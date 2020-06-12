Азербайджанцам снова запрещают выходить из квартиры. В прошлый раз в полицейских кидались мусором

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Первый вариант карантина предполагал, что люди могут покидать свои дома, получив СМС-разрешение. На выходные же власти ужесточили ограничения

В эти выходные азербайджанцам снова запретят покидать свои дома - даже для того, чтобы сходить за лекарствами или продуктами. Такие жесткие меры в ответ на рост заболеваемости Covid-19 уже вводились на прошлой неделе и привели к протестам и полицейскому насилию. В одном из дворов жители Баку выбросили мусор, который им запретили выносить ну улицу, на полицейскую машину.

Еще с 18 мая азербайджанцам можно было сидеть в ресторанах и посещать парикмахерские. Но на прошлой неделе людям внезапно сообщили, что в выходные 6 и 7 июня им будет запрещено выходить из дома.

Власти мотивировали это ростом числа заражений - на момент объявления о новом ужесточении карантина сообщалось о более чем 300 новых заболевших за сутки, при том что до снятия ограничений ежедневный прирост, как правило, не превышал 50. Всего в стране уже около 9 тысяч зарегистрированных случаев коронавируса и более ста умерших от него.

Всеобщий карантин в Азербайджане ввели 31 марта и ужесточили 5 апреля: тогда бакинцам и жителям других крупных городов разрешили выходить из дома не более чем на два часа и только по уважительной причине - например, чтобы пойти к врачу или в магазин. Когда число выздоровевших стало превышать число заболевших, почти все запреты сняли, после чего начался стремительный рост новых заражений.

В результате правительство запретило любую деятельность кроме работы объектов инфраструктуры, больниц и некоторых госорганов, а причиной ужесточения назвало "безответственность граждан", которая и привела к росту заболеваемости.

Решение опубликовали всего за три дня до непосредственного введения мер, и для многих это стало сюрпризом.

Жесткие задержания

Правообладатель иллюстрации The Ministry of Internal Affairs of the Republic o Image caption Азербайджанское МВД распространило видео задержаний людей за нарушение вновь введенного жесткого карантина

Все выходные по дворам ездили полицейские машины и задерживали нарушителей карантина, с некоторыми обращались грубо.

В субботу жители одного из многоэтажных домов в Баку забросали полицейскую машину мусором, когда сотрудники правоохранительных органов вели к ней нарушителя. На следующий день в 5 утра в этот двор явились десятки полицейских в спецэкипировке, в которой обычно разгоняют митинги. На выложенных в "Фейсбуке" съемках видно, как наряды полиции врываются в разные квартиры, бьют людей и в одном нижнем белье выводят, а иногда и выносят на улицу (1, 2, 3).

Всего, по сообщению МВД, арестовали 11 человек. Одного из них отпустили 10 июня. Он рассказал "Голосу Америки", что в отделении его били по голове до потери сознания. На видео интервью на его висках видны синяки.

Одно видео с задержаниями распространило само МВД, другие же появлялись в соцсетях через аккаунты СМИ и, судя по ракурсу съемки, также были сделаны самими полицейскими.

Правообладатель иллюстрации The Ministry of Internal Affairs of the Republic o Image caption Полицейские носили спецодежду, в которой обычно разгоняют митинги

На одном из таких видео женщина, у которой только что задержали сыновей, просит полицейских "вести себя как люди", на что один из них отвечает: "Теперь ты ведёшь себя как ягненок, ты кролик! Твой муж тоже кролик". Это видео широко обсуждалось в соцсетях, и во вторник МВД назвало действия сотрудника непростительными и сообщило, что полицейский был уволен. "Женщину вызвали в Главное управление полиции Баку, и ей были принесены извинения", - сказано в сообщении.

В другом заявлении МВД говорится, что "сотрудники полиции проявили сдержанность и предприняли административные меры против лиц, нарушивших карантинный режим". В министерство Би-би-си дозвониться не удалось, однако в офисе уполномоченного по правам человека сообщили, что обращения жителей по поводу действий полиции расследуются.

В проправительственной прессе же ситуация представлялась иным образом: в выходные СМИ публиковали сообщения о том, как один из полицейских, услышав гимн, выходит из машины и отдает честь, другой - делится обедом с пожилой женщиной, а третий помог женщине родить прямо в его машине.

Еще одни карантинные выходные

В понедельник 8 июня карантин ослабили снова - открылись кафе, вернулся общественный транспорт, и лишь повсеместное ношение масок в общественных местах напоминает о том, что в стране эпидемия. Но кабинет министров готов продолжать практику жестких карантинных выходных.

Госагентство AzerTag со ссылкой на правительство сообщает об "изоляции" на воскресенье и понедельник (14 и 15 июня), а также на следующие пятницу и субботу 19 и 20 июня. Ограничения те же, а список исключений пополнился разрешением на производство хлеба и услугами по уходу за больными и людьми нуждающимися в особом присмотре.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Бакинцам разрешили сидеть в ресторанах еще в середине мая

Решение ввести столь жесткий карантин раскритиковали азербайджанские медики: известные в стране врачи опубликовали петицию на имя президента Ильхама Алиева с просьбой вмешаться в ситуацию. Они перечислили множество проблем, которые вызвала тотальная "изоляция": бригады скорой помощи по многу часов не приезжали на вызовы, а некоторые люди скончались, не дождавшись врачей. В тяжелой ситуации в числе прочих оказались пациенты с инфарктами, инсультами, с психическими расстройствами, а также беременные женщины, которых карантин застал прямо перед родами.

"На срок двое суток людей лишили возможности приобрести лекарства, а зачастую без медицинского образования невозможно предсказать, какие препараты вам понадобятся и закупить их", - сказано в петиции. Невозможность в жару выкинуть мусор создало серьезные риски обострения санитарно-эпидемиологической обстановки, отмечают медики.

Авторы петиции просят вернуть предыдущую модель карантина, когда люди могли покидать свои дома, получив СМС-разрешение.

"Патрульные машины, ездившие по городу и сообщавшие гражданам о том, что они лишены права покидать дома, многим напомнили кадры художественных фильмов о Второй мировой войне и поведение в них оккупантов, разъезжавших на автомобилях с громкоговорителями", - говорится в петиции.

Схожие метафоры приводили и правозащитники, и журналисты: союз "За свободу политзаключенным" в своем заявлении сравнил действия полиции с выселением нацистами евреев из их квартир в фашистской Германии, а известная в стране журналист-расследователь Хадиджа Исмаил назвала сотрудников полиции "вражеской армией".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В обычные дни в Азербайджане требуют находиться в масках в общественных местах, в том числе и в автобусах

"Полицейские пришли и сами снимали свои действия, чтобы представить документальные свидетельства своей лояльности, - говорит политолог Зардушт Ализаде. - Одновременно это была и акция запугивания, мол, чтобы вы, люди, знали, что если вы будете протестовать и сопротивляться, вас ждут такие образцово-показательные последствия".

Впрочем, протест жителей почти не выходил за рамки "Фейсбука". Помимо жителей, бросавших из окон мусор, единственным заметным исключением стал известный в Азербайджане активист Гияс Ибрагимов: 9 июня он поднялся с громкоговорителем и плакатом на крышу дома и критиковал действия полицейских, требуя от них извинений. Полиции удалось снять его с крыши, и в тот же день решением суда Ибрагимова оштрафовали на 50 манат (30 долларов).