Как порадовать мозг новыми впечатлениями и двуногие крокодилы юрского периода

В очередной подборке интересных научных новостей недели:

Счастье - это свежие впечатления от новых мест

Прадедушка крокодилов, который бегал как страус

Йеллоустонский вулкан теряет силу

Кто скупил всю туалетную бумагу на пике пандемии?

Доказано: новые впечатления принесут вам ощущение счастья

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Чтобы порадовать свой мозг, нужно отправиться в неизведанные дали

Наверное, все вы испытывали странное ощущение, что вы засиделись на месте, жизнь стала скучной и пресной, хочется что-то поменять - на худой конец переклеить обои и передвинуть мебель, но лучше - сорваться с этого самого насиженного места и немедленно отправиться в путь. Как правило, от одного только предвкушения путешествия настроение уже начинает улучшаться - и это не самовнушение.

Исследователи из университетов Майами и Нью-Йорка на протяжении трех месяцев отслеживали передвижения более ста участников эксперимента. При этом добровольцы ежедневно отмечали в дневнике свои настроения. И в те дни, когда они бывали в новых местах, все они отмечали всплекс положительных эмоций.

Ученые также проводили магнитно-резонансное сканирование мозга участников эксперимента, чтобы выяснить изменения в притоке крови к различным участкам мозга, что является показателем актвности этих участков. Люди, у которых во время путешествий настроение сильнее менялось в лучшую сторону, демонстрировали и более тесную связь между двумя участками мозга - стриатумом (или так называемым полосатым телом) и гиппокампом. Такая функциональная связь свидетельствует об активной обработке новой информации и задействовании механизма вознаграждения.

Собственно, по словам исследователей, мозг награждает нас ощущением счастья за информацию о новых местах, которую вы ему предоставляете.

Более тщательно (ведь в живых человеческих мозгах никто копаться не даст), ученые изучили этот процесс на примере лабораторных крыс (а мы с вами в этом смысле мало чем отличаемся от этих смышленых грызунов), подтвердив, что путешествия и открытие новых мест делают нас счастливее.

На двух ногах ходила большая крокодила...

Правообладатель иллюстрации A.Romilio/University of Queensland Image caption Вот такая большая крокодила, вернее, ее древний предок, ловко передвигалась на задних лапах, балансируя хвостом

Это трудно себе представить, но предки современных крокодилов обладали навыками ходьбы на двух ногах, когда людей еще не было и в помине. Они гордо несли в воздухе свой немаленький хвост, переступая с пятки на носок, прямо как это делаем мы сегодня (только уже без хвоста).

Да, у нас так давно и прочно сложился стереотип "зеленого и плоского" (по выражению старухи Шапокляк), что даже специалисты, изучавшие окаменелые отпечатки следов в формации Чинджу на территории Южной Кореи, не могли предположить, что они принадлежат прадедушке современных крокодилов, которые эволюционно не менялись многие миллионы лет, продолжая весьма успешно передвигаться на всех четырех.

Собственно, поначалу палеонтологи думали, что великолепно сохранившиеся следы - а их было около сотни - принадлежали птерозавру, который подустал парить и решил пройтись пешком по глине.

Однако при ближайшем рассмотрении следы показались до боли знакомыми, а когда на одном из них обнаружился отчетливый рисунок чешуйки, картина стала проясняться.

Правообладатель иллюстрации Kyung Soo Kim/CUE Image caption Долгое время ученые полагали, что это следы летающего динозавра

"Динозавры и их потомки, птицы, ходят на пальчиках, - поясняет профессор Кен Су Ким из Национального университета образования Чинджу. - а крокодилы наступают на всю стопу, оставляя четкий след пятки, как люди".

При этом следов передних конечностей ученым обнаружить нигде не удалось. Правда, известны случаи, когда животные передвигаются на четырех конечностях, но задние лапы ставят в след передних, затирая его. "Но здесь дело вовсе не в плохой сохранности отпечатков, - поясняет палеонтолог из Университета Квинсленда Энтони Ромилио. - напротив, они сохранились отлично, видны даже подушечки больших пальцев и чешуйки на подошвах".

Однако вопросы оставались. Хотя тот, кто оставил эти следы, явно ходил на задних ногах, это точно был не динозавр. Но и современные крокодилы так не передвигаются.

"Обычно крокодил передвигается на полусогнутых и оставляет широкий след, - говорит Ким, - а эти следы расположены как бы в одну полоску, словно наш крокодил балансировал на канате".

Правообладатель иллюстрации Kyung Soo Kim/CUE Image caption Судя по размеру следов, древний крокодил был весьма крупным

Судя по размеру следов (от 18 до 24 см), крокодил должен был быть немаленький - под три метра длиной и с весьма необычной походкой, но как ни странно, под такое описание нашелся кандидат: житель юрского периода и, кстати, предок современных крокодилов, заочно получивший название Batrachopus grandis. Его останки пока никто не обнаружил, но науке хорошо известен другой древний крокодил Batrachopus, точно такой же, только поменьше.

Сказать, что это открытие стало неожиданностью, - это ничего не сказать. Следы крокодилов, ходивших на двух ногах, до сих пор науке не были известны, а это значит, что палеонтологам придется пересмотреть свои взгляды на способность к (относительному) прямохождению у древних крокодилов и заодно пересмотреть картотеку имеющихся отпечатков, ведь может оказаться, что следы в прошлом были неверно приписаны другим видам.

Извержение откладывается: Йеллоустноский вулкан уж не тот

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То, что многие считают главной достопримечатиельностью Йеллоустонского национального парка, на самом деле скрыто от глаз, да оно и к лучшему, ведь это супервулкан, который только в эпоху миоцена (23-5,3 млн лет назад) уже извергался минимум четыре, а по последним данным и все шесть раз.

Два новых-старых извержения были вычислены вулканологами под руководством Томаса Нотта из Лестерского университета и произошли 8,99 и 8,72 млн лет назад.

"Мы обнаружили, что отложения, которые раньше считались результатом небольших многочисленных извержений, на самом деле были слоем вулканического материала от двух ранее неизвестных суперизвержений, - поясняет Нотт. - Причем более позднее извержение, названное Грейз Лэндинг, было крупнейшим в регионе и пятым по мощности за всю историю мира".

Действительно, согласно подсчетам, Грейз Лэндинг покрыл территорию площадью в 23 тысячи кв км (этот как целый штат Нью-Джерси) слоем раскаленного вулканического стекла. Все, что попадалось на пути этой лавины, мгновенно испарялось, а весь земной шар был окутан слоем тонкого вулканического пепла.

Ученые полагают, что в эпоху миоцена суперизвержения (так называют исключительно мощное извержение магнитудой не менее 8, которое перекраивает ландшафты опустошает окружающую среду и меняет глобальный климат), происходили примерно раз в каждый 500 тысяч лет. Для сравнения, за последние 3 млн лет было всего два извержения такой мощности, по одному на каждые полтора миллиона лет.

"Все указывает на то, что потенция Йеллоустона снизилась в три раза - считает Нотт, - а это очень серьезный упадок сил".

Казалось бы, можно вздохнуть с облегчением, глобальный катаклизм отменяется. Но редко - не означает никогда, и никто не знает, когда именно произойдет очередное суперизвержение. Это может произойти через сотни тысч лет, а может приключиться и завтра. Поэтому сейсмологи призывают пристально следить за всеми этими гейзерами, фумаролами и кипящей грязью, которыми так знаменит Йеллоустон.

Туалетная бумага вскрыла человеческую сущность во время пандемии

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Сейчас, когда пандемия коронавируса подходит к концу (по крайней мере, хочется в это верить), и в магазинах вновь появились пропавшие было товары, настало время ответить на сакраментальный вопрос: кто же скупил всю туалетную бумагу на пике кризиса?

Да, мы видели все эти фильмы про вторжение инопланетян, ядерную войну, экологическую катастрофу или эпидемию (выбрать нужное по вкусу), когда жизнь людей в корне меняется и привычные вещи и товары становятся вдруг недоступной роскошью.

Да, те, кто пережил войну или революцию, знают, что дома всегда нужно иметь мыло и спички, да и те, кто застал жизнь в СССР, помнят людей, обвешанных рулонами туалетной бумаги (дают - бери, завтра могут и не дать), но в Британии, в наши дни, туалетная бумага... Такое не мог представить ни один фантаст.

Ученые решили по горячим следам выяснить, кто же эти люди, которые в первые же дни бросились сметать с полок туалетную бумагу и создали невиданный, пусть и недолговременный дефицит.

Власти всего мира еще только вводили жесткие меры изоляции, а исследователи из Университета Мюнстера, Института эволюционной антропрологии общества Макса Планка и швейцарского Университета Санкт-Галлена разместили в интернете личный опросник и собрали ответы более тысячи взрослых людей из 35 стран мира. Анализ этих ответов показал мотивы и черты характера, которые в первую очередь толкали людей на скупку рулонов туалетной бумаги.

Во-первых, такими людьми были те (и в этом нет ничего удивительного), кто быстро и в полной мере осознал, какую опасность несет в себе COVID-19.

Ко второй категории относятся люди эмоциональные, склонные к сопереживанию, заботливые. Они скупали бумагу не столько для себя, сколько в интересах родных и близких, надеясь, что с большим запасом они всем помогут продержаться.

Ну и, наконец, это сознательные и организованные люди, которые просто не могли оставаться в стороне, когда все остальные скупали бумагу, и тоже присоединились к гонке.

Ученые выяснили также, что пенсионеры были более склонны закупать больше бумаги (но это отчасти можно объяснить тем, что им труднее ходить по магазинам).

К тому же в Америке принято реже ездить в супермаркеты, нежели в европейских странах, но уже приехав, люди закупаются по полной, так что бумага там разлеталась быстро.

"Хотя создание запасов перед лицом нависшей угрозы может быть расценено как акт жадности, важно отметить, что такое поведение вовсе не говорит об асоциальной предрасположенности тех или иных людей, - указывают авторы исследования. - Просто даже самые скромные и морально стойкие люди могли начать скупать туалетную бумагу (которая стала восприниматься как предмет первой необходимости), если в достаточной мере прочувствовали угрозу, которую несет пандемия".

Любопытно, что сами исследоваители признают, что выявленые ими предпосылки отвечают лишь за 10% случаев скупки туалетной бумаги, а остальные мотивы остаются загадкой.

Так что хотя туалетный кризис 2020 года и преодолен, никто не знает, что случится в будущем году, если на нас нападут пришельцы или зомби.