Арестован директор Российской венчурной компании. Что такое РВК?

Правообладатель иллюстрации Donat Sorokin/TASS

Суд в Москве отправил под домашний арест гендиректора "Российской венчурной компании" Александра Повалко. РВК - государственный фонд, инвестирующий в инновационные и технологические проекты. Бизнес просил президента Владимира Путина создать другой венчурный фонд.

В среду стало известно, что сотрудники правоохранительных органов, в том числе службы экономической безопасности ФСБ, провели обыски в офисе РВК и в доме Повалко. Об этом писал "Коммерсант".

Обыски прошли в рамках дела, возбужденного по факту злоупотребления полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ). Эта статья предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы. В четверг издание РБК со ссылкой на свои источники сообщило, что Повалко задержан на 48 часов.

В пятницу Гагаринский суд Москвы по ходатайству следствия поместил его под домашний арест до 21 июля, сообщили Би-би-си в пресс-службе суда. В разговоре с Forbes представитель пресс-службы уточнила, что Повалко находится в статусе подозреваемого. По словам адвоката Георгия Антонова, его подзащитный виновным себя не считает.

Что такое РВК

Венчурные инвестиции - инвестиции в новые проекты и стартапы, часто технологические.

РВК считается "фондом фондов", то есть инвестором, который должен давать деньги на другие проекты, в том числе различным фондам и брать на себя часть рисков. Это нужно для инвестиций в высокорисковые проекты или проекты с достаточно длительным срокам окупаемости, на которые у частных инвесторов может быть недостаточно средств.

Президент Путин еще до пандемии и кризиса, с нею связанного, ставил одной из целей на ближайшие годы ускорение экономики, в том числе за счет рост инвестиций. В начале марта проходила встреча Путина с IT-бизнесменами и инвесторами, на которой в том числе обсуждалась возможность создания еще одного нового "фонда фондов".

РВК часто критикуют за "не очень высокую результативность и доходность в каких-то ситуациях", говорил Би-би-си директор финансового центра "Сколково - РЭШ" Олег Шибанов.

Директор дочерних фондов РВК Михаил Федотов в интервью Inc признавал проблемы. Значительная часть инвестиций дочерних фондов оказалась "под списание", то есть РВК придется выйти из этих проектов.

В чем подозревают

Следователи подозревают, что деньги госкомпании могли инвестироваться в личные проекты ее руководства, сообщал "Коммерсант". По его сведениям, пока в деле фигурирует сумма 600 тысяч долларов.

В самой компании сказали "Ведомостям", что следователей интересуют инвестиции, сделанные в 2012-2016 годах еще при прежнем ее руководстве. А неофициальный источник издания пояснил, что в 2017 году новая команда РВК провела внутренний аудит, нашла признаки возможных злоупотреблений и передала результаты проверки в прокуратуру.

"Мы уверены в полной невиновности Александра Борисовича Повалко", - заявили в РВК после решения суда об аресте их руководителя. Там написали письмо в поддержку главы компании.

До середины 2016 года РВК возглавлял Игорь Агамирзян. Повалко, возглавив РВК, инициировал аудит прошлых сделок, а их итоги компания передала в прокуратуру, сообщил также журнал Forbes.

Ранее были задержаны один бывший сотрудник РВК и еще один человек, их обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере. Речь идет об инвестициях РВК в компанию Alion Energy Inc., которая занимается разработкой и строительством солнечных электростанций по всему миру, РВК сама инициировала расследование, сообщало в среду РИА Новости, ссылаясь на свой источник.

По данным агентства, следствие считает, что соучредитель фонда Bright Capital Михаил Чучкевич вступил в сговор с директором департамента инвестиций РВК и предоставил членам совета директоров РВК ложные сведения, а те согласились на инвестиции в Alion Energy Inc. По версии следствия, подозреваемые перевели деньги на счета других подконтрольных фирм.

В 2018 году Чучкевича, который входил в совет директоров Alion Energy Inc., обвинили в нанесении РВК ущерба на 22,7 млн долларов и арестовали по обвинению в мошенничестве. В марте прошлого года после вмешательства бизнес-омбудсмена Бориса Титова его выпустили из СИЗО под подписку о невыезде.

Представитель РВК подтверждал РБК, что следственные мероприятия касаются реинвестирования части вырученных от продажи Soft Machines Inc. средств в американскую компанию Alion Energy Inc. А собеседник РБК, знакомый с ходом следствия, рассказывал, что дело касается невозврата части займа, который РВК выдала фонду RVC I LP для покупки компании Soft Machines Inc.

RVC I LP - дочерний фонд Российской венчурной компании.

Журнал Forbes накануне писал, что директор РВК второй день участвует в следственных действиях. Это подтверждали в пресс-службе госкомпании.

"Следственные действия, начатые вчера с обысков в компании, продолжаются, в настоящий момент генеральный директор РВК отвечает на вопросы органов следствия. В фокусе внимания следствия - деятельность фонда RVC I LP, в частности сделка по реинвестированию части вырученных от продажи портфельной компании Soft Machines Inc. средств в другую портфельную компанию - Alion", - подтверждали в пресс-службе РВК.

"Инвестиции осуществлялись с 2012 года с соблюдением корпоративных процедур", - настаивают в компании. Гендиректор Alion Energy Марк Кингсли в разговоре с Forbes также исключил мошенничество в возглавляемой им компании и связал обыски с "внутренней битвой" внутри совета директоров РВК.

"Имя нашей компании несправедливо пачкается в грязи. Держите чертову российскую политику подальше от нашей компании", - сказал он.

Знакомый Повалко говорил Forbes, что тот уже два дня не выходит на связь.