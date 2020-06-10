"Последняя капля в бочке негатива". Как российский бизнес выходит из карантина

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Бизнес в России постепенно выходит из локдауна. Во вторник в Москве открылись салоны красоты и парикмахерские, за ними должны последовать рестораны и фитнес-клубы. Компаниям, которые уже пострадали от кризиса, приходится закупаться оборудованием для дезинфекции помещений и другими защитными средствами. Во сколько обойдутся бизнесу рекомендации Роспотребнадзора и что думают о сложившейся ситуации предприниматели?

"Время дико тяжелое. Мы сократили все расходы, какие можно", - говорит управляющий директор московской студии йоги YogaDom Дарья Сойфер. Фитнес-клубы и другие спортивные организации в Москве откроются с 23 июня.

По словам Сойфер, в конце марта студию пришлось закрыть буквально за один день. Сейчас преподаватели проводят занятия онлайн. Особой популярностью такие занятия, по словам директора студии, пользовались в первые недели самоизоляции. После майских праздников спрос на онлайн-тренировки резко упал. "Перенасыщение рынка бешеное", - объясняет она.

"Продолжаем платить за воду, электроэнергию, отопление. То есть это минус 25 -30 тысяч непонятно за что. Плюс я продолжаю платить за охрану - студия стоит на охране, мало ли что, время непонятное. Расходов много, прибыли мало", - так Сойфер описывает ситуацию.

Сейчас студия YogaDom готовится к открытию. Роспотребнадзор рекомендовал владельцам фитнес-клубов, салонов красоты, магазинов, ресторанов и других компаний в том числе приобрести ультрафиолетовые облучатели-рециркуляторы - эти устройства используются для обеззараживания воздуха в помещении в присутствии людей.

Раньше обеззараживатели воздуха покупали в основном медицинские учреждения. "Теперь мне надо купить эти рециркуляторы, которые стоят каких-то неимоверных денег. Пару недель назад мы находили самый дешевый за 15 тысяч рублей", - говорит Дарья Сойфер.

Дефицитный товар

На рынке с февраля наблюдается острый дефицит очистителей воздуха, рассказал Би-би-си директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов.

"В начале эпидемии дефицит был абсолютный, заказ [на рециркуляторы] нужно было делать за полгода. Мы в конце февраля пытались в офис приобрести ультрафиолетовый обеззараживатель воздуха, нам сказали, что у них заказы сделаны на полгода вперед", - рассказывает Беспалов.

Цены на рециркуляторы с начала эпидемии выросли в несколько раз, но точной статистики Би-би-си найти не удалось. Корреспондент Би-би-си изучила цены на популярные модели российского производства Дезар-3 и Дезар-4 в нескольких интернет-магазинах на "Яндекс.Маркете". Сейчас немногочисленные магазины продают их по цене 45-80 тысяч рублей, хотя, судя по отзывам, до пандемии аппараты стоили около 10-12 тысяч рублей.

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У одного из основных дистрибьюторов рециркуляторов "Дезар" - компании ООО "Медприборы" - на главной странице сайта жирным красным шрифтом написано: "Облучателей в свободной продаже НЕТ. Нет НИКАКИХ моделей! Альтернатив предложить не можем. Нормализацию с поставками ожидаем не ранее нормализации с коронавирусом". В компании уточняют, что прием заказов вряд ли возобновится раньше начала июля.

В пресс-службе Яндекс.Маркета уточнили, что в апреле и в мае россияне почти в 3,5 раза чаще интересовались медицинским оборудованием, чем в прошлом году: "Спрос на товары категории "Оборудование и мебель для медучреждений" резко начал расти в конце февраля и достиг пика 16 марта - тогда, по сравнению с 24 февраля, количество переходов на предложения таких товаров в интернет-магазинах выросло в шесть раз. В начале апреля спрос стабилизировался, но до сих пор остается аномально высоким".

Николай Беспалов из RNC Pharma уверен, что проблему дефицита рециркуляторов решить в сжатые сроки, как с медицинскими масками и другими защитными средствами, не удастся, так технологическое производство в этом случае более сложное. "Я думаю, здесь дефицит будет сохраняться вплоть до нормализации (эпидемиологической) ситуации", - считает эксперт.

Как пояснили в российском правительстве, штрафовать бизнес за несоблюдение рекомендаций Роспотребнадзора не будут. Но если в компании обнаружат очаг заражения, то предприятие закроют на карантин.

"Мы задавали властям вопросы по поводу рециркуляторов воздуха, - рассказал Би-би-си президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров. - Вот смотрите: помещение ресторана, высокие потолки, больше ста квадратных метров - в этом случае у вас обязана быть вентиляция и трехразовый обмен воздуха в течение часа, то есть каждые 20 минут полностью обновляется воздух. Если вы ставите рециркуляционную лампу, то что она чистит? Она даже не может в себя засосать то количество воздуха, которое должно через нее пройти, это просто бессмысленная работа получается".

Как замечает Игорь Бухаров, в рекомендациях Роспотребнадзора не прописано необходимое количество рециркуляторов. "Там указано, что они просто должны быть", - говорит он.

Врач-эксперт Тимур Пестерев уверен, что даже маленький рециркулятор способен снизить количество патогена в воздухе. "Перчаточно-масочный режим, измерение температуры - все это не всегда уберегает от скрытых носителей [коронавируса], у которых нет никаких симптомов. Использование рециркулятора - это одна из возможностей понизить количество патогена в воздухе", - говорит врач.

Маски, перчатки и перерывы в работе

В московском салоне красоты Geometria на Неглинной улице рециркулятор есть - его купили прошлым летом, когда в салоне обновляли оборудование. Но и без необходимости покупать рециркулятор расходов у салона сейчас немало, рассказывает владелица салона Дина Мухамедьярова.

"Одноразовый халат стоит 270 рублей, его можно менять не после каждой процедуры, а раз в три часа. То есть на три процедуры - два халата. Получится рублей 160 -170 к процедуре. Этого раньше не было, это сразу закладывается в стоимость услуг", - объясняет Мухамедьярова.

По ее словам, выросли цены и на перчатки: раньше за 100 штук салон платил около 270 рублей, а сейчас эти перчатки стоят 750 рублей. При этом, по ее словам, купить их сложно.

"Стоимость антисептиков, дезрастворов тоже увеличилась раза в три, и их тоже непросто достать. Раньше мы покупали маски 150 рублей за 50 штук, сейчас они как минимум в три раза дороже. Можно сказать, что все средства индивидуальной защиты подорожали в среднем в три раза. Это 30 процентов плюсом к чеку", - подсчитывает расходы Дина Мухамедьярова.

Цены на маски во время эпидемии выросли в десятки раз по сравнению с теми, что были до ухудшения эпидемиологической обстановки. "До эпидемии цена на одну маску составляла до 1 рубля, а после - 40-50 рублей за маску. Сейчас есть предложения - 10-14 рублей", - говорит Николай Беспалов.

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Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, салоны, спортивные залы, непродовольственные магазины должны иметь как минимум пятидневный запас средств индивидуальной защиты.

Владелец сети салонов красоты "Персона" Игорь Стоянов говорит, что в какой-то момент он и его коллеги по бизнесу были близки к отчаянию. "Мы два месяца работали над возможностью открытия [салонов красоты]. Мы ориентировались на 30 мая. Отрасль была в отчаянии, так как у нас за это время не было диалога с Роспотребнадзором, не было диалога с мэром [Москвы]. Мы, честно говоря, отчаялись, казалось, что от нас отвернулись окончательно", - рассказал Русской службе Би-би-си Игорь Стоянов.

По словам Игоря Стоянова, первая версия рекомендаций ведомства для салонов красоты была практически маловыполнима и требовала разъяснений. "За последние 3-4 недели мы написали сотни или даже тысячи писем с просьбой разъяснить некоторые моменты. Например, почему мы обязаны оказывать услуги в отдельных кабинетах и как решить вопрос с обязательным наличием видеокамер в салонах красоты [для контроля за соблюдением предписаний ведомства]. В итоге те условия, которые были утверждены для московских салонов красоты, оказались выполнимы и реалистичны", - говорит Стоянов.

Он утверждает, что сети пришлось потратить от 80 до 150 тысяч рублей на переоборудование каждого салона. Помимо масок, халатов и перчаток сюда входят специальные экраны, чтобы разделять клиентов.

Кроме того, Роспотребнадзор рекомендовал компаниям придерживаться особого режима работы. Салоны красоты, например, должны будут соблюдать 20-минутный перерыв между приемами клиентов.

"Это автоматически минус один клиент на мастера в день. Обычно на одного мастера приходится по шесть человек в день при полной записи, сейчас это уже не шесть, а пять человек. Это минус из своего дохода, прибыли. Будем работать в минус", - говорит Дина Мухамедьярова.

По словам Игоря Стоянова, из-за требования соблюдать перерыв между приемами клиентов, салонам пришлось отказаться от ряда услуг. "Мы были вынуждены уйти от дорогих окрашиваний, типа балаяж и шатуш, которые делаются по пять часов и стоят по 20 тысяч рублей. По сути, мы вернулись сейчас к простым окрашиваниям и стрижкам, потому что вопрос здоровья клиента и мастеров остается для нас важным", - говорит Игорь Стоянов.

26 мая Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по запуску спортзалов. Президент ассоциации фитнес-операторов и руководитель сети "World Gym" в России Ольга Киселева в беседе с Би-би-си ранее оценивала их как достаточно мягкие. При этом их выполнение будет стоить каждому клубу 150-200 тысяч рублей в месяц дополнительных затрат, уверена она.

Согласно рекомендациям, требуется, в частности, в несколько раз сократить количество человек на дорожках в бассейнах и участников групповых занятий. Предписание соблюдать дистанцию между людьми в 1,5 метра для спортивных залов может оказаться одним из самых чувствительных. Для многих фитнес-клубов это требование означает, что число посетителей резко сократится, а вслед за ним и доход.

"Дай бог, чтобы мы вышли в ноль первый месяц, потому что количество людей в любом случае сократится (из-за требования соблюдения дистанции в 1,5 метра). У нас в малом зале раньше занимались восемь человек, сейчас - четыре поместятся. В большом зале занимались человек 25, сейчас - 10-12 в лучшем случае. Понятно, что это в два раза меньше прибыль. Плюс непонятно, какую стоимость занятий ставить, насколько народ готов возвращаться по прежней стоимости", - говорит Дарья Сойфер. В студии YogaDom подчеркивают, что намерены четко соблюдать все предписания ведомства, так как считают для себя главной задачей обеспечить безопасность посетителей и сотрудников.

Владелец московского женского фитнес-клуба NeoLeya Таймураз Кочиев также уверен, что в первые месяцы работы ни о какой прибыли речи не может быть: "Первый месяц будет катастрофический. Летом у нас всегда спад на 50%, то есть минус, а это будет минус минусов".

"Если поднять цены, последних клиентов распугать можно"

В некоторых регионах России ограничения на работу публичных мест продолжают действовать. Московский бизнес готовится к открытию, но опасается, что число клиентов сильно снизится после карантина.

Дина Мухамедьярова говорит, что часть клиентов во время карантина пользовались услугами мастеров, которые приезжали к ним на дом. Она считает, что некоторые клиенты после снятия режима самоизоляции не вернутся в салоны.

"Просто боюсь, что у меня все клиенты разбегутся, покупательская способность людей и так снижена, плюс люди будут какое-то еще время бояться ходить в салоны. Если поднять еще и цены, то последних клиентов распугать можно", - добавляет она.

"Мы откроемся сразу, как дадут разрешение, клиенты хотят вернуться в зал, звонят, пишут. И к тому же у меня сейчас каникулы, я не плачу за помещение, а когда официально разрешат, то хозяин помещения потребует арендную плату", - говорит Таймураз Кочиев.

Лучше открыться с ограничениями, чем не открыться вообще, соглашается генеральный директор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков. По его словам, многие компании не выживут, если они не откроются в ближайшее время.

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По словам эксперта, длительный запрет на работу уже привел к маргинализации бизнеса. "В Москве и Петербурге уже фиксируются случаи открытия подпольных баров, ресторанов, я по себе знаю, я получаю регулярно приглашения в рестораны, которые работают из-под полы. Мы провоцируем уход бизнеса в эту недобросовестную плоскость", - подчеркивает Иван Федяков.

В Москве летние веранды ресторанов и кафе откроются 16 июня, а 23 июня рестораны смогут пускать посетителей внутрь. Во многих российских регионах даты открытия ресторанов и кафе еще не названы.

По словам Федякова, для некоторых компаний затраты, связанные с выполнением предписаний Роспотребнадзора, "могут стать последней каплей в огромной бочке негатива". "Эта последняя капля может привести к решению не открываться или закрыться, и таких решений, наверное, будет много", - говорит эксперт. Однако основная проблема для бизнеса в среднесрочной перспективе - снижение покупательской способности населения. "В ситуации, когда 30% населения либо полностью потеряло доходы, либо потеряло существенно, очевидно, что сейчас нас ждет очень серьезная просадка в тратах россиян. Снижение покупательской способности широким фронтом ударит по всем", - говорит Федяков.

По оценке президента Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольги Киселевой, из 13 тысяч фитнес-центров, работавших в стране до пандемии, к концу 2020 года может исчезнуть около 70%.

Ранее президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров говорил, что к июлю с рынка могут уйти более 70% кафе и ресторанов - из-за отсутствия адекватной помощи от государства.