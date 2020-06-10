Сопротивление, экология и миграция: объявлены победители Sony World Photography Awards

Объявлены победители престижного фотоконкурса 2020 Sony World Photography Awards. В номинации "Фотограф года" победу одержал Пабло Албаренга, запечатлевший жизнь коренного населения Латинской Америки.

Правообладатель иллюстрации Pablo Albarenga

Фотограф-документалист Пабло Албаренга родом из Уругвая. В своей коллекции снимков под названием "Семя сопротивления" он отражает бедственное положение коренных общин Латинской Америки, борющихся за сохранение своих земель вопреки агробизнесу и вырубке леса.

Пабло сочетает снимки находящихся под угрозой участков земли, снятых с воздуха, с портретами активистов, борющихся за их сохранение.

Правообладатель иллюстрации Pablo Albarenga

Этот проект посвящен исследованию жизни коренного населения и земель, ставших для них священными: здесь похоронены несколько поколений их предков.

При взгляде сверху перед нами открывается пейзаж с фигурами моделей, лежащими на земле - они словно образуют собой живой щит, защищая свои земли.

На всемирном фотоконкурсе объявлены победители в номинациях "Открытие", "Студент" и "Молодежь", а также ряда других номинаций из профессиональных категорий.

Правообладатель иллюстрации Tom Oldham

Номинация "Открытие" отмечает лучшие одиночные кадры. Победителем этого года стал фотограф Том Олдхам с портретом американского певца и солиста рок-группы группы Pixies Блэка Фрэнсиса, изначально снятого для музыкального журнала Mojo.

Правообладатель иллюстрации Ioanna Skellaraki

Триумфатор номинации "Студент" Иоанна Скеллараки, представлявшая Лондонский колледж искусств, выступила с серией снимков "Эйфория". Фотографии солнечных панелей, ветряных мельниц и птицефабрик, снятые в ночное время суток на греческом острове Тилос, посвящены теме рационального использования природных ресурсов.

Правообладатель иллюстрации Hsien-Pang

Награда в категории "Молодежь" ушла к 19-летнему Сиэнь-Панг Сиэху из Тайваня за фотографию с названием "Бегом", на которой запечатлен уличный актер, который выглядит так, будто быстро идет, но на деле стоит на месте.

Правообладатель иллюстрации Sandra Herber

Сандра Гербер стала победительницей в номинации "Архитектура" за серию фото "Рыбацкие хижины" у озера Виннипег в Канаде.

"Эти хижины, лачуги или перми (как их называют в Манитобе) должны быть транспортабельными, защищать своих обитателей от стихии и давать доступ ко льду внизу для рыбалки".

Правообладатель иллюстрации Chung Ming Ko

Победитель документальной категории Чунг Мин Хо сосредоточился на протестующих, сняв серию "Ранения Гонконга".

"Отчеты свидетельствуют о том, что с начала митингов среди населения стало больше случаев депрессии и посттравматического стрессового расстройства".

Правообладатель иллюстрации Robin Hinsch

Первое место в категории "Окружающая среда" занял Робин Хинш за серию "Вахала", в которой рассказывается о влиянии нефтяной промышленности на сообщества и экосистему дельты Нигера.

"Дельта Нигера, покрывающая 70 тысяч кв. км водно-болотных угодий, образовалась в основном из-за отложения осадков. В регионе проживает более 30 миллионов человек и 40 различных этнических групп, что составляет 7,5% от общей площади суши Нигерии. Раньше, до захвата нефтяной индустрией, это была невероятно богатая экосистема с одной из самых высоких концентраций биоразнообразия на планете".

Правообладатель иллюстрации Ronny Behnert

Ронни Бенерт победил в категории "Пейзаж", запечатлев серию под названием "Тории" - традиционные японские ворота, обычно встречающиеся у входа в синтоистские святыни.

"Чаще всего я использую нейтральные светофильтры, чтобы делать длинные экспозиции и сохранять минималистичный стиль работы. Некоторые из моих экспозиций длятся пять или более минут, что приводит к исчезновению любых отвлекающих элементов в воде или небе - чем дольше экспозиция, тем чище фотография".

Правообладатель иллюстрации Brent Stirton

"Панголины в кризиса" Брента Стиртона заняли первое место в номинации "Мир природы и дикая природа".

"Панголины - это наиболее частые объекты контрабанды среди млекопитающих, за последние 10 лет незаконная торговля коснулась миллиона особей этого животного. Эта часть работы рассказывает о торговле, в то же время исследуя аспекты незаконности и отмечая людей, которые пытаются спасти этих животных".

Правообладатель иллюстрации Cesar Dezfuli

Победитель в категории портретной съемки Сезар Дезфули фотографирует людей, спасенных из резиновой лодки, дрейфующей в Средиземном море, для сериала "Пассажиры".

"Катер отплыл за несколько часов до этого из Ливии. В попытке придать этому событию человеческое лицо, я сфотографировал пассажиров через несколько минут после их спасения. Их лица, их внешность, следы на их телах отражали настроение и физическое состояние, в котором они были после того путешествия, которое уже навсегда оставило след в их жизни".

Правообладатель иллюстрации Angel Lopez Soto

Сенегальские борцы Анхеля Лопеса Сото победили в категории "Спорт".

"Известно, что бои привлекают около 50 тысяч зрителей на стадионе. Для многих это кусочек африканской жизни, традиций и культуры, в которой смешаны анимистские и мусульманские верования".

Правообладатель иллюстрации Alessandro Gandolfi/Parallelozer

Победителем в категории "Натюрморт" стал Алессандро Гандольфи за серию "Бессмертие".

"Может ли человек действительно стать бессмертным? Мало кто действительно верит в это, и поэтому исследование было сосредоточено на криоконсервации, гибридизации человека с машиной и на загрузке разума".

Все фотографии любезно предоставлены Sony World Photography Awards 2020.