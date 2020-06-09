Слова Путина: что осталось в речах президента и что исчезло за 20 лет
- 9 июня 2020
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Русская служба Би-би-си проанализировала речи Владимира Путина. За последние 20 лет в его риторике становилось все меньше "демократии" и "свободы", но в ней всегда есть место "стабильности". Главное изменение - речи президента стали более холодными и безличными, он больше не старается завоевать аудиторию, считают политологи.
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