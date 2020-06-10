Какие памятники хотят снести активисты Black Lives Matter? И почему?

Media playback is unsupported on your device Протестующие против произвола полиции снесли памятник в Бристоле

Памятники политикам, торговцам и меценатам, которые ассоциируются с историей рабства и колониализма, стали основной мишенью протестов движения Black Lives Matter по всему миру. В Британии, Бельгии и США власти по требованию активистов их демонтируют.

Русская служба Би-би-си разбирается, почему исторические фигуры, которые многим кажутся привычными и хорошо знакомыми, вызвали гнев борцов с расизмом.

Британия: открытый список

Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption На фоне протестов в Британии много спорят о Уинстоне Черчилле

Гибель афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейского спровоцировала массовые протесты в десятках городах США и во многих странах мира, а также заставила вновь задуматься об уместности тех или иных памятников.

Британские активисты из движения Black Lives Matter представили список из 60 памятников, расположенных на всей территории Соединенного Королевства.

Цель проекта Topple the Racists ("Свалим расистов") - инициировать дискуссию об их демонтаже, чтобы "Британия наконец признала правду о своем прошлом", пишут активисты.

Список открытый, и это иногда приводит к конфузам. В нем фигурируют, например, пять памятников Роберту Пилу, который занимал пост премьер-министра Британии в 1830-х и 1840-х годах, а также был министром внутренних дел.

Пил разработал девять принципов этики для полицейских, которые до сих пор используются при подготовке британской полиции.

Активисты, требующие демонтажа памятника в Лидсе, пишут в аннотации, что Пил рассматривал законопроект об отмене рабства как угрозу хлопковой промышленности и выступал против него, однако это ошибка.

Image caption Topple the Racists это интерактивная карта, предлагать памятники для добавления на нее может любой желающий

Газета Manchester Evening News указывает, что Пил не мог быть автором петиции об отзыве законопроекта от 1806 года, а выступал против отмены работорговли его отец, которого тоже звали Роберт.

Также в списке памятник сэру Френсису Дрейку, мореплавателю 16 века, известному своей ролью в победе над испанской Армадой, и адмирал Нельсон. Список продолжают изучать британские СМИ.

В Лондоне демонтаж памятников тем временем продолжается - во вторник был демонтирован памятник работорговцу Роберту Миллигану, владевшему плантациями на Ямайке. Как сообщается, это было сделано по просьбе общественности.

В расизме также упрекают сэра Уинстона Черчилля, памятник которому был поврежден в ходе недавних протестов в Лондоне. Хотя памятники ему не будут переоцениваться в рамках работы созданного мэром Лондона комитета, на фоне протестов Черчилля много критикуют.

"Он, безусловно, считал, что люди белой расы превосходят остальных, он ясно об этом говорил", - отмечает историк Ричард Той.

"Он делал неприятные замечания об индийцах, называл их чудовищными людьми с чудовищными верованиями", - добавляет историк.

Бельгия: король Леопольд II

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В Голландии после нескольких недель протестов против расизма с постамента сняли несколько памятников королю Леопольду II.

Правивший Бельгией в XIX веке монарх известен захватом долины реки Конго. При нем проводилась жестокая колониальная политика в отношении местного населения, вплоть до геноцида. Количество жертв колониальной политики Бельгии оценивается в 10 миллионов человек. Именно при Леопольде II от выполнявших карательные операции солдат требовали предъявлять руки убитых.

Протесты Black Lives Matter в Бельгии были масштабными - в конце прошлой недели на улицы Брюсселя вышло десять тысяч человек. Они вышли на площадь перед зданием Дворца правосудия, главного суда Бельгии, строительство которого было профинансировано Леопольдом II.

Памятник Леопольду в Антверпене во время протестов подожгли и разрисовали граффити, позже городские власти сняли его с постамента и отправили в музей. В Брюсселе на памятнике королю написали слово "убийца". Еще один памятник королю разрисовали в ходе протестов в городе Гент.

У демонтажа памятников Леопольду II в Бельгии есть и противники, которые считают короля основателем бельгийской международной торговли, принесшей стране богатство.

Бельгийцы продолжают подписывать петиции с требованием сноса всех памятников королю в стране. Одну из петиций подписало более 70 тысяч человек.

30 июня в Конго отпразднуют 60 годовщину независимости. Авторы петиции хотят, чтобы памятники снесли до этой даты.

США: конфедераты во главе с генералом Ли

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В США активисты Black Lives Matter последовательно борются с памятниками генералам и солдатам конфедерации южных штатов эпохи Гражданской войны 1860-х годов.

В 2017-м году после столкновений в Шарлоттсвилле, распространившихся на несколько городов США, памятникам конфедератов была объявлена настоящая война. По ее итогам некоторые города решили демонтировать вообще все имеющие отношение к истории южных штатов мемориалы.

В 2020-м на протестах, вызванных гибелью Джорджа Флойда, целью активистов стали те же фигуры.

Целью протестующих снова стал памятник генералу Роберту Ли, главнокомандующему армией южан и рабовладельца. В 2017 году протестующие помимо прочего разбили лицо его памятнике в Северной Каролине.

В нынешнем году активисты добились демонтажа 12-тонного памятника Ли в штате Вирджиния, установленного в 1890-м году. "Мы больше не будем проповедовать фальшивую версию истории", - сказал губернатор штата, объявляя о решении демонтировать его памятник.

Статуи конфедератов - как конкретны исторических фигур, так и мемориалы павшим солдатам - после протестов демонтируют во многих городах США.

Вот вторник демонтировали и увезли на грузовике памятник павшим солдатам в Джексонвилле, штат Флорида, а мэр города республиканец Ленни Керри призвал убрать вообще все связанные с конфедерацией монументы.

Демократы в сенате США готовятся представить законопроект о демонтаже памятников конфедератам в зданиях конгресса. Он должен поступить на рассмотрение нижней палаты в четверг.