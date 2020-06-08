Веранды кафе в Москве могут открыть уже 15 июня

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В Москве с 15 июня откроются веранды ресторанов, а с 22 июня ресторанам разрешат пускать посетителей во внутренние помещения. Об этом рассказали Би-би-си один из крупных московских рестораторов и представитель Федерации рестораторов и отельеров.

Ресторатор ссылается на имеющиеся у него "внутренние данные". В федерации сообщили, что об открытии объявят в ближайшие дни.

В департаменте торговли и услуг Москвы сказали, что у них нет информации по этому вопросу. В пресс-службе мэрии в ответ на вопрос Би-би-си предложили дождаться официальной информации, которая будет обнародована в понедельник.

Многие московские рестораны в последние недели начали возводить веранды.

Ресторатор Николай Борисов ("Март", "Квартира 44") сказал Би-би-си, что с начала июня его заведения строят веранды и откроют их сразу после официального разрешения властей.

В ожидании смягчения режима

На прошлой неделе власти Москвы анонсировали значительное смягчение режима ограничений.

5 июня в эфире телеканала "Россия 1" мэр Сергей Собянин заявил, что на следующей неделе в Москве можно будет принять "более радикальные, более серьезные решения" по снятию ограничений. Днем ранее в интервью телеканалу "Россия 24" Собянин говорил, что "максимум ограничений в столице можно будет снять до начала июля".

Власти Москвы закрыли кафе и рестораны в конце марта. С тех пор эти заведения работают только на вынос или доставку. Фактически они закрыты уже больше двух месяцев.

Еще до закрытия на время пандемии рестораторы начали жаловаться, что из-за коронавируса у них резко сократилось число посетителей.

Роспотребнадзор в мае разработал правила, как должны работать рестораны и кафе после окончания режима самоизоляции. В частности, расстояние между столиками должно быть не меньше полутора метров, рестораны должны проводить частую дезинфекцию отдельных поверхностей - выключателей, дверных ручек, спинок стульев и других.

Изначально Роспотребнадзор просил установить перегородки между столами, но позже отказался от этой рекомендации.

В начале июня в секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова заявили, что за несоблюдение правил Роспотребнадзора штрафовать бизнес не будут. Но при этом в случае выявления вспышки инфекции в каком-то заведении его вновь закроют на карантин.

В начале апреля глава Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров говорил "Ведомостям", что доставка не окупает издержки ресторанов, а после самоизоляции может закрыться около 90% заведений.

По данным федерации, в одной лишь Москве не работало около 15 тысяч ресторанов.

Накануне издание РБК со ссылкой на свои источники сообщило, что в понедельник, 8 июня, власти Москвы могут объявить об отмене с 14 июня пропускного режима в городе. А собеседник Интерфакса анонсировал дальнейшее снятие ограничений в два этапа - с 10 и 15 июня.

"Отмена электронных пропусков возможна на финальном этапе, - сказал источник. - Рассматривается также вопрос о постепенном, с соблюдением всех санитарных норм, запуске работы парикмахерских и кафе, отмене графика прогулок".

Собянин пока не объявил об изменении режима, но смягчение мер анонсировал глава Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков. "Уже с завтрашнего дня, 9 июня, отменяется самоизоляция и пропускной режим, вместе с ними отменяется и график прогулок, - цитирует его ТАСС. - Кафе откроются с 16 июня, летние веранды".

С 30 марта в Москве действует режим самоизоляции, с 15 апреля - пропускной режим. С 1 июня было объявлено о смягчении ограничений - разрешены прогулки (но только по графику), снова заработали непродуктовые магазины. О том, когда смогут открыться рестораны и кафе, столичные власти пока не объявляли.

При участии Ольги Шаминой.