Во Франции на спасение авиаотрасли выделяют 15 млрд евро. А как в России и остальном мире?

Правообладатель иллюстрации Chesnot/Getty Images

Авиаотрасль стала одной из первых пострадавших от кризиса, связанного с пандемией коронавируса. Авиакомпании резко сократили перевозки и отказываются от закупок самолетов. Как власти разных стран помогают отрасли пережить кризис?

Франция на этой неделе обнародовала план спасения аэрокосмической отрасли стоимостью 15 миллиардов евро. Цель этого плана - поддержать производителя самолетов Airbus и национального авиаперевозчика Air France.

План включает в себя семь миллиардов евро помощи Air France, о которых сообщалось ранее. Флот авиакомпании оказался прикован к земле из-за пандемии коронавируса, а ее партнер KLM получил поддержку голландского государства.

Мировая авиационная индустрия терпит колоссальные убытки из-за сокращения авиаперевозок, что отражается на снижении числа заказов на новые самолеты. Эта волна расходится и дальше - убытки терпят производители комплектующих и так далее.

"Мы должны спасти нашу аэрокосмическую отрасль", - цитирует Рейтер слова министра финансов Бруно Ле Мэра. Он добавил, что Европа не собирается уступать своим конкурентам в лице американского Boeing и китайской COMAC.

Однако и эти компании нуждаются в поддержке государства. Boeing сам обратился к американским федеральным властям с просьбой выделить помощь авиационной индустрии.

COMAC в тот же день, когда Париж пообещал выделить деньги национальной аэрокосмической отрасли, объявила о подписании контракта с китайским перевозчиком China Express Air на продажу 100 самолетов ARJ21 и C919.

Российские власти еще раньше объявили о пакете мер, направленных на поддержание авиапрома. Среди них - поставки более чем полусотни российский самолетов SuperJet-100 и МС-21 государственной авиакомпании Red Wings.

Как именно помогают во Франции?

Во французской программе задействованы, помимо министерства финансов и транспорта, еще и министерства обороны и окружающей среды.

Одной из главных целей инвестиций станет разработка нового авиалайнера, который придет на смену семейству узкофюзеляжных среднемагистральных лайнеров А320 компании Airbus.

Новый самолет должен стать гораздо более экологически чистым. Предполагается, что он будет использовать в качестве топлива водород - вместо авиационного керосина, которым заправляют реактивные самолеты сегодня.

По словам Ле Мэра, Франция рассчитывала получить такой самолет к 2050 году, но теперь новая цель - чтобы он полетел в 2035-м.

План также включает в себя ускорение сделок по военным закупкам на сумму около 600 миллионов евро. По информации агентства Рейтер, они включают три воздушных танкера и восемь вертолетов Caracal Airbus, турбовинтовой самолет Beechcraft, разведывательные беспилотники для военно-морских сил.

Кроме того, в плане помощи - создание инвестиционного фонда размером в миллиард евро с начальным капиталом в 500 миллионов, который будет частично финансироваться самолетостроительными компаниями Airbus и Dassault Aviation, производителем двигателей Safran и корпорацией Thales, которая производит различные системы для авиации.

Помогают ли власти США корпорации Boeing?

Boeing оказалась в тяжелейшем кризисе еще до пандемии - после катастроф двух самолетов последней модификации 737 MAX в 2018 и 2019 годах вскрылись ошибки в бортовом программном обеспечении.

В ходе расследования, которое до сих пор окончательно не прекращено, весь мировой парк этих самолетов был принудительно отстранен от полетов.

В начале 2020 года Boeing прекращал выпуск этих лайнеров, однако в мае возобновил его. Это необходимая мера для поддержания менее крупных компаний-партнеров Boeing, которые поставляют ей комплектующие. Самолеты 37 MAX так и не поднимаются в небо.

Пандемия и ограничения, наложенные на авиаотрасль из-за распространения коронавируса, стали для корпорации новым ударом. В итоге Boeing попросила помощи властей США и рассчитывает на получение миллиардных ссуд от государства.

Например, еще в марте корпорация призвала власти выделить 60 миллиардов для всей авиастроительной индустрии, не уточняя, сколько из этого попадет к ней.

Как выживают авиапроизводители в Китае?

Китайский производитель самолетов COMAC получил поддержку со стороны авиакомпании China Express Airlines - крупнейшего частного регионального перевозчика.

Авиакомпания объявила о подписании соглашения о стратегическом партнерстве с COMAC, которое, в частности, включает в себя покупку 100 самолетов ARJ21 и C919 с первыми поставками в 2020 году.

Сколько среди них будет ARJ21, а сколько - C919, неизвестно. Региональный ARJ21 был создан COMAC в 2000-х годах при поддержке иностранных компаний, включая украинскую фирму "Антонов". Серийно самолет строится с 2014 года.

Производство C919 пока не началось, самолет проходит сертификационные испытания и может получить китайский сертификат летной годности в следующем году.

Это узкофюзеляжный среднемагистральный авиалайнер, одноклассник семейств Boeing 737 и Airbus A320, а также российского лайнера МС-21, который также находится в процессе сертификации.

А что в России?

В России авиаперевозчики получают государственные субсидии на выплату зарплаты и поддержание авиапарка. По данным на 3 июня, субсидии получили 18 авиакомпаний на сумму 9,454 миллиарда рублей (137,221 миллиона долларов), еще 13 могут получить 238 миллионов (3,4 миллиона долларов) в ближайшем будущем.

Субсидии авиакомпаниям чаще всего даются под обещание выкупить российские самолеты. Поддержка государственной авиастроительной промышленности происходит как прямыми вложениями, так и стимулированием закупок.

10 июня газета "Ведомости" опубликовала детали госпрограммы финансового оздоровления Объединенной авиастроительной корпорации, которая станет самым большим получателем государственной поддержки из крупных российских госкорпораций.

По информации "Ведомостей", ОАК будет докапитализирована примерно на 250 миллиардов рублей, которые пойдут на погашение банковских долгов. Долги на сумму немногим менее 150 миллиардов рублей будут реструктурированы.

Кроме того, правительство намерено потратить 15 миллиардов за два года на закупку 59 самолетов SuperJet100 и 66 вертолетов для санитарной авиации, заявил глава минпромторга Денис Мантуров.

Правообладатель иллюстрации NurPhoto/Getty Images Image caption Российские SuperJet100 не пользуются особым спросом у зарубежных авиакомпаний, а российским их покупать придется, если хотят получить субсидии

Ранее российская авиакомпания Red Wings объявила, что возьмет в лизинг 60 региональных авиалайнеров SSJ 100 и 16 среднемагистральных МС-21, которые пока серийно не выпускаются.

Red Wings принадлежит лизинговой компании "Ильюшин финанс Ко", которая контролируется Объединённой авиастроительной корпорацией. ОАК, в свою очередь, принадлежит "Ростеху".

МС-21 производит компания "Иркут", ей же принадлежат и "Гражданские самолеты Сухого", которые производят "Суперджет".

Другими словами, вся схема с государственной поддержкой авиакомпании и приобретением ей российских самолетов не выходит за рамки одной государственной корпорации "Ростех" - одни ее подразделения продают другим свою же продукцию. При этом государство же и помогает авиакомпании субсидиями.

Среди "Суперджетов", которые достанутся Red Wings, вероятно, будет два десятка лайнеров, которые уже были построены.

В Объединенной авиастроительной корпорации Би-би-си рассказали, что у них "есть два десятка самолетов, произведенных по контрактам с несколькими авиакомпаниями, которые находятся на различных стадиях ремаркетинга. Часть из них сдается в аренду".

В ОАК при этом отметили, что производственные мощности позволят выпускать 30 "Суперджетов" в год.