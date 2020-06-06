Коронавирусный отпуск. Где и как россияне смогут отдохнуть этим летом?

Сейчас можно купить относительно дешевые билеты на полеты внутри России. Авиакомпании таким образом привлекают клиентов. Правила самих перелетов постоянно меняются. С начала июня пассажиры должны будут лететь в перчатках и маске, а также соблюдать социальную дистанцию, например, в очереди в туалет.

На летний сезон, чтобы привлечь пассажиров, компании снизили цены. По данным агентства Biletix, в июне средний чек на авиаперелеты туда-обратно по России ниже показателя аналогичного периода прошлого года почти в 3 раза (3 736 рублей в 2020 году против 11 406 рублей в 2019 году). Правда, в августе разница составляет всего 18% (13 690 рублей против 16 610 рублей). Эта тенденция коснулась всех наиболее популярных летних направлений.

Просто так сесть в самолет и полететь, как это было до карантина, сейчас вряд ли удастся. Роспотребнадзор и Росавиация долго решали, как должны выглядеть авиаперелеты в период пандемии.

*количество пассажиров на международных линиях за апрель 2020 - 20901 человек

Изначально - 15 мая - Роспотребнадзор отправил в минтранс рекомендации, по которым авиакомпании могли заполнять только половину салона. При этом туристов в салоне нужно было бы располагать в "шахматном порядке" - сажать их друг за другом, даже на соседние ряды, было нельзя.

21 мая свои рекомендации опубликовала Росавиация - они согласованы с Роспотребнадзором. Оттуда пропала рассадка в шахматном порядке, которая, по мнению авиакомпаний, могла привести к резкому росту цен на билеты.

Ограничения будут постепенно отменяться. Предполагается, что происходить это будет в три этапа.

На первом этапе пассажиров обяжут летать в масках и перчатках. Если полет дольше трех часов, бортпроводники соберут использованные средства индивидуальной защиты и раздадут новые.

На входе в самолет бесконтактным термометром всем пассажирам будут мерить температуру. Там же на входе руки (на которые уже надеты перчатки) нужно будет обработать салфетками с антисептиком. Холодные напитки будут только в индивидуальной упаковке.

Ходить по салону разрешат только до туалета и обратно. При этом очередь в "санитарно-гигиенический блок" должен будет контролировать бортпроводник - чтобы соблюдалась социальная дистанция.

На последнем этапе останется только требование к пассажирам носить маски, если в самолете есть кто-то с "симптомами инфекции".

Правила распространятся и на членов экипажа. На первом этапе пилотов не выпустят на рейс, если температура у них выше 37 градусов. Перед полетом и после они должны проводить предполетную подготовку, осмотр судна и другие мероприятия в маске и перчатках, соблюдая социальную дистанцию. Управлять самолетом они смогут без средств индивидуальной защиты, но стюардессы и стюарды будут в масках и перчатках.

В командировке пилот не сможет пользоваться общественным транспортом и выходить в магазин.

На третьем этапе работники авиакомпании, работающие с пассажирами, должны будут носить маски и перчатки, только если у кого-то из находящихся на борту есть симптомы болезни.