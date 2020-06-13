Почему люди на карантине начали извиняться перед бывшими

Правообладатель иллюстрации Somsara Rielly Image caption Надпись "Я знаю, что для тебя это неожиданно"

Все началось с послания, размещенного на социальном новостном сайте Reddit. В нем женщина описывала свои смешанные чувства после того, как во время карантина ее первый бойфренд совершенно неожиданно извинился перед ней. Эта женская исповедь вызвала десятки откликов: люди стали делиться собственными похожими историями.

Би-би-си связалась с мужчиной, который во время карантина сам послал два таких письма с раскаяниями, и с женщиной, которой принесли извинение.

Бывший возлюбленный Ирины извинился перед ней во время карантина

Была очередная карантинная пятница, она смотрела в экран компьютера, переключаясь между новостями и соцсетями, когда вдруг пришло электронное послание от Джеймса.

Ирина помедлила немного, стараясь припомнить, когда она в последний раз вспоминала о своем первом бойфренде, а потом открыла сообщение.

"Ирина, я понимаю, что это слишком неожиданно, и я опоздал на несколько лет, - гласил текст, - но я должен был отправить тебе это послание".

Ей тогда было 16 и она была готова к отношениям, когда повстречалась с Джеймсом. Тогда для девушки ее возраста это казалось нормальным шагом.

Ирина родилась в Москве, а в Британию приехала на две недели по школьному обмену. И ей так понравилось, что в 14 лет она заявила родителям, что хочет уехать из России и поступить в британскую школу-интернат.

После некоторых колебаний родители сдались. Мать Ирины работала проводницей на железной дороге в российской глубинке. Там она и влюбилась в будущего отца Ирины, который был ее пассажиром. Ей было 19, ему - 30. Через несколько недель, собрав чемодан, она отправилась за тысячу километров и постучалась к нему в дверь, сообщив, что отныне они будут жить вместе. Ну разве могли такие родители отказать дочери в таком большом приключении?

Приехав в Англию, Ирина немедленно испытала настоящий культурный шок. Она росла в Москве и ходила в школу, где, по ее собственным словам, была "настоящая жесть", с издевательствами и драками в туалетах. В Англии ее удивили обязательные походы в церковь и незаметная на первый взгляд социальная иерархия.

Ирина быстро освоилась в новой экосистеме и завела друзей. А однажды после дневного похода в парк подругами она положила глаз на одного мальчика.

Джеймс полностью подходил на роль крутого бойфренда: он был симпатичен, остроумен, высок и на год старше Ирины (ему уже исполнилось 17).

Следующие несколько недель они обменивались электронными посланиями, и вскоре их отношения стали "официальными", хотя в них сразу наметился некий разлад.

"В этом возрасте среди друзей очень важен твой статус, - объясняет Ирина, - и Джеймсу очень важно было выглядеть крутым".

На людях он подшучивал над Ириной в кругу общих друзей, а оставаясь наедине с ней, Джеймс раздражался, если у нее что-то получалось лучше, чем у него.

"Если я лучше решала кроссворды, он обижался и говорил - ну как же так, ты ведь русская, ты не можешь знать английский лучше меня, - говорит Ирина. - А я утешала его и объясняла, что конечно мой английский не лучше, просто мне легче даются кроссворды".

Спустя два года Ирина узнала от общих знакомых, что Джеймс, как он сам им рассказал, изменял ей. Ирина немедленно прекратила с ним отношения и попыталась максимально от него дистанцироваться. Он сказала Джеймсу, что больше не хочет с ним общаться.

Она переехала в другой город в поисках лучшей жизни и поступила в университет.

Следующие два года Джеймс время от времени отправлял ей текстовые сообщения и всегда поздравлял ее с днем рождения и Новым годом. После одного из таких сообщений Ирина написала Джеймсу, что им необходимо оставить их отношения в прошлом. А для этого им нужно полностью перестать контактировать.

Ответ Джеймса был коротким и холодным. Он написал Ирине, что не пытается ее вернуть. "Никогда мне больше не пиши", - добавил он.

Ирина посмотрела на сообщение и ответила "Ха-ха".

Она решила, что начинается новая глава в ее жизни.

Правообладатель иллюстрации Somsara Rielly Image caption Надпись "Наверное, я тебя простила. Возможно, мне уже все равно"

Прошло несколько лет, и Ирина снова переехала. Она нашла работу в технологической сфере. Теперь ей было намного проще находить новых друзей, она вошла в ритм нового для нее города.

Когда началась пандемия коронавируса, работодатель отправил ей клавиатуру и большой монитор, чтобы она могла работать из дома.

Неожиданно она обнаружила в почтовом ящике электронное письмо от Джеймса.

В сообщении на 800 слов Джеймс рассказал, что из-за карантина он был вынужден задуматься о своем поведении. Он написал, что должен перед ней извиниться за свою инфантильность, которую он показывал все те годы.

Он извинился за то, как себя с ней вел. Он отметил, что перечитав свои сообщения, которые он ей отправлял, он ужаснулся.

А затем он признался, что ни разу не изменял Ирине. Он лишь бахвалился перед друзьями, чтобы произвести на них впечатление.

Он написал, что во время карантина стал волонтером и помогал социально незащищенным людям. По его словам, настало время по-настоящему задуматься о жизни и проявлять доброту.

Ирина решила прогуляться, вновь столкнувшись со своим прошлым и связанным с ним чувствами.

Вернувшись домой, она решила написать ответ. Она посоветовала ему быть добрее к себе и подчеркнула, что все люди совершают ошибки, особенно в юности. А затем она ответила на его извинение.

"Я не знаю как реагировать на твое извинение. Возможно, я тебя простила, возможно, мне уже все равно. Надеюсь, тебе будет легче от того, что я не держу на тебя зла".

Она задумалась на минуту, решая, вежливо она отвечает или нет.

"Думаю, он хотел очиститься передо мной, - говорит Ирина. - Но не в моих силах дать ему это очищение. Он единственный, кто может сделать то, что требуется - простить себя".

Ирина отправила электронное письмо и вернулась к своему компьютеру, своему вечеру и своей жизни.

За время карантина Крис извинился перед двумя бывшими подругами

Прошло 10 дней с начала карантина, и Крис отправил сообщение Саре.

Последний раз он видел ее лежащей на полу в ее комнате. Она рыдала в голос, сжавшись в комок. Он ушел, оставив ее в таком состоянии. Она хотела, чтобы он ушел.

Это стало результатом долгого эмоционального разговора, поставившего точку их отношениям, которые длились восемь месяцев.

Они не виделись несколько лет, и иногда он вспоминал о ней после расставания. Они были подписаны друг на друга в соцсетях. Но воспоминания о ней становились все менее отчетливыми - просто бывшая подруга в колледже. Спустя семь лет в его голове все чаще начал возникать образ плачущей на полу Сары.

Правообладатель иллюстрации Somsara Rielly Image caption Надпись "Я понимаю, что прошло много времени"

Для Криса карантин начался 10 марта. В этот день в США вышло предписание о закрытии ресторанов и баров, и президент распорядился по возможности отправить всех сотрудников компаний работать из дома.

За неделю до этого обычно его день начинался в 5:30 утра. Он занимался в спортзале с коллегами на военной базе в Миссури, где работал компьютерным инженером. После занятий он отправлялся домой, принимал душ, завтракал и затем возвращался на базу. Он жил один в квартире неподалеку.

После работы он возвращался домой и либо проводил где-нибудь вечер с друзьями, либо готовил ужин и весь вечер проводил в интернете.

Когда начался карантин, у него появилось много свободного времени. Поначалу он находил, чем заняться - устраивал видеоконференции по Zoom, занимался спортом по видеоурокам в YouTube, посмотрел целый сезон сериала "Наследники", но через 10 дней он все чаще начал вспоминать свою бывшую подругу.

Он познакомился с Сарой в военной академии, когда им было по 18 лет.

"У нас был очень яркий роман, - вспоминает 26-летний Крис. - Мы все время проводили вместе. Мы вместе строили планы и, по сути, стали одним человеком".

Будучи людьми, только начинающими свою карьеру в американской армии, они делились друг с другом своими проблемами. У Сары были непростые отношения с родителями, и спустя несколько месяцев, по словам Криса, это начало ее поглощать. Он не знал, как ей помочь.

Когда он сказал ей, что им, скорее всего, нужно расстаться, Сара легла на пол и разрыдалась. Она была шокирована. Она сказала, что это происходит слишком внезапно.

До самого выпуска из академии они старались избегать друг друга. После получения дипломов их дороги разошлись. Так бы продолжалось и дальше, но 19 марта Крис отправил Саре сообщение.

"Сара, я понимаю, что прошло уже много времени, но, мне кажется, мы расстались как-то не по-человечески. То, как я поступил с тобой, когда мы расставались, навредило тебе".

"Я знаю, что мы уже давно не виделись, но я бы очень хотел с тобой помириться. Я очень надеюсь, что у тебя все хорошо".

Ответ не заставил себя ждать.

"У меня все отлично!"

Они начали переписываться. Она рассказала, что начала преподавать, и ей это очень нравится. И она с радостью сообщила, что наладила отношения с родителями.

"Она сказала, что некоторое время не могла меня видеть, потому что я причинил ей боль, но теперь все в прошлом, - говорит Крис. - Она поняла, что мы не подходили друг другу".

Окрыленный теплом общения, Крис решил написать своей второй бывшей. Хотя, возможно, слово "бывшая" ей вряд ли подходит.

"Мы занимались сексом по дружбе, - говорит он. - Но мы не ставили друг другу условий, чтобы не встречаться с другими людьми".

Правообладатель иллюстрации Somsara Rielly Image caption Надпись "Извини за все, что я сделал в тот вечер"

Лиза и Крис познакомились в приложении знакомств Tinder в 2016 году. Она была из Вашингтона, где жила семья Криса. В основном они общались в интернете.

"Мы болтали во всех соцсетях и в основном переписывались", - говорит Крис.

Поначалу они общались по видеосвязи, но затем перестали. Они изредка встречались, когда оказывались в одном городе. Так продолжалось два года, но постепенно их общение полностью переместилось в интернет.

В канун 2018 года Лиза и Крис оказались в одном городе и договорились отметить приход Нового года в компании общего друга. Лиза уже встречалась с другим парнем по имени Сэм. Она рассказала о нем Крису, поведав даже о возникших в их отношениях проблемах.

Крис тогда увидел его в первый раз. Вечеринка началась достаточно дружелюбно, но вскоре все напились.

В хмельном угаре Крис упомянул кое-что из того, что Лиза рассказывала ему по секрету о своих отношениях с Сэмом. Это была очень личная информация, и он тут же понял, что совершил ошибку, злоупотребив ее доверием. После выяснения отношений друг с другом Лиза и Сэм ушли, и к ним присоединился их знакомый. Через некоторое время Лиза отправила сообщение Крису, в котором она негодовала из-за того, что он выдал ее секрет.

Больше он Лизу не видел.

Помирившись с Сарой, он написал Лизе.

"Ты была и будешь важным человеком в моей жизни. Извини, что я так поступил тогда. Я знаю, что я тогда много раз вышел за рамки дозволенного, и я об этом сожалею. Надеюсь, у тебя все хорошо на карантине".

Лиза ответила на другой день. Она написала, что у нее все хорошо, и она вышла замуж за Сэма. Было понятно, что она не хотела продолжать общение. Она не упомянула и не приняла извинение Криса.

Крис говорит, что ему бы хотелось извиниться перед обоими девушками намного раньше, до карантина. "Но в этом случае я мог написать сообщения будучи под градусом посреди ночи", - говорит он.

По его словам, он понимает, что со стороны его поступки могут показаться эгоистичными, потому что извинения больше нужны ему, а не его бывшим. Но Крис утверждает, что не ожидал, что Сара или Лиза скажут что-то, от чего ему станет лучше на душе.

"Я не могу сказать, что не ждал их прощения… Я также не наделся что они мне ответят. И если бы они меня не простили, я бы принял и это. Я просто хотел им сообщить, что я поступил неправильно".

Почему мы извиняемся

Настаран Таваколи-Фар ведет подкаст "Гендерный узел" об особенностях культурного восприятия. Она была автором многих программ о том, почему люди извиняются. По ее словам, ситуация с карантином выводит эти причины на новый уровень.

"Есть очевидные причины, почему мы думаем о своем поведении - у нас много времени, чтобы думать. Многое из того, что нас отвлекает от самоанализа - путешествия, компании, дорога на работу - сейчас нам недоступны. И сейчас есть возможность задуматься о своих отношениях и задать себе фундаментальные вопросы о цели в жизни и о том, что вы оставите после себя", - говорит она.

Но перед тем как просить прощения, нужно подготовиться.

"Не стоит извиняться, чтобы вам стало лучше на душе. Извинение это лишь первый шаг к прощению. Нужно быть готовым к тому, что человек может ответить по своему усмотрению или вообще не ответить", - объясняет Таваколи-Фар.

"Пока у вас есть время подумать о чем-то неприятном, случившемся в прошлом, время подумать есть и у человека, у которого вы просите прощение, и вы, сами того не желая, можете вызвать у человека эмоции, которые в данный момент ему неприятны", - продолжает она.

***