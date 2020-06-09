Конституционный суд России предписал проводить митинги только в гайд-парках

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Конституционный суд России разъяснил, что проводить митинги не в гайд-парках можно, только если удастся доказать, что провести митинг в гайд-парке невозможно.

КС в своем постановлении сформулировал позицию, согласно которой публичные мероприятия должны проходить лишь в специально отведенных для этого местах - гайд-парках. В других местах - только если в гайд-парке по "объективным причинам" сделать это невозможно. Один судья заявил о несогласии с этим решением.

Что решил суд

Поводом для разъяснения стала жалоба трех жителей Самарской области, которые в декабре прошлого года хотели провести митинг в центре города, но получили отказ с предложением собраться в местном гайд-парке - на автодроме в районе автосалона "Рено".

Власти сослались на региональный закон о митингах. Признав установленные в нем ограничения неконституционными, КС при этом сформулировал новый подход к гайд-паркам. Заседание состоялось 4 июня.

Суд сослался на федеральный закон от 2004 года №54 "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях". Он обязал региональные власти выбрать места для гайд-парков. С тех пор как это было сделано, "публичные мероприятия проводятся, как правило, в указанных местах".

"Проведение их вне специально отведенных мест допускается только после согласования с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органом местного самоуправления", - указал в своем постановлении КС.

Но ниже в тексте постановления сформулировано более жесткое требование: "Проведение собраний, митингов, шествий, демонстраций и пикетирований в других местах, даже если они не отнесены к тем, где федеральным законом или законом субъекта Российской Федерации запрещено проведение публичных мероприятий, должно быть обусловлено объективными причинами".

Иными словам, без "объективных причин" проведение митингов вне гайд-парков в российских городах, по мнению КС, нецелесообразно.

"Объективные причины" должны свидетельствовать "о невозможности организации конкретного публичного мероприятия в специально отведенных (приспособленных) местах" - либо гайд-парк уже занят под другое мероприятие, либо в нем недостаточно места, либо что-то еще. Например, предлагается доказать, что мероприятие напрямую связано с другим конкретным адресом.

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Особое мнение

С такой трактовкой публично не согласился судья Конституционного суда Сергей Казанцев. Особое мнение судьи было опубликовано на сайте КС вместе с постановлением от 4 июня.

Казанцев считает, что в решении следовало изложить противоположную позицию. Возможность преимущественного проведения собраний в гайд-парках "не означает", по мнению судьи, ограничение использования других мест.

До сих пор по федеральному закону №54 могли проводиться как в гайд-парках (в Москве он находится в парке Сокольники), так и в любых других, если заявка согласована властями (московская мэрия чаще всего разрешает проводить митинги на проспекте Сахарова, где могут поместить десятки тысяч человек).

Ранее Конституционный суд неоднократно признавал в своих решениях, что чиновники "обязаны стремиться к принятию всех зависящих от них мер" для легального проведения митингов в избранном организаторами месте, а "не пытаться под любым предлогом изыскать причины, оправдывающие невозможность реализации права на организацию и проведение публичных мероприятий в указанном в уведомлении формате".

На это же ориентирует Европейский суд по правам человека, вынося решения по жалобам из России, сказал Би-би-си адвокат "Апологии протеста" Александр Передрук.

Гайд-парки от Путина

С идеей создать в Москве аналог лондонского Гайд-парка Владимир Путин выступил после массовых акций оппозиции зимой 2011-2012 года.

Единого перечня таких площадок в России до сих пор нет, их число в крупных городах сокращается, а сами гайд-парки вытесняются на окраины, констатировал в 2019 году правозащитный проект "ОВД-Инфо".

"Раньше Конституционный суд говорил, что гайд-парки - это дополнительное место для митингов, организаторы могут выбрать другое место и им нельзя отказать в согласовании со ссылкой на наличие гайд-парка. А теперь оказывается, что можно", - cказал Би-би-си эксперт по конституционному праву Григорий Вайпан.

"Было так: хочешь - идешь в гайд-парк, не хочешь - заявляешься на другое место. Если чиновники считают, что в этом другом месте митинговать нельзя, то они обязаны объяснить, почему, и предложить альтернативу", - считает Вайпан.

Новая позиция Конституционного суда, по его мнению, радикально ужесточает правила организации митингов.

"По умолчанию можно идти митинговать только в гайд-парк. Если не хочешь - должен привести чиновникам "объективные причины", почему тебе нужно митинговать не в резервации. А у чиновников теперь есть готовая шпаргалка из постановления Конституционного суда о том, как отказать в согласовании любого митинга за пределами резервации", - добавил Вайпан.