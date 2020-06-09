Михаил Ефремов задержан за ДТП, в котором погиб человек. Что известно

Правообладатель иллюстрации Sergei Karpukhin/TASS

Полиция задержала актера Михаила Ефремова, в ДТП с участием которого накануне погиб водитель другой машины. В отношении Ефремова возбуждено дело, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Во вторник вечером суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании Ефремову меры пресечения. Источник агентства ТАСС утверждает, что следствие будет просить поместить актера под домашний арест.

Авария с участием Ефремова произошла в понедельник вечером на Садовом кольце напротив здания МИД России. Джип, за рулем которого был актер, выехал на встречную полосу и врезался в легковой фургон. Артист не пострадал, а водитель фургона умер от полученных травм в НИИ им. Склифосовского.

Ефремов был задержан на месте происшествия и отправлен на медицинское освидетельствование на предмет наличия алкоголя в крови. Позже в ГУ МВД по Москве подтвердили, что он был пьян. Из отделения полиции его отпустили под подписку о невыезде.

Что известно о погибшем

Сергей Захаров - 57-летний житель Рязанской области, в Москву он ездил на работу.

Двоюродная сестра мужины рассказала "Комсомольской правде", что он устроился в интернет-магазин два года назад.

"Возил морепродукты. Работал вахтой: по две недели. Жил на съемной квартире с другими такими же водителями. Он всю жизнь за баранкой. И эта авария у него первая. А вообще он Москву не любил, говорил, что жизнь заставила на старости лет вкалывать вдали от близких", - сказала она.

"Мы запомним Сергея скромным, немногословным, но очень улыбчивым и светлым человеком, который любил свою семью и гордился взрослыми детьми", - говорится в сообщении компании, в которой он работал.

"В момент трагедии Сергей уже закончил работу, за 10 минут до этого он доставил свой последний заказ. О том, что произошло, мы узнали от наших покупателей: звонки и сообщения стали поступать сразу же", - говорится в сообщении компании в "Инстаграме".

Компания обещала помочь семье Захарова, а также опубликовала отзывы клиентов о его работе. Вот некоторые из них.

"Захаров Сергей Владимирович - отличный курьер. Доставил все вовремя и аккуратно. Вежливый и приятный человек".

"Замечательный человек. Все очень четко. Вежливый, приятный в общении. Все товары в идеальном состоянии. Никаких посторонних запахов. Первый раз пишу отзыв о работе курьера. Очень нравится, когда Сергей Владимирович привозит заказ".

"Захаров Сергей Владимирович - отличный курьер и просто приятный человек. Пунктуальный, всегда все продукты сложены аккуратно".

Что говорят Ефремов и адвокаты

Пока это достоверно неизвестно. Его адвокат Виталий Чернышов, которого цитирует Интерфакс, сказал, что вчера артист выразил готовность помогать семье погибшего. По его словам, после аварии Ефремов признавал свою вину. Но тогда, если верить экспертизе, с результатами которой агентство ознакомил информированный источник, в крови Ефремова было 2,1 промилле алкоголя - примерно бутылка водки.

В первой половине дня допросить Ефремова не удавалось в связи с его самочувствием. "Он ещё вчера плохо себя чувствовал, он сильно ударился в результате ДТП. Это тоже определенным образом сказалось на его самочувствии. Я так понимаю, что ему оказывают определённую медицинскую помощь", - сообщил Чернышов.

После 16:00 по Москве Интерфакс сообщил, что полицейские вывели артиста из подъезда дома в Казарменном переулке и посадили в автомобиль, чтобы доставить на допрос.

Другой адвокат Ефремова Вадим Яловицкий в разговоре с "Открытыми медиа" признал, что артиста могут арестовать.

"На данный момент мера пресечения Ефремова не связана с заключением, но у следователя есть право просить об аресте и он им может воспользоваться", - сказал Яловицкий.

Адвокат Оксана Михалкина (не участвует в деле) в разговоре с РИА Новости предположила, что извинения перед родственниками погибшего и компенсация минимум в 5 миллионов рублей могут помочь актеру Михаилу Ефремову снизить наказание за ДТП.

Что говорят коллеги

В первых сообщениях СМИ об аварии звучали предположения, что в одной машине с Ефремовым находился актер Иван Стебунов с женой Еленой Власовой.

Стебунов говорит, что это не так. "Ни меня, ни моей супруги в машине на этот момент не было. Мы нигде ни в каком баре не отдыхали. Мы поехали с моей женой на место ДТП. После нас на место через три минуты приехал [актер] Сергей Гармаш, чтобы с этой ситуацией как-то разобраться", - сказал актер Интерфаксу.

Телеканал "360" опубликовал видео с места аварии, на котором мужчина, похожий на Гармаша, говорит, что просто проезжал мимо и решил "справиться о здоровье коллеги".

Коллега Ефремова по проекту "Гражданин поэт" литератор Дмитрий Быков назвал случившееся трагедией, сообщил телеграм-канал "Подъем".

"Произошла ужасная трагедия, соболезнования близким", - сказал он.

Режиссер Роман Качанов заметил, что Ефремов - не единственный водитель, которому случалось сесть за руль, выпив.

Друг Ефремова поэт Андрей Орлов, известный как Орлуша, в эфире радио "Комсомольская правда" заверил, что актер обычно не садился за руль пьяным.

"На моей памяти, всегда вызывал такси или водителя. Я с ним знаком с 1977 года, при мне он пьяным за рулем не был ни разу, - сказал он. - Мы могли бы разговаривать с вами в ситуации, когда трупов было бы два. Один из них вполне мог быть Ефремов, все-таки лобовое столкновение".

Директор театра "Современник", в котором работает Ефремов, Игорь Попов назвал случившееся трагедией для семей обеих сторон, а также для русского искусства в целом.

"Произошла настоящая трагедия для всех. Для семьи Сергея Захарова. И для семьи Михаила Ефремова, и для русского искусства", - сказал ТАСС Попов.

Режиссер Никита Михалков назвал ДТП с участием Ефремова закономерным.

"Ужасный, трагичный, несправедливый для семьи погибшего и, к сожалению, абсолютно закономерный для ослепленных вседозволенностью и безнаказанностью финал", - сказал РИА Новости Михалков.

Что говорят в полиции

Первоначально в отношении Ефремова возбудили уголовное дело по части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). По этой статье ему грозило наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Утром вторника начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимир Васенин сообщил, что дело переквалифицировано в более тяжкое - на деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека. В этом случае, если артиста признают виновным, ему грозит лишение свободы на срок от пяти до 12 лет.

Тем временем пресс-служба московской прокуратуры сообщила, что ведомство проверит прошлые аварии и административные нарушения актера.

Источники российских информагентств утверждают, что экспертиза "показала содержание у Ефремова алкоголя 1,05 мг в литре выдыхаемого воздуха". Источник Интерфакса пояснил, что это соответствует 2,1 промилле - то есть на грани среднего и сильного опьянения. Официально эта информация не подтверждена.

Во вторник вечером агентства ТАСС и РИА Новости со ссылкой на анонимные источники сообщили, что в анализах Ефремова также обнаружили следы кокаина и марихуаны. В то же время собеседник РИА Новости отметил, что речь идет об остаточных следах - то есть не исключено, что актер употреблял наркотики раньше, но на аварии это вряд ли отразилось.

Резонансное ДТП прокомментировали и в Кремле. "Здесь, к сожалению, речь идёт о трагическом случае, чудовищном случае, когда пьяный водитель - и неважно, кто он, - устроил аварию, в которой погиб человек. Вот о чем идёт речь", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.