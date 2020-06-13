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В начале июня сразу несколько социологических служб подтвердили, что действия Дональда Трампа во время эпидемии коронавируса и охвативших США протестов уже обернулись резким падением рейтинга главы Белого дома.

Результаты исследования службы Gallup, опубликованные 4 июня, стали неприятным сюрпризом для Белого дома. По данным социологов, всего лишь за один месяц рейтинг президента Трампа упал на 10 пунктов - сегодня его деятельность одобряет лишь 39% американцев. Главной причиной опрошенные назвали действия главы Белого дома во время эпидемии коронавируса и состояние экономики страны.

Еще два дня спустя результаты собственного исследования, посвященного реакции президента и властей на охватившие США протесты, опубликовало агентство Рейтер, заявив, что действия Трампа во время массовых волнений одобряет лишь 33% американцев. 57% опрошенных сообщили, что считают их неадекватными.

Похожие результаты показывают опросы ABC-Washington Post, Monmouth, Quinnipiac, и даже лояльного Трампу телеканала Fox News.

Резкое падение собственных предвыборных рейтингов всего лишь за пять месяцев до дня голосования, похоже, всерьез озаботило президента США. По крайней мере, на этой неделе избирательный штаб Трампа объявил о возобновлении после трехмесячного перерыва массовых публичных акций сторонников главы Белого дома.

Эта инициатива немедленно спровоцировала новый политический скандал в Соединенных Штатах.

Что такое Juneteenth?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В этот день афроамериканцы выходят на парады во всех городах США

В минувшую среду избирательный штаб Трампа сообщил, что первый массовый митинг сторонников президента пройдет на стадионе города Тулса, штат Оклахома, 19 июня. Стадион вмещает почти 19 тысяч человек, и, судя по всему, в штабе решили ответить на предупреждения специалистов, говоривших об опасности подобных мероприятий в условиях эпидемии.

На официальном сайте акции появилось короткое сообщение о том, что все желающие лично поддержать Трампа должны будут подписать заявление о том, что они не будут обращаться в суд и требовать компенсации от штаба президента в случае, если заразятся коронавирусом во время митинга.

Это сообщение вызвало просто насмешливые комментарии в соцсетях. Но вот время и место проведения мероприятия спровоцировало настоящую волну возмущения в США.

Дело в том, что в этот день в большинстве штатов отмечается праздник, получивший название Juneteenth. 19 июня 1865-го, спустя два года после подписания указа об отмене рабства в США, в штате Техас были освобождены последние чернокожие рабы, так что именно этот день афроамериканское население Америки считает особым.

В то время, когда по всей стране продолжаются протесты, вызванные убийством полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда, вопросы вызвало и выбранное Трампом место проведения митинга.

Именно в Тулсе в конце мая 1921 года прошли расовые погромы, в результате которых было убито более 300 афроамериканцев и разрушено 1 200 принадлежавших им зданий. 31 мая каждого года именно в этом городе отмечают очередную городовщину события, получившего название Tulsa Race Massacre и до сих пор считающегося самым крупным убийством на расовой почве в новейшей истории США.

В интервью телеканалу Fox News в минувшую пятницу Трамп признал, что знает об этих событиях, но заявил, что не собирался приурочивать свой предвыборный митинг к столь важным для амфроамериканской общины дням.

"Это был сделано не из-за этого. Это интересная дата, но это [будет] празднование", - сказал президент США.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Сторонники Трампа на одной из акций протеста в штате Нью-Йорк

В ответ демократы в конгрессе США немедленно заявили о расистских взглядах Трампа.

"Это не просто подмигивание сторонникам превосходства белой расы - он (Трамп - Би-би-си) организует им праздничное новоселье", - написала в своем "Твиттере" сенатор Камала Харрис.

"Тулса была местом самого крупного насилия на расовой почве в истории Америки, - присоединилась к коллеге и член когресса Вэл Демингс. - Выступление президента здесь в день Juneteenth - это послание каждому чернокожему американцу: политика не изменится".

Глава регионального отделения Торговой палаты в Тулсе Черри Гэмбл Смит и вовсе назвала намерение президента "пощечиной" афроамериканской общине города.

При этом, по сообщениям нескольких американских СМИ, городские власти просили администрацию перенести запланированное мероприятие ровно на сутки, открыв митинг сторонников Трампа не 19-го, а 20 июня, но в Белом доме ответили отказом.

Только поздно вечером в пятницу Дональд Трамп написал в своем "Твиттере", что он все же согласился с предложениями "многих моих афроамериканских друзей и сторонников" и готов перенести предвыборное ралли на 20 июня.

Почему обрушился рейтинг Трампа?

После того, как Соединенные Штаты столкнулись с эпидемией Covid-19, глава страны продолжал настаивать на том, что новый вирус не представляет опасности для населения. В течение почти двух месяцев - с конца января до середины марта - Трамп доказывал, что вирус исчезнет после наступления тепла, называл эпидемию "заговором демократов" и диверсией китайских властей.

Оппоненты немедленно напомнили главе Белого дома, что в 2018 году он распорядился распустить специальную эпидемиологическую службу, созданную его предшественником Бараком Обамой для борьбы с подобными катастрофами, но сам Трамп неизменно отвергал любые претензии.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Президент Трамп обычно не отвечает на неудобные вопросы журналистов

Даже когда количество смертей в США превысило отметку в 100 тысяч человек, Трамп не стал на этом фокусироваться, решив не выступать с обращением к народу, а лишь отметился в "Твиттере" дежурным сообщением с соболезнованиями жертвам коронавируса и их семьям.

После серии скандальных публичных заявлений, включая совет лечить больных "отбеливателем", Трамп был вынужден отказаться от ежедневных брифингов в Белом доме.

Между тем рейтинги президента неуклонно снижались, а уровень поддержки его наиболее вероятного противника - бывшего вице-президента Джо Байдена, столь же неуклонно рос. Уже к концу мая все без исключения социологические службы утверждали, что претендент от Демократической партии опережает Трампа почти на десять пунктов. По недавним подсчетам социологической службы Си-эн-эн, отрыв и вовсе составил 14 пунктов.

Трагическое происшествие в Миннеаполисе, казалось, предоставило Дональду Трампу еще один шанс.

После появления первых сообщений о гибели Джорджа Флойда Трамп публично выразил свое негодование и приказал ФБР и министерству юстиции немедленно начать расследование произошедшего.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Протесты у Белого дома в Вашингтоне начинались вполне мирно

Демонстративного спокойствия, впрочем, президенту хватило ненадолго. После того, как в Миннеаполисе начались массовые протесты, Трамп в своем "Твиттере" назвал демонстрантов "бандитами", раскритиковал "очень слабого, радикально левого" мэра города, и провозгласил, что "когда начнутся грабежи, начнется стрельба".

Высказывания Трампа спровоцировали неожиданную реакцию социальной сети. Впервые в истории "Твиттер" скрыл сообщение лидера государства, пояснив, что оно нарушает правила сети и "возвеличивает насилие".

Уже на следующий день, выступая в Розовом саду Белого дома, Трамп ни словом не упомянул о протестах и Джордже Флойде. Вместо этого он посвятил свое выступление выходу США из Всемирной организации здравоохранения, обвинив ВОЗ в распространении эпидемии.

Позднее появились сообщения, что после появления демонстрантов у ограды Белого дома Трамп был вынужден ненадолго укрыться в бункере. Еще два дня спустя для того, чтобы сделать постановочное фото президента у церкви Святого Иоанна, полиция крайне жестко расчистила площадь перед резиденцией президента США, применив против мирных протестующих резиновые пули и слезоточивый газ.

В публичных выступлениях Трамп называл себя "президентом закона и порядка" и предпочитал говорить не о требованиях протестующих, а об ущербе, нанесенном мародерами.

Во время встречи с полицейскими в начале недели он назвал сотрудников правоохранительных органов "замечательными людьми", уточнив, что смерть Джорджа Флойда в руках полицейских была "ужасным событием".

"Но 99,9%... (полицейских - Би-би-си) - это прекрасные, прекрасные люди", - сказал он.

Похоже, во время массовых протестов американские избиратели, требующие реформы полиции, хотели услышать совсем другие слова.

Бывший вице-президент Джо Байден вышел к протестующим в Вилмингтоне, штат Дэлавер, преклонив колено в знак уважения борьбы за равные права. После этого он выступил с заявлением, назвав расизм "открытой раной" Америки.

"Никто из нас не может отвернуться от этого, - сказал он. - Никто из нас не может молчать об этом".

Бывший президент Барак Обама также выступил с заявлением, напомнив, что до сих пор "миллионы американцев чувствуют к себе другое отношение из-за своей расы".

Почему республиканцы отказывают Трампу в поддержке?

Продолжающиеся в США протесты, похоже, раскололи и Республиканскую партию. В начале недели несколько влиятельных сенаторов-республиканцев публично объявили о своем возмущении очередным твитом президента. Во вторник Трамп предположил, что 75-летний мирный демонстрант в городе Баффало, который получил тяжелые травмы после того, как его толкнул полицейский, "инсценировал инцидент" и на самом деле является членом движения ANTIFA.

Уже на следующий день после того, как Трамп заявил, что его администрация "никогда даже не подумает" о переименовании военных баз, названных в честь генералов войск Конфедерации, возглавляемый республиканцами комитет сената по делам вооруженных сил без особого шума потребовал от Пентагона в течении трех лет убрать эти имена из названий всех военных объектов.

Целая группа известных в США политиков-республиканцев уже заявила о том, что не собирается поддерживать переизбрание Трампа. В их числе - бывший президент Джордж Буш-младший, сенатор Митт Ромни, экс-госсекретарь США Колин Пауэлл. Как уточнила в интервью New York Times сенатор от штата Аляска Лиса Мурковски, она сейчас "мучается" вопросом, голосовать ли ей за переизбрание Трампа.

О своих разногласиях с президентом заявили и в руководстве Пентагона. В четверг глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли заявил, что он "не должен был" участвовать в фотосъемке вместе с президентом, ради которой были жестко разогнаны протестующие. Комментируя слова главы Белого дома о том, что для подавления протестов должны быть направлены войска, министр обороны Марк Эспер отметил, что считает это недопустимым.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В разгонах мирных демонстрантов в Вашингтоне участвовала не только полиция, но и военные

С самой, пожалуй, жесткой критикой президента США выступил бывший глава Пентагона генерал Джеймс Мэттис, заявивший в своей статье в журнале Atlantic, что действия Трампа во время массовых выступлений в США прямо нарушают Конституцию страны.

"Мы должны отказать в поддержке и привлечь к ответственности тех, кто находится у власти и делает из нашей Конституции посмешище", - написал экс-глава Пентагона.

Трамп привычно не оставил слова Мэттиса без внимания.

"Мне не нравился его стиль руководства и еще многое в нем, и с этим многие согласны, - написал президент США в своем "Твиттере". - Я рад, что он ушел (со своего поста - Би-би-си)".