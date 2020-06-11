Протест и бойкот. Может ли российская оппозиция помешать голосованию по Конституции

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Российская оппозиция предложила несколько стратегий в отношении голосования по поправкам в Конституцию, которые позволят Владимиру Путину избираться президентом до 2036 года. Среди сценариев: полный бойкот "Яблоком", призыв КПРФ голосовать "против", кампания по забастовке УИКов Алексея Навального.

Русская служба Би-би-си описывает эти сценарии.

КПРФ призвала голосовать "против". С этим согласны в несистемной оппозиции

КПРФ - единственная парламентская партия, которая не поддержала поправки в Конституцию, хотя и не голосовала в Думе против них. Первый секретарь ЦК партии Геннадий Зюганов заявлял, что поправки "в целом не ведут к отказу от президентского самовластия и олигархического правления".

Недовольство коммунистов вызывало отклонение ряда их предложений, в частности, прописать в основном законе национализацию недр, снижение пенсионного возраста, выборность сенаторов и мэров.

Коммунисты развернули пикеты в нескольких регионах и кампанию в соцсетях с призывом голосовать против поправок.

Компартия планирует привлечь региональные отделения для альтернативного референдума - по поправкам, которые предложила сама КПРФ, рассказал Би-би-си Александр Ющенко, депутат Госдумы и пресс-секретарь Зюганова.

"В том варианте, который предлагает нынешняя власть, - это усиление президентской власти, которая сейчас нуждается в реформировании. Призываем всех своих сторонников выступать против", - заявил он Би-би-си.

По его мнению, голосование не пройдет честно. Правозащитники критиковали процедуру за ряд лазеек, допускающих манипуляции: "электронное голосование", растягивание выборов на несколько дней, фильтрацию наблюдателей через Общественную палату. Но если граждане проголосуют против, фальсифицировать результат будет сложнее, уверен Ющенко.

Бойкот голосования, по словам коммуниста, выгоден организаторам.

Правообладатель иллюстрации Vladimir Gerdo/TASS Image caption Одиночные пикеты против поправок в марте 2020 года

Протестное голосование как возможную стратегию предложило и движение "НЕТ", которое управляется комитетом оппозиционных политиков. В него среди прочих входят Илья Азар, Юлия Галямина, Дмитрий Гудков и Андрей Пивоваров.

Движение призывает сторонников голосовать против. Но тех, кто не хочет принимать участие в плебисците, движение призывает высказать свое недовольство другими способами.

"Мы с уважением относимся к тем, кто не собирается идти по политическим или эпидемиологическим причинам. Шансы добиться честного голосования не очень высокие, фальсификации будут в огромном количестве, но при этом мы понимаем, что это может стать отправной точкой для перемен", - считает один из организаторов движения Андрей Пивоваров.

"Яблоко" выступило за бойкот. В партии называют повышение явки выгодным власти

"Активно не участвовать" в голосовании призывает партия "Яблоко", рассказал Би-би-си председатель партии Николай Рыбаков.

По его мнению, КПРФ призывает своих сторонников голосовать против поправок только для того, чтобы обеспечить этому процессу легитимность. Властям выгодно повысить явку, настаивает Рыбаков.

"Участвовать в данном голосовании - значит признавать эту процедуру. А это процедура, нарушающая Конституцию и нарушающая законы. И единственной целью является обнуление сроков Путина", - считает глава "Яблока".

"Яблоко" планирует развернуть кампанию на улицах и в соцсетях, "рассказывать людям, что происходит, почему уничтожается Конституция и данное голосование является антиконституционным".

Навальный призвал членов УИКов к бойкоту выборов. Призыв подхватили 400 членов избиркомов из 900 тысяч

Алексей Навальный решил не признавать голосование и не призывать сторонников к конкретным действиям. "Дискуссию "бойкотировать или голосовать "нет" считаю бессмысленной. Главное - не признавать. Это нарушение закона, Конституции, захват власти. Уже произошедшие. Поправки приняты и вступили в силу", - написал Навальный в своем телеграм-канале 8 июня.

Менеджер проектов Фонда борьбы с коррупцией Леонид Волков сказал Би-би-си, что план сторонников Навального заключается в попытке сорвать голосование.

В начале июня Волков запустил кампанию против плебисцита. Он призвал членов избиркомов саботировать работу комисмий на период голосования с 26 июня по 1 июля.

По плану Навального, члены УИКов должны отказаться приходить на работу в избиркомы, но не выходить из самих комиссий. "Избирательная комиссия - орган коллегиальный, если кворума нет, то избирательная комиссия как орган не может работать", - аргументирует он.

К такому бойкоту присоединились почти 400 членов (на момент публикации) избирательных комиссий. Всего их более 900 тысяч человек. По словам Волкова, мотивы забастовки избиркомов могут быть как политическими, так и эпидемиологическими - угроза заражения коронавирусом.

Сорвать голосование скорее всего не удастся. Для этого в УИКах должно отказаться от работы более половины членов

Выходящих из комиссий членов УИКов легко заменить, прокомментировал это замглавы Московской избирательной комиссии Дмитрий Реут. По его мнению, ротация членов избиркомов не скажется на голосовании.

Именно поэтому для членов УИКов важно не выходить из комиссии, а именно отказаться работать на голосовании, парирует Волков.

Глава свердловского облизбиркома Владимир Русинов назвал инициативу Волкова провокацией и усомнился в том, что у сторонников Навального получится привлечь к забастовке необходимое число работников УИК.

Правообладатель иллюстрации Press Office of the Russian Central Election Commi

Сомневается в успешности инициативы Навального и глава отдела мониторинга выборов движения "Голос" Андрей Бузин. "Кворум - это половина членов комиссии. У нас составы комиссии - это бюджетники, которые опасаются за свою работу. Сорвать кворум - нереальная задача для подавляющего большинства комиссии", - уверен он.

Призывам Волкова могут последовать "честные" члены комиссий, которых потом могут исключить из их УИКов за невыполнение обязанностей, заключил Бузин.

Эксперты называют более опасным для властей голосование "против"

Стратегия бойкота голосования повлияет на явку, которая в реальности будет низкой, считает Бузин. Но официальные данные по явке не отразят реальные из-за особенностей организации выборов, прогнозирует он.

Для власти идеально отсутствие действий со стороны оппозиционно настроенных граждан, считает политолог Константин Калачев. По его мнению, "явку можно нарисовать любую, проблема в легитимизации результатов".

"Если ты знаешь, что ты голосовал "против", твои друзья и соседи - "против", а показывают результат "за", возникают сомнения. Но если ты остался дома, то ты не можешь ничего предъявить. Для того, чтобы возмутить кражей голоса, нужно сначала, чтобы твой голос украли", - указывает Калачев.

Эксперт считает, что оппозиция могла бы мобилизовать противников поправок через кампанию по голосованию против них. "Сколько депутатов Госдумы проголосовало против поправок? Ни одного. А по опросу "Левады", 32% россиян выступают против поправок, это значит, что они не имеют политического представительства", - резюмирует политолог.

Для властей опаснее всего активное голосование против поправок, согласен глава фонда Институт социально-экономических и политических исследований (ИСЭПИ) Дмитрий Бадовский. По его мнению, наибольшую угрозу для Кремля несет позиция КПРФ - партии с многочисленным и устойчивым электоратом. Хотя, добавил эксперт, по опросам значительная часть сторонников компартии готова поддержать поправки.

Все стратегии оппозиции не скажутся на результатах голосования из-за масштабной "досрочки" и непрозрачности этих выборов, в свою очередь считает руководитель Центра общественно-политических проектов Константин Листратов.

Без солидарных действий оппозиции ни одна из предложенных стратегий не опасна для власти с точки зрения результата на референдуме, согласен глава близкого к Кремлю Фонда развития гражданского общества Константин Костин.

Собеседник Би-би-си в руководстве одного из российских регионов, который пожелал остаться анонимным, поскольку не уполномочен комментировать этот вопрос, согласен, что призывы оппозиционеров мало отразятся на итогах голосования.

"Изменят там, ну, пять процентов, но не более. Это же не выборы", - сказал он. По его убеждению, если до 1 июля "ситуация не изменится катастрофически, то проценты будут нормальные".

"Вся европейская часть покажет большой процент "за", но при низкой явке, а на Дальнем Востоке будет высокая явка, но меньше доля, поддержавших поправки", - прогнозирует собеседник Би-би-си.

Общероссийское голосование о поправках в Конституцию будет проходить с 25 июня по 1 июля. В администрации президента рассчитывают на явку в 55% и 65% голосов "за", отмечали источники Би-би-си.