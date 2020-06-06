Коронавирус в России: почти 9 тыс. новых случаев заражения и ярмарка на Красной площади

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За последние сутки в России выявлено 8855 новых случаев заражения коронавирусом, из них 1992 - в Москве, 758 - в Подмосковье, 347 - в Санкт-Петербурге. В общей сложности в стране за сутки умерло еще 197 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с эпидемией.

Общее число заразившихся в стране теперь составляет 458,6 тыс., умерших - 5725. Штаб также сообщает, что более 100 тыс. человек в Москве вылечились от Covid-19. Пятый день подряд в столице фиксируют большее число выздоровевших, чем заболевших.

Почти 85% заболевших в Москве - моложе 65 лет.

При этом в Тверской области после коронавирусной инфекции выздоровели две 92-летние пациентки и один 90-летний мужчина. Всего в регионе с начала эпидемии выявлено 1962 случая заражения Covid-19, 87 - за последние сутки.

Забайкальский край - еще один проблемный регион. Там, по данным на субботу, выявлен 1471 случай заражения, умерло 27 человек. В Чите за одни сутки военные развернули полевой госпиталь на 100 коек для лечения больных коронавирусом. Такое распоряжение Владимир Путин дал в четверг. В госпитале предусмотрено несколько секторов - от помещения для первичного осмотра до отделения для тяжелобольных.

Российские новостные агентства сообщают, что Владимир Путин поручил правительству внести создание вакцин от коронавируса в программу создания и развития центров геномных исследований.

Ярмарка в разгар карантина

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На Красной площади сегодня начинается Книжная ярмарка, она продлится три дня. Ожидается, что ее посетят около 18 тысяч человек. Фестиваль приурочен к Дню рождения Александра Пушкина. Информации о том, как именно проводилось согласование столь массового мероприятия в разгар карантина и запрета на массовые мероприятия, нет, но, как заявил председатель оргкомитета фестиваля, решение его провести было принято "вопреки всем невзгодам".

При этом в Якутске суд готовится рассмотреть административное дело против Арктического госуниверситета, который, несмотря на строгий режим самоизоляции в республике, организовал субботник. Ограничения в Якутии продлены до 14 июня.