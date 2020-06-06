Коронавирусный отпуск. Где и как россияне смогут отдохнуть этим летом?
- 6 июня 2020
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Летний туристический сезон многие курортные города встречают закрытыми отелями и пляжами. Однако уже с конца апреля россияне все более активно ищут направления для отдыха, билеты и информацию о том, когда будут открыты границы. Как будут выглядеть отели и перелеты в этом сезоне и останутся ли еще компании, которые смогут отвезти россиян на отдых?
Пандемия коронавируса внесла свои изменения в отпускные планы россиян. Пока отдых за границей для большинства остается недоступным, хотя некоторые зарубежные курорты уже объявили о том, что начинают работать.
Остается российское побережье, но и туда попасть пока тоже непросто: нужно собрать справки, доказывающие, что вы здоровы, или даже провести несколько недель в обсерваторе. В гостиницах тоже придется столкнуться с жесткими ограничения, а многие обычные удовольствия отпускной жизни будут недоступны.
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Судя по данным агрегаторов авиабилетов, большинство россиян собирается все же лететь в отпуск в июле-августе. По даннным сервиса Aviasales, из 6 миллионов запросов в их системе 46% приходится на июль, еще 29% - на август. Однако 57% запросов приходится на полеты по России.
Русская служба Би-би-си рассказывает, куда и как сейчас можно поехать отдыхать.
Как мы будем летать российскими авиакомпаниями?
Сейчас можно купить относительно дешевые билеты на полеты внутри России. Авиакомпании таким образом привлекают клиентов. Правила самих перелетов постоянно меняются. С начала июня пассажиры должны будут лететь в перчатках и маске, а также соблюдать социальную дистанцию, например, в очереди в туалет.
На летний сезон, чтобы привлечь пассажиров, компании снизили цены. По данным агентства Biletix, в июне средний чек на авиаперелеты туда-обратно по России ниже показателя аналогичного периода прошлого года почти в 3 раза (3 736 рублей в 2020 году против 11 406 рублей в 2019 году). Правда, в августе разница составляет всего 18% (13 690 рублей против 16 610 рублей). Эта тенденция коснулась всех наиболее популярных летних направлений.
Просто так сесть в самолет и полететь, как это было до карантина, сейчас вряд ли удастся. Роспотребнадзор и Росавиация долго решали, как должны выглядеть авиаперелеты в период пандемии.
*количество пассажиров на международных линиях за апрель 2020 - 20901 человек
Изначально - 15 мая - Роспотребнадзор отправил в минтранс рекомендации, по которым авиакомпании могли заполнять только половину салона. При этом туристов в салоне нужно было бы располагать в "шахматном порядке" - сажать их друг за другом, даже на соседние ряды, было нельзя.
21 мая свои рекомендации опубликовала Росавиация - они согласованы с Роспотребнадзором. Оттуда пропала рассадка в шахматном порядке, которая, по мнению авиакомпаний, могла привести к резкому росту цен на билеты.
Ограничения будут постепенно отменяться. Предполагается, что происходить это будет в три этапа.
На первом этапе пассажиров обяжут летать в масках и перчатках. Если полет дольше трех часов, бортпроводники соберут использованные средства индивидуальной защиты и раздадут новые.
На входе в самолет бесконтактным термометром всем пассажирам будут мерить температуру. Там же на входе руки (на которые уже надеты перчатки) нужно будет обработать салфетками с антисептиком. Холодные напитки будут только в индивидуальной упаковке.
Ходить по салону разрешат только до туалета и обратно. При этом очередь в "санитарно-гигиенический блок" должен будет контролировать бортпроводник - чтобы соблюдалась социальная дистанция.
На последнем этапе останется только требование к пассажирам носить маски, если в самолете есть кто-то с "симптомами инфекции".
Правила распространятся и на членов экипажа. На первом этапе пилотов не выпустят на рейс, если температура у них выше 37 градусов. Перед полетом и после они должны проводить предполетную подготовку, осмотр судна и другие мероприятия в маске и перчатках, соблюдая социальную дистанцию. Управлять самолетом они смогут без средств индивидуальной защиты, но стюардессы и стюарды будут в масках и перчатках.
В командировке пилот не сможет пользоваться общественным транспортом и выходить в магазин.
На третьем этапе работники авиакомпании, работающие с пассажирами, должны будут носить маски и перчатки, только если у кого-то из находящихся на борту есть симптомы болезни.
Коротко
Сейчас можно купить относительно дешевые билеты на полеты внутри России. Авиакомпании таким образом привлекают клиентов. Правила самих перелетов постоянно меняются. С начала июня пассажиры должны будут лететь в перчатках и маске, а также соблюдать социальную дистанцию, например, в очереди в туалет.
Подробно
На летний сезон, чтобы привлечь пассажиров, компании снизили цены. По данным агентства Biletix, в июне средний чек на авиаперелеты туда-обратно по России ниже показателя аналогичного периода прошлого года почти в 3 раза (3 736 рублей в 2020 году против 11 406 рублей в 2019 году). Правда, в августе разница составляет всего 18% (13 690 рублей против 16 610 рублей). Эта тенденция коснулась всех наиболее популярных летних направлений.
Просто так сесть в самолет и полететь, как это было до карантина, сейчас вряд ли удастся. Роспотребнадзор и Росавиация долго решали, как должны выглядеть авиаперелеты в период пандемии.
*количество пассажиров на международных линиях за апрель 2020 - 20901 человек
Изначально - 15 мая - Роспотребнадзор отправил в минтранс рекомендации, по которым авиакомпании могли заполнять только половину салона. При этом туристов в салоне нужно было бы располагать в "шахматном порядке" - сажать их друг за другом, даже на соседние ряды, было нельзя.
21 мая свои рекомендации опубликовала Росавиация - они согласованы с Роспотребнадзором. Оттуда пропала рассадка в шахматном порядке, которая, по мнению авиакомпаний, могла привести к резкому росту цен на билеты.
Ограничения будут постепенно отменяться. Предполагается, что происходить это будет в три этапа.
На первом этапе пассажиров обяжут летать в масках и перчатках. Если полет дольше трех часов, бортпроводники соберут использованные средства индивидуальной защиты и раздадут новые.
На входе в самолет бесконтактным термометром всем пассажирам будут мерить температуру. Там же на входе руки (на которые уже надеты перчатки) нужно будет обработать салфетками с антисептиком. Холодные напитки будут только в индивидуальной упаковке.
Ходить по салону разрешат только до туалета и обратно. При этом очередь в "санитарно-гигиенический блок" должен будет контролировать бортпроводник - чтобы соблюдалась социальная дистанция.
На последнем этапе останется только требование к пассажирам носить маски, если в самолете есть кто-то с "симптомами инфекции".
Правила распространятся и на членов экипажа. На первом этапе пилотов не выпустят на рейс, если температура у них выше 37 градусов. Перед полетом и после они должны проводить предполетную подготовку, осмотр судна и другие мероприятия в маске и перчатках, соблюдая социальную дистанцию. Управлять самолетом они смогут без средств индивидуальной защиты, но стюардессы и стюарды будут в масках и перчатках.
В командировке пилот не сможет пользоваться общественным транспортом и выходить в магазин.
На третьем этапе работники авиакомпании, работающие с пассажирами, должны будут носить маски и перчатки, только если у кого-то из находящихся на борту есть симптомы болезни.
Как мы будем летать российскими авиакомпаниями?
Сейчас можно купить относительно дешевые билеты на полеты внутри России. Авиакомпании таким образом привлекают клиентов. Правила самих перелетов постоянно меняются. С начала июня пассажиры должны будут лететь в перчатках и маске, а также соблюдать социальную дистанцию, например, в очереди в туалет.
На летний сезон, чтобы привлечь пассажиров, компании снизили цены. По данным агентства Biletix, в июне средний чек на авиаперелеты туда-обратно по России ниже показателя аналогичного периода прошлого года почти в 3 раза (3 736 рублей в 2020 году против 11 406 рублей в 2019 году). Правда, в августе разница составляет всего 18% (13 690 рублей против 16 610 рублей). Эта тенденция коснулась всех наиболее популярных летних направлений.
Просто так сесть в самолет и полететь, как это было до карантина, сейчас вряд ли удастся. Роспотребнадзор и Росавиация долго решали, как должны выглядеть авиаперелеты в период пандемии.
*количество пассажиров на международных линиях за апрель 2020 - 20901 человек
Изначально - 15 мая - Роспотребнадзор отправил в минтранс рекомендации, по которым авиакомпании могли заполнять только половину салона. При этом туристов в салоне нужно было бы располагать в "шахматном порядке" - сажать их друг за другом, даже на соседние ряды, было нельзя.
21 мая свои рекомендации опубликовала Росавиация - они согласованы с Роспотребнадзором. Оттуда пропала рассадка в шахматном порядке, которая, по мнению авиакомпаний, могла привести к резкому росту цен на билеты.
Ограничения будут постепенно отменяться. Предполагается, что происходить это будет в три этапа.
На первом этапе пассажиров обяжут летать в масках и перчатках. Если полет дольше трех часов, бортпроводники соберут использованные средства индивидуальной защиты и раздадут новые.
На входе в самолет бесконтактным термометром всем пассажирам будут мерить температуру. Там же на входе руки (на которые уже надеты перчатки) нужно будет обработать салфетками с антисептиком. Холодные напитки будут только в индивидуальной упаковке.
Ходить по салону разрешат только до туалета и обратно. При этом очередь в "санитарно-гигиенический блок" должен будет контролировать бортпроводник - чтобы соблюдалась социальная дистанция.
На последнем этапе останется только требование к пассажирам носить маски, если в самолете есть кто-то с "симптомами инфекции".
Правила распространятся и на членов экипажа. На первом этапе пилотов не выпустят на рейс, если температура у них выше 37 градусов. Перед полетом и после они должны проводить предполетную подготовку, осмотр судна и другие мероприятия в маске и перчатках, соблюдая социальную дистанцию. Управлять самолетом они смогут без средств индивидуальной защиты, но стюардессы и стюарды будут в масках и перчатках.
В командировке пилот не сможет пользоваться общественным транспортом и выходить в магазин.
На третьем этапе работники авиакомпании, работающие с пассажирами, должны будут носить маски и перчатки, только если у кого-то из находящихся на борту есть симптомы болезни.
Коротко
Сейчас можно купить относительно дешевые билеты на полеты внутри России. Авиакомпании таким образом привлекают клиентов. Правила самих перелетов постоянно меняются. С начала июня пассажиры должны будут лететь в перчатках и маске, а также соблюдать социальную дистанцию, например, в очереди в туалет.
Подробно
На летний сезон, чтобы привлечь пассажиров, компании снизили цены. По данным агентства Biletix, в июне средний чек на авиаперелеты туда-обратно по России ниже показателя аналогичного периода прошлого года почти в 3 раза (3 736 рублей в 2020 году против 11 406 рублей в 2019 году). Правда, в августе разница составляет всего 18% (13 690 рублей против 16 610 рублей). Эта тенденция коснулась всех наиболее популярных летних направлений.
Просто так сесть в самолет и полететь, как это было до карантина, сейчас вряд ли удастся. Роспотребнадзор и Росавиация долго решали, как должны выглядеть авиаперелеты в период пандемии.
*количество пассажиров на международных линиях за апрель 2020 - 20901 человек
Изначально - 15 мая - Роспотребнадзор отправил в минтранс рекомендации, по которым авиакомпании могли заполнять только половину салона. При этом туристов в салоне нужно было бы располагать в "шахматном порядке" - сажать их друг за другом, даже на соседние ряды, было нельзя.
21 мая свои рекомендации опубликовала Росавиация - они согласованы с Роспотребнадзором. Оттуда пропала рассадка в шахматном порядке, которая, по мнению авиакомпаний, могла привести к резкому росту цен на билеты.
Ограничения будут постепенно отменяться. Предполагается, что происходить это будет в три этапа.
На первом этапе пассажиров обяжут летать в масках и перчатках. Если полет дольше трех часов, бортпроводники соберут использованные средства индивидуальной защиты и раздадут новые.
На входе в самолет бесконтактным термометром всем пассажирам будут мерить температуру. Там же на входе руки (на которые уже надеты перчатки) нужно будет обработать салфетками с антисептиком. Холодные напитки будут только в индивидуальной упаковке.
Ходить по салону разрешат только до туалета и обратно. При этом очередь в "санитарно-гигиенический блок" должен будет контролировать бортпроводник - чтобы соблюдалась социальная дистанция.
На последнем этапе останется только требование к пассажирам носить маски, если в самолете есть кто-то с "симптомами инфекции".
Правила распространятся и на членов экипажа. На первом этапе пилотов не выпустят на рейс, если температура у них выше 37 градусов. Перед полетом и после они должны проводить предполетную подготовку, осмотр судна и другие мероприятия в маске и перчатках, соблюдая социальную дистанцию. Управлять самолетом они смогут без средств индивидуальной защиты, но стюардессы и стюарды будут в масках и перчатках.
В командировке пилот не сможет пользоваться общественным транспортом и выходить в магазин.
На третьем этапе работники авиакомпании, работающие с пассажирами, должны будут носить маски и перчатки, только если у кого-то из находящихся на борту есть симптомы болезни.
Куда можно полететь в России?
Каждый регион сам определяет уровень ограничений в связи с эпидемией. В Краснодарском крае действует карантин: туда можно приехать только в санаторий и с несколькими справками. Иначе придется сидеть в обсерваторе. 14-дневный карантин придется выдержать и в Калининградской области, а вот для отдыха в Ставропольском крае достаточно только справки.
Прямого запрета на передвижения на самолете внутри страны нет, однако многие регионы ввели обязательную обсервацию для тех, кто приехал из Москвы и Петербурга.
Отдыхать россияне в этом году собираются преимущественно в Краснодарском крае и Симферополе. Именно эти два направления, по данным Aviasales, лидируют среди запросов у тех, кто ищет билеты на лето по России.
В Краснодарском крае до 21 июня действует карантин. Въезжающие должны 14 дней соблюдать изоляцию, передвигаться между городами и районами можно только со специальным пропуском. К первому июня в Краснодарском крае, по сообщению администрации, работали только 71 санаторий и профилакторий с медицинской лицензией - всего право открыться получили около 200 объектов. Но приехать туда не так просто. В аэропорту, на железнодорожных вокзалах и на автомобильном посту Магри для прибывающих в санатории оборудованы отдельные стойки прибытия.
Там сотрудники администрации проверяют у отдыхающих наличие путевки в санаторий, а также справки о чистом эпидокружении и об отсутствии Covid-19. Санатории должны сами перевозить туристов от железнодорожных вокзалов и аэропортов до мест размещения.
Как рассказал на своей странице в «Фейсбук» глава управляющей компании сети отелей "Ателика" Алексей Высоканов, в случае, если у человека не будет нужных документов, его отправят в обсерватор за счет учреждения, куда приобреталась путевка. Если человек в обсерватор не хочет, он может уехать обратно.
Справки у клиентов рекомендовал санаториям спрашивать Роспотребнадзор в правилах от 20 мая.
В этих же правилах ведомство рекомендовало заселять в номер только одного человека, если это не члены одной семьи. В самом номере нужно не реже раза в день проводить уборку с дезинфекцией. Сидеть за столом в ресторане тоже рекомендуют одному, сами столы будут расставлены на два метра друг от друга, но предпочтительно и вовсе есть в номерах. Если шведский стол будет доступен, то даже блюда должны будут соблюдать социальную дистанцию. Также санаториям, у которых есть пляж, рекомендуют расставлять лежаки "с соблюдением принципа социального дистанцирования" и нанести там социальную разметку.
Отелям также рекомендуют размещать гостей "преимущественно" в одноместных номерах или семьей. В рекомендациях указано, что все номера должны иметь собственный туалет и ванную.
Отели Крыма (регион был аннексирован Россией в 2014 году) смогут открыться только после 15 июня. На первом этапе официально отдыхать там смогут только сами крымчане.
24 мая на заседании оперативного штаба глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что жители других регионов, которые приедут в Крым, будут отправлены в обсерватор за свой счёт.
Кроме крымчан и владельцев недвижимости на полуострове въехать туда беспрепятственно смогут лишь граждане, командировки которых "оформлены органами государственной власти".
31 мая, по данным ТАСС, власти Крыма отменили плату за размещение в обсерваторе.
Правда, спрос на отдых все эти меры не останавливают: 70% номеров в мини-отелях и пансионатов Крыма уже забронированы на все лето, сообщила председатель крымской Ассоциации малых отелей (АСМОК) Наталья Стамбульникова в разговоре с ТАСС.
Среди других популярных направлений, по данным запросов в "Яндексе", Калининградская область. Туда уже можно прилететь. С 5 июня там открываются летние кафе и муниципальные пляжи, санатории начинают принимать постояльцев. С этого же дня планируется разрешить массовые групповые туры. Однако для приезжающих по-прежнему остается обязательным 14-дневный карантин, а на улице нужно носить маску
Другой популярный регион - Ставропольский край - с 1 июня разрешил приезжать группам туристов, в том числе в санатории. Правда, туда все равно надо будет привезти справку об эпидокружении и о том, что вы не контактировали с больными.
Коротко
Каждый регион сам определяет уровень ограничений в связи с эпидемией. В Краснодарском крае действует карантин: туда можно приехать только в санаторий и с несколькими справками. Иначе придется сидеть в обсерваторе. 14-дневный карантин придется выдержать и в Калининградской области, а вот для отдыха в Ставропольском крае достаточно только справки.
Подробно
Прямого запрета на передвижения на самолете внутри страны нет, однако многие регионы ввели обязательную обсервацию для тех, кто приехал из Москвы и Петербурга.
Отдыхать россияне в этом году собираются преимущественно в Краснодарском крае и Симферополе. Именно эти два направления, по данным Aviasales, лидируют среди запросов у тех, кто ищет билеты на лето по России.
В Краснодарском крае до 21 июня действует карантин. Въезжающие должны 14 дней соблюдать изоляцию, передвигаться между городами и районами можно только со специальным пропуском. К первому июня в Краснодарском крае, по сообщению администрации, работали только 71 санаторий и профилакторий с медицинской лицензией - всего право открыться получили около 200 объектов. Но приехать туда не так просто. В аэропорту, на железнодорожных вокзалах и на автомобильном посту Магри для прибывающих в санатории оборудованы отдельные стойки прибытия.
Там сотрудники администрации проверяют у отдыхающих наличие путевки в санаторий, а также справки о чистом эпидокружении и об отсутствии Covid-19. Санатории должны сами перевозить туристов от железнодорожных вокзалов и аэропортов до мест размещения.
Как рассказал на своей странице в «Фейсбук» глава управляющей компании сети отелей "Ателика" Алексей Высоканов, в случае, если у человека не будет нужных документов, его отправят в обсерватор за счет учреждения, куда приобреталась путевка. Если человек в обсерватор не хочет, он может уехать обратно.
Справки у клиентов рекомендовал санаториям спрашивать Роспотребнадзор в правилах от 20 мая.
В этих же правилах ведомство рекомендовало заселять в номер только одного человека, если это не члены одной семьи. В самом номере нужно не реже раза в день проводить уборку с дезинфекцией. Сидеть за столом в ресторане тоже рекомендуют одному, сами столы будут расставлены на два метра друг от друга, но предпочтительно и вовсе есть в номерах. Если шведский стол будет доступен, то даже блюда должны будут соблюдать социальную дистанцию. Также санаториям, у которых есть пляж, рекомендуют расставлять лежаки "с соблюдением принципа социального дистанцирования" и нанести там социальную разметку.
Отелям также рекомендуют размещать гостей "преимущественно" в одноместных номерах или семьей. В рекомендациях указано, что все номера должны иметь собственный туалет и ванную.
Отели Крыма (регион был аннексирован Россией в 2014 году) смогут открыться только после 15 июня. На первом этапе официально отдыхать там смогут только сами крымчане.
24 мая на заседании оперативного штаба глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что жители других регионов, которые приедут в Крым, будут отправлены в обсерватор за свой счёт.
Кроме крымчан и владельцев недвижимости на полуострове въехать туда беспрепятственно смогут лишь граждане, командировки которых "оформлены органами государственной власти".
31 мая, по данным ТАСС, власти Крыма отменили плату за размещение в обсерваторе.
Правда, спрос на отдых все эти меры не останавливают: 70% номеров в мини-отелях и пансионатов Крыма уже забронированы на все лето, сообщила председатель крымской Ассоциации малых отелей (АСМОК) Наталья Стамбульникова в разговоре с ТАСС.
Среди других популярных направлений, по данным запросов в "Яндексе", Калининградская область. Туда уже можно прилететь. С 5 июня там открываются летние кафе и муниципальные пляжи, санатории начинают принимать постояльцев. С этого же дня планируется разрешить массовые групповые туры. Однако для приезжающих по-прежнему остается обязательным 14-дневный карантин, а на улице нужно носить маску
Другой популярный регион - Ставропольский край - с 1 июня разрешил приезжать группам туристов, в том числе в санатории. Правда, туда все равно надо будет привезти справку об эпидокружении и о том, что вы не контактировали с больными.
Куда можно полететь в России?
Каждый регион сам определяет уровень ограничений в связи с эпидемией. В Краснодарском крае действует карантин: туда можно приехать только в санаторий и с несколькими справками. Иначе придется сидеть в обсерваторе. 14-дневный карантин придется выдержать и в Калининградской области, а вот для отдыха в Ставропольском крае достаточно только справки.
Прямого запрета на передвижения на самолете внутри страны нет, однако многие регионы ввели обязательную обсервацию для тех, кто приехал из Москвы и Петербурга.
Отдыхать россияне в этом году собираются преимущественно в Краснодарском крае и Симферополе. Именно эти два направления, по данным Aviasales, лидируют среди запросов у тех, кто ищет билеты на лето по России.
В Краснодарском крае до 21 июня действует карантин. Въезжающие должны 14 дней соблюдать изоляцию, передвигаться между городами и районами можно только со специальным пропуском. К первому июня в Краснодарском крае, по сообщению администрации, работали только 71 санаторий и профилакторий с медицинской лицензией - всего право открыться получили около 200 объектов. Но приехать туда не так просто. В аэропорту, на железнодорожных вокзалах и на автомобильном посту Магри для прибывающих в санатории оборудованы отдельные стойки прибытия.
Там сотрудники администрации проверяют у отдыхающих наличие путевки в санаторий, а также справки о чистом эпидокружении и об отсутствии Covid-19. Санатории должны сами перевозить туристов от железнодорожных вокзалов и аэропортов до мест размещения.
Как рассказал на своей странице в «Фейсбук» глава управляющей компании сети отелей "Ателика" Алексей Высоканов, в случае, если у человека не будет нужных документов, его отправят в обсерватор за счет учреждения, куда приобреталась путевка. Если человек в обсерватор не хочет, он может уехать обратно.
Справки у клиентов рекомендовал санаториям спрашивать Роспотребнадзор в правилах от 20 мая.
В этих же правилах ведомство рекомендовало заселять в номер только одного человека, если это не члены одной семьи. В самом номере нужно не реже раза в день проводить уборку с дезинфекцией. Сидеть за столом в ресторане тоже рекомендуют одному, сами столы будут расставлены на два метра друг от друга, но предпочтительно и вовсе есть в номерах. Если шведский стол будет доступен, то даже блюда должны будут соблюдать социальную дистанцию. Также санаториям, у которых есть пляж, рекомендуют расставлять лежаки "с соблюдением принципа социального дистанцирования" и нанести там социальную разметку.
Отелям также рекомендуют размещать гостей "преимущественно" в одноместных номерах или семьей. В рекомендациях указано, что все номера должны иметь собственный туалет и ванную.
Отели Крыма (регион был аннексирован Россией в 2014 году) смогут открыться только после 15 июня. На первом этапе официально отдыхать там смогут только сами крымчане.
24 мая на заседании оперативного штаба глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что жители других регионов, которые приедут в Крым, будут отправлены в обсерватор за свой счёт.
Кроме крымчан и владельцев недвижимости на полуострове въехать туда беспрепятственно смогут лишь граждане, командировки которых "оформлены органами государственной власти".
31 мая, по данным ТАСС, власти Крыма отменили плату за размещение в обсерваторе.
Правда, спрос на отдых все эти меры не останавливают: 70% номеров в мини-отелях и пансионатов Крыма уже забронированы на все лето, сообщила председатель крымской Ассоциации малых отелей (АСМОК) Наталья Стамбульникова в разговоре с ТАСС.
Среди других популярных направлений, по данным запросов в "Яндексе", Калининградская область. Туда уже можно прилететь. С 5 июня там открываются летние кафе и муниципальные пляжи, санатории начинают принимать постояльцев. С этого же дня планируется разрешить массовые групповые туры. Однако для приезжающих по-прежнему остается обязательным 14-дневный карантин, а на улице нужно носить маску
Другой популярный регион - Ставропольский край - с 1 июня разрешил приезжать группам туристов, в том числе в санатории. Правда, туда все равно надо будет привезти справку об эпидокружении и о том, что вы не контактировали с больными.
Коротко
Каждый регион сам определяет уровень ограничений в связи с эпидемией. В Краснодарском крае действует карантин: туда можно приехать только в санаторий и с несколькими справками. Иначе придется сидеть в обсерваторе. 14-дневный карантин придется выдержать и в Калининградской области, а вот для отдыха в Ставропольском крае достаточно только справки.
Подробно
Прямого запрета на передвижения на самолете внутри страны нет, однако многие регионы ввели обязательную обсервацию для тех, кто приехал из Москвы и Петербурга.
Отдыхать россияне в этом году собираются преимущественно в Краснодарском крае и Симферополе. Именно эти два направления, по данным Aviasales, лидируют среди запросов у тех, кто ищет билеты на лето по России.
В Краснодарском крае до 21 июня действует карантин. Въезжающие должны 14 дней соблюдать изоляцию, передвигаться между городами и районами можно только со специальным пропуском. К первому июня в Краснодарском крае, по сообщению администрации, работали только 71 санаторий и профилакторий с медицинской лицензией - всего право открыться получили около 200 объектов. Но приехать туда не так просто. В аэропорту, на железнодорожных вокзалах и на автомобильном посту Магри для прибывающих в санатории оборудованы отдельные стойки прибытия.
Там сотрудники администрации проверяют у отдыхающих наличие путевки в санаторий, а также справки о чистом эпидокружении и об отсутствии Covid-19. Санатории должны сами перевозить туристов от железнодорожных вокзалов и аэропортов до мест размещения.
Как рассказал на своей странице в «Фейсбук» глава управляющей компании сети отелей "Ателика" Алексей Высоканов, в случае, если у человека не будет нужных документов, его отправят в обсерватор за счет учреждения, куда приобреталась путевка. Если человек в обсерватор не хочет, он может уехать обратно.
Справки у клиентов рекомендовал санаториям спрашивать Роспотребнадзор в правилах от 20 мая.
В этих же правилах ведомство рекомендовало заселять в номер только одного человека, если это не члены одной семьи. В самом номере нужно не реже раза в день проводить уборку с дезинфекцией. Сидеть за столом в ресторане тоже рекомендуют одному, сами столы будут расставлены на два метра друг от друга, но предпочтительно и вовсе есть в номерах. Если шведский стол будет доступен, то даже блюда должны будут соблюдать социальную дистанцию. Также санаториям, у которых есть пляж, рекомендуют расставлять лежаки "с соблюдением принципа социального дистанцирования" и нанести там социальную разметку.
Отелям также рекомендуют размещать гостей "преимущественно" в одноместных номерах или семьей. В рекомендациях указано, что все номера должны иметь собственный туалет и ванную.
Отели Крыма (регион был аннексирован Россией в 2014 году) смогут открыться только после 15 июня. На первом этапе официально отдыхать там смогут только сами крымчане.
24 мая на заседании оперативного штаба глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что жители других регионов, которые приедут в Крым, будут отправлены в обсерватор за свой счёт.
Кроме крымчан и владельцев недвижимости на полуострове въехать туда беспрепятственно смогут лишь граждане, командировки которых "оформлены органами государственной власти".
31 мая, по данным ТАСС, власти Крыма отменили плату за размещение в обсерваторе.
Правда, спрос на отдых все эти меры не останавливают: 70% номеров в мини-отелях и пансионатов Крыма уже забронированы на все лето, сообщила председатель крымской Ассоциации малых отелей (АСМОК) Наталья Стамбульникова в разговоре с ТАСС.
Среди других популярных направлений, по данным запросов в "Яндексе", Калининградская область. Туда уже можно прилететь. С 5 июня там открываются летние кафе и муниципальные пляжи, санатории начинают принимать постояльцев. С этого же дня планируется разрешить массовые групповые туры. Однако для приезжающих по-прежнему остается обязательным 14-дневный карантин, а на улице нужно носить маску
Другой популярный регион - Ставропольский край - с 1 июня разрешил приезжать группам туристов, в том числе в санатории. Правда, туда все равно надо будет привезти справку об эпидокружении и о том, что вы не контактировали с больными.
Куда можно полететь за границу?
Россия еще в конце марта закрыла свои границы и прекратила международное авиасообщение. Сейчас иностранные курорты постепенно снимают ограничения, но вылететь туда можно в основном только с местным видом на жительство или гражданством. Если все-таки это удастся, то после возвращения в Россию придется сесть в карантин на две недели.
С конца мая популярные курортные страны начали заявлять о том, что постепенно снимают запреты.
Одна из самых популярных стран - Турция - с 20 мая открыла границы для граждан 31 страны, в том числе россиян. Правда, речь пока идет только о медицинском туризме. Вместе с самим пациентом могут приехать двое его сопровождающих. На границе они должны будут предъявить справку о том, что у них нет коронавируса, либо уже по прибытии в Турцию пройти платное тестирование. После въезда нужно будет ехать сразу в клинику и находиться на ее территории на протяжении всего курса лечения.
1 июня глава итальянского диппредставительства в Москве Паскуале Терраччано во время онлайн-брифинга выразил надежду, что с 15 июня будут открыты границы Евросоюза для туристов - и одновременно российские власти разрешат путешественникам въезжать в страну. С 3 июня Италия первая из Европейских стран разрешила без карантина приезжать туристам из ЕС и Британии.
Однако Россия еще 27 марта прекратила международное авиасообщение, оставив только чартерные рейсы для вывоза сограждан из-за рубежа. С 30 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил закрыть границу России - прекратить работу большинства пропускных пунктов. Пока эти правила не менялись.
Есть несколько исключений - выехать могут граждане с правом жить в другой стране или, например, те, кто едет на похороны родственников.
То есть фактически вылететь можно только с документами на право проживания в той стране, куда вы направляетесь. Сделать это можно с помощью вывозного рейса, поскольку компании зачастую продают на него билеты. Однако вернуться обратно пока можно будет тоже только на организованном государством рейсе.
Также с 19 марта по распоряжению главы Роспотебнадзора любой россиянин, который возвращается из-за границы, должен 14 дней находиться на карантине - документ продолжает действовать.
Несмотря на то, что большинство компаний остановили перелеты в Россию и из России, в небе остаются частные самолеты. Однако компании-операторы говорят о том, что воспользоваться таким полетом могут только иностранные граждане - те, кто имеет право вылететь по закону.
25 мая, спустя два месяца после официального закрытия границ, премьер-министр Михаил Мишустин призвал россиян пока не планировать зарубежные поездки. Он рекомендовал провести летние отпуска внутри страны, так как это «лучше и безопаснее». Ранее ВЦИОМ подсчитал, что только 4% россиян в середине мая планировали отдых за границей в этом году, сообщал ТАСС.
Однако можно ожидать, что в июне регулирование этой сферы может измениться. 30 мая президент Владимир Путин поручил ведомствам выработать позицию России на фоне решения ряда стран снять ограничения в туристической сфере.
Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин в среду заявил, что Россия может частично возобновить сообщение с некоторыми зарубежными странами в третьем квартале 2020 года.
Коротко
Россия еще в конце марта закрыла свои границы и прекратила международное авиасообщение. Сейчас иностранные курорты постепенно снимают ограничения, но вылететь туда можно в основном только с местным видом на жительство или гражданством. Если все-таки это удастся, то после возвращения в Россию придется сесть в карантин на две недели.
Подробно
С конца мая популярные курортные страны начали заявлять о том, что постепенно снимают запреты.
Одна из самых популярных стран - Турция - с 20 мая открыла границы для граждан 31 страны, в том числе россиян. Правда, речь пока идет только о медицинском туризме. Вместе с самим пациентом могут приехать двое его сопровождающих. На границе они должны будут предъявить справку о том, что у них нет коронавируса, либо уже по прибытии в Турцию пройти платное тестирование. После въезда нужно будет ехать сразу в клинику и находиться на ее территории на протяжении всего курса лечения.
1 июня глава итальянского диппредставительства в Москве Паскуале Терраччано во время онлайн-брифинга выразил надежду, что с 15 июня будут открыты границы Евросоюза для туристов - и одновременно российские власти разрешат путешественникам въезжать в страну. С 3 июня Италия первая из Европейских стран разрешила без карантина приезжать туристам из ЕС и Британии.
Однако Россия еще 27 марта прекратила международное авиасообщение, оставив только чартерные рейсы для вывоза сограждан из-за рубежа. С 30 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил закрыть границу России - прекратить работу большинства пропускных пунктов. Пока эти правила не менялись.
Есть несколько исключений - выехать могут граждане с правом жить в другой стране или, например, те, кто едет на похороны родственников.
То есть фактически вылететь можно только с документами на право проживания в той стране, куда вы направляетесь. Сделать это можно с помощью вывозного рейса, поскольку компании зачастую продают на него билеты. Однако вернуться обратно пока можно будет тоже только на организованном государством рейсе.
Также с 19 марта по распоряжению главы Роспотебнадзора любой россиянин, который возвращается из-за границы, должен 14 дней находиться на карантине - документ продолжает действовать.
Несмотря на то, что большинство компаний остановили перелеты в Россию и из России, в небе остаются частные самолеты. Однако компании-операторы говорят о том, что воспользоваться таким полетом могут только иностранные граждане - те, кто имеет право вылететь по закону.
25 мая, спустя два месяца после официального закрытия границ, премьер-министр Михаил Мишустин призвал россиян пока не планировать зарубежные поездки. Он рекомендовал провести летние отпуска внутри страны, так как это «лучше и безопаснее». Ранее ВЦИОМ подсчитал, что только 4% россиян в середине мая планировали отдых за границей в этом году, сообщал ТАСС.
Однако можно ожидать, что в июне регулирование этой сферы может измениться. 30 мая президент Владимир Путин поручил ведомствам выработать позицию России на фоне решения ряда стран снять ограничения в туристической сфере.
Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин в среду заявил, что Россия может частично возобновить сообщение с некоторыми зарубежными странами в третьем квартале 2020 года.
Куда можно полететь за границу?
Россия еще в конце марта закрыла свои границы и прекратила международное авиасообщение. Сейчас иностранные курорты постепенно снимают ограничения, но вылететь туда можно в основном только с местным видом на жительство или гражданством. Если все-таки это удастся, то после возвращения в Россию придется сесть в карантин на две недели.
С конца мая популярные курортные страны начали заявлять о том, что постепенно снимают запреты.
Одна из самых популярных стран - Турция - с 20 мая открыла границы для граждан 31 страны, в том числе россиян. Правда, речь пока идет только о медицинском туризме. Вместе с самим пациентом могут приехать двое его сопровождающих. На границе они должны будут предъявить справку о том, что у них нет коронавируса, либо уже по прибытии в Турцию пройти платное тестирование. После въезда нужно будет ехать сразу в клинику и находиться на ее территории на протяжении всего курса лечения.
1 июня глава итальянского диппредставительства в Москве Паскуале Терраччано во время онлайн-брифинга выразил надежду, что с 15 июня будут открыты границы Евросоюза для туристов - и одновременно российские власти разрешат путешественникам въезжать в страну. С 3 июня Италия первая из Европейских стран разрешила без карантина приезжать туристам из ЕС и Британии.
Однако Россия еще 27 марта прекратила международное авиасообщение, оставив только чартерные рейсы для вывоза сограждан из-за рубежа. С 30 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил закрыть границу России - прекратить работу большинства пропускных пунктов. Пока эти правила не менялись.
Есть несколько исключений - выехать могут граждане с правом жить в другой стране или, например, те, кто едет на похороны родственников.
То есть фактически вылететь можно только с документами на право проживания в той стране, куда вы направляетесь. Сделать это можно с помощью вывозного рейса, поскольку компании зачастую продают на него билеты. Однако вернуться обратно пока можно будет тоже только на организованном государством рейсе.
Также с 19 марта по распоряжению главы Роспотебнадзора любой россиянин, который возвращается из-за границы, должен 14 дней находиться на карантине - документ продолжает действовать.
Несмотря на то, что большинство компаний остановили перелеты в Россию и из России, в небе остаются частные самолеты. Однако компании-операторы говорят о том, что воспользоваться таким полетом могут только иностранные граждане - те, кто имеет право вылететь по закону.
25 мая, спустя два месяца после официального закрытия границ, премьер-министр Михаил Мишустин призвал россиян пока не планировать зарубежные поездки. Он рекомендовал провести летние отпуска внутри страны, так как это «лучше и безопаснее». Ранее ВЦИОМ подсчитал, что только 4% россиян в середине мая планировали отдых за границей в этом году, сообщал ТАСС.
Однако можно ожидать, что в июне регулирование этой сферы может измениться. 30 мая президент Владимир Путин поручил ведомствам выработать позицию России на фоне решения ряда стран снять ограничения в туристической сфере.
Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин в среду заявил, что Россия может частично возобновить сообщение с некоторыми зарубежными странами в третьем квартале 2020 года.
Коротко
Россия еще в конце марта закрыла свои границы и прекратила международное авиасообщение. Сейчас иностранные курорты постепенно снимают ограничения, но вылететь туда можно в основном только с местным видом на жительство или гражданством. Если все-таки это удастся, то после возвращения в Россию придется сесть в карантин на две недели.
Подробно
С конца мая популярные курортные страны начали заявлять о том, что постепенно снимают запреты.
Одна из самых популярных стран - Турция - с 20 мая открыла границы для граждан 31 страны, в том числе россиян. Правда, речь пока идет только о медицинском туризме. Вместе с самим пациентом могут приехать двое его сопровождающих. На границе они должны будут предъявить справку о том, что у них нет коронавируса, либо уже по прибытии в Турцию пройти платное тестирование. После въезда нужно будет ехать сразу в клинику и находиться на ее территории на протяжении всего курса лечения.
1 июня глава итальянского диппредставительства в Москве Паскуале Терраччано во время онлайн-брифинга выразил надежду, что с 15 июня будут открыты границы Евросоюза для туристов - и одновременно российские власти разрешат путешественникам въезжать в страну. С 3 июня Италия первая из Европейских стран разрешила без карантина приезжать туристам из ЕС и Британии.
Однако Россия еще 27 марта прекратила международное авиасообщение, оставив только чартерные рейсы для вывоза сограждан из-за рубежа. С 30 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил закрыть границу России - прекратить работу большинства пропускных пунктов. Пока эти правила не менялись.
Есть несколько исключений - выехать могут граждане с правом жить в другой стране или, например, те, кто едет на похороны родственников.
То есть фактически вылететь можно только с документами на право проживания в той стране, куда вы направляетесь. Сделать это можно с помощью вывозного рейса, поскольку компании зачастую продают на него билеты. Однако вернуться обратно пока можно будет тоже только на организованном государством рейсе.
Также с 19 марта по распоряжению главы Роспотебнадзора любой россиянин, который возвращается из-за границы, должен 14 дней находиться на карантине - документ продолжает действовать.
Несмотря на то, что большинство компаний остановили перелеты в Россию и из России, в небе остаются частные самолеты. Однако компании-операторы говорят о том, что воспользоваться таким полетом могут только иностранные граждане - те, кто имеет право вылететь по закону.
25 мая, спустя два месяца после официального закрытия границ, премьер-министр Михаил Мишустин призвал россиян пока не планировать зарубежные поездки. Он рекомендовал провести летние отпуска внутри страны, так как это «лучше и безопаснее». Ранее ВЦИОМ подсчитал, что только 4% россиян в середине мая планировали отдых за границей в этом году, сообщал ТАСС.
Однако можно ожидать, что в июне регулирование этой сферы может измениться. 30 мая президент Владимир Путин поручил ведомствам выработать позицию России на фоне решения ряда стран снять ограничения в туристической сфере.
Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин в среду заявил, что Россия может частично возобновить сообщение с некоторыми зарубежными странами в третьем квартале 2020 года.
Как вернуть деньги за билеты и туры?
Авиакомпании начали отменять рейсы еще в марте, но вернуть деньги за них смогли не все туристы. В основном авиакомпании предлагали туристам ваучеры, то есть возможность купить билет позднее. В России эту систему уже почти узаконили.
В марте иностранные и российские авиакомпании начали отменять рейсы в Россию. С тех пор туристы пытаются вернуть деньги за билеты. Но не всегда это было сделать легко.
Компании предлагают сертификаты на полеты вместо возврата денег. Ещё в конце апреля "Аэрофлот" начал продвигать электронные ваучеры за возвращенные билеты как один из вариантов компенсации.
К началу июня возврат в качестве ваучера успели вписать в закон. 2 июня Совет Федерации утвердил поправки, разрешающие выдавать ваучеры вместо денег в условиях режима ЧС, до этого документ приняла Дума. Такое послабление будут также действовать, если иностранное государство решит закрыть границы или поездка несет угрозу жизни и здоровью туристов.
Возвращать деньги ваучерами смогут не только авиаперевозчики, но и другие транспортные компании и отели.
Позже минтранс предложил уточнить эту норму и подготовил проект постановления, которое разрешает вернуть пассажиру деньги за отмененный рейс только через три года, если клиент не воспользуется ваучером. Против постановления, по данным РБК, выступил Роспотребнадзор.
Впрочем, получить обратно деньги за невыполненный рейс сложно не только у российских авиакомпаний. Еще в начале апреля гендиректор IATA Александер де Жуниак написал в своем блоге, что поддерживает планы авиакомпаний возвращать деньги за отмененные рейсы с помощью ваучеров - иначе они просто не смогут покрыть все расходы.
Такие ваучеры можно будет использовать для будущих путешествий или получить по ним деньги, когда кризис закончится, писал де Жуниак.
Впрочем, многие эксперты предсказывают, что кризис в мировой авиационной отрасли продлится по меньшей мере несколько лет и приведет к банкротству части авиакомпаний. Их клиенты вряд ли смогут воспользоваться ваучерами.
Коротко
Авиакомпании начали отменять рейсы еще в марте, но вернуть деньги за них смогли не все туристы. В основном авиакомпании предлагали туристам ваучеры, то есть возможность купить билет позднее. В России эту систему уже почти узаконили.
Подробно
В марте иностранные и российские авиакомпании начали отменять рейсы в Россию. С тех пор туристы пытаются вернуть деньги за билеты. Но не всегда это было сделать легко.
Компании предлагают сертификаты на полеты вместо возврата денег. Ещё в конце апреля "Аэрофлот" начал продвигать электронные ваучеры за возвращенные билеты как один из вариантов компенсации.
К началу июня возврат в качестве ваучера успели вписать в закон. 2 июня Совет Федерации утвердил поправки, разрешающие выдавать ваучеры вместо денег в условиях режима ЧС, до этого документ приняла Дума. Такое послабление будут также действовать, если иностранное государство решит закрыть границы или поездка несет угрозу жизни и здоровью туристов.
Возвращать деньги ваучерами смогут не только авиаперевозчики, но и другие транспортные компании и отели.
Позже минтранс предложил уточнить эту норму и подготовил проект постановления, которое разрешает вернуть пассажиру деньги за отмененный рейс только через три года, если клиент не воспользуется ваучером. Против постановления, по данным РБК, выступил Роспотребнадзор.
Впрочем, получить обратно деньги за невыполненный рейс сложно не только у российских авиакомпаний. Еще в начале апреля гендиректор IATA Александер де Жуниак написал в своем блоге, что поддерживает планы авиакомпаний возвращать деньги за отмененные рейсы с помощью ваучеров - иначе они просто не смогут покрыть все расходы.
Такие ваучеры можно будет использовать для будущих путешествий или получить по ним деньги, когда кризис закончится, писал де Жуниак.
Впрочем, многие эксперты предсказывают, что кризис в мировой авиационной отрасли продлится по меньшей мере несколько лет и приведет к банкротству части авиакомпаний. Их клиенты вряд ли смогут воспользоваться ваучерами.
Как вернуть деньги за билеты и туры?
Авиакомпании начали отменять рейсы еще в марте, но вернуть деньги за них смогли не все туристы. В основном авиакомпании предлагали туристам ваучеры, то есть возможность купить билет позднее. В России эту систему уже почти узаконили.
В марте иностранные и российские авиакомпании начали отменять рейсы в Россию. С тех пор туристы пытаются вернуть деньги за билеты. Но не всегда это было сделать легко.
Компании предлагают сертификаты на полеты вместо возврата денег. Ещё в конце апреля "Аэрофлот" начал продвигать электронные ваучеры за возвращенные билеты как один из вариантов компенсации.
К началу июня возврат в качестве ваучера успели вписать в закон. 2 июня Совет Федерации утвердил поправки, разрешающие выдавать ваучеры вместо денег в условиях режима ЧС, до этого документ приняла Дума. Такое послабление будут также действовать, если иностранное государство решит закрыть границы или поездка несет угрозу жизни и здоровью туристов.
Возвращать деньги ваучерами смогут не только авиаперевозчики, но и другие транспортные компании и отели.
Позже минтранс предложил уточнить эту норму и подготовил проект постановления, которое разрешает вернуть пассажиру деньги за отмененный рейс только через три года, если клиент не воспользуется ваучером. Против постановления, по данным РБК, выступил Роспотребнадзор.
Впрочем, получить обратно деньги за невыполненный рейс сложно не только у российских авиакомпаний. Еще в начале апреля гендиректор IATA Александер де Жуниак написал в своем блоге, что поддерживает планы авиакомпаний возвращать деньги за отмененные рейсы с помощью ваучеров - иначе они просто не смогут покрыть все расходы.
Такие ваучеры можно будет использовать для будущих путешествий или получить по ним деньги, когда кризис закончится, писал де Жуниак.
Впрочем, многие эксперты предсказывают, что кризис в мировой авиационной отрасли продлится по меньшей мере несколько лет и приведет к банкротству части авиакомпаний. Их клиенты вряд ли смогут воспользоваться ваучерами.
Коротко
Авиакомпании начали отменять рейсы еще в марте, но вернуть деньги за них смогли не все туристы. В основном авиакомпании предлагали туристам ваучеры, то есть возможность купить билет позднее. В России эту систему уже почти узаконили.
Подробно
В марте иностранные и российские авиакомпании начали отменять рейсы в Россию. С тех пор туристы пытаются вернуть деньги за билеты. Но не всегда это было сделать легко.
Компании предлагают сертификаты на полеты вместо возврата денег. Ещё в конце апреля "Аэрофлот" начал продвигать электронные ваучеры за возвращенные билеты как один из вариантов компенсации.
К началу июня возврат в качестве ваучера успели вписать в закон. 2 июня Совет Федерации утвердил поправки, разрешающие выдавать ваучеры вместо денег в условиях режима ЧС, до этого документ приняла Дума. Такое послабление будут также действовать, если иностранное государство решит закрыть границы или поездка несет угрозу жизни и здоровью туристов.
Возвращать деньги ваучерами смогут не только авиаперевозчики, но и другие транспортные компании и отели.
Позже минтранс предложил уточнить эту норму и подготовил проект постановления, которое разрешает вернуть пассажиру деньги за отмененный рейс только через три года, если клиент не воспользуется ваучером. Против постановления, по данным РБК, выступил Роспотребнадзор.
Впрочем, получить обратно деньги за невыполненный рейс сложно не только у российских авиакомпаний. Еще в начале апреля гендиректор IATA Александер де Жуниак написал в своем блоге, что поддерживает планы авиакомпаний возвращать деньги за отмененные рейсы с помощью ваучеров - иначе они просто не смогут покрыть все расходы.
Такие ваучеры можно будет использовать для будущих путешествий или получить по ним деньги, когда кризис закончится, писал де Жуниак.
Впрочем, многие эксперты предсказывают, что кризис в мировой авиационной отрасли продлится по меньшей мере несколько лет и приведет к банкротству части авиакомпаний. Их клиенты вряд ли смогут воспользоваться ваучерами.
Переживут ли кризис российские авиакомпании и турфирмы?
Ограничения на перелеты ударят по российской авиационной отрасли и туристическому сектору. Аналитики ждут летом банкротства авиакомпаний. По их мнению, государственная помощь сектора недостаточна.
Ограничения на перелеты и карантин в разных странах приведут к кризису и в российской авиации, уверены эксперты.
По оценке Артема Ямщикова, аналитика по транспортному сектору ИК "Ренессанс Капитал", успешное возобновление полетов будет зависеть от того, насколько грамотно авиакомпании смогут управлять ликвидностью и затратами в период "глобальной стоянки". Как только режим изоляции будет ослаблен, им понадобятся средства на платежи поставщикам и аэропортам. Наиболее слабые игроки, скорее всего, не смогут возобновить работу и уже в ближайшие летние месяцы вероятны первые банкротства, считает эксперт.
Государство объявило о мерах помощи компаниям, но их, скорее всего, будет недостаточно.
Еще в середине апреля Владимир Путин заявил о том, что авиакомпаниям выделят 23 млрд руб на зарплаты экипажам, оплату услуг аэропортов, лизинга самолетов и др. Позже стало известно, что из этой суммы крупнейшая российская компания - "Аэрофлот" - получит 8 млрд руб.
При этом, по оценке Ренессанс Капитал, ежемесячные операционные затраты только этого самого крупного перевозчика составляют 18-20 млрд руб, а "подушку ликвидности" компании израсходовала еще в марте и апреле.
По оценкам Bain & Company, российской авиаотрасли в этом году будет необходимо около 350-450 млрд руб для покрытия кассового разрыва.
Правительство собирается выделить аэропортам субсидии только на второй квартал в размере 11 млрд руб.
Туроператоры и гостиницы, по планам правительства, могут получить даже большую поддержку, но и тут есть нюансы. Так, по данным АТОР, по плану восстановлению национальной экономики после пандемии премьер-министра Михаила Мишустина, общие расходы государства на поддержку отрасли могут составить 61,52 млрд рублей. Правда, большая часть этих средств пойдет не напрямую гостиницам и туроператорам, а на государственные программы развития въездного и внутреннего туризма, на формирование новых маршрутов и безопасной среды.
Коротко
Ограничения на перелеты ударят по российской авиационной отрасли и туристическому сектору. Аналитики ждут летом банкротства авиакомпаний. По их мнению, государственная помощь сектора недостаточна.
Подробно
Ограничения на перелеты и карантин в разных странах приведут к кризису и в российской авиации, уверены эксперты.
По оценке Артема Ямщикова, аналитика по транспортному сектору ИК "Ренессанс Капитал", успешное возобновление полетов будет зависеть от того, насколько грамотно авиакомпании смогут управлять ликвидностью и затратами в период "глобальной стоянки". Как только режим изоляции будет ослаблен, им понадобятся средства на платежи поставщикам и аэропортам. Наиболее слабые игроки, скорее всего, не смогут возобновить работу и уже в ближайшие летние месяцы вероятны первые банкротства, считает эксперт.
Государство объявило о мерах помощи компаниям, но их, скорее всего, будет недостаточно.
Еще в середине апреля Владимир Путин заявил о том, что авиакомпаниям выделят 23 млрд руб на зарплаты экипажам, оплату услуг аэропортов, лизинга самолетов и др. Позже стало известно, что из этой суммы крупнейшая российская компания - "Аэрофлот" - получит 8 млрд руб.
При этом, по оценке Ренессанс Капитал, ежемесячные операционные затраты только этого самого крупного перевозчика составляют 18-20 млрд руб, а "подушку ликвидности" компании израсходовала еще в марте и апреле.
По оценкам Bain & Company, российской авиаотрасли в этом году будет необходимо около 350-450 млрд руб для покрытия кассового разрыва.
Правительство собирается выделить аэропортам субсидии только на второй квартал в размере 11 млрд руб.
Туроператоры и гостиницы, по планам правительства, могут получить даже большую поддержку, но и тут есть нюансы. Так, по данным АТОР, по плану восстановлению национальной экономики после пандемии премьер-министра Михаила Мишустина, общие расходы государства на поддержку отрасли могут составить 61,52 млрд рублей. Правда, большая часть этих средств пойдет не напрямую гостиницам и туроператорам, а на государственные программы развития въездного и внутреннего туризма, на формирование новых маршрутов и безопасной среды.
Переживут ли кризис российские авиакомпании и турфирмы?
Ограничения на перелеты ударят по российской авиационной отрасли и туристическому сектору. Аналитики ждут летом банкротства авиакомпаний. По их мнению, государственная помощь сектора недостаточна.
Ограничения на перелеты и карантин в разных странах приведут к кризису и в российской авиации, уверены эксперты.
По оценке Артема Ямщикова, аналитика по транспортному сектору ИК "Ренессанс Капитал", успешное возобновление полетов будет зависеть от того, насколько грамотно авиакомпании смогут управлять ликвидностью и затратами в период "глобальной стоянки". Как только режим изоляции будет ослаблен, им понадобятся средства на платежи поставщикам и аэропортам. Наиболее слабые игроки, скорее всего, не смогут возобновить работу и уже в ближайшие летние месяцы вероятны первые банкротства, считает эксперт.
Государство объявило о мерах помощи компаниям, но их, скорее всего, будет недостаточно.
Еще в середине апреля Владимир Путин заявил о том, что авиакомпаниям выделят 23 млрд руб на зарплаты экипажам, оплату услуг аэропортов, лизинга самолетов и др. Позже стало известно, что из этой суммы крупнейшая российская компания - "Аэрофлот" - получит 8 млрд руб.
При этом, по оценке Ренессанс Капитал, ежемесячные операционные затраты только этого самого крупного перевозчика составляют 18-20 млрд руб, а "подушку ликвидности" компании израсходовала еще в марте и апреле.
По оценкам Bain & Company, российской авиаотрасли в этом году будет необходимо около 350-450 млрд руб для покрытия кассового разрыва.
Правительство собирается выделить аэропортам субсидии только на второй квартал в размере 11 млрд руб.
Туроператоры и гостиницы, по планам правительства, могут получить даже большую поддержку, но и тут есть нюансы. Так, по данным АТОР, по плану восстановлению национальной экономики после пандемии премьер-министра Михаила Мишустина, общие расходы государства на поддержку отрасли могут составить 61,52 млрд рублей. Правда, большая часть этих средств пойдет не напрямую гостиницам и туроператорам, а на государственные программы развития въездного и внутреннего туризма, на формирование новых маршрутов и безопасной среды.
Коротко
Ограничения на перелеты ударят по российской авиационной отрасли и туристическому сектору. Аналитики ждут летом банкротства авиакомпаний. По их мнению, государственная помощь сектора недостаточна.
Подробно
Ограничения на перелеты и карантин в разных странах приведут к кризису и в российской авиации, уверены эксперты.
По оценке Артема Ямщикова, аналитика по транспортному сектору ИК "Ренессанс Капитал", успешное возобновление полетов будет зависеть от того, насколько грамотно авиакомпании смогут управлять ликвидностью и затратами в период "глобальной стоянки". Как только режим изоляции будет ослаблен, им понадобятся средства на платежи поставщикам и аэропортам. Наиболее слабые игроки, скорее всего, не смогут возобновить работу и уже в ближайшие летние месяцы вероятны первые банкротства, считает эксперт.
Государство объявило о мерах помощи компаниям, но их, скорее всего, будет недостаточно.
Еще в середине апреля Владимир Путин заявил о том, что авиакомпаниям выделят 23 млрд руб на зарплаты экипажам, оплату услуг аэропортов, лизинга самолетов и др. Позже стало известно, что из этой суммы крупнейшая российская компания - "Аэрофлот" - получит 8 млрд руб.
При этом, по оценке Ренессанс Капитал, ежемесячные операционные затраты только этого самого крупного перевозчика составляют 18-20 млрд руб, а "подушку ликвидности" компании израсходовала еще в марте и апреле.
По оценкам Bain & Company, российской авиаотрасли в этом году будет необходимо около 350-450 млрд руб для покрытия кассового разрыва.
Правительство собирается выделить аэропортам субсидии только на второй квартал в размере 11 млрд руб.
Туроператоры и гостиницы, по планам правительства, могут получить даже большую поддержку, но и тут есть нюансы. Так, по данным АТОР, по плану восстановлению национальной экономики после пандемии премьер-министра Михаила Мишустина, общие расходы государства на поддержку отрасли могут составить 61,52 млрд рублей. Правда, большая часть этих средств пойдет не напрямую гостиницам и туроператорам, а на государственные программы развития въездного и внутреннего туризма, на формирование новых маршрутов и безопасной среды.
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Как мы будем летать российскими авиакомпаниями?
Сейчас можно купить относительно дешевые билеты на полеты внутри России. Авиакомпании таким образом привлекают клиентов. Правила самих перелетов постоянно меняются. С начала июня пассажиры должны будут лететь в перчатках и маске, а также соблюдать социальную дистанцию, например, в очереди в туалет.
На летний сезон, чтобы привлечь пассажиров, компании снизили цены. По данным агентства Biletix, в июне средний чек на авиаперелеты туда-обратно по России ниже показателя аналогичного периода прошлого года почти в 3 раза (3 736 рублей в 2020 году против 11 406 рублей в 2019 году). Правда, в августе разница составляет всего 18% (13 690 рублей против 16 610 рублей). Эта тенденция коснулась всех наиболее популярных летних направлений.
Просто так сесть в самолет и полететь, как это было до карантина, сейчас вряд ли удастся. Роспотребнадзор и Росавиация долго решали, как должны выглядеть авиаперелеты в период пандемии.
*количество пассажиров на международных линиях за апрель 2020 - 20901 человек
Изначально - 15 мая - Роспотребнадзор отправил в минтранс рекомендации, по которым авиакомпании могли заполнять только половину салона. При этом туристов в салоне нужно было бы располагать в "шахматном порядке" - сажать их друг за другом, даже на соседние ряды, было нельзя.
21 мая свои рекомендации опубликовала Росавиация - они согласованы с Роспотребнадзором. Оттуда пропала рассадка в шахматном порядке, которая, по мнению авиакомпаний, могла привести к резкому росту цен на билеты.
Ограничения будут постепенно отменяться. Предполагается, что происходить это будет в три этапа.
На первом этапе пассажиров обяжут летать в масках и перчатках. Если полет дольше трех часов, бортпроводники соберут использованные средства индивидуальной защиты и раздадут новые.
На входе в самолет бесконтактным термометром всем пассажирам будут мерить температуру. Там же на входе руки (на которые уже надеты перчатки) нужно будет обработать салфетками с антисептиком. Холодные напитки будут только в индивидуальной упаковке.
Ходить по салону разрешат только до туалета и обратно. При этом очередь в "санитарно-гигиенический блок" должен будет контролировать бортпроводник - чтобы соблюдалась социальная дистанция.
На последнем этапе останется только требование к пассажирам носить маски, если в самолете есть кто-то с "симптомами инфекции".
Правила распространятся и на членов экипажа. На первом этапе пилотов не выпустят на рейс, если температура у них выше 37 градусов. Перед полетом и после они должны проводить предполетную подготовку, осмотр судна и другие мероприятия в маске и перчатках, соблюдая социальную дистанцию. Управлять самолетом они смогут без средств индивидуальной защиты, но стюардессы и стюарды будут в масках и перчатках.
В командировке пилот не сможет пользоваться общественным транспортом и выходить в магазин.
На третьем этапе работники авиакомпании, работающие с пассажирами, должны будут носить маски и перчатки, только если у кого-то из находящихся на борту есть симптомы болезни.
Коротко
Сейчас можно купить относительно дешевые билеты на полеты внутри России. Авиакомпании таким образом привлекают клиентов. Правила самих перелетов постоянно меняются. С начала июня пассажиры должны будут лететь в перчатках и маске, а также соблюдать социальную дистанцию, например, в очереди в туалет.
Подробно
На летний сезон, чтобы привлечь пассажиров, компании снизили цены. По данным агентства Biletix, в июне средний чек на авиаперелеты туда-обратно по России ниже показателя аналогичного периода прошлого года почти в 3 раза (3 736 рублей в 2020 году против 11 406 рублей в 2019 году). Правда, в августе разница составляет всего 18% (13 690 рублей против 16 610 рублей). Эта тенденция коснулась всех наиболее популярных летних направлений.
Просто так сесть в самолет и полететь, как это было до карантина, сейчас вряд ли удастся. Роспотребнадзор и Росавиация долго решали, как должны выглядеть авиаперелеты в период пандемии.
*количество пассажиров на международных линиях за апрель 2020 - 20901 человек
Изначально - 15 мая - Роспотребнадзор отправил в минтранс рекомендации, по которым авиакомпании могли заполнять только половину салона. При этом туристов в салоне нужно было бы располагать в "шахматном порядке" - сажать их друг за другом, даже на соседние ряды, было нельзя.
21 мая свои рекомендации опубликовала Росавиация - они согласованы с Роспотребнадзором. Оттуда пропала рассадка в шахматном порядке, которая, по мнению авиакомпаний, могла привести к резкому росту цен на билеты.
Ограничения будут постепенно отменяться. Предполагается, что происходить это будет в три этапа.
На первом этапе пассажиров обяжут летать в масках и перчатках. Если полет дольше трех часов, бортпроводники соберут использованные средства индивидуальной защиты и раздадут новые.
На входе в самолет бесконтактным термометром всем пассажирам будут мерить температуру. Там же на входе руки (на которые уже надеты перчатки) нужно будет обработать салфетками с антисептиком. Холодные напитки будут только в индивидуальной упаковке.
Ходить по салону разрешат только до туалета и обратно. При этом очередь в "санитарно-гигиенический блок" должен будет контролировать бортпроводник - чтобы соблюдалась социальная дистанция.
На последнем этапе останется только требование к пассажирам носить маски, если в самолете есть кто-то с "симптомами инфекции".
Правила распространятся и на членов экипажа. На первом этапе пилотов не выпустят на рейс, если температура у них выше 37 градусов. Перед полетом и после они должны проводить предполетную подготовку, осмотр судна и другие мероприятия в маске и перчатках, соблюдая социальную дистанцию. Управлять самолетом они смогут без средств индивидуальной защиты, но стюардессы и стюарды будут в масках и перчатках.
В командировке пилот не сможет пользоваться общественным транспортом и выходить в магазин.
На третьем этапе работники авиакомпании, работающие с пассажирами, должны будут носить маски и перчатки, только если у кого-то из находящихся на борту есть симптомы болезни.
Как мы будем летать российскими авиакомпаниями?
Сейчас можно купить относительно дешевые билеты на полеты внутри России. Авиакомпании таким образом привлекают клиентов. Правила самих перелетов постоянно меняются. С начала июня пассажиры должны будут лететь в перчатках и маске, а также соблюдать социальную дистанцию, например, в очереди в туалет.
На летний сезон, чтобы привлечь пассажиров, компании снизили цены. По данным агентства Biletix, в июне средний чек на авиаперелеты туда-обратно по России ниже показателя аналогичного периода прошлого года почти в 3 раза (3 736 рублей в 2020 году против 11 406 рублей в 2019 году). Правда, в августе разница составляет всего 18% (13 690 рублей против 16 610 рублей). Эта тенденция коснулась всех наиболее популярных летних направлений.
Просто так сесть в самолет и полететь, как это было до карантина, сейчас вряд ли удастся. Роспотребнадзор и Росавиация долго решали, как должны выглядеть авиаперелеты в период пандемии.
*количество пассажиров на международных линиях за апрель 2020 - 20901 человек
Изначально - 15 мая - Роспотребнадзор отправил в минтранс рекомендации, по которым авиакомпании могли заполнять только половину салона. При этом туристов в салоне нужно было бы располагать в "шахматном порядке" - сажать их друг за другом, даже на соседние ряды, было нельзя.
21 мая свои рекомендации опубликовала Росавиация - они согласованы с Роспотребнадзором. Оттуда пропала рассадка в шахматном порядке, которая, по мнению авиакомпаний, могла привести к резкому росту цен на билеты.
Ограничения будут постепенно отменяться. Предполагается, что происходить это будет в три этапа.
На первом этапе пассажиров обяжут летать в масках и перчатках. Если полет дольше трех часов, бортпроводники соберут использованные средства индивидуальной защиты и раздадут новые.
На входе в самолет бесконтактным термометром всем пассажирам будут мерить температуру. Там же на входе руки (на которые уже надеты перчатки) нужно будет обработать салфетками с антисептиком. Холодные напитки будут только в индивидуальной упаковке.
Ходить по салону разрешат только до туалета и обратно. При этом очередь в "санитарно-гигиенический блок" должен будет контролировать бортпроводник - чтобы соблюдалась социальная дистанция.
На последнем этапе останется только требование к пассажирам носить маски, если в самолете есть кто-то с "симптомами инфекции".
Правила распространятся и на членов экипажа. На первом этапе пилотов не выпустят на рейс, если температура у них выше 37 градусов. Перед полетом и после они должны проводить предполетную подготовку, осмотр судна и другие мероприятия в маске и перчатках, соблюдая социальную дистанцию. Управлять самолетом они смогут без средств индивидуальной защиты, но стюардессы и стюарды будут в масках и перчатках.
В командировке пилот не сможет пользоваться общественным транспортом и выходить в магазин.
На третьем этапе работники авиакомпании, работающие с пассажирами, должны будут носить маски и перчатки, только если у кого-то из находящихся на борту есть симптомы болезни.
Коротко
Сейчас можно купить относительно дешевые билеты на полеты внутри России. Авиакомпании таким образом привлекают клиентов. Правила самих перелетов постоянно меняются. С начала июня пассажиры должны будут лететь в перчатках и маске, а также соблюдать социальную дистанцию, например, в очереди в туалет.
Подробно
На летний сезон, чтобы привлечь пассажиров, компании снизили цены. По данным агентства Biletix, в июне средний чек на авиаперелеты туда-обратно по России ниже показателя аналогичного периода прошлого года почти в 3 раза (3 736 рублей в 2020 году против 11 406 рублей в 2019 году). Правда, в августе разница составляет всего 18% (13 690 рублей против 16 610 рублей). Эта тенденция коснулась всех наиболее популярных летних направлений.
Просто так сесть в самолет и полететь, как это было до карантина, сейчас вряд ли удастся. Роспотребнадзор и Росавиация долго решали, как должны выглядеть авиаперелеты в период пандемии.
*количество пассажиров на международных линиях за апрель 2020 - 20901 человек
Изначально - 15 мая - Роспотребнадзор отправил в минтранс рекомендации, по которым авиакомпании могли заполнять только половину салона. При этом туристов в салоне нужно было бы располагать в "шахматном порядке" - сажать их друг за другом, даже на соседние ряды, было нельзя.
21 мая свои рекомендации опубликовала Росавиация - они согласованы с Роспотребнадзором. Оттуда пропала рассадка в шахматном порядке, которая, по мнению авиакомпаний, могла привести к резкому росту цен на билеты.
Ограничения будут постепенно отменяться. Предполагается, что происходить это будет в три этапа.
На первом этапе пассажиров обяжут летать в масках и перчатках. Если полет дольше трех часов, бортпроводники соберут использованные средства индивидуальной защиты и раздадут новые.
На входе в самолет бесконтактным термометром всем пассажирам будут мерить температуру. Там же на входе руки (на которые уже надеты перчатки) нужно будет обработать салфетками с антисептиком. Холодные напитки будут только в индивидуальной упаковке.
Ходить по салону разрешат только до туалета и обратно. При этом очередь в "санитарно-гигиенический блок" должен будет контролировать бортпроводник - чтобы соблюдалась социальная дистанция.
На последнем этапе останется только требование к пассажирам носить маски, если в самолете есть кто-то с "симптомами инфекции".
Правила распространятся и на членов экипажа. На первом этапе пилотов не выпустят на рейс, если температура у них выше 37 градусов. Перед полетом и после они должны проводить предполетную подготовку, осмотр судна и другие мероприятия в маске и перчатках, соблюдая социальную дистанцию. Управлять самолетом они смогут без средств индивидуальной защиты, но стюардессы и стюарды будут в масках и перчатках.
В командировке пилот не сможет пользоваться общественным транспортом и выходить в магазин.
На третьем этапе работники авиакомпании, работающие с пассажирами, должны будут носить маски и перчатки, только если у кого-то из находящихся на борту есть симптомы болезни.
Куда можно полететь в России?
Каждый регион сам определяет уровень ограничений в связи с эпидемией. В Краснодарском крае действует карантин: туда можно приехать только в санаторий и с несколькими справками. Иначе придется сидеть в обсерваторе. 14-дневный карантин придется выдержать и в Калининградской области, а вот для отдыха в Ставропольском крае достаточно только справки.
Прямого запрета на передвижения на самолете внутри страны нет, однако многие регионы ввели обязательную обсервацию для тех, кто приехал из Москвы и Петербурга.
Отдыхать россияне в этом году собираются преимущественно в Краснодарском крае и Симферополе. Именно эти два направления, по данным Aviasales, лидируют среди запросов у тех, кто ищет билеты на лето по России.
В Краснодарском крае до 21 июня действует карантин. Въезжающие должны 14 дней соблюдать изоляцию, передвигаться между городами и районами можно только со специальным пропуском. К первому июня в Краснодарском крае, по сообщению администрации, работали только 71 санаторий и профилакторий с медицинской лицензией - всего право открыться получили около 200 объектов. Но приехать туда не так просто. В аэропорту, на железнодорожных вокзалах и на автомобильном посту Магри для прибывающих в санатории оборудованы отдельные стойки прибытия.
Там сотрудники администрации проверяют у отдыхающих наличие путевки в санаторий, а также справки о чистом эпидокружении и об отсутствии Covid-19. Санатории должны сами перевозить туристов от железнодорожных вокзалов и аэропортов до мест размещения.
Как рассказал на своей странице в «Фейсбук» глава управляющей компании сети отелей "Ателика" Алексей Высоканов, в случае, если у человека не будет нужных документов, его отправят в обсерватор за счет учреждения, куда приобреталась путевка. Если человек в обсерватор не хочет, он может уехать обратно.
Справки у клиентов рекомендовал санаториям спрашивать Роспотребнадзор в правилах от 20 мая.
В этих же правилах ведомство рекомендовало заселять в номер только одного человека, если это не члены одной семьи. В самом номере нужно не реже раза в день проводить уборку с дезинфекцией. Сидеть за столом в ресторане тоже рекомендуют одному, сами столы будут расставлены на два метра друг от друга, но предпочтительно и вовсе есть в номерах. Если шведский стол будет доступен, то даже блюда должны будут соблюдать социальную дистанцию. Также санаториям, у которых есть пляж, рекомендуют расставлять лежаки "с соблюдением принципа социального дистанцирования" и нанести там социальную разметку.
Отелям также рекомендуют размещать гостей "преимущественно" в одноместных номерах или семьей. В рекомендациях указано, что все номера должны иметь собственный туалет и ванную.
Отели Крыма (регион был аннексирован Россией в 2014 году) смогут открыться только после 15 июня. На первом этапе официально отдыхать там смогут только сами крымчане.
24 мая на заседании оперативного штаба глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что жители других регионов, которые приедут в Крым, будут отправлены в обсерватор за свой счёт.
Кроме крымчан и владельцев недвижимости на полуострове въехать туда беспрепятственно смогут лишь граждане, командировки которых "оформлены органами государственной власти".
31 мая, по данным ТАСС, власти Крыма отменили плату за размещение в обсерваторе.
Правда, спрос на отдых все эти меры не останавливают: 70% номеров в мини-отелях и пансионатов Крыма уже забронированы на все лето, сообщила председатель крымской Ассоциации малых отелей (АСМОК) Наталья Стамбульникова в разговоре с ТАСС.
Среди других популярных направлений, по данным запросов в "Яндексе", Калининградская область. Туда уже можно прилететь. С 5 июня там открываются летние кафе и муниципальные пляжи, санатории начинают принимать постояльцев. С этого же дня планируется разрешить массовые групповые туры. Однако для приезжающих по-прежнему остается обязательным 14-дневный карантин, а на улице нужно носить маску
Другой популярный регион - Ставропольский край - с 1 июня разрешил приезжать группам туристов, в том числе в санатории. Правда, туда все равно надо будет привезти справку об эпидокружении и о том, что вы не контактировали с больными.
Коротко
Каждый регион сам определяет уровень ограничений в связи с эпидемией. В Краснодарском крае действует карантин: туда можно приехать только в санаторий и с несколькими справками. Иначе придется сидеть в обсерваторе. 14-дневный карантин придется выдержать и в Калининградской области, а вот для отдыха в Ставропольском крае достаточно только справки.
Подробно
Прямого запрета на передвижения на самолете внутри страны нет, однако многие регионы ввели обязательную обсервацию для тех, кто приехал из Москвы и Петербурга.
Отдыхать россияне в этом году собираются преимущественно в Краснодарском крае и Симферополе. Именно эти два направления, по данным Aviasales, лидируют среди запросов у тех, кто ищет билеты на лето по России.
В Краснодарском крае до 21 июня действует карантин. Въезжающие должны 14 дней соблюдать изоляцию, передвигаться между городами и районами можно только со специальным пропуском. К первому июня в Краснодарском крае, по сообщению администрации, работали только 71 санаторий и профилакторий с медицинской лицензией - всего право открыться получили около 200 объектов. Но приехать туда не так просто. В аэропорту, на железнодорожных вокзалах и на автомобильном посту Магри для прибывающих в санатории оборудованы отдельные стойки прибытия.
Там сотрудники администрации проверяют у отдыхающих наличие путевки в санаторий, а также справки о чистом эпидокружении и об отсутствии Covid-19. Санатории должны сами перевозить туристов от железнодорожных вокзалов и аэропортов до мест размещения.
Как рассказал на своей странице в «Фейсбук» глава управляющей компании сети отелей "Ателика" Алексей Высоканов, в случае, если у человека не будет нужных документов, его отправят в обсерватор за счет учреждения, куда приобреталась путевка. Если человек в обсерватор не хочет, он может уехать обратно.
Справки у клиентов рекомендовал санаториям спрашивать Роспотребнадзор в правилах от 20 мая.
В этих же правилах ведомство рекомендовало заселять в номер только одного человека, если это не члены одной семьи. В самом номере нужно не реже раза в день проводить уборку с дезинфекцией. Сидеть за столом в ресторане тоже рекомендуют одному, сами столы будут расставлены на два метра друг от друга, но предпочтительно и вовсе есть в номерах. Если шведский стол будет доступен, то даже блюда должны будут соблюдать социальную дистанцию. Также санаториям, у которых есть пляж, рекомендуют расставлять лежаки "с соблюдением принципа социального дистанцирования" и нанести там социальную разметку.
Отелям также рекомендуют размещать гостей "преимущественно" в одноместных номерах или семьей. В рекомендациях указано, что все номера должны иметь собственный туалет и ванную.
Отели Крыма (регион был аннексирован Россией в 2014 году) смогут открыться только после 15 июня. На первом этапе официально отдыхать там смогут только сами крымчане.
24 мая на заседании оперативного штаба глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что жители других регионов, которые приедут в Крым, будут отправлены в обсерватор за свой счёт.
Кроме крымчан и владельцев недвижимости на полуострове въехать туда беспрепятственно смогут лишь граждане, командировки которых "оформлены органами государственной власти".
31 мая, по данным ТАСС, власти Крыма отменили плату за размещение в обсерваторе.
Правда, спрос на отдых все эти меры не останавливают: 70% номеров в мини-отелях и пансионатов Крыма уже забронированы на все лето, сообщила председатель крымской Ассоциации малых отелей (АСМОК) Наталья Стамбульникова в разговоре с ТАСС.
Среди других популярных направлений, по данным запросов в "Яндексе", Калининградская область. Туда уже можно прилететь. С 5 июня там открываются летние кафе и муниципальные пляжи, санатории начинают принимать постояльцев. С этого же дня планируется разрешить массовые групповые туры. Однако для приезжающих по-прежнему остается обязательным 14-дневный карантин, а на улице нужно носить маску
Другой популярный регион - Ставропольский край - с 1 июня разрешил приезжать группам туристов, в том числе в санатории. Правда, туда все равно надо будет привезти справку об эпидокружении и о том, что вы не контактировали с больными.
Куда можно полететь в России?
Каждый регион сам определяет уровень ограничений в связи с эпидемией. В Краснодарском крае действует карантин: туда можно приехать только в санаторий и с несколькими справками. Иначе придется сидеть в обсерваторе. 14-дневный карантин придется выдержать и в Калининградской области, а вот для отдыха в Ставропольском крае достаточно только справки.
Прямого запрета на передвижения на самолете внутри страны нет, однако многие регионы ввели обязательную обсервацию для тех, кто приехал из Москвы и Петербурга.
Отдыхать россияне в этом году собираются преимущественно в Краснодарском крае и Симферополе. Именно эти два направления, по данным Aviasales, лидируют среди запросов у тех, кто ищет билеты на лето по России.
В Краснодарском крае до 21 июня действует карантин. Въезжающие должны 14 дней соблюдать изоляцию, передвигаться между городами и районами можно только со специальным пропуском. К первому июня в Краснодарском крае, по сообщению администрации, работали только 71 санаторий и профилакторий с медицинской лицензией - всего право открыться получили около 200 объектов. Но приехать туда не так просто. В аэропорту, на железнодорожных вокзалах и на автомобильном посту Магри для прибывающих в санатории оборудованы отдельные стойки прибытия.
Там сотрудники администрации проверяют у отдыхающих наличие путевки в санаторий, а также справки о чистом эпидокружении и об отсутствии Covid-19. Санатории должны сами перевозить туристов от железнодорожных вокзалов и аэропортов до мест размещения.
Как рассказал на своей странице в «Фейсбук» глава управляющей компании сети отелей "Ателика" Алексей Высоканов, в случае, если у человека не будет нужных документов, его отправят в обсерватор за счет учреждения, куда приобреталась путевка. Если человек в обсерватор не хочет, он может уехать обратно.
Справки у клиентов рекомендовал санаториям спрашивать Роспотребнадзор в правилах от 20 мая.
В этих же правилах ведомство рекомендовало заселять в номер только одного человека, если это не члены одной семьи. В самом номере нужно не реже раза в день проводить уборку с дезинфекцией. Сидеть за столом в ресторане тоже рекомендуют одному, сами столы будут расставлены на два метра друг от друга, но предпочтительно и вовсе есть в номерах. Если шведский стол будет доступен, то даже блюда должны будут соблюдать социальную дистанцию. Также санаториям, у которых есть пляж, рекомендуют расставлять лежаки "с соблюдением принципа социального дистанцирования" и нанести там социальную разметку.
Отелям также рекомендуют размещать гостей "преимущественно" в одноместных номерах или семьей. В рекомендациях указано, что все номера должны иметь собственный туалет и ванную.
Отели Крыма (регион был аннексирован Россией в 2014 году) смогут открыться только после 15 июня. На первом этапе официально отдыхать там смогут только сами крымчане.
24 мая на заседании оперативного штаба глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что жители других регионов, которые приедут в Крым, будут отправлены в обсерватор за свой счёт.
Кроме крымчан и владельцев недвижимости на полуострове въехать туда беспрепятственно смогут лишь граждане, командировки которых "оформлены органами государственной власти".
31 мая, по данным ТАСС, власти Крыма отменили плату за размещение в обсерваторе.
Правда, спрос на отдых все эти меры не останавливают: 70% номеров в мини-отелях и пансионатов Крыма уже забронированы на все лето, сообщила председатель крымской Ассоциации малых отелей (АСМОК) Наталья Стамбульникова в разговоре с ТАСС.
Среди других популярных направлений, по данным запросов в "Яндексе", Калининградская область. Туда уже можно прилететь. С 5 июня там открываются летние кафе и муниципальные пляжи, санатории начинают принимать постояльцев. С этого же дня планируется разрешить массовые групповые туры. Однако для приезжающих по-прежнему остается обязательным 14-дневный карантин, а на улице нужно носить маску
Другой популярный регион - Ставропольский край - с 1 июня разрешил приезжать группам туристов, в том числе в санатории. Правда, туда все равно надо будет привезти справку об эпидокружении и о том, что вы не контактировали с больными.
Коротко
Каждый регион сам определяет уровень ограничений в связи с эпидемией. В Краснодарском крае действует карантин: туда можно приехать только в санаторий и с несколькими справками. Иначе придется сидеть в обсерваторе. 14-дневный карантин придется выдержать и в Калининградской области, а вот для отдыха в Ставропольском крае достаточно только справки.
Подробно
Прямого запрета на передвижения на самолете внутри страны нет, однако многие регионы ввели обязательную обсервацию для тех, кто приехал из Москвы и Петербурга.
Отдыхать россияне в этом году собираются преимущественно в Краснодарском крае и Симферополе. Именно эти два направления, по данным Aviasales, лидируют среди запросов у тех, кто ищет билеты на лето по России.
В Краснодарском крае до 21 июня действует карантин. Въезжающие должны 14 дней соблюдать изоляцию, передвигаться между городами и районами можно только со специальным пропуском. К первому июня в Краснодарском крае, по сообщению администрации, работали только 71 санаторий и профилакторий с медицинской лицензией - всего право открыться получили около 200 объектов. Но приехать туда не так просто. В аэропорту, на железнодорожных вокзалах и на автомобильном посту Магри для прибывающих в санатории оборудованы отдельные стойки прибытия.
Там сотрудники администрации проверяют у отдыхающих наличие путевки в санаторий, а также справки о чистом эпидокружении и об отсутствии Covid-19. Санатории должны сами перевозить туристов от железнодорожных вокзалов и аэропортов до мест размещения.
Как рассказал на своей странице в «Фейсбук» глава управляющей компании сети отелей "Ателика" Алексей Высоканов, в случае, если у человека не будет нужных документов, его отправят в обсерватор за счет учреждения, куда приобреталась путевка. Если человек в обсерватор не хочет, он может уехать обратно.
Справки у клиентов рекомендовал санаториям спрашивать Роспотребнадзор в правилах от 20 мая.
В этих же правилах ведомство рекомендовало заселять в номер только одного человека, если это не члены одной семьи. В самом номере нужно не реже раза в день проводить уборку с дезинфекцией. Сидеть за столом в ресторане тоже рекомендуют одному, сами столы будут расставлены на два метра друг от друга, но предпочтительно и вовсе есть в номерах. Если шведский стол будет доступен, то даже блюда должны будут соблюдать социальную дистанцию. Также санаториям, у которых есть пляж, рекомендуют расставлять лежаки "с соблюдением принципа социального дистанцирования" и нанести там социальную разметку.
Отелям также рекомендуют размещать гостей "преимущественно" в одноместных номерах или семьей. В рекомендациях указано, что все номера должны иметь собственный туалет и ванную.
Отели Крыма (регион был аннексирован Россией в 2014 году) смогут открыться только после 15 июня. На первом этапе официально отдыхать там смогут только сами крымчане.
24 мая на заседании оперативного штаба глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что жители других регионов, которые приедут в Крым, будут отправлены в обсерватор за свой счёт.
Кроме крымчан и владельцев недвижимости на полуострове въехать туда беспрепятственно смогут лишь граждане, командировки которых "оформлены органами государственной власти".
31 мая, по данным ТАСС, власти Крыма отменили плату за размещение в обсерваторе.
Правда, спрос на отдых все эти меры не останавливают: 70% номеров в мини-отелях и пансионатов Крыма уже забронированы на все лето, сообщила председатель крымской Ассоциации малых отелей (АСМОК) Наталья Стамбульникова в разговоре с ТАСС.
Среди других популярных направлений, по данным запросов в "Яндексе", Калининградская область. Туда уже можно прилететь. С 5 июня там открываются летние кафе и муниципальные пляжи, санатории начинают принимать постояльцев. С этого же дня планируется разрешить массовые групповые туры. Однако для приезжающих по-прежнему остается обязательным 14-дневный карантин, а на улице нужно носить маску
Другой популярный регион - Ставропольский край - с 1 июня разрешил приезжать группам туристов, в том числе в санатории. Правда, туда все равно надо будет привезти справку об эпидокружении и о том, что вы не контактировали с больными.
Куда можно полететь за границу?
Россия еще в конце марта закрыла свои границы и прекратила международное авиасообщение. Сейчас иностранные курорты постепенно снимают ограничения, но вылететь туда можно в основном только с местным видом на жительство или гражданством. Если все-таки это удастся, то после возвращения в Россию придется сесть в карантин на две недели.
С конца мая популярные курортные страны начали заявлять о том, что постепенно снимают запреты.
Одна из самых популярных стран - Турция - с 20 мая открыла границы для граждан 31 страны, в том числе россиян. Правда, речь пока идет только о медицинском туризме. Вместе с самим пациентом могут приехать двое его сопровождающих. На границе они должны будут предъявить справку о том, что у них нет коронавируса, либо уже по прибытии в Турцию пройти платное тестирование. После въезда нужно будет ехать сразу в клинику и находиться на ее территории на протяжении всего курса лечения.
1 июня глава итальянского диппредставительства в Москве Паскуале Терраччано во время онлайн-брифинга выразил надежду, что с 15 июня будут открыты границы Евросоюза для туристов - и одновременно российские власти разрешат путешественникам въезжать в страну. С 3 июня Италия первая из Европейских стран разрешила без карантина приезжать туристам из ЕС и Британии.
Однако Россия еще 27 марта прекратила международное авиасообщение, оставив только чартерные рейсы для вывоза сограждан из-за рубежа. С 30 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил закрыть границу России - прекратить работу большинства пропускных пунктов. Пока эти правила не менялись.
Есть несколько исключений - выехать могут граждане с правом жить в другой стране или, например, те, кто едет на похороны родственников.
То есть фактически вылететь можно только с документами на право проживания в той стране, куда вы направляетесь. Сделать это можно с помощью вывозного рейса, поскольку компании зачастую продают на него билеты. Однако вернуться обратно пока можно будет тоже только на организованном государством рейсе.
Также с 19 марта по распоряжению главы Роспотебнадзора любой россиянин, который возвращается из-за границы, должен 14 дней находиться на карантине - документ продолжает действовать.
Несмотря на то, что большинство компаний остановили перелеты в Россию и из России, в небе остаются частные самолеты. Однако компании-операторы говорят о том, что воспользоваться таким полетом могут только иностранные граждане - те, кто имеет право вылететь по закону.
25 мая, спустя два месяца после официального закрытия границ, премьер-министр Михаил Мишустин призвал россиян пока не планировать зарубежные поездки. Он рекомендовал провести летние отпуска внутри страны, так как это «лучше и безопаснее». Ранее ВЦИОМ подсчитал, что только 4% россиян в середине мая планировали отдых за границей в этом году, сообщал ТАСС.
Однако можно ожидать, что в июне регулирование этой сферы может измениться. 30 мая президент Владимир Путин поручил ведомствам выработать позицию России на фоне решения ряда стран снять ограничения в туристической сфере.
Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин в среду заявил, что Россия может частично возобновить сообщение с некоторыми зарубежными странами в третьем квартале 2020 года.
Коротко
Россия еще в конце марта закрыла свои границы и прекратила международное авиасообщение. Сейчас иностранные курорты постепенно снимают ограничения, но вылететь туда можно в основном только с местным видом на жительство или гражданством. Если все-таки это удастся, то после возвращения в Россию придется сесть в карантин на две недели.
Подробно
С конца мая популярные курортные страны начали заявлять о том, что постепенно снимают запреты.
Одна из самых популярных стран - Турция - с 20 мая открыла границы для граждан 31 страны, в том числе россиян. Правда, речь пока идет только о медицинском туризме. Вместе с самим пациентом могут приехать двое его сопровождающих. На границе они должны будут предъявить справку о том, что у них нет коронавируса, либо уже по прибытии в Турцию пройти платное тестирование. После въезда нужно будет ехать сразу в клинику и находиться на ее территории на протяжении всего курса лечения.
1 июня глава итальянского диппредставительства в Москве Паскуале Терраччано во время онлайн-брифинга выразил надежду, что с 15 июня будут открыты границы Евросоюза для туристов - и одновременно российские власти разрешат путешественникам въезжать в страну. С 3 июня Италия первая из Европейских стран разрешила без карантина приезжать туристам из ЕС и Британии.
Однако Россия еще 27 марта прекратила международное авиасообщение, оставив только чартерные рейсы для вывоза сограждан из-за рубежа. С 30 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил закрыть границу России - прекратить работу большинства пропускных пунктов. Пока эти правила не менялись.
Есть несколько исключений - выехать могут граждане с правом жить в другой стране или, например, те, кто едет на похороны родственников.
То есть фактически вылететь можно только с документами на право проживания в той стране, куда вы направляетесь. Сделать это можно с помощью вывозного рейса, поскольку компании зачастую продают на него билеты. Однако вернуться обратно пока можно будет тоже только на организованном государством рейсе.
Также с 19 марта по распоряжению главы Роспотебнадзора любой россиянин, который возвращается из-за границы, должен 14 дней находиться на карантине - документ продолжает действовать.
Несмотря на то, что большинство компаний остановили перелеты в Россию и из России, в небе остаются частные самолеты. Однако компании-операторы говорят о том, что воспользоваться таким полетом могут только иностранные граждане - те, кто имеет право вылететь по закону.
25 мая, спустя два месяца после официального закрытия границ, премьер-министр Михаил Мишустин призвал россиян пока не планировать зарубежные поездки. Он рекомендовал провести летние отпуска внутри страны, так как это «лучше и безопаснее». Ранее ВЦИОМ подсчитал, что только 4% россиян в середине мая планировали отдых за границей в этом году, сообщал ТАСС.
Однако можно ожидать, что в июне регулирование этой сферы может измениться. 30 мая президент Владимир Путин поручил ведомствам выработать позицию России на фоне решения ряда стран снять ограничения в туристической сфере.
Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин в среду заявил, что Россия может частично возобновить сообщение с некоторыми зарубежными странами в третьем квартале 2020 года.
Куда можно полететь за границу?
Россия еще в конце марта закрыла свои границы и прекратила международное авиасообщение. Сейчас иностранные курорты постепенно снимают ограничения, но вылететь туда можно в основном только с местным видом на жительство или гражданством. Если все-таки это удастся, то после возвращения в Россию придется сесть в карантин на две недели.
С конца мая популярные курортные страны начали заявлять о том, что постепенно снимают запреты.
Одна из самых популярных стран - Турция - с 20 мая открыла границы для граждан 31 страны, в том числе россиян. Правда, речь пока идет только о медицинском туризме. Вместе с самим пациентом могут приехать двое его сопровождающих. На границе они должны будут предъявить справку о том, что у них нет коронавируса, либо уже по прибытии в Турцию пройти платное тестирование. После въезда нужно будет ехать сразу в клинику и находиться на ее территории на протяжении всего курса лечения.
1 июня глава итальянского диппредставительства в Москве Паскуале Терраччано во время онлайн-брифинга выразил надежду, что с 15 июня будут открыты границы Евросоюза для туристов - и одновременно российские власти разрешат путешественникам въезжать в страну. С 3 июня Италия первая из Европейских стран разрешила без карантина приезжать туристам из ЕС и Британии.
Однако Россия еще 27 марта прекратила международное авиасообщение, оставив только чартерные рейсы для вывоза сограждан из-за рубежа. С 30 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил закрыть границу России - прекратить работу большинства пропускных пунктов. Пока эти правила не менялись.
Есть несколько исключений - выехать могут граждане с правом жить в другой стране или, например, те, кто едет на похороны родственников.
То есть фактически вылететь можно только с документами на право проживания в той стране, куда вы направляетесь. Сделать это можно с помощью вывозного рейса, поскольку компании зачастую продают на него билеты. Однако вернуться обратно пока можно будет тоже только на организованном государством рейсе.
Также с 19 марта по распоряжению главы Роспотебнадзора любой россиянин, который возвращается из-за границы, должен 14 дней находиться на карантине - документ продолжает действовать.
Несмотря на то, что большинство компаний остановили перелеты в Россию и из России, в небе остаются частные самолеты. Однако компании-операторы говорят о том, что воспользоваться таким полетом могут только иностранные граждане - те, кто имеет право вылететь по закону.
25 мая, спустя два месяца после официального закрытия границ, премьер-министр Михаил Мишустин призвал россиян пока не планировать зарубежные поездки. Он рекомендовал провести летние отпуска внутри страны, так как это «лучше и безопаснее». Ранее ВЦИОМ подсчитал, что только 4% россиян в середине мая планировали отдых за границей в этом году, сообщал ТАСС.
Однако можно ожидать, что в июне регулирование этой сферы может измениться. 30 мая президент Владимир Путин поручил ведомствам выработать позицию России на фоне решения ряда стран снять ограничения в туристической сфере.
Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин в среду заявил, что Россия может частично возобновить сообщение с некоторыми зарубежными странами в третьем квартале 2020 года.
Коротко
Россия еще в конце марта закрыла свои границы и прекратила международное авиасообщение. Сейчас иностранные курорты постепенно снимают ограничения, но вылететь туда можно в основном только с местным видом на жительство или гражданством. Если все-таки это удастся, то после возвращения в Россию придется сесть в карантин на две недели.
Подробно
С конца мая популярные курортные страны начали заявлять о том, что постепенно снимают запреты.
Одна из самых популярных стран - Турция - с 20 мая открыла границы для граждан 31 страны, в том числе россиян. Правда, речь пока идет только о медицинском туризме. Вместе с самим пациентом могут приехать двое его сопровождающих. На границе они должны будут предъявить справку о том, что у них нет коронавируса, либо уже по прибытии в Турцию пройти платное тестирование. После въезда нужно будет ехать сразу в клинику и находиться на ее территории на протяжении всего курса лечения.
1 июня глава итальянского диппредставительства в Москве Паскуале Терраччано во время онлайн-брифинга выразил надежду, что с 15 июня будут открыты границы Евросоюза для туристов - и одновременно российские власти разрешат путешественникам въезжать в страну. С 3 июня Италия первая из Европейских стран разрешила без карантина приезжать туристам из ЕС и Британии.
Однако Россия еще 27 марта прекратила международное авиасообщение, оставив только чартерные рейсы для вывоза сограждан из-за рубежа. С 30 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил закрыть границу России - прекратить работу большинства пропускных пунктов. Пока эти правила не менялись.
Есть несколько исключений - выехать могут граждане с правом жить в другой стране или, например, те, кто едет на похороны родственников.
То есть фактически вылететь можно только с документами на право проживания в той стране, куда вы направляетесь. Сделать это можно с помощью вывозного рейса, поскольку компании зачастую продают на него билеты. Однако вернуться обратно пока можно будет тоже только на организованном государством рейсе.
Также с 19 марта по распоряжению главы Роспотебнадзора любой россиянин, который возвращается из-за границы, должен 14 дней находиться на карантине - документ продолжает действовать.
Несмотря на то, что большинство компаний остановили перелеты в Россию и из России, в небе остаются частные самолеты. Однако компании-операторы говорят о том, что воспользоваться таким полетом могут только иностранные граждане - те, кто имеет право вылететь по закону.
25 мая, спустя два месяца после официального закрытия границ, премьер-министр Михаил Мишустин призвал россиян пока не планировать зарубежные поездки. Он рекомендовал провести летние отпуска внутри страны, так как это «лучше и безопаснее». Ранее ВЦИОМ подсчитал, что только 4% россиян в середине мая планировали отдых за границей в этом году, сообщал ТАСС.
Однако можно ожидать, что в июне регулирование этой сферы может измениться. 30 мая президент Владимир Путин поручил ведомствам выработать позицию России на фоне решения ряда стран снять ограничения в туристической сфере.
Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин в среду заявил, что Россия может частично возобновить сообщение с некоторыми зарубежными странами в третьем квартале 2020 года.
Как вернуть деньги за билеты и туры?
Авиакомпании начали отменять рейсы еще в марте, но вернуть деньги за них смогли не все туристы. В основном авиакомпании предлагали туристам ваучеры, то есть возможность купить билет позднее. В России эту систему уже почти узаконили.
В марте иностранные и российские авиакомпании начали отменять рейсы в Россию. С тех пор туристы пытаются вернуть деньги за билеты. Но не всегда это было сделать легко.
Компании предлагают сертификаты на полеты вместо возврата денег. Ещё в конце апреля "Аэрофлот" начал продвигать электронные ваучеры за возвращенные билеты как один из вариантов компенсации.
К началу июня возврат в качестве ваучера успели вписать в закон. 2 июня Совет Федерации утвердил поправки, разрешающие выдавать ваучеры вместо денег в условиях режима ЧС, до этого документ приняла Дума. Такое послабление будут также действовать, если иностранное государство решит закрыть границы или поездка несет угрозу жизни и здоровью туристов.
Возвращать деньги ваучерами смогут не только авиаперевозчики, но и другие транспортные компании и отели.
Позже минтранс предложил уточнить эту норму и подготовил проект постановления, которое разрешает вернуть пассажиру деньги за отмененный рейс только через три года, если клиент не воспользуется ваучером. Против постановления, по данным РБК, выступил Роспотребнадзор.
Впрочем, получить обратно деньги за невыполненный рейс сложно не только у российских авиакомпаний. Еще в начале апреля гендиректор IATA Александер де Жуниак написал в своем блоге, что поддерживает планы авиакомпаний возвращать деньги за отмененные рейсы с помощью ваучеров - иначе они просто не смогут покрыть все расходы.
Такие ваучеры можно будет использовать для будущих путешествий или получить по ним деньги, когда кризис закончится, писал де Жуниак.
Впрочем, многие эксперты предсказывают, что кризис в мировой авиационной отрасли продлится по меньшей мере несколько лет и приведет к банкротству части авиакомпаний. Их клиенты вряд ли смогут воспользоваться ваучерами.
Коротко
Авиакомпании начали отменять рейсы еще в марте, но вернуть деньги за них смогли не все туристы. В основном авиакомпании предлагали туристам ваучеры, то есть возможность купить билет позднее. В России эту систему уже почти узаконили.
Подробно
В марте иностранные и российские авиакомпании начали отменять рейсы в Россию. С тех пор туристы пытаются вернуть деньги за билеты. Но не всегда это было сделать легко.
Компании предлагают сертификаты на полеты вместо возврата денег. Ещё в конце апреля "Аэрофлот" начал продвигать электронные ваучеры за возвращенные билеты как один из вариантов компенсации.
К началу июня возврат в качестве ваучера успели вписать в закон. 2 июня Совет Федерации утвердил поправки, разрешающие выдавать ваучеры вместо денег в условиях режима ЧС, до этого документ приняла Дума. Такое послабление будут также действовать, если иностранное государство решит закрыть границы или поездка несет угрозу жизни и здоровью туристов.
Возвращать деньги ваучерами смогут не только авиаперевозчики, но и другие транспортные компании и отели.
Позже минтранс предложил уточнить эту норму и подготовил проект постановления, которое разрешает вернуть пассажиру деньги за отмененный рейс только через три года, если клиент не воспользуется ваучером. Против постановления, по данным РБК, выступил Роспотребнадзор.
Впрочем, получить обратно деньги за невыполненный рейс сложно не только у российских авиакомпаний. Еще в начале апреля гендиректор IATA Александер де Жуниак написал в своем блоге, что поддерживает планы авиакомпаний возвращать деньги за отмененные рейсы с помощью ваучеров - иначе они просто не смогут покрыть все расходы.
Такие ваучеры можно будет использовать для будущих путешествий или получить по ним деньги, когда кризис закончится, писал де Жуниак.
Впрочем, многие эксперты предсказывают, что кризис в мировой авиационной отрасли продлится по меньшей мере несколько лет и приведет к банкротству части авиакомпаний. Их клиенты вряд ли смогут воспользоваться ваучерами.
Как вернуть деньги за билеты и туры?
Авиакомпании начали отменять рейсы еще в марте, но вернуть деньги за них смогли не все туристы. В основном авиакомпании предлагали туристам ваучеры, то есть возможность купить билет позднее. В России эту систему уже почти узаконили.
В марте иностранные и российские авиакомпании начали отменять рейсы в Россию. С тех пор туристы пытаются вернуть деньги за билеты. Но не всегда это было сделать легко.
Компании предлагают сертификаты на полеты вместо возврата денег. Ещё в конце апреля "Аэрофлот" начал продвигать электронные ваучеры за возвращенные билеты как один из вариантов компенсации.
К началу июня возврат в качестве ваучера успели вписать в закон. 2 июня Совет Федерации утвердил поправки, разрешающие выдавать ваучеры вместо денег в условиях режима ЧС, до этого документ приняла Дума. Такое послабление будут также действовать, если иностранное государство решит закрыть границы или поездка несет угрозу жизни и здоровью туристов.
Возвращать деньги ваучерами смогут не только авиаперевозчики, но и другие транспортные компании и отели.
Позже минтранс предложил уточнить эту норму и подготовил проект постановления, которое разрешает вернуть пассажиру деньги за отмененный рейс только через три года, если клиент не воспользуется ваучером. Против постановления, по данным РБК, выступил Роспотребнадзор.
Впрочем, получить обратно деньги за невыполненный рейс сложно не только у российских авиакомпаний. Еще в начале апреля гендиректор IATA Александер де Жуниак написал в своем блоге, что поддерживает планы авиакомпаний возвращать деньги за отмененные рейсы с помощью ваучеров - иначе они просто не смогут покрыть все расходы.
Такие ваучеры можно будет использовать для будущих путешествий или получить по ним деньги, когда кризис закончится, писал де Жуниак.
Впрочем, многие эксперты предсказывают, что кризис в мировой авиационной отрасли продлится по меньшей мере несколько лет и приведет к банкротству части авиакомпаний. Их клиенты вряд ли смогут воспользоваться ваучерами.
Коротко
Авиакомпании начали отменять рейсы еще в марте, но вернуть деньги за них смогли не все туристы. В основном авиакомпании предлагали туристам ваучеры, то есть возможность купить билет позднее. В России эту систему уже почти узаконили.
Подробно
В марте иностранные и российские авиакомпании начали отменять рейсы в Россию. С тех пор туристы пытаются вернуть деньги за билеты. Но не всегда это было сделать легко.
Компании предлагают сертификаты на полеты вместо возврата денег. Ещё в конце апреля "Аэрофлот" начал продвигать электронные ваучеры за возвращенные билеты как один из вариантов компенсации.
К началу июня возврат в качестве ваучера успели вписать в закон. 2 июня Совет Федерации утвердил поправки, разрешающие выдавать ваучеры вместо денег в условиях режима ЧС, до этого документ приняла Дума. Такое послабление будут также действовать, если иностранное государство решит закрыть границы или поездка несет угрозу жизни и здоровью туристов.
Возвращать деньги ваучерами смогут не только авиаперевозчики, но и другие транспортные компании и отели.
Позже минтранс предложил уточнить эту норму и подготовил проект постановления, которое разрешает вернуть пассажиру деньги за отмененный рейс только через три года, если клиент не воспользуется ваучером. Против постановления, по данным РБК, выступил Роспотребнадзор.
Впрочем, получить обратно деньги за невыполненный рейс сложно не только у российских авиакомпаний. Еще в начале апреля гендиректор IATA Александер де Жуниак написал в своем блоге, что поддерживает планы авиакомпаний возвращать деньги за отмененные рейсы с помощью ваучеров - иначе они просто не смогут покрыть все расходы.
Такие ваучеры можно будет использовать для будущих путешествий или получить по ним деньги, когда кризис закончится, писал де Жуниак.
Впрочем, многие эксперты предсказывают, что кризис в мировой авиационной отрасли продлится по меньшей мере несколько лет и приведет к банкротству части авиакомпаний. Их клиенты вряд ли смогут воспользоваться ваучерами.
Переживут ли кризис российские авиакомпании и турфирмы?
Ограничения на перелеты ударят по российской авиационной отрасли и туристическому сектору. Аналитики ждут летом банкротства авиакомпаний. По их мнению, государственная помощь сектора недостаточна.
Ограничения на перелеты и карантин в разных странах приведут к кризису и в российской авиации, уверены эксперты.
По оценке Артема Ямщикова, аналитика по транспортному сектору ИК "Ренессанс Капитал", успешное возобновление полетов будет зависеть от того, насколько грамотно авиакомпании смогут управлять ликвидностью и затратами в период "глобальной стоянки". Как только режим изоляции будет ослаблен, им понадобятся средства на платежи поставщикам и аэропортам. Наиболее слабые игроки, скорее всего, не смогут возобновить работу и уже в ближайшие летние месяцы вероятны первые банкротства, считает эксперт.
Государство объявило о мерах помощи компаниям, но их, скорее всего, будет недостаточно.
Еще в середине апреля Владимир Путин заявил о том, что авиакомпаниям выделят 23 млрд руб на зарплаты экипажам, оплату услуг аэропортов, лизинга самолетов и др. Позже стало известно, что из этой суммы крупнейшая российская компания - "Аэрофлот" - получит 8 млрд руб.
При этом, по оценке Ренессанс Капитал, ежемесячные операционные затраты только этого самого крупного перевозчика составляют 18-20 млрд руб, а "подушку ликвидности" компании израсходовала еще в марте и апреле.
По оценкам Bain & Company, российской авиаотрасли в этом году будет необходимо около 350-450 млрд руб для покрытия кассового разрыва.
Правительство собирается выделить аэропортам субсидии только на второй квартал в размере 11 млрд руб.
Туроператоры и гостиницы, по планам правительства, могут получить даже большую поддержку, но и тут есть нюансы. Так, по данным АТОР, по плану восстановлению национальной экономики после пандемии премьер-министра Михаила Мишустина, общие расходы государства на поддержку отрасли могут составить 61,52 млрд рублей. Правда, большая часть этих средств пойдет не напрямую гостиницам и туроператорам, а на государственные программы развития въездного и внутреннего туризма, на формирование новых маршрутов и безопасной среды.
Коротко
Ограничения на перелеты ударят по российской авиационной отрасли и туристическому сектору. Аналитики ждут летом банкротства авиакомпаний. По их мнению, государственная помощь сектора недостаточна.
Подробно
Ограничения на перелеты и карантин в разных странах приведут к кризису и в российской авиации, уверены эксперты.
По оценке Артема Ямщикова, аналитика по транспортному сектору ИК "Ренессанс Капитал", успешное возобновление полетов будет зависеть от того, насколько грамотно авиакомпании смогут управлять ликвидностью и затратами в период "глобальной стоянки". Как только режим изоляции будет ослаблен, им понадобятся средства на платежи поставщикам и аэропортам. Наиболее слабые игроки, скорее всего, не смогут возобновить работу и уже в ближайшие летние месяцы вероятны первые банкротства, считает эксперт.
Государство объявило о мерах помощи компаниям, но их, скорее всего, будет недостаточно.
Еще в середине апреля Владимир Путин заявил о том, что авиакомпаниям выделят 23 млрд руб на зарплаты экипажам, оплату услуг аэропортов, лизинга самолетов и др. Позже стало известно, что из этой суммы крупнейшая российская компания - "Аэрофлот" - получит 8 млрд руб.
При этом, по оценке Ренессанс Капитал, ежемесячные операционные затраты только этого самого крупного перевозчика составляют 18-20 млрд руб, а "подушку ликвидности" компании израсходовала еще в марте и апреле.
По оценкам Bain & Company, российской авиаотрасли в этом году будет необходимо около 350-450 млрд руб для покрытия кассового разрыва.
Правительство собирается выделить аэропортам субсидии только на второй квартал в размере 11 млрд руб.
Туроператоры и гостиницы, по планам правительства, могут получить даже большую поддержку, но и тут есть нюансы. Так, по данным АТОР, по плану восстановлению национальной экономики после пандемии премьер-министра Михаила Мишустина, общие расходы государства на поддержку отрасли могут составить 61,52 млрд рублей. Правда, большая часть этих средств пойдет не напрямую гостиницам и туроператорам, а на государственные программы развития въездного и внутреннего туризма, на формирование новых маршрутов и безопасной среды.
Переживут ли кризис российские авиакомпании и турфирмы?
Ограничения на перелеты ударят по российской авиационной отрасли и туристическому сектору. Аналитики ждут летом банкротства авиакомпаний. По их мнению, государственная помощь сектора недостаточна.
Ограничения на перелеты и карантин в разных странах приведут к кризису и в российской авиации, уверены эксперты.
По оценке Артема Ямщикова, аналитика по транспортному сектору ИК "Ренессанс Капитал", успешное возобновление полетов будет зависеть от того, насколько грамотно авиакомпании смогут управлять ликвидностью и затратами в период "глобальной стоянки". Как только режим изоляции будет ослаблен, им понадобятся средства на платежи поставщикам и аэропортам. Наиболее слабые игроки, скорее всего, не смогут возобновить работу и уже в ближайшие летние месяцы вероятны первые банкротства, считает эксперт.
Государство объявило о мерах помощи компаниям, но их, скорее всего, будет недостаточно.
Еще в середине апреля Владимир Путин заявил о том, что авиакомпаниям выделят 23 млрд руб на зарплаты экипажам, оплату услуг аэропортов, лизинга самолетов и др. Позже стало известно, что из этой суммы крупнейшая российская компания - "Аэрофлот" - получит 8 млрд руб.
При этом, по оценке Ренессанс Капитал, ежемесячные операционные затраты только этого самого крупного перевозчика составляют 18-20 млрд руб, а "подушку ликвидности" компании израсходовала еще в марте и апреле.
По оценкам Bain & Company, российской авиаотрасли в этом году будет необходимо около 350-450 млрд руб для покрытия кассового разрыва.
Правительство собирается выделить аэропортам субсидии только на второй квартал в размере 11 млрд руб.
Туроператоры и гостиницы, по планам правительства, могут получить даже большую поддержку, но и тут есть нюансы. Так, по данным АТОР, по плану восстановлению национальной экономики после пандемии премьер-министра Михаила Мишустина, общие расходы государства на поддержку отрасли могут составить 61,52 млрд рублей. Правда, большая часть этих средств пойдет не напрямую гостиницам и туроператорам, а на государственные программы развития въездного и внутреннего туризма, на формирование новых маршрутов и безопасной среды.
Коротко
Ограничения на перелеты ударят по российской авиационной отрасли и туристическому сектору. Аналитики ждут летом банкротства авиакомпаний. По их мнению, государственная помощь сектора недостаточна.
Подробно
Ограничения на перелеты и карантин в разных странах приведут к кризису и в российской авиации, уверены эксперты.
По оценке Артема Ямщикова, аналитика по транспортному сектору ИК "Ренессанс Капитал", успешное возобновление полетов будет зависеть от того, насколько грамотно авиакомпании смогут управлять ликвидностью и затратами в период "глобальной стоянки". Как только режим изоляции будет ослаблен, им понадобятся средства на платежи поставщикам и аэропортам. Наиболее слабые игроки, скорее всего, не смогут возобновить работу и уже в ближайшие летние месяцы вероятны первые банкротства, считает эксперт.
Государство объявило о мерах помощи компаниям, но их, скорее всего, будет недостаточно.
Еще в середине апреля Владимир Путин заявил о том, что авиакомпаниям выделят 23 млрд руб на зарплаты экипажам, оплату услуг аэропортов, лизинга самолетов и др. Позже стало известно, что из этой суммы крупнейшая российская компания - "Аэрофлот" - получит 8 млрд руб.
При этом, по оценке Ренессанс Капитал, ежемесячные операционные затраты только этого самого крупного перевозчика составляют 18-20 млрд руб, а "подушку ликвидности" компании израсходовала еще в марте и апреле.
По оценкам Bain & Company, российской авиаотрасли в этом году будет необходимо около 350-450 млрд руб для покрытия кассового разрыва.
Правительство собирается выделить аэропортам субсидии только на второй квартал в размере 11 млрд руб.
Туроператоры и гостиницы, по планам правительства, могут получить даже большую поддержку, но и тут есть нюансы. Так, по данным АТОР, по плану восстановлению национальной экономики после пандемии премьер-министра Михаила Мишустина, общие расходы государства на поддержку отрасли могут составить 61,52 млрд рублей. Правда, большая часть этих средств пойдет не напрямую гостиницам и туроператорам, а на государственные программы развития въездного и внутреннего туризма, на формирование новых маршрутов и безопасной среды.