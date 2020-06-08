Готова ли Москва к отмене режима самоизоляции? Отвечают эпидемиологи

Правообладатель иллюстрации Getty Images

С 9 июня в Москве отменяется режим пропусков и самоизоляции, заявил мэр Сергей Собянин. Вернутся к работе салоны красоты, фотоателье, ветеринарные клиники и агентства по трудоустройству. Веранды кафе и ресторанов планируется открыть позже - с 16 июня, а сами заведения - с 23 числа. Чем рискуют российская столица и ее мэр?

Из указа Собянина следует, что обязательное ношение масок в Москве сохраняется. В указе также сказано, что сроки снятия ограничений могут быть изменены "в соответствии со складывающейся эпидемиологической ситуацией".

Собянин отменил режим самоизоляции на неделю раньше, чем планировалось - в конце мая карантин был введен до 14 июня. При этом еще в середине мая мэр говорил, что ограничения можно будет смягчать только после сильного спада заболеваемости.

"Это будет возможно тогда, когда мы увидим, что количество смертей от коронавируса снижается, а не растет, когда каждый день будем выявлять не тысячи новых заболевших, а десятки или сотни", - говорил Собянин.

По официальным данным, 8 июня в Москве прирост заболевших коронавирусом составил 2001 человек. Это первый раз за шесть дней, когда он оказался более двух тысяч.

Русская служба Би-би-си спросила у эпидемиологов, своевременным ли было решение мэра Москвы Сергея Собянина об отмене режима самоизоляции в городе.

Анатолий Альштейн, вирусолог, НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи:

Такие решения принимаются по трем линиям - медицинской, экономической и политической. Что касается медицинской линии, то я не вижу особых оснований для отмены - эпидемия продолжается и на довольно высоком уровне, угроза не исчезнет. Но, видимо, экономические и политические мотивы заставляют принимать решение о снижении противоэпидемических мер.

На самом деле полной отмены этих мер нет. Кроме того, те люди, которые могут сидеть на самоизоляции добровольно или работать удаленно, должны пытаться это сохранить.

Конечно, говорить о том, что проблема коронавируса в России решена, можно будет очень не скоро. Конечно, большая надежда на вакцины, но они будут для массовой вакцинации вряд ли готовы до конца этого года. Большая надежда на природные изменения вируса - что вирус может ослабить свою патогенность.

О второй волне говорить сложно, потому что первая волна еще не кончилась. Эта волна будет продолжаться. Усилится ли она после того, как люди получат вот эту свободу? Не исключено.

Александр Лукашев, директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского:

Определенный риск есть в любом решении, но я думаю, что оно своевременное. Загрузка больниц позволяет принимать такие решения. Даже если будет какой-то подъем заболеваемости или замедление ее спада, то это будет вполне приемлемо. Мы должны искать баланс между предотвращением заболеваемости с одной стороны и экономическими и социальными последствиями с другой стороны.

[Сроки отмены изоляции на неделю раньше, чем ожидалось], думаю, решающего значения не имеют. Очевидно, что заболеваемость идет на спад, и мы видим, что перегрузки системы здравоохранения нет. Но нужно понимать, что опасность заражения сохраняется, что сохранен масочный режим и что мер личной предосторожности и гигиены мы отменять не можем. Нужно понимать, что какие-то меры отменили, но это не значит, что опасность исчезла.

История с коронавирусом если и не закончится, то ее актуальность может скоро уменьшиться. Уже сейчас в странах, где была высокая заболеваемость, есть уже достаточно ощутимая иммунная прослойка, и опасность лавинообразного роста уже заметно ниже.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption "Уже несколько недель - медленно, но верно - пандемия идет на спад. Снижается количество новых случаев заражения, из больниц выписывается больше людей, чем вновь поступает на койки, - заявил мэр Москвы. - Все это позволяет шаг за шагом переходить к нормальной жизни"

Проблема не исчезнет, но ее острота уже наверняка будет ниже, даже если будет вторая волна, что весьма вероятно. Вероятнее всего, она будет не настолько активной и более управляемой.

Василий Власов, доктор медицинских наук, профессор НИУ ВШЭ:

Очевидно, что это политическое действо, поскольку народ сильно напряжен, и готовят голосование. Собянин облекает свое выступление в форму снятия ограничений, в действительности - ограничения не снимаются, они смягчаются. Одно из самых дурацких требований - носить перчатки - остается.

Я с самого начала говорю, что перчатки бесполезны, польза масок очень невелика, а самое главное - это социальное дистанцирование.

Введенный пакет ограничений был несуразный и жестокий, его нужно было давно модифицировать. В действительности нужно было все время менять этот пакет мер, приспосабливать его к тому, что реально происходит.

Есть еще и некоторое эмоциональное впечатление - последние несколько недель не только в России, но и в международном сообществе возникло некоторое колебание: "Действительно ли нужны вот эти ограничительные меры?" Теперь, когда становится понятно, что проблема таким образом смягчается, но не решается, существует растерянность.

Я скептически отношусь к появлению вакцины в течение этого года и даже не уверен, что она будет эффективной, когда появится. По-видимому, главное - это противоэпидемические меры. Например, против холеры и сифилиса нет вакцины, но люди научились как-то с ними жить - предохраняться, руки мыть, кипятить воду. Есть масса способов бороться с болезнями без лекарств и без вакцин.

Это естественная вещь, что при снятии ограничений будет распространение. Сейчас наблюдается такая штука в Израиле - сейчас там снова больше ста человек день, если в школе кто-то заболел, то школу закрывают. И это нормальный путь. Нам нужно будет учиться жить с этой инфекцией.