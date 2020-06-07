Правообладатель иллюстрации ВВС Image caption Владимир Зеленский, Савик Шустер и Кирилл Тимошенко

В начале президентского срока президент Украины Владимир Зеленский дал интервью на велотренажере, а в день журналиста решил пообщаться с прессой на велосипеде посреди леса.

На работу, как в сериале "Слуга народа", он не ездит, но в день журналиста решил прокатиться.

Сделать это Зеленский предпочел в государственной президентской резиденции "Залесье" в Броварском районе.

Накануне всех предупредили - встреча будет нестандартной, нужно быть готовыми к велопрогулке. Дресс-код - соответствующий.

На подходах к месту встречи в "Залесье" журналистов встретил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко на велосипеде в полной экипировке - шлем, велошорты и очки.

Журналистов уже ждали арендованные велосипеды. К слову, довольно качественные, с идеально отрегулированным тормозом - без должной сноровки можно было и не справиться. Но обошлось без инцидентов.

Помимо традиционных карантинных масок, выдали защитные шлемы. Кататься на велосипедах умели не все.

Те, кто так и не решился сесть на велосипед, передвигались на специальных гольф-карах.

Прогулка длилась около часа, сделали несколько остановок попить воды на специально оборудованных точках посреди леса. Там уже все было подготовлено.

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Дорожки в резиденции, хоть и узкие, но идеально ровные. И природа великолепная. Время от времени на обочине встречались охранники с автоматами.

Зеленский ехал в авангарде с Тимошенко. Президента можно было догнать и перекинуться несколькими фразами.

Не о политике - эта часть была на потом, после "культурной программы".

Разговор, так или иначе, зашел о велоспорте. Сам президент катается в этой резиденции не часто - это его третий визит.

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Постепенно добрались до специальной президентской конюшни, где обитают животные, в том числе подаренные предшественникам Зеленского.

Показали лошадь гуцульской породы от Александра Квасьневского и коня по кличке "Кобзон", которого еще Кучме подарил экс-губернатор Сумской области Владимир Щербань.

Самые решительные не только покормили лошадей морковкой, но и проехали верхом несколько кругов.

Желающих было немного. Решилась, в частности, пресс-секретарь президента Юлия Мендель. Президент на коня так и не сел, но заверил, что умеет кататься и делает это часто.

На улице пригревало, и кататься было жарковато. Спустя 15 минут мы вернулись к дому в резиденции, откуда стартовали.

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В лесу "плохо ловит интернет", и никто не мог сбросить фото Зеленского на велосипеде. И тут, наконец, все добрались до Wi-Fi.

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Возле озера обустроили навес, и под бутерброды и вино Зеленский ответил на несколько вопросов под запись.

Рассказал об Арсене Авакове, которого увольнять не собирается и ждет от него результатов по делу Шеремета. Самого министра Зеленский назвал "стейкхолдером" дела, то есть глубоко вовлеченным участником.

Также Зеленский прокомментировал возможное назначение ректора из Чернигова Сергея Шкарлета на пост министра образования. Эта новость накануне вызвала скандал из-за обвинений Шкарлета в плагиате и связи с Партией регионов. Ректор действительно один из претендентов на должность, и на следующей неделе президент едет к нему в университет в Чернигов.

Правообладатель иллюстрации Владимир Зеленский

На вопрос о выборах мэра Киева и кандидате от "Слуги народа" Зеленский ответил, что называть победителя от партии пока рано.

Несмотря на то, что Николай Тищенко уже начал избирательную кампанию, претендентов будет больше. Не исключено, что в их числе окажется и нынешний главный санитарный врач Виктор Ляшко.

А дальше было более откровенное общение в режиме "не для публикации" - в основном о Донбассе и Арсене Авакове.