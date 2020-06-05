Потанин оценил ущерб от разлива в 10 млрд. Раньше надо было думать, сказал Путин

Основной владелец "Норникеля" Владимир Потанин из тундры вышел на связь с президентом Владимиром Путиным и обещал возместить весь ущерб от экологической катастрофы, вызванной разливом дизельного топлива в реки под Норильском. Сумму ущерба он оценил в 10 млрд рублей.

Два дня назад Путин провел первое онлайн-совещание по этой теме и обрушил свой гнев на собственников ТЭЦ, из резервуара которой прорвалось топливо. Негодование президента было вызвано тем, что об аварии ему было доложено позже, напомнил в пятницу его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Авария произошла 29 мая, о ее масштабах власти узнали два дня спустя, заявляли глава МЧС России и губернатор Красноярского края.

"Сколько нужно будет, столько и потратим"

В пятницу Путин вернулся к этой теме, когда проводил видеоконференцию "Встреча с экологами и зоозащитниками". Мероприятие началось с прямого включения из тундры в районе аварии. В кадре стояли четыре человека, в том числе богатейший человек России Потанин (занимает первую строчку в рейтинге Forbes).

Президент спросил миллиардера, сколько придется потратить денег на ликвидацию последствий аварии, которую экологи называют крупнейшей экологической катастрофой в Арктике.

"Сколько нужно будет, столько и потратим, - по-военному четко ответил Потанин. - Это миллиарды и миллиарды".

"Порядок какой примерно?" - попросил уточнить цифру Путин. "Расходы, я думаю, 10 миллиардов и более", - ответил совладелец "Норникеля", уточнив, что в эту оценку не входят штрафы, которые грозят компании после аварии.

Два дня назад, выслушав доклад гендиректора дочерней компании "Норникеля" Сергея Липина о том, почему более 20 тысячи тонн топлива вылились на грунт и в реки, Путин пригрозил ему правоохранительными органами. Возбуждено уже четыре уголовных дела. С Потаниным Путин был мягче.

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"Мы с вами хорошо знакомы, - сказал он ему. - Вы лично работаете на предприятии, а не просто являетесь собственником крупного пакета [акций]".

Путин поинтересовался, сколько резервуар, на котором произошла авария. Не услышав точного ответа, он сам сказал, что эта емкость стоила "гораздо меньше", "просто в разы". "Если бы своевременно поменяли, - пожурил Потанина Путин, - и расходы не надо было такие нести".

Заканчивая телемост с тундрой, он сказал, что в результате чрезвычайной ситуации хрупкой арктической природе нанесен серьезный урон. Генпрокуратура, по его словам, должна "тщательно" и "бескомпромиссно" разобраться в причинах аварии. Госдумы и правительству Путин предложил еще летом принять поправки в законодательства, которые позволят предотвращать "такие ситуации в будущем".

Что было с резервуарами

Накануне, как будто предвосхищая диалог Путина с Потаниным, СМИ сообщили, что Ростехнадзор выявил нарушения в работе резервуаров для дизельного топлива ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (входит в "Норникель"). Об этом написал РБК со ссылкой на данные из системы СПАРК о проверках, проведенных в 2017-2018 годах.

Ростехнадзо во время трех проверок выявил 33 нарушения в эксплуатации резервуаров, а также то, что ранее выявленные нарушения не устранялись, писало издание.

В самом "Норильском никеле" ранее заявляли, что причиной разгерметизации резервуара с топливом могло стать таяние грунта. Прозвучала также версия о том, что на условия вечной мерзлоты могло повлиять глобальное потепление.

"Мы можем предполагать, что в результате аномально мягких температур могло произойти растепление мерзлоты, что привело к частичному проседанию опор, на которых стоит цистерна", - говорил операционный директор "Норникеля" Сергей Дяченко.

Что происходит на месте аварии сейчас

МЧС России за несколько часов до телемоста Путина с Потаниным сообщил, что розлив нефтепродуктов в Норильске локализован, собрано более 200 тонн горюче-смазочных материалов.

Министерство энергетики в свою очередь отчиталось о том, что готов предварительный план очистки загрязненных территорий. "Уточненная дорожная карта будет составлена после завершения обследования места ликвидации последствий", - заявили в ведомстве.

"Роскосмос" в пятницу опубликовал в "Твиттере" фотографии того, как выглядит разлив дизельного топлива, сделанные спутником "Ресурс-П" 4 июня.

Разлившееся топливо будут собирать в емкости, а потом - скорее всего, в зимний период времени - вывезут, разъяснили в оперативном штабе по ликвидации чрезвычайной ситуации.

О том, что "Норникель" планирует собрать попавшее в реки дизельное топливо в специальные емкости и законсервировать, чтобы временно утилизировать токсичные вещества до того, как будет найден способ их эвакуации с места аварии, накануне говорил Дяченко. В субботу в Норильск два самолета доставят цистерны для хранения нефтепродуктов объемом 16 тысяч тонн, уточнял он.

"Ничего не сжигали и сжигать не будут, - сказал Интерфаксу представитель штаба Павел Винаков. - При помощи где-то сорбентов, где-то при помощи откачки осуществляется складирование нефтепродуктов. В настоящее время на место привозят емкости объемом 250 кубов, в которых данная жидкость будет скапливаться, а затем уже вывозиться отсюда - скорее всего, в зимний период времени".

Накануне о том, что вариант со сжиганием разлившегося топлива исключается, говорила глава Росприроднадзора Светлана Радионова. "Никакого отжига нефтепродуктов не будет", - сказала она. Радионова, глава МЧС России Евгений Зиничев и красноярский губернатор Александр Усс также участвовали в телемосте из тундры.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Горючее попало в воду рек Далдыкан и Амбарная (на фото), которая впадает в озеро Пясино

"Событие, сама чрезвычайная ситуация локализована, локализована [еще] 1 июня. Были установлены боны, поэтому развития она не получает", - сказал Зиничев Путину.

По информации Росприроднадзора, разлилось около 20 тысяч тонн нефтепродуктов, горючее попало в воду рек Далдыкан и Амбарная, которая впадает в озеро Пясино.

Поскольку речь идет о большом объеме разлившегося топлива, то выбор небольшой - либо сжигание на месте, но этот вариант уже отвергнут, либо извлечение любыми доступными способами, заявил утром в пятницу глава правительства Красноярского края Юрий Лапшин.

"Вплоть до строительства трубопровода с последующей утилизацией", - сказал Лапшин на сессии законодательного собрания Красноярского края. Ситуация осложняется тем, что реки в районе аварии не судоходные, "это тундра, никаких дорог к этим местам нет, доставка людей и стапельных сил - вездеходами и вертолетом", напомнил он.