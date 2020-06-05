Остановить "сирийский экспресс" России. Почему аналитики предлагают НАТО усилить посты в Черном море

Правообладатель иллюстрации NATO Image caption Наращивание группировки НАТО в Румынии может спровоцировать серьезный рост напряжения в Черноморском регионе.

Этой весной силы НАТО должны были провести крупнейшие учения Альянса в Европе за последние 25 лет. Маневры в итоге отменили из-за коронавируса, но специалисты влиятельного Центра анализа европейской политики призывают НАТО существенно пересмотреть свою стратегию близ границ России вплоть до размещения новых баз, ракет и кораблей в Черном море.

Как считает бывший командующий американскими сухопутными войсками в Европе отставной американский генерал Бен Ходжес, именно Черное море сейчас стало "стартовой площадкой для дестабилизирующих операций Москвы".

По словам аналитика, румынские военные уже давно называют Черное море "сирийским экспрессом России", имея в виду поток российских военных кораблей, перевозящих технику, боеприпасы и солдат из России в Сирию.

"Если вы посмотрите на любую НАТОвскую карту Европы, Черное море расположено где-то в нижнем правом углу. И именно так к нему и относились - как к периферии. Но если подвинуть карту так, что Черное море будет посередине - это даст совсем другой взгляд на регион. И именно такой взгляд мы считаем верным сейчас", - пояснил Ходжес в интервью Русской службе Би-би-си.

Более подробно отставной американский генерал и его коллеги описали предлагаемую НАТО стратегию в недавно выпущенном аналитическом докладе "Один фланг, одна угроза, одно присутствие".

Новая база в Румынии?

Image caption Следующие крупные маневры НАТО в Черном море намечены на 2021 год.

Несмотря на то, что доклад фокусируется на описании стратегии противостояния России, в качестве первостепенной угрозы США по сути упоминается Китай. В документе говорится, что в ближайшем будущем возможен военный конфликт между Вашингтоном и Пекином, и поэтому восточный фланг НАТО в Европе нуждается в устранении всех уязвимостей.

Ходжес командовал американскими сухопутными войсками в Европе с 2014 по 2017 год. И по его словам, пока на "восточном фланге" у НАТО есть несколько слабых мест, которыми умело пользуется Россия. Одной из таких уязвимых точек является регион Черного моря, где Москва очень сильно укрепилась после аннексии Крыма в 2014 году.

В своем новом докладе Ходжес предлагает создать форпост НАТО в Румынии и сделать из него не менее важный стратегический узел, чем нынешние базы альянса в Прибалтике и Польше.

Правообладатель иллюстрации NATO Image caption Сейчас переброска техники и солдат НАТО по Восточной Европе затруднена из-за недостаточно развитой системы железных дорог и естественных препятсвий, вроде гор и озер

Сейчас быстро перебросить личный состав и технику НАТО из Германии в Румынию практически невозможно из-за Карпатских гор. А перемещение группировок Альянса через Польшу осложняется тем, что в стране очень много озер. Решить эту проблему могло бы появление базы в Румынии, а также развитие железнодорожной сети в восточной Европе, отмечается в докладе.

Но наращивание группировки НАТО в Румынии может спровоцировать серьезный рост напряжения в Черноморском регионе.

"Само по себе размещение дополнительных сил НАТО в Румынии военной угрозы для России не представляет, - отмечает аналитик Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин. - Резких шагов со стороны России в ответ на размещение дополнительных сил НАТО в Румынии я не ожидаю. Но Россия со своей стороны будет стремиться укреплять безопасность собственного южного фланга".

Насколько это реальный план?

Если НАТО действительно решит расширить свое присутствие в Черном море, многое будет зависеть от того, в какой форме это будет происходить, отмечает Дмитрий Тренин.

Правообладатель иллюстрации NATO Image caption Если Альянс решит разместить в Румынии ракеты и ПРО, то Москва не оставит эти действия без ответа, уверены эксперты

Если это будет показательное патрулирование небольшими силами, то ситуация не сильно изменится по сравнению с сегодняшним днем. А вот если Альянс решит разместить в Румынии ракеты и ПРО, то Москва не оставит эти действия без ответа.

"Это противостояние при определенных условиях может нести угрозу войны, в том числе с применением ядерного оружия", - не исключает Дмитрий Тренин.

Но автор доклада - отставной генерал Ходжес с ним не согласен.

"Почти 40 лет на протяжении "холодной войны" солдаты НАТО и СССР стояли на позициях друг напротив друга с оружием в руках. И мы говорим о миллионах человек, которые несли такое дежурство. Там же находились и установки с ядерным оружием. И за все это время у нас не было никаких серьезных инцидентов. Я сам служил лейтенантом в Западной Германии с 1981 по 1984 год. И у нас, и у советских солдат были четкие протоколы, четкое понимание силы другой стороны. И это было ключом к поддержанию мира. Риск горячего противостояния увеличивается только тогда, когда одна сторона недооценивает силу и готовность другой", - считает Ходжес.

Представители НАТО не ответили на просьбу Би-би-си прокомментировать доклад Центра анализа европейской политики. Но Би-би-си удалось узнать, что содержание документа было доведено до всех представителей Североатлантического совета - основного органа принятия политических решений НАТО.

По словам Ходжеса, который присутствовал на этой закрытой для посторонних презентации доклада, представители различных стран НАТО по-разному отреагировали на предложения аналитиков. Но большинство положительно оценили идеи, изложенные в документе.

Украина, Грузия и НАТО

В докладе вновь поднимается тема возможного членства Украины и Грузии в НАТО. Аналитики считают, что нужно не только кормить Киев и Тбилиси обещаниями, но и помочь развиться экономике этих стран.

Например, можно создать условия для того, чтобы Украина могла производить или приобретать технику для своего военно-морского и гражданского флота. По данным украинских властей, после того, как Москва установила фактический контроль над Керченским проливом, украинский порт Мариуполь потерял до 30% своего транспортного флота и не смог выполнить ранее заключенные контракты с иностранными клиентами.

В случае с Грузией предлагается материально поддержать модернизацию инфраструктуры на военном аэродроме Вазиани.

Ходжес считает, что Россия пытается не только сама доминировать в Черном море, но и максимально уменьшить возможности других стран в регионе.

"Для меня ясно, что цель России - полностью контролировать всю северную береговую линию Черного моря. Они уже практически задушили украинские порты в Бердянске и Мариуполе, они попытаются задавить любую морскую активность в Одессе. Москва явно пытается противостоять строительству глубоководного порта в Грузии в Анаклии. И это не ответ на какие-то действия НАТО, это подрывная деятельность, которую Москва ведет по своей инициативе", - отмечает отставной американский генерал.

Российские военные отвечают на это встречными обвинениями. Как недавно сообщил представитель Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской, во время всех последних учений НАТО в Европе учебно-боевые задачи отрабатывались на полигонах, расположенных в непосредственной близости от границ России, а в качестве вероятных целей для поражения рассматриваются объекты, размещённые на территории России.

"Подобными действиями Соединённые Штаты и их союзники, прикрываясь надуманной угрозой "о российской агрессии", продолжают разрушать сложившуюся систему безопасности в Европе", - заявил Рудской.

По данным российского Генштаба, с апреля по май 2020 года страны НАТО в пять раз чаще проводили воздушное патрулирование у границ России.

Новая пороховая бочка?

Следующие крупные маневры НАТО в Черном море намечены на 2021 год. Тогда в акваториях Черного моря должны пройти учения "Defender Europe 21" с участием тысяч солдат, десятков боевых кораблей и морской авиации и беспилотников.

Правообладатель иллюстрации NATO Image caption По данным российского Генштаба, с апреля по май 2020 года страны НАТО в пять раз чаще проводили воздушное патрулирование у границ России.

"Последние действия НАТО вдоль всей западной границы России свидетельствует о последовательной линии на усиление военного давления на Россию на севере и в центре. Сейчас к этому все больше добавляется юг. Результатом является поэтапное восстановление полноформатного военного противостояния между НАТО и Россией", - считает Дмитрий Тренин.

В НАТО считают, что Черноморский регион будет оставаться нестабильным еще по меньшей мере несколько лет, поэтому альянсу нужно улучшать знание местности, а также демонстрировать свое присутствие в этой части Европы.

"Черное море не принадлежит лишь одной стране, - подчеркивал ранее в беседе с Би-би-си советник НАТО по России Роберт Пшель. - И мы будем напоминать об этом".