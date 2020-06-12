Диспетчеры, ракеты и иммунитет. Что мы узнали за неделю суда по делу МН17

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Малайзийский "Боинг", летевший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года, погибли все 298 человек, находившиеся на борту самолета

О чем рассказали пилоты украинских военных самолетов, как следствие искало диспетчеров, которые вели сбитый в небе над Донбассом "Боинг", и как изучалась начинка ракеты "Бук", которая предположительно сбила самолет. Русская служба Би-би-си рассказывает, что нового стало известно в ходе судебных заседаний по делу МН17 на этой неделе.

Суд по делу о крушении самолета Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines начался в марте в Нидерландах. Обвиняемыми в причастности к падению самолета и смерти 298 человек проходят три гражданина России и один гражданин Украины.

Слушания возобновились на этой неделе.

Более подробно о начале процесса можно прочитать здесь. На этой неделе сторона обвинения рассказывала о том, как они прорабатывали различные версии крушения МН17, в том числе и те, о которых много говорилось в российских СМИ.

Альтернативные версии

Ранее Объединенная следственная группа (JIT), ведущая международное расследование крушения "Боинга", пришла к выводу, что самолет был сбит ракетой, выпущенной из зенитно-ракетного комплекса "Бук" близ населенного пункта Снежное на востоке Украины.

При этом следователи уверены, что "Бук" прибыл на Украину из России. Россия причастность к инциденту последовательно отрицает.

Прокуратура Нидерландов проверила и все альтернативные версии крушения МН17. Рассматривались следующие сценарии:

взрыв на борту;

крушение вследствие атаки на МН17 военного самолета;

поражение МН17 системой противовоздушной обороны, но не зенитно-ракетным комплексом "Бук";

поражение МН17 из ЗРК "Бук", принадлежавшего Украине.

Версия о возможном взрыве на борту самолета была отвергнута еще пять лет назад. В 2015 году Совет по безопасности Нидерландов, расследующий причины и последствия аварий и катастроф, внимательно изучил все собранные обломки, провел полную выкладку фрагментов, а также все необходимые экспертизы, после чего пришел к выводу, что взрыв произошел не внутри, а снаружи лайнера.

На это указывал и характер повреждения частей салона и обшивки. С внешней стороны кабины пилотов эксперты обнаружили сажу от разрыва ракеты, а внутри самолета следов сажи найдено не было. Также в конце звуковой записи бортового самописца “Боинга” слышен взрыв. В кабине пилотов находились три микрофона, каждый из которых зафиксировал взрыв с разницей в несколько миллисекунд. Сопоставив эти данные, ученые пришли к выводу, что волна пришла извне, а взрыв произошел слева от командира воздушного судна.

Проведя экспертизу тел и вещей экипажа и пассажиров самолета, специалисты обнаружили в них поражающие элементы ракеты "Бук" (в том числе специфические для ракет "Бука" более поздней модификации элементы в форме "бабочки"). На обломках самолета не было обнаружено следов от пуль, которые могли быть, если бы МН17 был атакован военным самолетом, а также следов попадания каких-либо других ракет, кроме ракеты "Бука".

Мог ли штурмовик Су-25 сбить "Боинг" МН17? Теоретически, данный военный самолет может подняться на высоту около 10 километров (именно на этом эшелоне и шел рейс МН17).

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Следователи изучили различные ракеты "воздух-воздух", которые может нести Су-25. Повреждения, которые наносятся такими ракетами, были сопоставлены с повреждениями на обломках "Боинга". В итоге нидерландские эксперты пришли к выводу, что из всех ракет "воздух-воздух" повреждения, сходные тем, что были на обломках, могли быть нанесены только ракетами типа Р-33, Р-37 и Р-40. Однако нести их может только самолет Миг-31. Таких истребителей на вооружении Украины нет.

Более того, Украина передала Нидерландам данные о полете всех своих военных самолетов 17 июля 2014 года - все эти вылеты были вне зоны боевых действий на юго-востоке Украины.

Летчик Волошин, "диспетчер Карлос" и другие пилоты

Российские СМИ много обсуждали версию о том, что к трагедии МН17 может быть причастен украинский летчик Владислав Волошин. Затем появились упоминания о якобы таинственно исчезнувшей после крушения "Боинга" авиадиспетчере из Днепропетровска Анне Петренко. Телеканал RT брал интервью у загадочного испанского диспетчера Карлоса.

Следователи JIT нашли их всех и опросили. Летчик Волошин еще в 2015 году сообщил следствию, что не совершал боевых вылетов 17 июля 2014 года (это также подтверждается документами ВВС Украины, предоставленными Нидерландам). Показания следствию также охотно дал командир Волошина. Диспетчер Петренко заявила, что не видела никаких военных самолетов на своем радаре. А человек, называвшийся "диспетчером Карлосом", признался, что никогда не был диспетчером. Оказалось, что он был ранее судим за мошенничество, а сейчас живет в Румынии.

Следствие также изучила десятки часов прослушки звонков военных самопровозглашенной ДНР - в них не было упоминания военных самолетов Украины до момента крушения МН17. Российский диспетчер, который видел МН17 на своем радаре и должен был вести борт в воздушном пространстве России, также не упоминал о каких-то других самолетах близ малазийского "Боинга".

Следователи опросили и экипаж гражданского самолета, пролетавшего 17 июля 2014 года недалеко от "Боинга" МН17. Пилоты и бортпроводники этого лайнера сообщили, что не видели в небе никаких других самолетов. В записях разговоров пилотов МН17 нет упоминаний о других самолетах в небе. Сочетания всех факторов, описанных ранее, позволило следствию отбросить версии о том, что "Боинг" МН17 был сбит чем то, кроме ракеты "земля-воздух".

Что рассказали данные радаров?

Рейс MH17 летел в зоне радаров России и Украины, поэтому Прокуратура Нидерландов запросила у Москвы и Киева данные военных и гражданских радаров. Похожий запрос направили и в штаб-квартиру НАТО. Брюссель прислал данные радаров альянса, но в них ничего важного для расследования не нашли.

Украина сначала передала только данные гражданских радаров, в том числе и сырые данные, а также видеозапись с экрана радара диспетчеров. Данные военных радаров Нидерландам не передали. Как следствию пояснили в Киеве, военный радар в Донецке был отключен сторонниками самопровозглашенной ДНР, Артемовский радар был ранее выведен из строя, Днепропетровскому не хватало дальности, а ближайший к месту трагедии Чугуевский радар был в этот день закрыт для ремонта и профилактики. Следователи из Нидерландов опросили свидетелей и изучили документы в Чугуеве и выяснили, что радар действительно отключался на профилактику с 10:00 до 17:00 часов по местному времени.

Рейс MH17 также фиксировали российские диспетчерские радары в Усть-Донецке и Бутурлинском, а также российские военные радары. 21 июля 2014 года минобороны России заявило, что "российскими средствами контроля воздушной обстановки зафиксирован набор высоты самолетом украинских ВВС, предположительно Су-25, в направлении малазийского "Боинга-777". Прокуратура Нидерландов несколько раз просила Москву передать им сведения военных радаров, но ответа от минобороны России нет до сих пор.

Изначально Россия также сообщала, что данные с обоих гражданских радаров не сохранились. В 2016 году выяснилось, что данные с Усть-Донецкого радара все же есть, и их передали Нидерландам.

Радар в Усть-Донецком зафиксировал два других пассажирских самолета недалеко от "Боинга" МН17, а также легкий беспилотный летательный аппарат "Орлан-10", летавший в это время у границы с Украиной в российском воздушном пространстве. Вскоре после крушения "Боинга" радар зафиксировал металлические фрагменты разорвавшегося на части и падающего на землю самолета. При этом не было замечено следов присутствия рядом военных самолетов Украины. По сути, эти данные российских радаров опровергают ранее озвученную минобороны России версию о том, что МН17 мог быть сбит украинским штурмовиком Су-25.

Российские эксперты по чтению данных радаров при этом акцентируют внимание на том, что радар не зафиксировал и полета ракеты, которая могла бы сбить МН17 с земли. Опрошенные прокуратурой Нидерландов эксперты не согласны с такой оценкой. Дело в том, что если ракета Бука была пущена из района близ города Снежное, то российский радар видел бы эту ракету сзади, то есть отражающая поверхность летящей ракеты была бы крайне мала для того, чтобы ее мог засечь радар.

Кроме того, радар в Усть-Донецком мог засечь ракету, но отфильтровать и не сохранить эти данные, поскольку гражданский радар предназначен для слежения за гражданскими самолета и имеет соответствующие настройки системы.

Есть ли снимок пуска ракеты?

Следствию удалось найти и купить у компании Google несколько снимков со спутника, на которых виден район предполагаемого места пуска ракеты в районе города Снежное. На одном из снимков видна колонна с "Буком", идущая к этой точке.

Правообладатель иллюстрации Google

Прокуратура Нидерландов обратилась к Европейскому Космическому Агентству, России, Китаю и США с просьбой поделиться спутниковыми снимками района, из которого мог быть осуществлен пуск ракеты по рейсу МН17.

На следующий день после трагедии США заявили, что у них есть снимок, на котором запечатлен момент пуска ракеты по "Боингу" из точки в 11 километрах к югу от Снежного. Поэтому вместо самого снимка Вашингтон прислал в Амстердам меморандум (официальный документ) с описанием снимков и сопутствующей технической информацией. Затем главному прокурору Нидерландов по делам терроризма предоставили возможность посмотреть на исходный снимок и проверить, насколько верно была изложена информация в меморандуме.

"Прокурор пришел к выводу, что информация в меморандуме подтверждается другими источниками, с которыми он ознакомился", - сообщили на этой неделе в нидерландском суде.

Исходным же снимком США делиться не хочет, поскольку это раскроет технические возможности спутников, имеющихся у Пентагона.

В июле 2014 года минобороны России опубликовало у себя несколько спутниковых снимков украинских военных баз, из которых следовало, что украинская установка "Бук" покинула базу близ Донецка 17 июля 2014 года. В октябре 2014 года Нидерланды просили прислать оригиналы этих снимков. В мае 2020 года минобороны России ответило, что оригиналы снимков не сохранились.

Европейское космическое агентство прислало следствию снимок той же украинской военной базы, о которой говорило минобороны России. На снимке от 17 июля видно, что украинский "Бук" продолжает находиться на базе. Следствие также сопоставило копию снимка, опубликованного минобороны России, со снимком той же местности, сделанным спутником компании Google. На снимке Google от 16 июля четко видно вспаханное поле, а на российском снимке - невспаханное. После этого следствие пришло к выводу, что снимки минобороны России неверно датированы и, скорее всего, сделаны в июне, а не в июле 2014 года.

Запрос нидерландской прокуратуры в Китай также не принес результатов.

Был ли "Бук"?

Прокуратура Нидерландов отработала и версию о том, что MH17 сбили с земли, но не "Буком".

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Обломок ракеты, которая, по версии следственной группы, сбила "Боинг", летевший над Донбассом

Следователи изучили все системы ПВО, которые могут поражать цели на высоте более 10 000 метров. Эксперты также сопоставляли повреждения, которые такие системы наносят целям, и сопоставляли их с тем, что видели на обломках МН17. Оказалось, что кроме "Бука" похожие повреждения самолету могли нанести системы ПВО 2к11 "Круг" и "С-300В".

Военная разведка Нидерландов добыла сведения о возможном наличии таких систем ПВО в районе крушения MH17. Оказалось, что малазийский "Боинг" находился вне зоны поражения украинских комплексов С-300ПС. Российские системы С-300ПМ2 находились в Ростовской области, но пуски их ракет не зафиксированы.

Получается, пришла к выводу прокуратура Нидерландов, что пуск ракеты по рейсу МН17 мог осуществить только ЗРК "Бук".

Откуда стреляли?

По данным, полученным от производителя "Буков"-концерна "Алмаз-Антей", максимальная дальность полета ракеты этого ЗРК - 36 километров. Значит, точка пуска ракеты должна находиться в радиусе 36 км от последней точки транспондера MH17.

Помимо основной версии (пуск близ села Первомайское на территории, контролируемой ДНР), рассматривались и варианты пуска ракеты с других точек: близ Амвросиевки, Енакиево, с фабрики севернее Снежного, а также близ села Зарощенское. Все эти варианты оказались несостоятельными - либо место пуска никак не сходилось с допустимой траекторией полета ракеты, либо свидетели из числа местных жителей и бывших военных самопровозглашенной ДНР опровергли возможность пуска из этих точек.

Media playback is unsupported on your device Июль 2014-го. Над Украиной сбит малазийский "Боинг". Пресса отправляется на место трагедии

Расчеты голландских и бельгийских экспертов, в том числе с использованием данных концерна Алмаз-Антей, показали, что с учетом характера повреждений "Боинга" МН17 и характеристик ракеты "Бук" пуск из-под Зарощенского был бы невозможен. Найти свидетелей пуска ракеты из-под Зарощенского также не удалось. Российские журналисты, говорившие с жителями села Зарощенское, говорили, что пуска ракеты не слышали, а район и вовсе контролировался силами ДНР.

Украинские власти предоставили Нидерландам информацию о положении всех своих установок "Бук" на июль 2017 года. Эти данные совпали с информацией, полученной военной разведкой Нидерландов. Таким образом, следствие отбросило версию о том, что "Боинг" МН17 мог быть сбит "Буком" вооруженных сил Украины. Голландские следователи также установили, что единственной точкой пуска ракеты может быть поле недалеко от города Снежное, находившееся под контролем сил ДНР.

По данным следователей, "Бук" был привезен под Снежное из России. Москва отрицает причастность к крушению рейса МН17 и скептически относится ко всем заявлениям Объединенной следственной группы.

Маршрут, по которому двигался "Бук" на территории ДНР, был детально восстановлен по показаниям свидетелей, многие из которых были бывшими военными ДНР, а также по биллингу сотовых телефонов группы людей, которые постоянно были рядом с установкой. Все это подтверждалось и данными телефонных переговоров военных ДНР, которые были перехвачены и записаны СБУ. Многие участники тех переговоров, в том числе и командиры ДНР, признавали подлинность этих записей.

В 2018 году минобороны России заявило, что ракета, которой был поражен МН17, была произведена в СССР и передана на территорию современной Украины еще в 1986 году. Внимательно изучив предоставленные Россией документы, следователи заметили, что производственный номер ракеты, о которой говорила Москва, не совпадает с номером ракеты, обломки которой были обнаружены на месте падения малазийского "Боинга". А в самих документах есть несколько исправлений и приписок.

А можно ли их судить?

Из четырех обвиняемых как-то взаимодействовать с судом согласился лишь россиянин Олег Пулатов. Его на заседаниях представляют 2 адвоката из Нидерландов. На первых слушаниях присутствовала и его российский юрист Елена Кутьина.

В ходе слушаний прокуратура предположила, что защита Пулатова может выдвинуть тезис, что его вообще нельзя судить, поскольку он являлся участником боевых действий и выполнял приказы своих командиров. По Женевской конвенции, комбатанты при определенных условиях могут быть освобождены от юридической ответственности за свои действия во время войны.

Однако такая неприкосновенность дается только лицам в форме, открыто носящим оружие и представляющим собой властную структуру, которая может гарантировать соблюдение прав человека.

Чтобы военный получил иммунитет комбатанта, нужно, чтобы:

им командовало государство, открыто участвующее в международном конфликте. В конфликтах государства с вооруженными группами разговора о такой неприкосновенности идти не может.

в подразделении имелась военная дисциплина

этот военный и его сослуживцы носили форму со знаками различия и отличались от мирного населения

это воинское формирование не нарушало гуманитарное право и не совершало военных преступлений

Причем все эти условия должны выполняться одновременно.

Поскольку Россия последовательно отрицает участие в конфликте, а существование ДНР как государства не признает ни Москва, ни Киев, ни ООН - Пулатов и другие обвиняемые не могут получить иммунитет комбатанта.

Более того, как сообщили в суде, Москва предлагала Нидерландам взять на себя суд над тремя россиянами (Пулатовым, Гиркиным и Дубинским). Россия готова была судить их по обвинению в причастности к убийству по уголовному праву.

По версии прокуратуры Нидерландов, Гиркин, Дубинский, Пулатов и Харченко выполняли организационную и вспомогательную роль в перевозке Бука по территории самопровозглашенной ДНР и его последующей эвакуации в Россию. Детали того, что именно они могли делать, прокуратура Нидерландов должна обнародовать в ходе следующих заседаний. При этом обвиняемых не подозревают в том, что они могли нажать кнопку пуска ракеты или отдать приказ на такой пуск.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Следующее заседание суда состоится 22 июня

Аргументы защиты будут заслушаны в ходе следующего заседания суда, которое состоится 22 июня.

В МИД России ранее заявляли, следователи JIT действуют "политизировано, предвзято и однобоко", а суд должен в "полной мере учитывать доводы всех сторон, а не только аргументы обвинения".