных установок нет физически. Могу предположить, что будет принято решение вывезти все в центральные регионы и уничтожить на предприятиях, которые располагают достаточной мощностью. Это осуществимая задача, но с оговорками", - добавил эксперт.

Масляное пятно на реке Амбарная ограждено бонами. Спасатели продолжают вывозить на временное хранение зараженный грунт, где он будет находиться, пока "Норникель" не найдет решения для его переработки, пишет Рейтер.

По мнению Росприроднадзора, сейчас нет опасности для загрязнения нефтепродуктами озера Пясино, которое относится к бассейну Карского моря. "Говорить о том, что пятно движется в сторону Карского моря, преждевременно. В регионе были установлены морские заградительные боны, всю основную часть пятна удалось остановить", - заявил глава Агентства развития Норильска Максим Миронов.

"Главное - своевременно все откачать", - добавил он.

"Если мы говорим о загрязнении воды, то оттуда собрать все будет невозможно, - считает Моргунов из Института экологии ВШЭ. - Боны, конечно, защищают от распространения определенного количества загрязняющего вещества, но это вещество, если его не убрать, быстро оседает на дно, загрязняет ил, перемешивается, и это потребует длительной и дорогостоящей работы по очищению уже донных осадков. Плюс часть этих веществ перемещается с водой на большие расстояния".

"С тем, что собирается с грунта, все будет зависеть от того, как сильно деградировала мерзлота в месте разлива. Если она деградировала, это означает, что топливо попало на большую глубину. Если нет, то собрать с помощью сорбентов топливо с поверхности - это технически осуществимая процедура", - добавил эксперт.

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"Никакого отжига не будет"

Глава МЧС Евгений Зиничев в четверг заявил, что решение о способе ликвидации разлива уже найдено. Однако он не сказал, какое.

"Самый важный вопрос - каким образом будем ликвидировать утечку нефтепродуктов. Я думаю, что решение найдено. И мы его выполним", - сказал министр на совещании в Норильске в четверг.

В пресс-службе МЧС России уточняли, что для утилизации топлива привлекут 10 нефтесборных систем, вертолеты и один самолет. Накануне губернатор Усс докладывал Путину, что в радиусе 20 километров от аварии - бездорожье, а сама река не судоходная. Основной вариант утилизации собранных нефтепродуктов - это сжигание в специальных емкостях, говорил глава региона.

Минприроды и Росприроднадзор категорически против сжигания.

"Я не представляю себе, как сжигать сейчас в Арктической зоне такое количество топлива. Честно говоря, для меня это большие сомнения. Надо постараться максимально извлечь топливо, смешать его с соответствующими химическими реагентами и в случае, когда совсем будет тяжко, что-то жечь", - говорил Путину министр Дмитрий Кобылкин.

Правообладатель иллюстрации Denis Kozhevnikov/TASS Image caption Топливо пролилось из разгерметизировавшегося резервуара

Находящаяся в Норильске глава Росприроднадзора Светлана Радионова в четверг заявила, что сжигания как способа утилизации разлившихся нефтепродуктов не будет.

"Мы не видим способа утилизации посредством сжигания в настоящий момент. Никакого отжига нефтепродуктов не будет", - сказала она.

Министр энергетики Александр Новак накануне обещал обсудить ликвидацию аварии с нефтяными компаниями, "которые ранее могли сталкиваться с такой ситуацией". В четверг об отправке в Норильск специалистов и техники сообщили "Транснефть" и "Газпром нефть".

"Норильский никель" рассчитывает в течение 14 дней полностью удалить проливы горючего на водных объектах, сообщил в эфире телеканала "Россия 1" Дяченко.

Как ищут виноватых

В среду Следственный комитет России (СКР) возбудил по факту аварии три уголовных дела - о порче земли, о загрязнении вод и о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ.

В четверг было возбуждено четвертое дело - теперь уже по статье о халатности. Это сделано "в связи с несвоевременным информированием о чрезвычайной ситуации", говорится в сообщении СКР.

Накануне глава МЧС России и красноярский губернатор жаловались Путину на то, что только спустя два дня после аварии получили информацию, которая позволяла оценить ее масштаб. В "Норникеле" в свою очередь заявляли, что своевременно информировали о том, как развивалась ситуация.

Утром в четверг суд в Норильске арестовал задержанного накануне начальника котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 Вячеслава Старостина. От дачи показаний он отказался. В ближайшее время ему планируется предъявить обвинение.

Правообладатель иллюстрации Russian Investigative Committee/TASS Image caption Вячеслав Старостин был арестован был арестован до 31 июля

Пока к ответственности привлекают только начальника цеха. Тем временем депутат Госдумы от "Единой России" Александр Якубовский направил запрос на имя главы СКР Александра Бастрыкина с просьбой временно отстранить руководство компании, включая основного владельца "Норильского никеля" Владимира Потанина, который занимает первое место в рейтинге российского журнала Forbes.

"По имеющейся информации, именно руководство предприятия во главе с Потаниным в течение последних пяти лет отказывало руководителям АО "НТЭК" в заявках на финансирование капремонта резервуаров", - процитировало депутатский запрос издание РБК. В эксплуатацию резервуары были введены в 1985 году, заявил Якубовский агентству Интерфакс.

В самом "Норильском никеле" считают, что причиной разгерметизации резервуара с топливом могло стать "растепление" грунта. "Мы можем предполагать, что в результате аномально мягких температур могло произойти растепление мерзлоты, что привело к частичному проседанию опор, на которых стоит цистерна", - говорил два дня назад Дяченко.

Акции "Норникеля" в четверг падали на 9,5%, сообщал РБК со ссылкой на данные Московской биржи. В результате оценка состояния Потанина за один день сократилась на 1,5 млрд долларов, подсчитал журнал Forbes. Впрочем, состояние Потанина по-прежнему позволяет ему считаться богатейшим бизнесменом России.