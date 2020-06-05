Правообладатель иллюстрации Avakov.com Image caption В парламенте зарегистрирован проект постановления об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова

Сотни людей собрались перед Верховной Радой, чтобы потребовать отставки одного из самых могущественных людей Украины, министра внутренних дел Арсена Авакова во время отчета главы МВД в парламенте.

Около тысячи участников акции протеста жгли пиротехнику и переворачивали бутафорский милицейский "бобик" возле стен Верховной Рады.

"Уйти" Авакова пытаются не впервые, но на этот раз все выглядит серьезно. Украинские правоохранители за последние пару недель попали сразу в несколько громких скандалов, а самого министра обвиняют в провале его главного детища - реформы полиции. Самое ранее, когда депутаты Рады могут рассмотреть вопрос об отставке Авакова, - это через две недели.

Русская служба Би-би-си напоминает, как Аваков стал одной из ключевых фигур украинской политики, чем вызваны его нынешние проблемы, и почему он вызывает такие бурные эмоции.

"Я шел министром на 10 дней"

Арсен Аваков говорит о себе: "Я не профессиональный политик. Я пришел в политику в 40 лет из бизнеса - и все это время думаю, когда же нужно уходить".

Правообладатель иллюстрации Golos Image caption Участники акции, требовавшие отставки Авакова, перевернули бутафорский милицейский "бобик"

Это правда: его жизнь круто изменилась после того, как в 2004 году он, видный харьковский бизнесмен, инженер-системотехник по образованию, стал заместителем главы областного штаба оппозиционного кандидата в президенты Виктора Ющенко.

Когда новый президент назначил новичка в политике губернатором стратегически важной Харьковской области, это стало неожиданностью для всех. Некоторые российские СМИ проиллюстрировали новость об этом назначении фотографией экс-футболиста сборной Таджикистана, ветерана московского "Торпедо", полного тезки свежеиспеченного политика.

Правообладатель иллюстрации Ukrinform Image caption В политику Арсен Аваков (справа) попал благодрая Виктору Ющенко: после своей победы на президентских выборах 2004 года он назначил 41-летнего бизнесмена губернатором Харьковской области

Аваков пробыл в кресле харьковского губернатора пять лет, а когда президентом Украины стал Виктор Янукович, против него возбудили несколько уголовных дел за злоупотребления на посту. В какой-то момент Аваков был вынужден эмигрировать в Италию и даже пробыл две недели в тамошней тюрьме: новая украинская власть пыталась добиться его выдачи через Интерпол. Тогда же, вспоминал позже Аваков, режим Януковича развалил его харьковскую бизнес-империю.

Аваков называл выдвинутые против него обвинения политическими, с этим мнением согласился итальянский суд, который отказался выдать его украинским властям.

Бывший губернатор вернулся на Украину только в 2012 году: партия "Батькивщина" Юлии Тимошенко включила его в свой список на парламентских выборах, и политик, получивший депутатский мандат, а с ним и неприкосновенность, мог не опасаться ареста на родине.

Когда осенью 2013-го в центре Киева начался второй Майдан, Аваков неожиданно для многих стал одним из его командиров. В те дни он, по признанию многих участников протестов, показал себя эффективным кризисным менеджером и жестким руководителем.

Внезапное бегство Виктора Януковича и практически всей верхушки украинской власти из страны застало лидеров революции врасплох. Освободившиеся должности делили на скорую руку. Доверия к милицейским чинам у общества не было - правоохранители, судя по всему, были причастны к массовым расстрелам на Майдане. В этой ситуации 22 февраля 2014 года Арсена Авакова назначили и.о. министра внутренних дел Украины.

"Когда меня парламент назначил, я шел министром на 10 дней, условно говоря. Допуская, что вот сейчас мы самый сложный период пройдем, после Майдана как-то ситуацию реабилитируем. А потом за этими 10 днями начались следующие, потом следующие…", - говорил Аваков в прошлом году в интервью программе "Гордон".

С тех пор Арсен Аваков бессменно возглавляет министерство внутренних дел - монстра, которому в украинских реалиях подчиняется не только полиция, но и Национальная гвардия, пограничная служба, миграционная служба и госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Аваков - министр

Первым серьезным кризисом, с которым пришлось иметь дело новому министру, стало подавление "Харьковской народной республики".

В начале апреля 2014 года, когда пророссийские демонстранты захватили административные здания в Харькове, Донецке и Луганске и провозгласили создание "народных республик", Аваков не пошел на переговоры с этими активистами, как это было в Донецке и Луганске, а взял на себя ответственность за штурм облгосадминистрации спецназом и арест создателей "ХНР".

Весной 2014 года Арсен Аваков, который называет себя "русскоязычным украинским националистом", стал идеологом создания более трех десятков "добровольческих батальонов", "с колес" вступавших в боевые действия на востоке Украины. Он же инициировал создание Национальной гвардии Украины на основе "старых" Внутренних войск МВД. "Добробаты", позже ставшие частью официальных силовых структур, и Нацгвардия сыграли ключевую роль в первой фазе военного конфликта в Донбассе.

Правообладатель иллюстрации Avakov.com Image caption Арсен Аваков был одним из инициаторов создания на Украине "добровольческих батальонов", сыгравших ключевую роль в начальной фазе военных действий в Донбассе

Тогда, в начале 2014 года, Аваков тесно сходится с олигархом Игорем Коломойским, которого как раз назначили губернатором Днепропетровской области и который, как считается, не допустил расцвета "русской весны" в этом регионе. Сам Коломойский оценивает свои отношения с Аваковым как "боевое содружество".

В июне 2014 года Следственный комитет России объявил Авакова и Коломойского в международный розыск по обвинению в организации убийств и похищений людей, применении запрещенных средств и методов войны, а также препятствовании профессиональной деятельности журналистов. "Спасибо за высокую оценку моей и Игоря Валерьевича работы. Обязуюсь и дальше работать и служить Украине так, чтобы быть максимально неудобным путинскому режиму!", - написал тогда Аваков об этих обвинениях в "Фейсбуке".

Но не войной единой: на Украине под руководством Авакова запустился масштабный проект реформирования милиции - полной переаттестации старых милиционеров и создание с нуля новой полиции.

Деятельность Авакова на посту министра активно критикуют его политические оппоненты. Ему ставят в вину саботаж расследований убийств на Майдане: якобы министр помог избежать ответственности ряду бывших "беркутовцев", обвиняемых в этих преступлениях. Аваков отвергал эти обвинения и говорил, что в пробуксовках расследования "дел Майдана" нужно искать вину сотрудников прокуратуры.

Антигероем Аваков является для части добровольцев, воевавших на стороне Киева в Донбассе - главу МВД обвиняют в преследованиях участников военных действий, которые отказались влиться в армейские и нацгвардейские структуры.

Реформу МВД тоже оценивают неоднозначно: тотальная переаттестация милиционеров, по словам экспертов, местами превратилась в профанацию, а трансформация милиции в полицию, как говорят критики, на поверку оказалась банальным переименованием правоохранительного ведомства.

Дамоклов меч, который еще с прошлого года висит над Арсеном Аваковым, - это расследование убийства журналиста Павла Шеремета. На недавней пресс-конференции Владимир Зеленский намекнул, что поиск и наказание виновных в этом преступлении - это личная ответственность Авакова, и министр останется на посту, пока не доведет это дело до конца.

Правообладатель иллюстрации Avakov.com Image caption Арсен Аваков был одним из членов "стратегической девятки" при президенте Порошенко и сохраняет влиятельность при президенте Зеленском

В декабре прошлого года общественности предъявили троих подозреваемых в этом убийстве. Случилось это на пресс-конференции, в которой помимо Авакова принимали участие генпрокурор Руслан Рябошапка и президент Владимир Зеленский.

Однако уже в январе этого года Рябошапка заявил, что доказательств для передачи этого дела в суд недостаточно, а адвокаты подозреваемых обвинили правоохранителей в фальсификации доказательств против их подзащитных. Позже Рябошапка признал: на пресс-конференцию его пригласил Аваков, а Зеленскому стоило воздержаться от участия в этом мероприятии.

Правообладатель иллюстрации Ministry of internal affairs of Ukraine Image caption Дело о "рюкзаках Авакова" сам министр называет политическим заказом

Наконец, Авакова обвиняли в лоббировании бизнес-интересов на своем посту. В 2015 году прокуратура начала расследование закупок рюкзаков для бойцов Нацгвардии: пресса писала, что эти закупки осуществлялись через структуры, связанные с сыном Авакова. Эта история стоила кресла одному из заместителей Авакова, однако сам министр сумел выйти из этой ситуации малой кровью.

Арсен Аваков отвергает обвинения в свой адрес и считает их политически мотивированными.

Аваков - политик

Глава самого многочисленного силового ведомства Украины по определению был одной из ключевых фигур киевской политики. Однако после отставки премьер-министра Арсения Яценюка весной 2016 года Аваков, бывший его соратником и оставшийся в правительстве Гройсмана, стал куратором половины кадрового состава кабмина и одним из самых могущественных людей в украинской власти.

Аваков неизменно входил в состав "стратегической девятки" - "междусобойчика" во главе с Петром Порошенко, который в закрытом режиме принимал ключевые решения во всех сферах жизни страны.

На прошлогодних президентских выборах ведомство Авакова настойчиво боролось против малейших проявлений админресурса, услугами которого мог воспользоваться бывший президент Порошенко. Между первым и вторым турами выборов Владимир Зеленский поблагодарил Авакова за то, что полиция "работала не на отдельного кандидата, а на Украину".

Среди политиков тогда кружили слухи о "понятийной договоренности" между ними: Аваков, мол, не допускает массовых фальсификаций и срыва выборов, а Зеленский за это гарантирует ему вхождение в новую властную команду. Оба политика не подтверждали факта существования таких договоренностей, однако Арсен Аваков стал единственным топ-представителем "старой команды", который сохранил свои позиции при новом президенте, несмотря на видимое недовольство части команды Зеленского по этому поводу.

Соратники Зеленского тогда называли Авакова "временным министром". Говорили, что обставят его лояльными к Зеленскому заместителями. Что поставили министру критерии, по которым уже через пару месяцев будут оценивать его работу. Однако на деле Аваков в силу своего огромного политического и жизненного опыта стал одним из ключевых членов правительства Алексея Гончарука, а затем и Дениса Шмыгаля.

В своих аккаунтах в "Фейсбуке" и "Твиттере" он высказывается на самые разнообразные темы общественно-политической жизни страны - от судьбы карантинных ограничений до стратегии мирного урегулирования в Донбассе. Дошло до того, что в соцсетях Авакова начали величать "министром всего" или "вице-президентом Украины".

Правообладатель иллюстрации Avakov.com Image caption Министр внутренних дел в соцсетях рассуждает на самые разнообразные темы - от борьбы с коронавирусом до стратегии реинтеграции Донбасса в состав Украины

После прошлогодних парламентских выборов в Верховной Раде оказалось сразу несколько депутатов, связанных с министром.

Арсен Аваков входил в делегацию Украины на "нормандском саммите" в Париже в декабре прошлого года. Более того, это он делился с журналистами подробностями переговоров - вроде нервозности Владислава Суркова или перепалки Владимира Зеленского с Сергеем Лавровым, - в то время, как пресс-службы всех участников встречи предпочитали отмалчиваться по поводу происходившего за закрытыми дверями.

К активам Авакова злые языки относят не только контроль над многотысячной армией полицейских, обеспечивающих относительный правопорядок в воюющей стране, население которой обладает тысячами единиц незарегистрированного оружия.

Министру приписывают влияние и на радикальные группировки, потенциально способные стать главными нарушителями спокойствия на улицах украинских городов - впрочем, и сам Аваков, и подобные организации связи между собой отрицают.

Кагарлык и Бровары

Нынешние проблемы Авакова связаны с несколькими скандалами, в которые попало его ведомство на протяжении последних двух недель.

Сначала в ночь на 24 мая в полицейском участке городка Кагарлык под Киевом двое полицейских избили и изнасиловали 26-летнюю женщину, которую пригласили туда в качестве свидетеля по делу о краже из сельского магазина.

Обоих подозреваемых немедленно задержали, а сам Аваков заявил, что не собирается покрывать преступников. Однако вскоре журналисты выяснили, что во время реформы эти два сотрудника не проходили полноценную переаттестацию.

Критики министра заявили, что это - показательный результат расхваленной Аваковым реформы полиции, а фракция "Голос" Святослава Вакарчука начала собирать подписи под постановлением об отставке главы МВД.

"Нужно набраться смелости и честно признать, что никаких реформ в полиции не происходит и что реформу полиции не может провести человек, который не провел ее за шесть лет на должности", - заявила с трибуны парламента депутат Инна Совсун.

Еще сильнее подорвали позиции Авакова события в Броварах - городе-сателлите Киева. Утром 29 мая местные жители с удивлением наблюдали, как в центре их городка несколько десятков вооруженных мужчин устроили перестрелку. Позже оказалось, что так решают возникшие между ними противоречия представители двух фирм, которые осуществляют пассажирские перевозки между Броварами и Киевом.

Глава МВД обвинил в сложившейся ситуации коррупционеров в областной администрации и отрапортовал о задержании более 20 участников перестрелки, но едва ли не главный аргумент в пользу Авакова: мол, он, может, и не идеальный министр, но хоть на улицах не стреляют, - был поставлен под сомнение.

В такой атмосфере в пятницу прошло и заслушивание отчета главы МВД в Верховной Раде. Лейтмотивом его речи с парламентской трибуны стал тезис о том, что "негативные резонансные события" случаются в любой полиции любой страны мира, и он будет требовать самого жесткого наказания для "подонков" в форме.

Отчет министра не предусматривал голосования за его отставку: самое раннее, когда депутаты смогут рассмотреть этот вопрос, - это через две недели. Теперь судьба министра зависит от президентской фракции "Слуга народа", в которой единого мнения по поводу будущего Авакова нет. Несколько депутатов от партии Зеленского подписались под постановлением об увольнении министра, однако большинство будет ориентироваться на волю самого президента.

Владимир Зеленский же наверняка осознает, что за последнее время токсичность Авакова заметно возросла. С другой стороны, у власти нет готовой кандидатуры, способной заменить этого сверхвлиятельного министра, тем более, когда на горизонте маячат запланированные на октябрь местные выборы. Да и увольнение Авакова по требованию оппозиции будет выглядеть проявлением слабости со стороны Зеленского.

Поэтому, вероятнее всего, на этот раз отставка Авакову не грозит, но нынешняя ситуация может стать предвестником более серьезных проблем для него в будущем.